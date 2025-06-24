НДС при торговле на маркетплейсах в 2025 году: что надо знать

Какие селлеры обязаны платить НДС

Если бизнес на УСН торговал через маркетплейсы и его доход за 2024 год превысил 60 миллионов рублей, то с 2025 года он обязан платить НДС. Уведомлять ФНС не нужно — налоговая узнает об НДС из декларации, которую надо сдавать каждый квартал.

Маркетплейс пока просит уведомления только от продавцов на ОСНО, для «упрощенцев» отдельного порядка еще не выработали. Бизнес на основной системе должен уведомить площадку через личный кабинет:

Вайлдберрис. В правом верхнем углу нажмите «Профиль» → «Настройки» → «Данные продавца». В поле «Форма организации» укажите «с НДС».

Озон. Перейдите в раздел «Настройки» → «Информация о компании» → нажмите «Редактировать». В поле «Ставка НДС» выберите вашу ставку: «Не облагается», 5%, 7%, 20%. Сохраните изменения.

Яндекс Маркет. Нажмите на кнопку названия магазина на панели слева снизу → «Юридические данные» → «Договор». В разделе «Об организации» нажмите «Изменить данные», укажите ставку НДС.

Кроме компаний и ИП на УСН, НДС при торговле товарами через маркетплейс обязаны платить индивидуальные предприниматели и компании на общей системе налогообложения — ОСНО. Это обязанность у бизнеса на общей системе была еще до изменений налоговой реформы в 2025 году.

Все категории селлеров с НДС могут делить налоговый платеж на три части и платить их ежемесячно в течение квартала, главное — укладываться до 28 числа каждого месяца. Альтернативный вариант — после окончания квартала. Кроме того, придется сдавать декларацию. В 2025 году надо соблюдать такие сроки: