Календарь бухгалтера на январь 2025 года

На какие изменения в отчетах надо обратить внимание
Большую часть отчетности и уведомлений необходимо сдать до 25 января, но это выходной, а, значит, крайний срок передвинули на 27.
В 2025 году придется сдавать отчетность по новым формам. Это:
Форма декларации по туристическому налогу находится в стадии проекта и пока не согласована.
Составили календарь отчетности на январь 2025 года с учетом законодательных изменений.
Что надо сдать 9 января
На первый рабочий день приходится большинство дедлайнов по бухгалтерским отчетам в январе — так случилось из-за переноса с нерабочего 31 декабря.
Какие отчеты сдавать в январе 2025 г.
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Уведомление в налоговую о переходе на ЕСХН
Плательщики на системах, кроме ЕСХН
ФНС
Заполнение данных в личном кабинете за декабрь 2024 года
Плательщики АУСН
ФНС
Плательщики АУСН «Доходы минус расходы» заполняют доходы и расходы, плательщики АУСН «Доходы» учитывают только доходы
Подача уведомления о переходе с АУСН на другие системы налогообложения, с других систем — на АУСН или о смене объекта налогообложения внутри АУСН
ФНС
Уведомление о переходе с ежемесячных платежей авансом по фактической прибыли на уплату в течение отчетного периода или наоборот
Плательщики на ОСНО
ФНС
Уведомление о переходе на «упрощенку» или об изменении объекта налогообложения внутри УСН
Плательщики на УСН
ФНС
Заявление об отказе от освобождения от НДС или о приостановлении такого освобождения с 2025 года
ООО и ИП на ОСНО и УСН
ФНС
Уведомление о выборе подразделения, которое будет уплачивать налог на прибыль за все филиалы внутри субъекта РФ
Организации на ОСНО
ФНС
Это позволит избежать издержек по распределению налоговой нагрузки по подразделениям внутри одного региона
Уведомление о выборе подразделения ФНС для централизованной передачи расчета 6-НДФЛ от имени всех подразделений в одном МО
Организации, которые платят НДФЛ
ФНС
Можно выбрать отделение по месту головного офиса или одного из подразделений
Уплата патента
ИП на ПСН и те, кто хочет получить такой статус
ФНС
Уплата фиксированных страховых взносов за себя (с дохода до 300 тысяч рублей)
ИП, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные
ФНС
Что надо сдать 15 января
А вот какие отчеты нужно сдать в январе 2025 года до 15 числа. Обратите особое внимание на уведомления о переходе на другую систему налогообложения — важно не пропустить срок, чтобы не пришлось ждать еще год.
Отчетность
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Уведомление о добровольном переходе с ЕСХН на другую СНО
Плательщики ЕСХН
ФНС
Это возможно только в начале календарного года
Сообщение об утрате права на УСН за 2024 год
ООО и ИП на «упрощенке»
ФНС
Если нарушен хоть один пункт (новая деятельность, превышение числа сотрудников и т.д.)
Уведомление о переходе с УСН на другую СНО
ФНС
Это возможно только в начале календарного года
1/12 фиксированной суммы страховых взносов на травматизм за период 1–31.12.2024 г.
ООО и ИП на АУСН с сотрудниками
СФР
Исходя из суммы 2040 рублей в 2024 году, с 2025 года — 2750 рублей.
Страховые взносы на травматизм
Налогоплательщики (за исключением АУСН) с сотрудниками
СФР
В отношении тех, с кем заключен трудовой договор, — обязательно. С работниками на ГПХ — если предусмотрено по тексту контракта
Что надо сдать 20 января
Отчетность бухгалтера в январе
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Декларация по косвенным налогам (по итогам декабря 2024 года)
ООО и ИП, которые платят НДС и акцизы
ФНС
Норма международной торговли — Договор о ЕАЭС (прил. 18, п. 19 и 20) — распространяются на импортеров и лизингополучателей
Платеж уходит в налоговую в составе ЕНП
Платежи по НДС и акцизам, кроме акцизов по товарам, подлежащим обязательной маркировке
ФНС
Уведомление об отказе от освобождения от обязанностей плательщика НДС
или
Уведомление о продлении такого освобождения еще на 12 месяцев
ООО и ИП на ОСНО, которые реализовали право на освобождение от НДС в 2024 году
ФНС
Уведомление о реализации права на освобождение от обязанностей плательщика НДС
ООО и ИП на ОСНО/ЕСХН
ФНС
«Упрощенцам» подавать такое уведомление не нужно, это автоматическая процедура
Журнал учета счетов-фактур за четвертый квартал 2024 года
Компании, которые не платят НДС или освобождены от НДС
ФНС
Агенты, экспедиторы, строители, которые перевыставляют счета-фактуры
Отчетность в электронной форме
Единая (упрощенная декларация по НДС)
ООО и ИП, у которых нет объектов налогообложения или операций, которые связаны с движением денег в кассе или на расчетных счетах
ФНС
Декларация об объеме производства, оборота и/или использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за последний квартал 2024 года
и/или
корректирующая декларация за предыдущий период (то есть за III кв. 2024 года)
ООО и ИП, занятые в производстве и торговле алкоголесодержащей продукцией
Росалкогольтабакконтроль
С 15.01.2025 года обязанность для ИП упраздняется. Уточните в местном отделении Росалкогольтабакконтроля, нужно ли сдавать именно вам
В январе придется сдавать много отчетов и уведомлений, важно не пропустить крайний срок, когда можно сменить систему налогообложения, а еще сразу придется учитывать изменения налоговой реформы. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии могут помочь адаптироваться к изменениям — подхватим бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, чтобы вы могли заниматься только бизнесом в новом году. Посмотрите стоимость и условия наших тарифов, чтобы подобрать подходящий.
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Что надо сдать 27 января
В 2025 году крайний срок по предоставлению отчетности и уплате 25 января приходится на выходной день — дедлайн сдвинулся на ближайший рабочий день. Какие отчеты сдавать в январе 2025 года кадровику и бухгалтеру до 27 числа собрали в таблицу.
Отчетность
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Форма ЕФС-1 (о страховом стаже и периодах работы в условиях, которые дают право на досрочный выход на пенсию, за 2024 год)
ООО и ИП — работодатели, в том числе по договорам ГПХ, по которым идут начисления страховых взносов на ОПС
СФР
Подраздел 1.2 и п/р 2 разд.1
Форма ЕФС-1 (о начисленных взносах на травматизм, за 2024 год)
Форма ЕФС-1 (о переводах, заявлениях о продолжении ведения или замене трудовой книжки, за декабрь 2024 года)
Все переводы должны быть закреплены в соответствующих документах (приказы, распоряжения)
Форма ЕФС-1 (сведения о труд. деятельности)
Подраздел 1.1 разд.1 — подавайте, если были кадровые перестановки
ЕФС-1 (сведения о застрахованных, в пользу которых работодатель перечислял допвзносы на накопительную пенсию)
Подраздел 3 разд. 1
Персонифицированные сведения (декабрь 2024 г.)
ООО и ИП — работодатели, в т.ч. по договорам ГПХ
ФНС
Декларация по акцизам (по итогам октября 2024 года)
ООО и ИП, совершающие операции с прямогонным бензином, бензолом, этиловым спиртом, СУГ и т.д.
ФНС
Полный список видов деятельности — в п.3.1 ст.204 НК
Декларация по акцизам (по итогам декабря 2024 года)
ООО и ИП, работающие с подакцизными товарами (за исключением тех, что перечислены в п.3.1 ст.204 НК)
ФНС
Полный список — в п.1 ст. 182 НК
Декларация по водному налогу (по итогам IV кв. 2024 года)
ООО и ИП, которые пользуются водными объектами
ФНС
Полный список — в п.1 ст. 333.9 НК
Информация о вознаграждениях, формирующих объект обложения страховыми взносами (01-22.01.2025 г.)
ООО и ИП на АУСН — работодатели
ФНС
В отчете указать даже те виды вознаграждения, которые не облагаются страховыми взносами
Сведения о выплаченных доходах, вычетах и суммах НДФЛ за период 01-22.01.2025 г. (через личный кабинет)
ООО и ИП на АУСН — агенты по НДФЛ
ФНС
Заполняют и подают те, кто не согласился на автоматический расчет НДФЛ обслуживающим банком
Уплата АУСН за период 01-31.12.2024 г.
ООО и ИП на АУСН
ФНС
Декларация по УСН в связи с утратой права на применение упрощенке в последнем квартале 2024 г.
ООО и ИП на «упрощенке», в т.ч. те, кто имеет право на УСН с начала 2025 года
ФНС
Декларация по НДС (за IV кв. 2024 г.)
