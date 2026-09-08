Что поменяется в работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года

Контроль за работой самозанятого на цифровых платформах

Минэкономразвития будет контролировать работу связки «компания-самозанятый» через платформы, например Яндекс или Авито. По оценке министерства, именно крупные компании чаще всего пользуются услугами платформ и агрегаторов, чтобы искать исполнителей среди самозанятых. При этом плательщик НПД работает полный день, соблюдает график, но платит 6% с дохода вместо 13% НДФЛ, а работодатель экономит 30% страховых взносов.

В чем суть контроля. Цифровые платформы с 1 октября 2026 года будут обязаны исполнять новое постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 — технически блокировать возможность юрлицам или ИП нанимать самозанятых на платформах и агрегаторах.

Что послужит основанием для блокировки работодателя и самозанятых: исполнитель работает с одним заказчиком через платформу больше 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.

Есть исключения:

Превышение лимита в одном отдельном месяце ничего не значит — критерий рассчитывается только по совокупности шести месяцев подряд.

Если хотя бы в одном из шести месяцев отработано 60 часов или меньше, отсчет периода обнуляется и начинается заново.

Какие будут последствия:

Ограничение наложат на каждого участника связки — работодатель не сможет выложить объявление, а самозанятый — увидеть его или принять заказ.

Блокировка пары «заказчик-исполнитель» действует два месяца, после чего сотрудничество можно возобновить.

Ограничение действует только для работы через посредническую цифровую платформу. На прямые договоры без платформы-посредника лимит не распространяется.

Во время блокировки работы с постоянным работодателем плательщик НПД может продолжить использовать эту же платформу для поиска работы, например, брать заказы у конкурентов работодателя.

В каких сферах введут ограничения:

Сфера Коды ОКВЭД Строительство 41–43 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 Оптовая и розничная торговля 46, 47 Обслуживание зданий и территорий 81 Производство пищевых продуктов 10 Общественное питание 56 Операции с недвижимостью 68 Образование 85 Разработка ПО и IT-услуги 62, 63 Трудоустройство и подбор персонала 78 Реклама и исследования рынка 73 Перевозки 49 Спорт, отдых и развлечения 93

Бухгалтерские, юридические и другие профессиональные услуги (код 69 ОКВЭД) в перечень не включены, поэтому на них лимит не действует.

Эксперт. Что это значит для работодателя? Факт такой блокировки на платформе — индикатор риска. Не исключено, что информацию передадут в органы ФНС и Роструд. Это послужит поводом для проверки, а она может привести к признанию отношений с самозанятым трудовыми — это повлечет за собой штрафы и доначисления налогов.

Как работать с самозанятыми без претензий со стороны ФНС в 2026 году.