Как посчитать долю безопасного вычета по НДС

Что такое вычет НДС

С 2025 года категория плательщиков налога на добавленную стоимость пополнилась предпринимателями на УСН — платить стали ИП и ООО, которые превышают планку годовых доходов в 60 миллионов рублей.

Плательщики могут применять пониженные ставки 5 и 7% без использования налогового вычета или выбрать базовые ставки НДС — 0, 10, 20% с налоговыми вычетами.

Кстати, у нас есть подробная статья про нулевую ставку НДС и как ее подтвердить.

Чтобы рассчитать сумму НДС, которая должна уплатить компания или ИП, считают все операции по реализации и приравненные к ним. Это значение можно уменьшить на сумму налога, которую предъявили поставщики товаров, работ и услуг в счет-фактурах.

Чтобы не ошибиться со значением вычета, надо проверить: