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ПЭБ
Самозанятые
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Что поменяется в работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года

Что поменяется в работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года

Чиновники решили ужесточить контроль за использованием труда самозанятых. С другой стороны — плательщики НПД получат новые права и преференции.

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Контроль за работой самозанятого на цифровых платформах

Минэкономразвития будет контролировать работу связки «компания-самозанятый» через платформы, например Яндекс или Авито. По оценке министерства, именно крупные компании чаще всего пользуются услугами платформ и агрегаторов, чтобы искать исполнителей среди самозанятых. При этом плательщик НПД работает полный день, соблюдает график, но платит 6% с дохода вместо 13% НДФЛ, а работодатель экономит 30% страховых взносов.

В чем суть контроля. Цифровые платформы с 1 октября 2026 года будут обязаны исполнять новое постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 — технически блокировать возможность юрлицам или ИП нанимать самозанятых на платформах и агрегаторах.

Что послужит основанием для блокировки работодателя и самозанятых: исполнитель работает с одним заказчиком через платформу больше 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.

Есть исключения:

  • Превышение лимита в одном отдельном месяце ничего не значит — критерий рассчитывается только по совокупности шести месяцев подряд.

  • Если хотя бы в одном из шести месяцев отработано 60 часов или меньше, отсчет периода обнуляется и начинается заново.

Какие будут последствия:

  • Ограничение наложат на каждого участника связки — работодатель не сможет выложить объявление, а самозанятый — увидеть его или принять заказ. 

  • Блокировка пары «заказчик-исполнитель» действует два месяца, после чего сотрудничество можно возобновить.

  • Ограничение действует только для работы через посредническую цифровую платформу. На прямые договоры без платформы-посредника лимит не распространяется.

  • Во время блокировки работы с постоянным работодателем плательщик НПД может продолжить использовать эту же платформу для поиска работы, например, брать заказы у конкурентов работодателя.

В каких сферах введут ограничения:

Сфера

Коды ОКВЭД

Строительство

41–43 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

52 

Оптовая и розничная торговля

46, 47 

Обслуживание зданий и территорий

81 

Производство пищевых продуктов

10 

Общественное питание

56 

Операции с недвижимостью

68 

Образование

85 

Разработка ПО и IT-услуги

62, 63 

Трудоустройство и подбор персонала

78 

Реклама и исследования рынка

73 

Перевозки

49 

Спорт, отдых и развлечения

93 

Бухгалтерские, юридические и другие профессиональные услуги (код 69 ОКВЭД) в перечень не включены, поэтому на них лимит не действует.

Эксперт. Что это значит для работодателя? Факт такой блокировки на платформе — индикатор риска. Не исключено, что информацию передадут в органы ФНС и Роструд. Это послужит поводом для проверки, а она может привести к признанию отношений с самозанятым трудовыми — это повлечет за собой штрафы и доначисления налогов.

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Преференция за добровольное страхование  

Операторы цифровых платформ с 1 октября 2026 года должны предоставлять преференции самозанятым, которые добровольно вступили в систему социального страхования на случай временной нетрудоспособности. 

Взнос — 3,84% выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 рублей. В месяц самозанятый платит 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Основание — постановление Правительства от 16.05.2026 № 563

Как это работает:

  • Минимальный размер преференции — 2,9% дохода, полученного через платформу за предыдущий календарный месяц. Правило действует до 1 октября 2032 года.

  • Платформа сама определяет форму преференции: скидка на комиссию, бонус или компенсация взносов — постановление этого не регулирует.

Пример: чтобы преференция в размере 2,9% дохода полностью покрыла минимальный страховой взнос 1 344 рубля, доход через платформу должен составить не менее 46 345 рублей в месяц (1 344 ÷ 0,029).

Эксперт обращает внимание. Добровольное социальное страхование самозанятых — отдельный эксперимент Социального фонда России. Он действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года (закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ) .

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Новые права партнеров-исполнителей

Статьи 1517 закона № 289-ФЗ впервые закрепляют правовой статус исполнителя-физлица на платформе. С 1 октября 2026 года самозанятый вправе:

  • отказаться от заказа без применения к нему мер ответственности — кроме случаев, когда он сам добровольно зарезервировал период работы (слот, смену), а платформа предложила заказ именно на это время;

  • получать информацию об условиях работы на платформе, в том числе о применении технологий автоматизированного принятия решений (алгоритмов подбора заказов и расчета вознаграждения);

  • работать одновременно на разных платформах и в любой момент приостанавливать или прекращать прием заказов;

  • обжаловать решения оператора платформы — жалобу нужно рассмотреть и дать мотивированный ответ не позднее 15 дней, а при ее обоснованности отменить примененные меры в течение 48 часов.

Право на снижение рейтинга за отказ от заказа закон не отменяет полностью — санкция возможна только для случая, когда исполнитель сам заранее зафиксировал период работы, а затем отказался от принятого в этот период заказа.

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