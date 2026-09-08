Что поменяется в работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года

Контроль за работой самозанятого на цифровых платформах
Минэкономразвития будет контролировать работу связки «компания-самозанятый» через платформы, например Яндекс или Авито. По оценке министерства, именно крупные компании чаще всего пользуются услугами платформ и агрегаторов, чтобы искать исполнителей среди самозанятых. При этом плательщик НПД работает полный день, соблюдает график, но платит 6% с дохода вместо 13% НДФЛ, а работодатель экономит 30% страховых взносов.
В чем суть контроля. Цифровые платформы с 1 октября 2026 года будут обязаны исполнять новое постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 — технически блокировать возможность юрлицам или ИП нанимать самозанятых на платформах и агрегаторах.
Что послужит основанием для блокировки работодателя и самозанятых: исполнитель работает с одним заказчиком через платформу больше 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.
Есть исключения:
Превышение лимита в одном отдельном месяце ничего не значит — критерий рассчитывается только по совокупности шести месяцев подряд.
Если хотя бы в одном из шести месяцев отработано 60 часов или меньше, отсчет периода обнуляется и начинается заново.
Какие будут последствия:
Ограничение наложат на каждого участника связки — работодатель не сможет выложить объявление, а самозанятый — увидеть его или принять заказ.
Блокировка пары «заказчик-исполнитель» действует два месяца, после чего сотрудничество можно возобновить.
Ограничение действует только для работы через посредническую цифровую платформу. На прямые договоры без платформы-посредника лимит не распространяется.
Во время блокировки работы с постоянным работодателем плательщик НПД может продолжить использовать эту же платформу для поиска работы, например, брать заказы у конкурентов работодателя.
В каких сферах введут ограничения:
Сфера
Коды ОКВЭД
Строительство
41–43
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
52
Оптовая и розничная торговля
46, 47
Обслуживание зданий и территорий
81
Производство пищевых продуктов
10
Общественное питание
56
Операции с недвижимостью
68
Образование
85
Разработка ПО и IT-услуги
62, 63
Трудоустройство и подбор персонала
78
Реклама и исследования рынка
73
Перевозки
49
Спорт, отдых и развлечения
93
Бухгалтерские, юридические и другие профессиональные услуги (код 69 ОКВЭД) в перечень не включены, поэтому на них лимит не действует.
Эксперт. Что это значит для работодателя? Факт такой блокировки на платформе — индикатор риска. Не исключено, что информацию передадут в органы ФНС и Роструд. Это послужит поводом для проверки, а она может привести к признанию отношений с самозанятым трудовыми — это повлечет за собой штрафы и доначисления налогов.
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Преференция за добровольное страхование
Операторы цифровых платформ с 1 октября 2026 года должны предоставлять преференции самозанятым, которые добровольно вступили в систему социального страхования на случай временной нетрудоспособности.
Взнос — 3,84% выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 рублей. В месяц самозанятый платит 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Основание — постановление Правительства от 16.05.2026 № 563.
Как это работает:
Минимальный размер преференции — 2,9% дохода, полученного через платформу за предыдущий календарный месяц. Правило действует до 1 октября 2032 года.
Платформа сама определяет форму преференции: скидка на комиссию, бонус или компенсация взносов — постановление этого не регулирует.
Пример: чтобы преференция в размере 2,9% дохода полностью покрыла минимальный страховой взнос 1 344 рубля, доход через платформу должен составить не менее 46 345 рублей в месяц (1 344 ÷ 0,029).
Эксперт обращает внимание. Добровольное социальное страхование самозанятых — отдельный эксперимент Социального фонда России. Он действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года (закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ) .
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Новые права партнеров-исполнителей
Статьи 15–17 закона № 289-ФЗ впервые закрепляют правовой статус исполнителя-физлица на платформе. С 1 октября 2026 года самозанятый вправе:
отказаться от заказа без применения к нему мер ответственности — кроме случаев, когда он сам добровольно зарезервировал период работы (слот, смену), а платформа предложила заказ именно на это время;
получать информацию об условиях работы на платформе, в том числе о применении технологий автоматизированного принятия решений (алгоритмов подбора заказов и расчета вознаграждения);
работать одновременно на разных платформах и в любой момент приостанавливать или прекращать прием заказов;
обжаловать решения оператора платформы — жалобу нужно рассмотреть и дать мотивированный ответ не позднее 15 дней, а при ее обоснованности отменить примененные меры в течение 48 часов.
Право на снижение рейтинга за отказ от заказа закон не отменяет полностью — санкция возможна только для случая, когда исполнитель сам заранее зафиксировал период работы, а затем отказался от принятого в этот период заказа.
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