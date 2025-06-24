НДС при торговле на маркетплейсах в 2025 году: что надо знать

Какие селлеры обязаны платить НДС
Если бизнес на УСН торговал через маркетплейсы и его доход за 2024 год превысил 60 миллионов рублей, то с 2025 года он обязан платить НДС. Уведомлять ФНС не нужно — налоговая узнает об НДС из декларации, которую надо сдавать каждый квартал.
Маркетплейс пока просит уведомления только от продавцов на ОСНО, для «упрощенцев» отдельного порядка еще не выработали. Бизнес на основной системе должен уведомить площадку через личный кабинет:
Вайлдберрис. В правом верхнем углу нажмите «Профиль» → «Настройки» → «Данные продавца». В поле «Форма организации» укажите «с НДС».
Озон. Перейдите в раздел «Настройки» → «Информация о компании» → нажмите «Редактировать». В поле «Ставка НДС» выберите вашу ставку: «Не облагается», 5%, 7%, 20%. Сохраните изменения.
Яндекс Маркет. Нажмите на кнопку названия магазина на панели слева снизу → «Юридические данные» → «Договор». В разделе «Об организации» нажмите «Изменить данные», укажите ставку НДС.
Кроме компаний и ИП на УСН, НДС при торговле товарами через маркетплейс обязаны платить индивидуальные предприниматели и компании на общей системе налогообложения — ОСНО. Это обязанность у бизнеса на общей системе была еще до изменений налоговой реформы в 2025 году.
Все категории селлеров с НДС могут делить налоговый платеж на три части и платить их ежемесячно в течение квартала, главное — укладываться до 28 числа каждого месяца. Альтернативный вариант — после окончания квартала. Кроме того, придется сдавать декларацию. В 2025 году надо соблюдать такие сроки:
за 1 квартал — до 25 апреля;
за 2 квартал — до 25 июля;
за 3 квартал — до 25 октября;
за 4 квартал — до 25 января следующего года.
Как вести учет по НДС продавцам на маркетплейсах
1. Когда создаете карточку товара — заранее укажите сумму с учетом НДС.
2. Если товары хранятся на складах маркетплейса, то надо оформить первичный документ — ТОРГ-12. Пока товар не продан, НДС засчитывать к уплате не нужно.
3. Когда площадка продает товар от имени продавца, маркетплейс сформирует счет-фактуры на отгрузку и полученные авансы. Эти документы не нужно отражать в книге продаж.
4. После завершения каждого месяца, маркетплейс будет присылать продавцу универсальный передаточный акт, где пропишет свои услуги: склад, комиссия, перевозки. Там будет сумма НДС, которую можно принять к вычету, если продавец выбрал ставку 20%. Этот документ надо зарегистрировать в книге покупок, отразить реализацию товаров с НДС и внести все в книгу продаж.
Эксперт обращает внимание: отдельные счета-фактуры на розничные продажи можно не выставлять, основание — п. 7 ст. 168 НК. Продавцу будет проще сделать в книге продаж одну запись за весь отчетный период — месяц. Но, если в числе покупателей есть юридическое лицо или ИП, такую запись надо отразить в книге продаж и сформировать на нее УПД.
5. Заполнить и сдать декларацию по НДС за квартал — до 25 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.
6. Заплатить налог. Можно тремя равными частями, ежемесячно до 28 числа каждого месяца, который следует за отчетным периодом.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» поможет вам организовать безошибочный бухгалтерский и налоговый учет при торговле через маркетплейсы — эта услуга уже включена в тарифы «Эксперт» или «Бизнес». Поможем выбрать оптимальную ставку НДС, наладить учет и документооборот с площадкой, контрольными органами и покупателями.
Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности, когда переносите бизнес на электронные площадки?
Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Как продавцам маркетплейса рассчитывать НДС
Продавцы на ОСНО применяют ставки 20%, 10% и 0% для разных категорий, например, 10% — социально значимые товары, а 0% — на экспорт или международные перевозки.
Продавцы на УСН при уплате НДС могут выбрать пониженные ставки — 5 или 7%, но тогда теряется право на вычет. В зависимости от величины доходов, можно определить — какой вариант будет выгоднее.
Доходы за 2024 год, руб
Какую ставку можно выбрать
Какая ставка будет выгоднее
60 000 – 250 000
Пониженные ставки 5, 7 или общие ставки 20 (10) процентов
Если доля входного НДС будет ниже 75 процентов, то 5
Если доля входного НДС будет ниже 65 процентов, то 7
В остальных случаях — 20
250 000 – 450 000
Пониженная ставка 7 или общие ставки 20 (10) процентов
Если доля входного НДС свыше 65 процентов, то платить НДС выгоднее по ставке 20 процентов
НДС с реализации товаров надо начислять в таком же порядке, как если бы вы торговали напрямую, а не через маркетплейс, так как при передаче товаров на площадку не передаются права собственности.
НДС начисляют по конечной стоимости товаров, которые продали через электронную площадку. То есть, если маркетплейс и продавец договорились о скидках или акциях, то налог надо начислить на конечную стоимость с учетом скидки.
Если маркетплейс снизил цену без согласования с продавцом (один из самых популярных случаев — покупатель купил товар по скидке за Озон-баллы, которые получил за отзывы), то суммы возмещения разницы в цене рассматриваются как возмещение убытков. Поэтому возмещение маркетплейсом разницы в цене безопаснее включить в налоговую базу по НДС.
Эксперт обращает внимание: НДС надо начислять в день отгрузки или получения аванса. Некоторые продавцы привязывают НДС к дате, когда площадка присылает отчет о продажах — это ошибка.
Что делать с вычетом
Сумму входного НДС со стоимости приобретенных товаров, вознаграждения маркетплейса или расходов, которые связаны с продажей, можно применить к вычету. Условие — соблюдение положений пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК.
Если прав на вычет нет, то сумму входного НДС надо учесть в стоимости приобретенных товаров, работ или услуг. Основание — п. 2 ст. 170, подп. 1, 3 и 4 п. 2 ст. 171 НК, письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907. Исключение — случаи, когда организация не ведет раздельный учет.
Как считать НДС при возврате товаров
Если покупатель сделал возврат, то НДС придется скорректировать.
Товар вернуло физическое лицо — оформить корректировочный счет-фактуру в адрес маркетплейса. Информацию надо взять из чеков о возврате, которые площадка выписала покупателю. На основании корректировки надо принять НДС к вычету.
Товар вернуло юридическое лицо — оформить корректировочный счет-фактуру в адрес организации-покупателя. Зарегистрировать ее в книге покупок.
Хотите расширить бизнес, но пугают сложности учета и НДС?
Возьмем налоговый учет на себя и подскажем, как законно снизить налоговое бремя
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGm7ycc
Начать дискуссию