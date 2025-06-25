Какие выплаты и пособия можно получать самозанятым

Выплату по социальному контракту

Государство может помочь в развитии своего дела — дать до 350 000 рублей на целевые нужды, а самозанятый обязуется потратить деньги исключительно по назначению и перерегистрироваться в качестве ИП. Ограничений по видам бизнеса нет, но есть ограничения, на что именно тратить. Например, только часть из выделенной суммы можно потратить на аренду помещения или рекламные услуги.

Кроме масштабирования бизнеса, по социальному контракту могут дать деньги на переобучение — 20 000 рублей или развитие подсобного хозяйства — до 200 000 рублей.

Эксперт обращает внимание: получить деньги по социальному контракту может самозанятый, доход которого за последние три месяца был ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом государство будет учитывать не только прямой заработок плательщика на профессиональный доход, но и другие источники прибыли: недвижимое имущество, деньги от сдачи жилья в аренду.

Чтобы получить выплату по соцконтракту, надо подать заявление на Госуслугах или через Центр занятости населения — указать информацию о доходах и составе семьи. Дополнительно нужно приложить копии паспорта, свидетельства о браке и рождения детей. Почти все регионы РФ требуют бизнес-план, который покажет, что будущий предприниматель настроен серьезно и потратит деньги исключительно на целевые нужды. А еще придется соблюсти другое важно условие — после получения выплаты, бизнес обязан просуществовать минимум два года.

Подробно написали про условия и нюансы при получении денег по соцконтракту здесь.