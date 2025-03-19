Как открыть ИП в 2025 году

Главный критерий — дееспособность. Стать предпринимателем может физическое лицо, не имеющие психических и других заболеваний, которые будут влиять на ключевые решения. Дополнительно для некоторых видов деятельности ИП важно, чтобы у будущего бизнесмена не было судимости. На общих основаниях предпринимателем можно стать с 18 лет, но если заручиться согласием родителей или опекунов, то свое дело можно открыть с 14 лет. С 16 лет можно это сделать и самостоятельно, если добиться от суда статуса эмансипации.

Кто еще может открыть ИП:

иностранные граждане с временной регистрацией или пропиской в РФ, лица без гражданства — апатриды;

пенсионеры;

учредители ООО и дисквалифицированные директоры — в законе не предусмотрено такого ограничения;

уже работающие физические лица, кроме государственных служащих.