Как добавить или изменить ОКВЭД для ИП в 2023 году

При выборе вида деятельности из ОКВЭД предпринимателю нужно знать и соблюдать определенные правила. Какие — рассказали в статье.

Зачем нужны коды ОКВЭД

Коды ОКВЭД нужны для ФНС и Росстата.

ФНС по кодам понимает, чем занимается бизнес и следит, чтобы реальная деятельность предпринимателя совпадала с деятельностью по кодам ОКВЭД.

Например, ИП при регистрации заявил, что занимается резкой металла, а сам выставляет счета на консалтинговые услуги, для налоговой инспекции это выглядит подозрительно.

Росстат по кодам ОКВЭД считает, сколько компаний в каких видах деятельности работает. По этим данным он выпускает аналитические отчеты.

Как выбрать и изменить ОКВЭД для ИП

Коды ОКВЭД подбирают до подачи документов на регистрацию бизнеса. В 2023 году действует редакция классификатора — «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».

Специальной инструкции по выбору кодов ОКВЭД нет. Коды подбирают самостоятельно исходя из того, какой код подходит больше всего деятельности. Если самостоятельно подобрать коды не получается или боитесь допустить ошибку, лучше поручить подбор кодов профессионалам.

Чтобы узнать нужный код, в Классификаторе находят соответствующие класс, подкласс, группу, подгруппу и вид деятельности. Код ОКВЭД должен содержать минимум 4 цифры — это требование ФНС.

Если подходят разные коды, то можно указать один основной код и несколько дополнительных. В законе нет ограничений на количество видов бизнеса, которыми может заниматься компания или ИП.

Сведения о кодах по ОКВЭД отражают в заявлении о государственной регистрации предпринимателя № Р21001, которое подают в налоговую инспекцию по месту жительства предпринимателя. ФНС включит эти коды в ЕГРИП.

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Почему важно правильно указать ОКВЭД

При регистрации бизнеса важно правильно указать коды ОКВЭД. Если в заявлении будет ошибка, ФНС самостоятельно ее не исправит.

Инспекция расценит это как сообщение неверных сведений, что автоматически повлечет отказ в регистрации. Оспаривание таких отказов в суде — дело долговременное, выматывающее и заканчивается обычно не в пользу предпринимателей.

Лучше указывать только те виды деятельности, которыми предприниматель планирует заниматься или мог бы заняться в ближайшем будущем. В любом случае, указанные при регистрации предпринимателя коды ОКВЭД можно будет со временем дополнить или сменить, подав заявление в налоговую инспекцию.

Как добавить ОКВЭД для ИП в 2023 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Заполнить заявление на изменение ОКВЭД для ИП.

Если предприниматель планирует начать работать по новому виду деятельности, в течение семи рабочих дней с начала ведения нового направления бизнеса нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту жительства.

Чтобы добавить ОКВЭД для ИП, заполняют заявление по форме № Р24001. Подробные правила заполнения формы № Р24001 прописаны в требованиях, которые утвердила ФНС приказом от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

В форме заявления семь листов. Чтобы добавить новые коды ОКВЭД, заполняют:

титульный лист;

лист Е;

лист Д.

На титульном листе заявления нужно указать Ф.И.О. предпринимателя и ОГРНИП.

Лист Д состоит из двух страниц:

на первой странице вносят коды ОКВЭД, которые предприниматель хочет добавить;

на второй странице — которые хочет удалить.

Лист Д заполняют в зависимости от того, какой код ОКВЭД нужно изменить:

Ситуация Как заполнить лист Д Как поменять код основного вида деятельности ИП На первой странице указываем новый основной вид деятельности, на второй — прежний код основного вида деятельности, который исключаем Как оставить старый код ОКВЭД ИП в качестве дополнительного На первой странице — старый код вносим в строку 1.2, на второй странице — в строку 2.1 Как добавить новые коды ОКВЭД для ИП На первую страницу вносим новые коды. Вторую страницу листа Д можно не заполнять.

Лист Е заполняют все заявители, которые подают форму № Р24001, независимо от причины подачи. На этом листе предпринимать должен от руки написать Ф.И.О. и поставить подпись. Сделать это нужно в присутствии сотрудника налоговой, МФЦ или нотариуса — в зависимости от того, как подаете заявление.

Шаг 2. Подать заявление на изменение кодов ОКВЭД.

Заполненное заявление нужно подать в налоговую по месту жительства ИП. Сделать это можно одним из следующих способов:

В налоговую инспекцию — лично или через представителя. Представителю понадобится нотариальная доверенность. Через МФЦ — также лично или через представителя. По почте — почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения. Через нотариуса, который заверил подпись на заявлении. Через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС или через «Госуслуги». В этом случае у заявителя должна быть электронная подпись.

Госпошлину за внесение изменений предприниматель не платит. Налоговая внесет изменения в течение 5 рабочих дней со дня подачи сведений.

Шаг 3. Получить в налоговой инспекции документ о том, что изменения внесены: либо лично, либо по электронной почте, если это указано в заявлении.

После внесения записи в ЕГРИП налоговая инспекция разместит информацию о внесении записи в ЕГРИП разместит на официальном сайте налоговой в интернете.

Важно помнить, если ИП уже занимается новым видом деятельности, но в ЕГРИП он не отражен, предпринимателя могут оштрафовать на сумму 5000 рублей.

Плюсы правильного выбора кодов ОКВЭД

Нужно выбирать только те виды деятельности, по которым ИП планирует вести бизнес в ближайшем будущем. Коды влияют на налоговый режим, налоговую ставку и определяют, сможет ли предприниматель получить государственную поддержку. Обычно субсидии бизнесу привязаны к кодам ОКВЭД.

Например, в 2022 году в льготных программах чаще всего встречались такие коды ОКВЭД, как 55 — гостиничный бизнес, 56 — общественное питание, 90 — искусство и организация развлечений, 93 — спорт, отдых и развлечения, 79 — туризм, 63 — информационные технологии.

Нужно осторожно выбирать коды ОКВЭД для таких видов деятельности, которые требуют получения разрешений и лицензий. Если предприниматель не планирует работать по этим кодам, то придется получать дополнительные документы, но ничего, кроме лишних затрат времени и денег, это не принесет.

Чтобы не ошибиться в выборе ОКВЭД, поручить это специалистам Первой Экспертной Бухгалтерии. Эксперты возьмут на себя все ваши заботы о бизнесе и документах. Услуги аттестованных бухгалтеров, юристов и кадровика входят в каждый тариф — сравните, насколько аутсорсинг бухгалтерии выгоднее штатного сотрудника.

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