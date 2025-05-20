Как работать с самозанятыми без претензий со стороны ФНС

Контроль работы с самозанятыми: что изменилось в 2025
Инспекторы ФНС отмечают, что многие работодатели стали злоупотреблять сотрудничеством с самозанятыми — выстраивать налоговые схемы по снижению размера НФДЛ и суммы страховых взносов. Даже штатных сотрудников переводят на самозанятость, поэтому в 2025 году налоговая и Роструд будут действовать совместно — создавать межведомственные комиссии, чтобы выявлять подмену трудовых отношений. Основание — закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ и приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.
Что будут проверять контрольные органы в 2025 году у работодателей, которые работают с самозанятыми:
ИП или компания в обязательном порядке требует статус самозанятости у исполнителя;
заказчик самостоятельно устанавливает исполнителю время работы и отдыха;
заказчик контролирует статус выполнения работы не только в конце приемки услуг, но с определенной (частой) периодичностью, например, раз или два в день;
ИП или компания выдает все необходимое исполнителю для работы — инструменты, материалы, укомплектованное рабочее место, компьютерные программы;
зарплату исполнителю выплачивают фиксированными суммами в одни и те же числа месяца;
исполнитель делает работу только для одного заказчика;
ИП или компания работает только с самозанятыми или работников в штате гораздо меньше, чем плательщиков НПД. Соотношение, на которое чаще всего ориентируются инспекторы: 70% самозанятых и 30% штатных сотрудников.
Эксперт обращает внимание: служащие ФНС смотрят не только на соотношение штатных и самозанятых, но и на другие показатели. Например, если ИП или организация сотрудничают более, чем с 30 плательщиками НПД с окладом 35 тысяч рублей и выше на протяжении 3 месяцев и более, то налоговики передадут информацию о таком работодателе в межведомственную комиссию. Инспекторы ФНС и Роструда совместно рассмотрят — правомерно ли было заключать гражданско-правовой договор вместо трудового.
Как избежать рисков и внимания со стороны налоговой инспекции
Начиная работать с самозанятым, можно устроить самопроверку по пунктам:
Исполнитель не работал штатным сотрудником компании или ИП последние два года.
Исполнитель не будет полностью дублировать функции штатного сотрудника.
Исполнитель не дублирует рабочий график сотрудника.
Оплату исполнителю перечисляют только по факту выполнения услуг, после каждого перечисления денег плательщик НПД присылает чек.
Самозанятому не платят одинаковые суммы ежемесячно.
Плательщик НПД использует свои материалы и оборудование для выполнения работ и оказания услуг.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» знают, что работа с самозанятыми помогает не только сэкономить, но и привлекать узкопрофильных специалистов без оформления в штат. Важно правильно оформить такие трудовые отношения — уладить все вопросы на стыке бухгалтерии, налогов и кадров. Предлагаем бизнесу команду специалистов, которые возьмут под свою ответственность все участки учета.
Что делать, если налоговая заинтересовалась работой с самозанятыми
Если в ФНС заинтересовались сотрудничеством с плательщиками НПД, то инспектор может попросить компанию или ИП дать пояснения по форме КНД 1165050. Основание — Приложение № 4 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ и пп. 4 п. 1 ст. 31 НК. В запросе инспектор может попросить явиться в налоговую, чтобы дать пояснение или отправить пакет документов, которые прояснят детали и мотивы сотрудничества с самозанятыми.
Эксперт обращает внимание: если в запросе не прописали основания для дачи пояснений или истребования документов, то их можно игнорировать на основании пп. 11 п. 1 ст. 21 НК. Но такой подход чреват другим развитием событий — инспектор может «зайти с другой стороны» — начать опрашивать непосредственно самозанятых, с которыми работает компания или ИП, как свидетелей, оформляя вызов на допрос. Основание — ст. 90 НК.
