Как перейти на АУСН с 2024 года

С 1 июля 2022 года ФНС тестирует новый налоговый режим для малого бизнеса — автоматизированную систему налогообложения, или АУСН. Налоги на ней считают инспекторы, декларации и другую отчетность сдавать не нужно, выездных проверок нет. Но налоговая ставка выше. О том, кто может применять АУСН, а главное, кому это будет выгодно в 2024 году — в статье.

Кто может применять АУСН

Новая спецрежим для малого бизнеса пока что действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

Решение о том, будет ли автоматизированная упрощенка введена на территории всей страны — пока не принято. Однако, как разъяснила ФНС в письме от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@, предприниматели уже сейчас могут применять АУСН, если зарегистрированы в одном из четырех экспериментальных регионов, даже если фактически ведут бизнес в другом регионе. Например, ИП зарегистрирован в Москве, но открыл кофейню в Свердловской области.

Компании и ИП на агентских договорах смогут применять АУСН. Минфин опубликовал основные направления налоговой политики на 2024–2026 год. В планах — расширить круг налогоплательщиков, котором разрешат перейти на автоматизированную упрощенку. На АУСН смогут работать компании и предприниматели, которые получают доходы по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, т.е. доверители, комитенты, принципалы.

Условия для перехода

АУСН не получится совмещать с другими режимами налогообложения.

Не все микропредприятия и представители малого бизнеса смогут перейти на автоматизированную систему налогообложения. Всего оснований, при которых применять новый налоговый режим, порядка 30. Вот некоторые из них:

Ограничения по годовому обороту. АУСН подойдет компаниям и ИП с доходом не более 60 млн рублей с начала года.

Ограничения по численности сотрудников: не более пяти человек. При этом считаются не только работники, с которыми заключены трудовые договоры, но и физлица, с которыми заключены договоры ГПХ.

Ограничения по объему основных средств. Остаточная стоимость основных средств у компаний по данным бухучета не должна превышать 150 млн рублей.

Ограничения по структуре бизнеса. Не смогут работать на АУСН компании и ИП, у которых есть обособленные подразделения и филиалы.

Ограничения по виду деятельности. Не смогут применять АУСН:

банки и небанковские кредитные организации;

негосударственные пенсионные фонды;

ломбарды;

производители подакцизных товаров, кроме подакцизного винограда, вина, игристого вина, виноматериала, виноградного сусла;

нотариусы;

адвокаты;

казенные и бюджетные учреждения;

иностранные организации;

микрофинансовые организации;

частные агентства занятости;

унитарные предприятия;

некоммерческие организации;

крестьянские фермерские хозяйства — КФХ и другие.

Ограничения по работе с банком. Все расчеты нужно проводить через аккредитованный банк. Перечень таких банков ФНС разместила на своем сайте.

Сколько налогов платят на АУСН

Налогоплательщик может выбрать один из двух объектов налогообложения — «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». При этом он вправе менять объект ежегодно, достаточно уведомить налоговую до 31 декабря.

Налоговый период — календарный месяц.

Первый налоговый период на АУСН планируют увеличить. В основных направлений налоговой политики на 2024–2026 год Минфин также указал, что для вновь зарегистрированных компаний и ИП, которые захотят перейти на АУСН, первый налоговый период продлится с момента регистрации до конца последнего числа месяца, следующего за месяцем регистрации. Таким образом первый налоговый период увеличится почти вдвое. Сейчас для всех действует налоговый период в один месяц.

Налог на АУСН будут считать сами инспекторы по данным онлайн-касс, сведений из банков по расчетным счетам и из личного кабинета налогоплательщика.

При объекте «доходы» налог посчитают по ставке 8%. Налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора. Важное условие: налогоплательщик должен сам представить уведомление как плательщик торгового сбора, а не быть принудительно поставленным на учет.

При объекте «доходы минус расходы» налог посчитают по ставке 20%. Минимальный налог с доходов — 3%.

Регионы не вправе уменьшать ставки на АУСН.

При объекте «доходы минус расходы» можно будет учесть обоснованные и подтвержденные расходы, кроме перечисленных в статье 270 НК. Например, не получится учесть:

любые вознаграждения работникам и руководству, кроме вознаграждений по трудовым договорам;

премии за счет средств специального назначения и целевых поступлений;

оплату проезда к месту работы и обратно, если нет технологических особенностей производства или специальных условий в трудовых или коллективных договорах;

матпомощь и т.д.

Главное, не получится учесть расходы, которые не прошли через банк или онлайн-кассу.

Книга учета доходов и расходов не нужна. Учет доходов и расходов будут вести в личном кабинете налогоплательщика. Доходы будут учитывать на дату поступления денег или иного имущества. Расходы должны быть оплачены.

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Уплата единого налога

Сумма налога к уплате появится в личном кабинете налогоплательщика — до 15 числа месяца.

Налог нужно уплатить по месту нахождения организации и месту жительства ИП до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Плательщик АУСН может дать согласие банку на автоматическое списание суммы налога. В этом случае налоговая до 15 числа уведомит банк о сумме налога к уплате.

Другие налоги и взносы на АУСН

Какие еще налоги и взносы платят на авто-упрощенке, кроме единого налога, — собрали в таблице.

Налоги Компании ИП Налог на прибыль Платят только: с прибыли контролируемых иностранных компаний;

дивидендов от российских и иностранных компаний;

процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам;

в качестве налогового агента по налогу на прибыль Не платят НДС Платят только при импорте товаров и при выполнении обязанностей налогового агента по НДС Платят только при импорте товаров и при выполнении обязанностей налогового агента по НДС НДФЛ Платят: за сотрудников как налоговый агент;

с дивидендов и по операциям с отдельными долговыми обязательствами Платят: за сотрудников как налоговый агент;

с дивидендов Налог на имущество Платят по объектам с кадастровой стоимостью Платят по недвижимости из регионального перечня административно-деловых и торговых центров Страховые взносы Не платят Не платят Взносы на травматизм Платят 2217 руб. за всех работников независимо от численности Платят 2217 руб. за всех работников независимо от численности

Важно! Освобождение работодателя от страховых взносах никак не скажется на сотрудниках. Взносы в СФР компенсирует федеральный бюджет. Так что сотрудникам будет начисляться стаж и пенсия, как и на других налоговых режимах.

Отчетность при АУСН

На экспериментальном режиме из всей отчетности обязательными остаются:

отчеты за сотрудников — ЕФС-1 с подразделами 1.1 и 1.2 (аналог СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ);

декларации по ввозному НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС.

Другую отчетность на АУСН сдавать не нужно: никаких деклараций по единому налогу и расчетов 6-НДФЛ и РСВ. Кроме того, на авто-упрощенке можно не вести налоговый и бухгалтерский учет.

В налоговую отчетность отправит банк. Сведения, необходимые для формирования отчетности, банк будет получать от работодателей. Налоговая сама все подсчитает и уведомит компанию или ИП через личный кабинет о налоге, начисленном за прошлый месяц.

Проверки на новом налоговом режиме

Налогоплательщиков на АУСН освободят от выездных проверок. Останутся камеральные проверки, встречные проверки и проверки ККТ.

Как перейти на автоматизированную упрощенку с 2024 года

Перейти на новый режим можно добровольно. Действующие налогоплательщики смогут применять его с начала нового года. Для этого не позднее 31 декабря 2023 года нужно будет подать уведомление в налоговую.

Новые компании и ИП смогут применять спецрежим с момента регистрации, если уведомят ФНС в течение 30 календарных дней после постановки на учет. В обоих случаях заявление нужно будет подать через личный кабинет налогоплательщика.

Компания и ИП, перешедшие на новый налоговый режим, не смогут до окончания календарного года перейти на другой режим налогообложения.

Если компания или ИП утратили право на АУСН

Если компания или ИП на АУСН нарушит одно из требований, например, превысит лимит по количеству сотрудников, она утратит право находится на этом спецрежиме с начала календарного месяца, в котором нарушены условия спецрежима. Об этом надо сообщить в ФНС через личный кабинет или банк до 15 числа следующего месяца. Если не подать уведомление, ФНС выявит нарушение и снимет с учета по новому спецрежиму.

После утраты права на АУСН можно перейти на упрощенную систему налогообложения с начала нового месяца. Уведомление о переходе на УСН надо подать одновременно с уведомлением об утрате права на автоматизированную систему налогообложения или в течение 30 дней со дня получения уведомления от ФНС.

Когда выгодно работать на АУСН

Новый налоговый режим будет выгоден:

начинающим компаниям и предпринимателям с небольшим оборотом и штатом;

компаниям и ИП, которые проводят все свои операции через расчетный счет и кассу.

Безусловным плюсом АУСН является то, что почти все налоги отчеты за вас считает налоговая с банком. А значит, не нужно брать в штат бухгалтера.

На самом деле, бухгалтерский учет все же стоит вести, даже на АУСН, хоть это и не обязательно. Учет пригодится при масштабировании бизнеса, когда вы «вырастите» из режима для микробизнеса, и придется переходить на другую систему налогообложения, где учет уже обязателен. В Первой Экспертной Бухгалтерии вы можете выбрать тариф под ваши задачи — от 8990 ₽/месяц.

Однако не все так просто: напомним, что ставки на АУСН выше, чем на классической упрощенке. Поэтому, чтобы решить, стоит ли переходить на АУСН, рассчитайте, сколько налогов вам придется заплатить на автоматизированной упрощенке и сравните с классической УСН.

Например, ИП Галилей Г. В. работает без сотрудников и его доход за 2023 год составит 1 млн рублей.

На УСН «Доходы» с налоговой ставкой 6% предпринимателю в бюджет нужно будет заплатить:

фиксированный взнос ИП за себя — в 2023 году это 45 842 рубля;

страховые взносы с дохода, который превышает 300 тысяч рублей, — (2 000 000 − 300 000) × 1 % = 7 000 рублей;

налог при УСН после вычета страховых взносов — 1 000 000 × 6 % − (45 832 + 7 000) = 7 158 рублей. ИП без сотрудников могут уменьшить сумму налога за счет страховых взносов на всю сумму налога, т.е. на 100%.

Итого: 60 000 рублей.

А если ИП Галилей участвует в эксперименте, и в 2023 году работает на АУСН «Доходы» с налоговой ставкой 8%, ему придется заплатить 80 000 рублей, то есть на 20 000 рублей больше. Звучит не очень выгодно, но зато можно не переживать об отчетах и декларациях.

Но если взять тот же пример, но с одним сотрудником с зарплатой 60 000 рублей, то на УСН «Доходы» ИП заплатит в бюджет уже 220 077,6 рублей, а именно:

страховые взносы за сотрудника за год — 137 235,6 рублей;

фиксированный взнос ИП за себя — в 2023 году это 45 842 рубля;

страховые взносы с дохода, который превышает 300 тысяч рублей, — (2 000 000 − 300 000) × 1 % = 7 000 рублей;

налог при УСН после вычета страховых взносов — 30 000 рублей. ИП с сотрудниками могут уменьшить сумму налога за счет страховых взносов не более чем на 50%.

А на АУСН предприниматель заплатит те же 80 000 рублей, так как от страховых предприниматель будет освобожден.

Таким образом, микробизнес с сотрудниками может неплохо сэкономить на автоматизированной упрощенке за счет освобождения от взносов. Главное, заранее все тщательно просчитать.

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