Налогоплательщики НДС, а также налоговые агенты по НДС и те, кто выделил НДС в счете-фактуре по ошибке
ФНС
РСВ за 2024 год
ООО и ИП — работодатели
ФНС
В том числе данные по среднесписочной численности сотрудников
Уведомление об исчисленных налогах, в том числе авансовых, сборах, страховых взносах, НДФЛ по ЕНП (за период с 01–22.01.2025 г.)
ООО и ИП — плательщики налогов и налоговые агенты
ФНС
Декларация по НДПИ
ООО и ИП — недропользователи
ФНС
Что надо сдать 28 января
Отчетность/уплата
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
Уплата акциза за октябрь 2024 года и за декабрь 2024 года
ООО и ИП, работающие с подакцизными товарами (включая тех, что перечислены в п.3.1 ст.204 НК)
ФНС
Извещение об освобождении от уплаты аванса по акцизу за первый месяц 2025 года
ООО и ИП, работающие с подакцизной спиртосодержащей продукцией
ФНС
Оплата аванса по акцизу по спиртосодержащей продукции
ФНС
Извещение об уплате аванса по акцизу
ООО и ИП, работающие с подакцизной спиртосодержащей продукцией, которые внесли авансовый платеж
ФНС
Есть некоторые исключения на спиртосодержащую продукцию (п.8 ст. 194 НК)
Торговый сбор за IV кв. 2024 г.
ООО и ИП, которые торгуют в Москве
ФНС
Налог на профдоход за декабрь 2024 г.
Плательщики НПД («самозанятые»), в том числе ИП
ФНС
Водный налог за IV кв. 2024 г.
ООО и ИП, которые пользуются водными объектами
ФНС
Налог по УСН за IV кв. 2024 г.
ООО и ИП на «упрощенке»
ФНС
НДС за IV кв. 2024 г.
ООО и ИП, которые не платят НДС, или освобождены от уплаты НДС, или продают товары и услуги, которые не облагаются НДС
ФНС
Платят те, кто выделил НДС по ошибке
Треть НДС за IV кв. 2024 г.
ООО и ИП — налогоплательщики и налоговые агенты по НДС
ФНС
Платеж НДФЛ (за период с 01–22.01.2025 г.)
ООО и ИП — налоговые агенты по НДФЛ (адвокаты, нотариусы)
ФНС
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование (ОПС и ОМС) и страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством (ВНиМ) за декабрь 2024 г.
ООО и ИП — работодатели
ФНС
Налог на прибыль с доходов, получателем которых стала иностранная организация за декабрь 2024 г.
ООО и ИП — налоговые агенты по налогу на прибыль
ФНС
Налог с дивидендов иностранной организации платят в другое время отдельно.
Налог на прибыль с дивидендов в пользу организаций в декабре 2024 г.
ООО — налоговые агенты по налогу на прибыль юрлица
ФНС
Налог на прибыль — взнос первого авансового платежа за I кв. 2025 года
ООО, которые отчитываются по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев
ФНС
Неактуально для ООО, которые вносят авансовые каждый квартал
Заявление о применении заявительного порядка возмещения по налогу на добавленную стоимость
ООО и ИП — налогоплательщики с правом на заявительную процедуру возмещения НДС
ФНС
В течение 5 дней со дня подачи декларации по НДС (в 2025 году — 27 января)
НДПИ за декабрь 2024 года
ИП и ООО — недропользователи
ФНС
Что надо сдать 29–31 января
В этом блоке — платежи и отчетность в январе 2025 года, для сроков с 29 по 31 января.
Дата
Отчетность/уплата
Кто сдает
Куда сдавать
Примечания
29 января
Сообщение об утрате права на ЕСХН за 2024 год
ООО и ИП на ЕСХН
ФНС
30 января
Отчет за IV кв. 2024 г. об электронных переводах без открытия счета в пользу иностранных поставщиков услуг
ООО и ИП — валютные резиденты России
ФНС
Следует предоставить, если общая сумма перевода за год превысила 600 тысяч рублей (или валютный эквивалент)
Отчет о движении средств в банках за пределами России в IV кв. 2024 г.
ФНС
Приложите подтверждающие документы — банковские выписки
31 января
Уведомление о переходе на АУСН
ООО и ИП на «упрощенке», плательщики НПД
ФНС
Требование об обязательном переходе в начале календарного года упразднено
Уведомление о выборе налоговой инспекции, где компания будет декларировать всю недвижимость в этом регионе для уплаты налога на имущество
ООО, чьи подразделения прикреплены к нескольким налоговым инспекциям внутри одного региона
ФНС
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