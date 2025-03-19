Как открыть ИП в 2025 году

Кто может стать ИП в 2025 году
Главный критерий — дееспособность. Стать предпринимателем может физическое лицо, не имеющие психических и других заболеваний, которые будут влиять на ключевые решения. Дополнительно для некоторых видов деятельности ИП важно, чтобы у будущего бизнесмена не было судимости. На общих основаниях предпринимателем можно стать с 18 лет, но если заручиться согласием родителей или опекунов, то свое дело можно открыть с 14 лет. С 16 лет можно это сделать и самостоятельно, если добиться от суда статуса эмансипации.
Кто еще может открыть ИП:
иностранные граждане с временной регистрацией или пропиской в РФ, лица без гражданства — апатриды;
пенсионеры;
учредители ООО и дисквалифицированные директоры — в законе не предусмотрено такого ограничения;
уже работающие физические лица, кроме государственных служащих.
Эксперт обращает внимание: регистрируясь в качестве ИП, важно понимать — предприниматель отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, кроме того, на которое нельзя наложить взыскание, например, единственное жилье. Законодательство рассматривает ИП, как физическое лицо, которое наделяют возможностью вести бизнес, а, значит, все долги такого лица будут иметь значение. Например, будущему предпринимателю откажут в регистрации, если у него есть задолженность по налогам или алиментам. Если зарегистрировать, например, ООО, то юридическое лицо рискует только тем имуществом, которое есть на балансе компании.
Как зарегистрировать ИП в 2025 году: самостоятельно или с помощью регистраторов
Законодательство предусмотрело несколько способов:
Можно оформить ИП лично — прийти в налоговую с пакетом документов на бумаге или отправить их по почте. Если выбрать такой способ, то придется заплатить пошлину — 800 рублей.
Воспользоваться процедурой регистрации через государственные сервисы — МФЦ, сайт ФНС или портал Госуслуги. При выборе онлайн-способа пошлину платить не нужно.
Зарегистрироваться в качестве ИП с помощью нотариуса. В этом случае можно тоже обойтись без уплаты пошлины. Основание — письмо Минфина от 21.10.2020 № 03-05-04-03/91632.
Воспользоваться услугами регистраторов — компаний или ИП, которые помогают подготовить документы, изготовить печать, подобрать банк с лучшими условиями обслуживания расчетного счета. Стоимость таких услуг — от 2 тысяч рублей.
Что нужно выбрать перед регистрацией ИП
Перед тем как написать заявление, надо определиться с ключевыми моментами, которые повлияют на бизнес с самого начала.
Выбрать ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) — перечень, в котором каждому виду деятельности соответствует код. Предприниматель должен выбрать, какой деятельностью он будет заниматься, указать соответствующий код, а ФНС и другие государственные органы будут учитывать эту информацию при регистрации, контроле за бизнесом и проверках.
Можно выбрать несколько кодов, но один указать в качестве основного — этот вид деятельности будет приносить основной доход. Как правило, ИП выбирает основной код и дополнительные — смежные по виду деятельности. ОКВЭД делится на классы, подклассы, группы, подгруппы и виды — чем подробнее классификация, тем больше знаков в коде. Для регистрации необходимо выбрать коды от четырех знаков.
После регистрации ИП имеет право добавлять новые коды и убирать из списка неактуальные. Мы писали подробно про выбор, добавление или изменение кодов ОКВЭД здесь.
Эксперт обращает внимание: ОКВЭД влияет на часть страховых взносов работников, если ИП планирует создавать штат. Чем рискованнее вид деятельности, тем больше страховые взносы за работников. А еще нельзя указать основной вид деятельности «для галочки», а бизнес вести по другому коду. Если ФНС это обнаружат, то предпринимателю установят самый высокий тариф взносов из выбранных кодов. А если заниматься деятельностью, код которой не указали при регистрации, то придется заплатить штраф — 5 тысяч рублей.
Выбрать место регистрации
Как правило, ИП регистрируют по месту прописки. Но если в паспорте нет штампа о постоянном месте жительства, то инспектор может зарегистрировать нового предпринимателя по месту временной регистрации/пребывания.
В 2025 году стало актуально менять адрес регистрации, чтобы «перевезти» бизнес в регион с льготной ставкой НДС. Подробно рассказывали про это здесь.
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Выбрать систему налогообложения
Предприниматель выбирает между основной системой налогообложения — ОСНО и спецрежимами.
ОСНО применяется при умолчании, если при регистрации не указать другой режим. Предприниматели платят НДФЛ, НДС и налог на имущество. ИП на ОСНО — довольно редкий выбор, но он имеет смысл, если предприниматель заранее запланировал, что будет работать с крупными контрагентами, плательщиками НДС и применять вычеты. Кроме того, на общем режиме нет лимитов по доходам, количеству работников и стоимости имущества.
УСН. Чтобы запустить бизнес на самом популярном режиме, надо приложить соответствующее уведомление к пакету документов для регистрации ИП или подать его в течение 30 дней после регистрации. Предприниматель на «упрощенке» платит 6% от доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Главное новшество 2025 года — упрощенцы с доходами от 60 миллионов платят НДС. Также у налогового режима есть ограничения по количеству сотрудников, доходам и остаточной стоимости основных средств.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает предпринимателям — региональные власти могут понижать значения налоговых ставок. Обратитесь к нам, чтобы узнать обо всех выгодах для бизнеса и максимально оптимизировать свое налоговое бремя. Наведем порядок в отчетности, наладим кадровое делопроизводство, поможем с перерегистрацией на более выгодный режим налогообложения.
