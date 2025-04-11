Какую ответственность несет главный бухгалтер после увольнения

Отвечает ли за ошибки бывшего главного бухгалтера новый главбух

Привлечь нового руководителя бухгалтерии за ошибки старого главбуха нельзя. Основание — пункт 1 статьи 1.5 КоАП, в котором говорится, что лицо может быть привлечено к административной ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлена непосредственно его вина. Такая позиция есть и в письме Минфина от 23.10.08 № 03-02-08/20.

Но бывший руководитель бухгалтерии перед увольнением обязан передать документы новому главбуху, причем стоит оформить это в акте приема-передачи дел. Руководителю стоит проконтролировать этот момент и настоять на такой процедуре, и вот почему:

У главного бухгалтера нет обязанности передавать дела — это не закреплено в законе. Стоит заранее позаботиться об этом и закрепить порядок передачи и форму акта в локальных нормативных документах компании. Если нового главного бухгалтера пока нет, то дела придется принимать руководителю или собственнику компании. Если у последнего нет опыта в бухучете, то он может не обнаружить все ошибки, которые «всплывут» после увольнения. Новый главный бухгалтер, подписывая и анализируя акт, сможет быстрее адаптироваться к схеме учета в компании, изучить структуру документации и активов, особенности ведения конкретных участков.

Таким образом, акт приема-передачи дел — линия разграничения ответственности нового и старого главбуха. Новый специалист не будет отвечать за ошибки прошлых периодов, но если отнесется к приему участков учета невнимательно, например, будет продолжать вести отчетность с учетом искаженных показателей, то автоматически становится ответственным.

Эксперт обращает внимание: у одного из наших клиентов был интересный кейс, связанный со сменой главбуха. Бывший руководитель бухгалтерии периодически допускала ошибки — собственник бизнеса был недоволен и попросил уйти «по-хорошему». Главбух согласилась и начала передавать дела другому сотруднику бухгалтерии компании. Руководитель не возражал, так как посчитал, что лучше передать учет проверенному лицу, чем искать нового главного бухгалтера на стороне. Новый главбух при приеме дел нашла ошибки в учете, но не стала сообщать о них собственнику из-за хороших личных отношений со старым руководителем. Такая тактика могла привести к уголовной ответственности, например, за пособничество в сокрытии налогов по статье 199 УК.

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