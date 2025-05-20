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Как работать с самозанятыми без претензий со стороны ФНС

Если компания или ИП активно работает с самозанятыми, то Роструд и ФНС могут заинтересоваться соблюдением трудового законодательства и законностью оптимизации налогообложения. Рассказали, как правильно выстроить работу с плательщиками НПД.

Контроль работы с самозанятыми: что изменилось в 2025

Инспекторы ФНС отмечают, что многие работодатели стали злоупотреблять сотрудничеством с самозанятыми — выстраивать налоговые схемы по снижению размера НФДЛ и суммы страховых взносов. Даже штатных сотрудников переводят на самозанятость, поэтому в 2025 году налоговая и Роструд будут действовать совместно — создавать межведомственные комиссии, чтобы выявлять подмену трудовых отношений. Основание — закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ и приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Что будут проверять контрольные органы в 2025 году у работодателей, которые работают с самозанятыми:

  • ИП или компания в обязательном порядке требует статус самозанятости у исполнителя;

  • заказчик самостоятельно устанавливает исполнителю время работы и отдыха;

  • заказчик контролирует статус выполнения работы не только в конце приемки услуг, но с определенной (частой) периодичностью, например, раз или два в день;

  • ИП или компания выдает все необходимое исполнителю для работы — инструменты, материалы, укомплектованное рабочее место, компьютерные программы;

  • зарплату исполнителю выплачивают фиксированными суммами в одни и те же числа месяца;

  • исполнитель делает работу только для одного заказчика;

  • ИП или компания работает только с самозанятыми или работников в штате гораздо меньше, чем плательщиков НПД. Соотношение, на которое чаще всего ориентируются инспекторы: 70% самозанятых и 30% штатных сотрудников.

Эксперт обращает внимание: служащие ФНС смотрят не только на соотношение штатных и самозанятых, но и на другие показатели. Например, если ИП или организация сотрудничают более, чем с 30 плательщиками НПД с окладом 35 тысяч рублей и выше на протяжении 3 месяцев и более, то налоговики передадут информацию о таком работодателе в межведомственную комиссию. Инспекторы ФНС и Роструда совместно рассмотрят — правомерно ли было заключать гражданско-правовой договор вместо трудового.

Как избежать рисков и внимания со стороны налоговой инспекции 

Начиная работать с самозанятым, можно устроить самопроверку по пунктам:

  • Исполнитель не работал штатным сотрудником компании или ИП последние два года.

  • Исполнитель не будет полностью дублировать функции штатного сотрудника.

  • Исполнитель не дублирует рабочий график сотрудника.

  • Оплату исполнителю перечисляют только по факту выполнения услуг, после каждого перечисления денег плательщик НПД присылает чек.

  • Самозанятому не платят одинаковые суммы ежемесячно.

  • Плательщик НПД использует свои материалы и оборудование для выполнения работ и оказания услуг.

В «Первой Экспертной Бухгалтерии» знают, что работа с самозанятыми помогает не только сэкономить, но и привлекать узкопрофильных специалистов без оформления в штат. Важно правильно оформить такие трудовые отношения — уладить все вопросы на стыке бухгалтерии, налогов и кадров. Предлагаем бизнесу команду специалистов, которые возьмут под свою ответственность все участки учета.

Что делать, если налоговая заинтересовалась работой с самозанятыми

Если в ФНС заинтересовались сотрудничеством с плательщиками НПД, то инспектор может попросить компанию или ИП дать пояснения по форме КНД 1165050. Основание —  Приложение № 4 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ и пп. 4 п. 1 ст. 31 НК. В запросе инспектор может попросить явиться в налоговую, чтобы дать пояснение или отправить пакет документов, которые прояснят детали и мотивы сотрудничества с самозанятыми.

Эксперт обращает внимание: если в запросе не прописали основания для дачи пояснений или истребования документов, то их можно игнорировать на основании пп. 11 п. 1 ст. 21 НК. Но такой подход чреват другим развитием событий — инспектор может «зайти с другой стороны» — начать опрашивать непосредственно самозанятых, с которыми работает компания или ИП, как свидетелей, оформляя вызов на допрос. Основание — ст. 90 НК.

Поэтому на запрос ФНС о работе с самозанятыми целесообразно ответить. В пояснении можно приложить копии договоров с самозанятыми, хотя предоставление документов вместе с пояснениями — право, а не обязанность налогоплательщика (п. 4 ст. 88 НК).

Какие тезисы можно отразить в пояснении:

  • Компания или ИП не стремится уклониться от полноценных трудовых отношений, используя сотрудничество с самозанятыми, потому что предметом договоров с плательщиками НПД — измеримый объем работ или услуг, а не трудовая функция, которая не может быть измерена.

  • Плата за услуги не фиксированная, а зависит от объема работ или услуг, деньги перечисляются самозанятыми по факту выполнения работ или оказания услуг, а не в сроки, которые прописаны в ТК.

  • Исполнитель услуг самостоятельно определяет срок, в течение которого он выполнит работу или окажет услугу, трудовой день или время исполнителя не совпадает с рабочим временем штатных сотрудников компании или индивидуального предпринимателя. Плательщик НПД не пользуется ресурсами компании или ИП-заказчика.

Важно правильно оформить сотрудничество с самозанятым, иначе можно нарваться на внимание или штраф ФНС

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Как суды оценивают работу бизнеса с самозанятыми

Если ФНС считает, что работодатель подменяет трудовые отношения, нанимая самозанятых, то суд может оспорить такое решение. 

На что обратили внимание в ФНС

Что постановил суд

Как работодателю обезопасить сотрудничество с самозанятыми

В договоре была указана должность\специальность самозанятого

Договор с самозанятым надо переквалифицировать в трудовой. Если подрядчик выполняет работу по специальности, то это постоянные трудовые функции, а не разовая работа.

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2024 № 12АП-9539/23 по делу № А57-10945/2023

Не указывать в договоре с самозанятым должность или специальность и только объем работ и Ф. И. О. исполнителя

Оплату самозанятым перечисляют в определенные дни месяца или в рамках зарплатного проекта

Порядок расчетов с определенной периодичностью — признак полноценных трудовых отношений

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.08.2024 по делу № А53-18339/2023

А вот выплата в рамках зарплатного проекта — не может быть таким признаком, так работодатель сам может выбирать способ расчета, чтобы сэкономить на банковских услугах 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.08.2024 № Ф09-4169/24 по делу № А76-18712/2023

Перечислять деньги только по факту выполнения работ или услуг, всегда требовать чек

Указывать в платежном поручении за что именно перечисляют оплату, например,  «Оплата по договору от 01.03.2025 № 1 за написание статей в блог корпоративного сайта»

Договор заключен без срока или договор заключают на короткий срок и постоянно продляют на тех же условиях

Постоянная работа с самозанятым на одинаковых условиях — признак трудовых отношений. Если договор типовой, без срока и объемов работ и услуг, это можно расценить, как трудовой договор.

Определение Верховного суда от 08.02.2024 № 307-ЭС24-502 по делу № А56-122617/2022

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023

Заключать с самозанятыми отдельные срочные договоры с прописанным объемом работ или услуг

Компания или ИП постоянно заключают договоры с самозанятыми без расширения собственного штата сотрудников

Работодатель может привлекать самозанятых из-за нестабильного потока заказов или объема работ.

Нанимать работников в штат — экономически невыгодно

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.08.2024 № Ф09-4169/24 по делу № А76-18712/2023

В штате нет специалистов с нужными компетенциями, в отличие от привлеченных самозанятых.

Включить в договор параметры, которые обозначат периодичность работы

Добавить неустойки или штрафы

Ответственность за подмену трудовых отношений

Если налоговая докажет, что компания или ИП вместо полноценных трудовых отношений заключала договоры с самозанятыми, то бизнес заплатит штраф по ст. 5.27 КоАП:

  • от 50 000 до 100 000 рублей — организации;

  • от 10 000 до 20 000 рублей — должностные лица;

  • от 5 000 до 10 000 рублей  — ИП.

Помимо штрафов, инспектор переквалифицирует договор с самозанятым в трудовой — работодателю пересчитают налоги за весь период работы с плательщиком НПД. Это значит, что придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени за весь срок действия договора по каждому самозанятому.

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