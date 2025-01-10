Как сформировать личное дело сотрудника без ошибок

- СкачатьБланк описи документов.docx2 загрузки
- СкачатьБланк титульного листа личного дела.docx2 загрузки
- СкачатьБланк обложки личного дела.doc2 загрузки
Кто обязан вести личные дела сотрудников
Если у ИП или в ООО решили вести персональные дела сотрудников, это прописывают в локальных нормативных актах. Правила ведения кадровый специалист может разработать самостоятельно, но часто при формировании и ведении личных дел пользуются регламентом для государственных служащих.
Кстати, ИП или ООО не обязаны формировать дела на всех работников ― можно делать это выборочно, например, для руководящего состава, заместителей, главных специалистов и материально ответственных лиц.
Как сформировать личное дело сотрудника
Стоит учесть ряд правил при комплектации папки:
Документы на каждого сотрудника собирают в индивидуальную папку. Она не должна содержать больше 250 листов и быть толще 4 сантиметров. Если документов больше ― следует создать новый том. Толщина дел со сроками хранения до 10 лет не должна превышать 10 см.
Постоянные и временные документы не смешивают. В деле могут содержаться копии и оригиналы бумаг, копии не требуют нотариального заверения. Несколько копий одного документа не хранят.
Приложения хранят вместе с документами.
Файлы и бумаги подшивают в хронологическом порядке.
Для удобства все документы при формировании дела можно разделить:
документы при устройстве на работу — дипломы, рекомендации с прошлого места работы, анкета;
документы, которые добавляются в процессе работы ― соглашения, удостоверения о повышении квалификации, сведения о медкомиссиях, переводе, приказы и так далее;
бумаги при увольнении ― заявление, копии приказов, акты о прогуле или объяснительные сотрудников.
Оригиналы приказов по личному составу не стоит хранить в личных делах — стоит завести отдельную папку. При формировании в дело допустимо положить копию.
Ряд документов не стоит оставлять в деле. В ФЗ-152 «О персональных данных» указали, что хранить личную информацию о работнике можно только при условии его письменного согласия, четкого обозначения целей обработки и хранения. Избыточными признают документы, которые не относятся напрямую к трудовой деятельности.
Самое частое нарушение — подшить копию паспорта. Роскомнадзор может обвинить организацию, что она нарушает правила в сфере обработки персональных данных. При трудоустройстве кадровик должен проверить документ, записать данные в личную карточку, если ее решили вести, вернуть паспорт сотруднику. Позиция проверяющих: паспорт содержит персональные данные работника, избыточные в отношении цели (трудоустройство), для которой они обрабатываются.
Если очень хочется держать такие документы под рукой — можно попросить согласия сотрудника в письменном виде. Бланк согласия также следует подшить к личному делу, а копии документов приложить в отдельном конверте. Само согласие должно содержать и цели хранения таких копий.
Подробнее написали, какие документы можно и нельзя хранить в личном деле.
Формировать личные дела надо в установленном порядке и без нарушений, иначе можно нарваться на штраф трудовой инспекции
Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, приведем в порядок документацию и устраним предлоги для штрафов и претензий
Особенности корректного оформления личного дела
В законе не определено, как корректно оформить дело, поэтому кадровый специалист должен применять правила из практики. Что нужно учесть:
В каждом деле должна быть обложка или титульный лист — их формируют в соответствии с ГОСТ 17914-72 от 17.07.1972. На титульном листе оставляют место для архивного штампа, указывают номер дела и тома, название компании, сведения о работнике, дату закрытия и открытия, количество листов и срок хранения.
Необходимо составить опись документов, которые хранятся в папке. Сразу следует внести те, которые работник предоставил при трудоустройстве, тогда проблем с обвинением в утере документов не будет. Опись составляют на компьютере или от руки. Если она включает несколько листов ― их нумеруют. При запросе копии описи от сотрудника ее следует предоставить в обязательном порядке. Свободные строчки в описи перечеркивают, когда работник увольняется.
Следует правильно сформировать папку. Обложка должна быть цельнокартонной, так как архив не принимает файлы или пластиковые скоросшиватели. Оформлять личное дело, нумеровать страницы, делать опись документов, вносить корректировки, сдавать их в архив может только тот кадровый специалист, который назначен приказом руководителя компании.
Скачать бланк описи документов
Скачать бланк титульного листа личного дела
Скачать бланк обложки личного дела
Только кадровый специалист, назначенный приказом, имеет доступ к личным делам работников. Если персональные данные будут разглашены ― его привлекут к ответственности. Только лицо, закрепленное в приказе, может ознакомить сотрудника с личным делом под подпись.
Если у вас большой штат или вы решили расширить бизнес в новом году — стоит позаботиться о кадровом учете. В Первой Экспертной Бухгалтерии помогут с приемом и увольнением сотрудников, подготовят и сдадут отчетность по заработной плате, оформят отпуск, больничный или перестановку в штате.
Порядок ведения личных дел
Порядок ведения личных дел предприниматель или компания закрепляет в локальных нормативных актах. Стандартно локальный нормативный акт должен включать такие этапы:
Регистрация. Указывают порядок формирования журнала учета личных дел.
Корректировка и исправление ошибок. Стоит прописать, что изменения вносят на основании соответствующих документов, а ошибки в делах правят, как в трудовых книжках. Сначала зачеркивают, а потом пишут правильные данные сверху, ставят дату и отметку на полях.
Хранение. Указывают, где и каким образом будет храниться папка, кто вправе получить к ней доступ.
Архивирование. Прописывают порядок передачи в архив. Например, через 12 месяцев и не позднее, чем через три года после закрытия дела, папку отправляют в архив организации, предварительно прошивают, пронумеровывают листы, составляют лист-заверитель и оформляют обложку.
Личные дела руководителей и работников хранят в течение 75 лет, если они закончены делопроизводством до 1 января 2003 года, или в течение 50 лет, если они закончены делопроизводством после 1 января 2003 года.
Документы хранят в отделе кадров в металлических шкафах или сейфах. Личные дела сотрудников, которые уже уволились, закрывают и передают на хранение в архив.
Компания или предприниматель могут решить дополнительно завести на сотрудников личные карточки. Порядок формирования и хранения личных карточек сотрудников закон не определяет. Предусмотрите его в локальном акте, например, в Положении о порядке ведения личных дел сотрудников. Рекомендуем хранить личные карточки отдельно от личных дел, поскольку перечень типовых управленческих архивных документов, утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, рассматривает личную карточку и личное дело, как разные виды документов.
Наш кадровый эксперт подчеркивает, что личную карточку Т2 с 2021 можно не вести, это не будет нарушением. Она перестала быть обязательным документом — приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н.
Ревизия личных дел работников
Чтобы убедиться в правильном оформлении личных дел сотрудников, проводят ревизию, а по результатам проверки оформляют акты. Унифицированной формы акта в законе нет — можно составить его самостоятельно и закрепить в локальных документах компании. В качестве образца можно использовать акты, которые применяют государственные организации. Отметки о ревизии личных дел проставляют в дополнении к личному листку по учету кадров.
Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника
Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJPedvg
Начать дискуссию