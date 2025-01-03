Календарь бухгалтера на январь 2025 года

Большую часть отчетности и уведомлений необходимо сдать до 25 января, но это выходной, а, значит, крайний срок передвинули на 27.

В 2025 году придется сдавать отчетность по новым формам. Это:

декларация по УСН;

декларация по налогу на имущество организаций;

декларация 3-НДФЛ;

РСВ.

Форма декларации по туристическому налогу находится в стадии проекта и пока не согласована.

Составили календарь отчетности на январь 2025 года с учетом законодательных изменений.