Поэтому на запрос ФНС о работе с самозанятыми целесообразно ответить. В пояснении можно приложить копии договоров с самозанятыми, хотя предоставление документов вместе с пояснениями — право, а не обязанность налогоплательщика (п. 4 ст. 88 НК).
Какие тезисы можно отразить в пояснении:
Компания или ИП не стремится уклониться от полноценных трудовых отношений, используя сотрудничество с самозанятыми, потому что предметом договоров с плательщиками НПД — измеримый объем работ или услуг, а не трудовая функция, которая не может быть измерена.
Плата за услуги не фиксированная, а зависит от объема работ или услуг, деньги перечисляются самозанятыми по факту выполнения работ или оказания услуг, а не в сроки, которые прописаны в ТК.
Исполнитель услуг самостоятельно определяет срок, в течение которого он выполнит работу или окажет услугу, трудовой день или время исполнителя не совпадает с рабочим временем штатных сотрудников компании или индивидуального предпринимателя. Плательщик НПД не пользуется ресурсами компании или ИП-заказчика.
Важно правильно оформить сотрудничество с самозанятым, иначе можно нарваться на внимание или штраф ФНС
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Как суды оценивают работу бизнеса с самозанятыми
Если ФНС считает, что работодатель подменяет трудовые отношения, нанимая самозанятых, то суд может оспорить такое решение.
На что обратили внимание в ФНС
Что постановил суд
Как работодателю обезопасить сотрудничество с самозанятыми
В договоре была указана должность\специальность самозанятого
Договор с самозанятым надо переквалифицировать в трудовой. Если подрядчик выполняет работу по специальности, то это постоянные трудовые функции, а не разовая работа.
Не указывать в договоре с самозанятым должность или специальность и только объем работ и Ф. И. О. исполнителя
Оплату самозанятым перечисляют в определенные дни месяца или в рамках зарплатного проекта
Порядок расчетов с определенной периодичностью — признак полноценных трудовых отношений
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.08.2024 по делу № А53-18339/2023
А вот выплата в рамках зарплатного проекта — не может быть таким признаком, так работодатель сам может выбирать способ расчета, чтобы сэкономить на банковских услугах
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.08.2024 № Ф09-4169/24 по делу № А76-18712/2023
Перечислять деньги только по факту выполнения работ или услуг, всегда требовать чек
Указывать в платежном поручении за что именно перечисляют оплату, например, «Оплата по договору от 01.03.2025 № 1 за написание статей в блог корпоративного сайта»
Договор заключен без срока или договор заключают на короткий срок и постоянно продляют на тех же условиях
Постоянная работа с самозанятым на одинаковых условиях — признак трудовых отношений. Если договор типовой, без срока и объемов работ и услуг, это можно расценить, как трудовой договор.
Определение Верховного суда от 08.02.2024 № 307-ЭС24-502 по делу № А56-122617/2022
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023
Заключать с самозанятыми отдельные срочные договоры с прописанным объемом работ или услуг
Компания или ИП постоянно заключают договоры с самозанятыми без расширения собственного штата сотрудников
Работодатель может привлекать самозанятых из-за нестабильного потока заказов или объема работ.
Нанимать работников в штат — экономически невыгодно
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.08.2024 № Ф09-4169/24 по делу № А76-18712/2023
В штате нет специалистов с нужными компетенциями, в отличие от привлеченных самозанятых.
Включить в договор параметры, которые обозначат периодичность работы
Если налоговая докажет, что компания или ИП вместо полноценных трудовых отношений заключала договоры с самозанятыми, то бизнес заплатит штраф по ст. 5.27 КоАП:
от 50 000 до 100 000 рублей — организации;
от 10 000 до 20 000 рублей — должностные лица;
от 5 000 до 10 000 рублей — ИП.
Помимо штрафов, инспектор переквалифицирует договор с самозанятым в трудовой — работодателю пересчитают налоги за весь период работы с плательщиком НПД. Это значит, что придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени за весь срок действия договора по каждому самозанятому.
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