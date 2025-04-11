Какую ответственность несет главный бухгалтер после увольнения

Сколько лет бывший главбух несет ответственность
Ошибки, которые намеренно или случайно допустил бывший руководитель бухгалтерии, могут «всплыть» сразу после его увольнения или в процессе деятельности нового главбуха. В этом случае он будет нести административную или уголовную ответственность.
Срок давности по нарушениям начнется с момента, когда ошибку обнаружили, а вину бывшего сотрудника доказали.
Грубые ошибки в бухгалтерском учете, например, исказили показатель отчетности более, чем на 10%, — 1 год с момента выявления. Основание — ст. 4.5 КоАП.
Ошибки в налоговом учете, например, занизили базу для расчета налога — 3 года с момента обнаружения. Основание — ст. 113 НК.
Ущерб бизнесу или другие нарушения, которые попадают под действие статей УК — до 10 лет в зависимости от суммы ущерба.
Эксперт обращает внимание: доказать вину главного бухгалтера после увольнения может быть не так легко. Бывший сотрудник может заявить, что действовал в рамках должностных обязанностей — выполнял прямые указания руководителя или собственника бизнеса. Чтобы разделить ответственность руководства и главбуха, понадобится собрать доказательства вины последнего:
Переписку руководителя с главным бухгалтером — материалы из электронной почты, служебных чатов, мессенджеров.
Первичные документы, договоры, акты сверок.
Показания свидетелей: остальных сотрудников бухгалтерии, работников компании, контрагентов.
Заключения экспертов, например, анализ почерка бухгалтера или заключения независимого аудитора.
Подхватим ваш учет на любом этапе или поможем настроить бухгалтерию с нуля
Проверим ваш бухгалтерский, налоговый и кадровый учет — устроим оперативный и всесторонний аудит
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Отвечает ли за ошибки бывшего главного бухгалтера новый главбух
Привлечь нового руководителя бухгалтерии за ошибки старого главбуха нельзя. Основание — пункт 1 статьи 1.5 КоАП, в котором говорится, что лицо может быть привлечено к административной ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлена непосредственно его вина. Такая позиция есть и в письме Минфина от 23.10.08 № 03-02-08/20.
Но бывший руководитель бухгалтерии перед увольнением обязан передать документы новому главбуху, причем стоит оформить это в акте приема-передачи дел. Руководителю стоит проконтролировать этот момент и настоять на такой процедуре, и вот почему:
У главного бухгалтера нет обязанности передавать дела — это не закреплено в законе. Стоит заранее позаботиться об этом и закрепить порядок передачи и форму акта в локальных нормативных документах компании.
Если нового главного бухгалтера пока нет, то дела придется принимать руководителю или собственнику компании. Если у последнего нет опыта в бухучете, то он может не обнаружить все ошибки, которые «всплывут» после увольнения.
Новый главный бухгалтер, подписывая и анализируя акт, сможет быстрее адаптироваться к схеме учета в компании, изучить структуру документации и активов, особенности ведения конкретных участков.
Таким образом, акт приема-передачи дел — линия разграничения ответственности нового и старого главбуха. Новый специалист не будет отвечать за ошибки прошлых периодов, но если отнесется к приему участков учета невнимательно, например, будет продолжать вести отчетность с учетом искаженных показателей, то автоматически становится ответственным.
Эксперт обращает внимание: у одного из наших клиентов был интересный кейс, связанный со сменой главбуха. Бывший руководитель бухгалтерии периодически допускала ошибки — собственник бизнеса был недоволен и попросил уйти «по-хорошему». Главбух согласилась и начала передавать дела другому сотруднику бухгалтерии компании. Руководитель не возражал, так как посчитал, что лучше передать учет проверенному лицу, чем искать нового главного бухгалтера на стороне.
Новый главбух при приеме дел нашла ошибки в учете, но не стала сообщать о них собственнику из-за хороших личных отношений со старым руководителем. Такая тактика могла привести к уголовной ответственности, например, за пособничество в сокрытии налогов по статье 199 УК.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может подхватить дела компании или ИП после увольнения главного бухгалтера. Мы начнем с полного аудита бухгалтерского и налогового учета, наведем порядок в кадровых документах и перезапустим воинский учет. Посмотрите условия наших тарифов — можно получить целую команду специалистов по цене оклада нового главбуха.
Материальная ответственность главного бухгалтера
Часто бывший главбух наносит материальный ущерб, а работодателя интересует возмещение. По закону ответственность сотрудника ограничивается среднемесячным заработком, но с главным бухгалтером разумно заключить договор о полной материальной ответственности.
Чтобы взыскать ущерб, компания или предприниматель должны доказать:
Характер ошибки — искажение отчетности, занижение налоговой базы, неправомерные выплаты заработной платы одному из сотрудников.
Размер ущерба — полный расчет со штрафами, пени или упущенной предпринимательской выгодой.
Причинно-следственную связь между действиями бухгалтера и ущербом.
Если бывший главбух подписал договор полной материальной ответственности, действовал умышленно и без согласования с руководством, то ему придется компенсировать сумму убытков.
Эксперт обращает внимание: можно решить вопрос в досудебном порядке, если бывший сотрудник согласен с претензиями работодателя. В этом случае стоит заключить соглашение о возмещении ущерба в свободной форме.
Подробно рассказали, как заключать договоры с матответственными в 2025 году здесь.
Ответственность за ошибки при ведении дел с контрагентами
Главбух в процессе увольнения может начать не слишком тщательно исполнять свои обязанности, а производственные процессы не останавливаются. Самые популярные ошибки в этом случае — нарушение договорных условий из-за искажений в отчетности или бухучете, пропуск срока оплаты контрагенту.
Бывший руководитель бухгалтерии может заявить, что не является стороной договора, но он может отвечать за исполнение финансовых обязательств и утверждение платежных документов.
Работодатель может взыскать сумму ущерба, который ему предъявил контрагент, с главбуха, если последний виноват:
в задержке платежа, из-за которого пришлось платить штрафы и пени;
в расчетных ошибках, из-за которых образовалась задолженность;
в срыве сроков поставки, если они случились из-за ошибок в учете.
В этом случае собственник бизнеса может опираться на положения статьи 1064 ГК и доказать, что ущерб случился из-за действий сотрудника бухгалтерии, исключая участие руководства.
Юридическая поддержка бизнеса + ведение бухгалтерии и кадров
Полное экспертное сопровождение вашей компании по вопросам договоров и контрагентов, отчетов и налогов, расчета зарплаты и 1С
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHRQrEL
Начать дискуссию