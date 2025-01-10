Как сформировать личное дело сотрудника без ошибок

Стоит учесть ряд правил при комплектации папки:

Документы на каждого сотрудника собирают в индивидуальную папку. Она не должна содержать больше 250 листов и быть толще 4 сантиметров. Если документов больше ― следует создать новый том. Толщина дел со сроками хранения до 10 лет не должна превышать 10 см.

Постоянные и временные документы не смешивают. В деле могут содержаться копии и оригиналы бумаг, копии не требуют нотариального заверения. Несколько копий одного документа не хранят.

Приложения хранят вместе с документами.

Файлы и бумаги подшивают в хронологическом порядке.

Для удобства все документы при формировании дела можно разделить:

документы при устройстве на работу — дипломы, рекомендации с прошлого места работы, анкета;

документы, которые добавляются в процессе работы ― соглашения, удостоверения о повышении квалификации, сведения о медкомиссиях, переводе, приказы и так далее;

бумаги при увольнении ― заявление, копии приказов, акты о прогуле или объяснительные сотрудников.

Оригиналы приказов по личному составу не стоит хранить в личных делах — стоит завести отдельную папку. При формировании в дело допустимо положить копию.

Ряд документов не стоит оставлять в деле. В ФЗ-152 «О персональных данных» указали, что хранить личную информацию о работнике можно только при условии его письменного согласия, четкого обозначения целей обработки и хранения. Избыточными признают документы, которые не относятся напрямую к трудовой деятельности.

Самое частое нарушение — подшить копию паспорта. Роскомнадзор может обвинить организацию, что она нарушает правила в сфере обработки персональных данных. При трудоустройстве кадровик должен проверить документ, записать данные в личную карточку, если ее решили вести, вернуть паспорт сотруднику. Позиция проверяющих: паспорт содержит персональные данные работника, избыточные в отношении цели (трудоустройство), для которой они обрабатываются.

Если очень хочется держать такие документы под рукой — можно попросить согласия сотрудника в письменном виде. Бланк согласия также следует подшить к личному делу, а копии документов приложить в отдельном конверте. Само согласие должно содержать и цели хранения таких копий.

Подробнее написали, какие документы можно и нельзя хранить в личном деле.