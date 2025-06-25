Какие выплаты и пособия можно получать самозанятым

Бонус на уплату НПД
Первая помощь, которую получает самозанятый от государства, — лимит в 10 000 рублей, в пределах которого налог уплачивают по сниженным ставкам: 3 вместо 4%, если получили доход от «физика», и 4 вместо 6% с доходов от ИП или организаций. После того как самозанятый исчерпает лимит, налог придется платить по стандартным значениям — 4 и 6% соответственно.
Эксперт обращает внимание: чтобы получить такой бонус, ничего делать не нужно — он автоматически появляется в приложении «Мой налог» при первой регистрации. Не получится сняться с учета и зарегистрироваться вновь, чтобы получить «льготные» 10 000 рублей, если потратили всю сумму. Но если выбрали не весь лимит, то при перерегистрации остаток сохранят.
Государство может помочь в развитии своего дела — дать до 350 000 рублей на целевые нужды, а самозанятый обязуется потратить деньги исключительно по назначению и перерегистрироваться в качестве ИП. Ограничений по видам бизнеса нет, но есть ограничения, на что именно тратить. Например, только часть из выделенной суммы можно потратить на аренду помещения или рекламные услуги.
Кроме масштабирования бизнеса, по социальному контракту могут дать деньги на переобучение — 20 000 рублей или развитие подсобного хозяйства — до 200 000 рублей.
Эксперт обращает внимание: получить деньги по социальному контракту может самозанятый, доход которого за последние три месяца был ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом государство будет учитывать не только прямой заработок плательщика на профессиональный доход, но и другие источники прибыли: недвижимое имущество, деньги от сдачи жилья в аренду.
Чтобы получить выплату по соцконтракту, надо подать заявление на Госуслугах или через Центр занятости населения — указать информацию о доходах и составе семьи. Дополнительно нужно приложить копии паспорта, свидетельства о браке и рождения детей. Почти все регионы РФ требуют бизнес-план, который покажет, что будущий предприниматель настроен серьезно и потратит деньги исключительно на целевые нужды. А еще придется соблюсти другое важно условие — после получения выплаты, бизнес обязан просуществовать минимум два года.
Подробно написали про условия и нюансы при получении денег по соцконтракту здесь.
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Деньги по кредиту на поддержку предпринимательства
Кредит на поддержку предпринимательства от местных властей. Размер кредита и ставка будет зависеть от региона, а еще в выплате могут отказать, если в бюджете субъекта РФ нет денег. Чтобы обратиться за выплатой от региональных властей, надо жить и работать в родном регионе. У потенциального заемщика не должно быть плохой кредитной истории за последние три года.
Чтобы получить выплату, надо подать заявление в региональный фонд поддержки предпринимательства — указать статус плательщика НПД, приложить справку о доходах и паспорт.
Кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития, корпорации МСП и Банка России. Самозанятый может получить деньги на развитие бизнеса и на федеральном уровне. Ставку по кредиту рассчитают по формуле: ключевая ставка минус 3,5%. Например, в июне 2025 года она составит 16,5%.
Но если размер «ключа» опуститься меньше 12%, то формула поменяется: ключевая ставка минус 2,5%. А еще предприниматель в любом случае не будет платить кредит по ставке ниже, чем 3%.
Общие условия кредита:
от 50 миллионов рублей;
до 10 лет, но льготная ставка действует только первых 3 года, а потом может подняться до средних банковских показателей;
самозанятые должны работать в приоритетных отраслях — обрабатывающее производство, транспортировка и хранение грузов, туристический бизнес, информационные, научные и технические разработки.
Единое пособие на детей и беременных женщин
Самозанятые на общих основаниях могут выйти в декрет и пребывать в отпуске по уходу за ребенком, но СФР не платит им пособие по беременности и родам. Однако самозанятые-женщины могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства, но при этом надо соблюсти условия:
При беременности надо встать на учет в срок до 12 недель.
Ребенку должно быть меньше 17 лет.
Доход семьи должен быть меньше регионального прожиточного минимума на человека в родном регионе. Посмотреть значение для своего субъекта РФ можно на сайте СФР или местной администрации.
Доход самозанятых родителей или матери за год должен быть больше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). При этом поступления могут быть не в каждом месяце — достаточно заработать в 2025 году минимум 44 880 рублей (при МРОТ в 2025 году — 22 440 рублей).
Совокупное имущество членов семьи не превышает количество по установленному перечню. СФР смотрит, чем владеют самозанятые по базам Росреестра, налоговой. Например, если на женщину-самозанятую зарегистрировано три машины, то в выплате откажут с высокой долей вероятности.
Эксперт обращает внимание: Самозанятый может одновременно работать по трудовому договору — пособия по больничному и в случае декрета ему будет выплачивать работодатель на условиях из трудового договора. А еще самозанятый может оформить добровольное страхование в СФР, если имеет статус ИП — тогда ему будут приходить пособия по болезни и материнству, но для этого нужно будет регулярно перечислять страховые взносы.
Пособие при рождении ребенка и материнский капитал
Самозанятый получит выплату при рождении ребенка — 26 941 рубль. Если родится двойня или тройня, то сумма полагается на каждого малыша. Чтобы получить деньги, надо подать заявление в СФР.
Материнский капитал выдают независимо от выплат в СФР — меру поддержки назначат автоматически, после того как ЗАГС передаст сведения о рождении ребенка. Пособие получает женщина-самозанятый или мужчина, если он усыновил ребенка или стал единственным родителем. В 2025 году можно получить:
на первого малыша — 690 266,95 рубля;
на второго — 912 162,09 рубля.
Если на первенца уже получили выплату, то доплата на второго ребенка составит 221 895,14 рубля. При этом сумма ежегодно индексируется.
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