Как работать с самозанятыми без претензий со стороны ФНС

Контроль работы с самозанятыми: что изменилось в 2025

Инспекторы ФНС отмечают, что многие работодатели стали злоупотреблять сотрудничеством с самозанятыми — выстраивать налоговые схемы по снижению размера НФДЛ и суммы страховых взносов. Даже штатных сотрудников переводят на самозанятость, поэтому в 2025 году налоговая и Роструд будут действовать совместно — создавать межведомственные комиссии, чтобы выявлять подмену трудовых отношений. Основание — закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ и приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

Что будут проверять контрольные органы в 2025 году у работодателей, которые работают с самозанятыми:

ИП или компания в обязательном порядке требует статус самозанятости у исполнителя;

заказчик самостоятельно устанавливает исполнителю время работы и отдыха;

заказчик контролирует статус выполнения работы не только в конце приемки услуг, но с определенной (частой) периодичностью, например, раз или два в день;

ИП или компания выдает все необходимое исполнителю для работы — инструменты, материалы, укомплектованное рабочее место, компьютерные программы;

зарплату исполнителю выплачивают фиксированными суммами в одни и те же числа месяца;

исполнитель делает работу только для одного заказчика;

ИП или компания работает только с самозанятыми или работников в штате гораздо меньше, чем плательщиков НПД. Соотношение, на которое чаще всего ориентируются инспекторы: 70% самозанятых и 30% штатных сотрудников.