АУСН. Автоматизированную «упрощенку» в 2025 году распространили на большинство субъектов РФ — список есть на сайте ФНС, и его продолжают пополнять. Режим подойдет для начинающих бизнесменов, которые не планируют создавать масштабное дело (у АУСН есть определенные лимиты по доходам, количеству сотрудников и объему основных средств) и хотят максимально упростить и автоматизировать процесс отчисления налогов и сдачу отчетности. Основной налог — 8% для объекта «Доходы» и 20% для «Доходы минус расходы» с минимальным налогом 3% от доходов.
Подробно рассказали про АУСН здесь.
Эксперт обращает внимание: ИП может вести деятельность на АУСН в любом регионе РФ, а не только в тех, где проводится эксперимент. Главное, быть зарегистрированным в регионах эксперимента.
ПСН. Предприниматели часто выбирают этот налоговый режим — достаточно оплатить разрешение на определенный вид деятельности, в стоимость которого уже включен налог, чтобы начать бизнес. Сумму, которую надо перечислить за патент, удобно рассчитывать в калькуляторе на сайте ФНС — это потенциальный доход в зависимости от параметров, умноженный на 6%. Сумму можно уменьшить на страховые взносы за себя и сотрудников. У ПСН есть ограничения по видам деятельности, а еще нельзя нанимать больше 15 сотрудников и получать свыше 60 миллионов дохода в год.
ЕСХН. Стать ИП и платить сельхозналог можно, если подать уведомление в ИФНС при регистрации или в течение 30 дней после. Условия для применения спецрежима в 2025 году — доля дохода от сельскохозяйственной деятельности не менее 70% от общего дохода. Основной налог — до 6% с разницы между доходами и расходами.
НПД. ИП могут стать плательщиками налога на профессиональный доход, но самозанятость нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Кроме того, нельзя нанимать сотрудников, а лимит годового дохода ограничен суммой 2,4 миллиона рублей. Зато ИП на НПД не нужно сдавать декларации и отчеты — только формировать чеки и платить с них налог через мобильное приложение «Мой налог». Ставки: 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при расчетах с юридическими лицами и другими ИП.
Какие документы нужны для регистрации ИП в 2025 году
Заявление на регистрацию по форме Р21001. С 18 февраля 2024 года действует форма № Р21001, которая утверждена приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-14/4@.
Квитанция об оплате госпошлины, если подавали документы лично. Не потребуется, если оформляли регистрацию онлайн, в МФЦ или через нотариуса.
Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Эксперт обращает внимание — с ноября 2023 года это требование для граждан РФ отменили, но в некоторых инспекциях все равно могут спросить паспорт.
Уведомление о переходе на спецрежим, если ИП решил его выбрать.
Иностранцам и лицам без гражданства необходимо приложить копию временного разрешения на пребывание или регистрацию, нотариальный перевод иностранного паспорта.
Срок регистрации составляет не более трех рабочих дней, а при подаче через сайт ФНС можно сократить это время до одного дня.
Какие документы придут после регистрации ИП
Если в процедуре регистрации не допущено ошибок, а у ИП уплачены все долги и нет других оснований для отказа, то ФНС отправит документы по почте или на e-mail заявителя.
Что должно прийти:
записи ЕГРИП по форме № 60009, утверждена приказом ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@;
уведомление о постановке на налоговый учет.
Эксперт обращает внимание: в 2025 году свидетельство о государственной регистрации ИП (ОГРНИП) не выдают, а свидетельство ИНН стали печатать не на фирменном бланке ФНС с защитными знаками, а на обычном листе А4.
Что нужно сделать после регистрации ИП
После успешной регистрации в ФНС стоит сделать несколько действий — обязательных и необязательных.
Открыть расчетный счет. Этот шаг можно пропустить, но расчетный счет нужен, чтобы уложиться в лимиты на проведение наличных операций. Если ИП хочет рассчитываться наличкой и общая сумма сделок не превысит 100 тысяч рублей, то можно обойтись без расчетного счета.
Получить лицензию. Необходимо, если выбранный вид деятельности является лицензируемым.
Проверить регистрации в СФР в качестве работодателя. С 1 января 2023 года СФР автоматически проведет регистрацию после подачи ЕФС-1, но придется сделать это самостоятельно, если заключить договор ГПХ, в котором будут взносы «на травматизм».
Зарегистрировать кассовую технику. В 2025 году ККТ обязательна практически для всех ИП. А если работать с маркируемыми товарами, то необходимо приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат с соответствующим функционалом.
Наладить учет и запустить процесс подачи отчетности. Вести бизнес и сдавать декларации не так просто, если выбрать общий режим налогообложения, быть плательщиком НДС на УСН или нанять много сотрудников. В 2025 году выгодно делегировать учет проверенной аутсорсинговой компании — «Первой Экспертной Бухгалтерии». Команда разнопрофильных специалистов вовремя адаптируется к изменениям законодательства, защищает бизнес от штрафов за ошибки и просроченные отчеты, консультирует при проверках контролирующих органов.
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