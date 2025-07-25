Как посчитать долю безопасного вычета по НДС

Что такое вычет НДС
С 2025 года категория плательщиков налога на добавленную стоимость пополнилась предпринимателями на УСН — платить стали ИП и ООО, которые превышают планку годовых доходов в 60 миллионов рублей.
Плательщики могут применять пониженные ставки 5 и 7% без использования налогового вычета или выбрать базовые ставки НДС — 0, 10, 20% с налоговыми вычетами.
Кстати, у нас есть подробная статья про нулевую ставку НДС и как ее подтвердить.
Чтобы рассчитать сумму НДС, которая должна уплатить компания или ИП, считают все операции по реализации и приравненные к ним. Это значение можно уменьшить на сумму налога, которую предъявили поставщики товаров, работ и услуг в счет-фактурах.
Чтобы не ошибиться со значением вычета, надо проверить:
товары, работы или услуги с НДС приняты на учет;
товары, работы или услуги, которые приобрели, использовали в операциях с НДС;
счет-фактура от поставщика оформлена правильно;
с момента принятия на учет товаров, работ или услуг прошло не более трех лет.
Что такое безопасная доля вычета по НДС
Безопасная доля вычета — отношение суммы вычета НДС к общей сумме налога, которую насчитали по операциям реализации и причисленных к ним. Если предел безопасного вычета превысили, то у инспекторов возникнут вопросы — могут назначить проверку или вызвать на комиссию.
Инспекторы ФНС на местах могут проверять компанию или ИП по двум показателям вычета.
Общероссийский — 89%. Инспекция рассчитывает долю по данным деклараций НДС за год, а за основу берет п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Если доля вычета больше 89%, то предпринимателя могут «взять на карандаш».
Региональный. Значение может быть выше или ниже 89% процентов — зависит от конкретного субъекта РФ. Например, в Тамбовской области безопасная доля вычета за 1 квартал 2025 года составляла 88,3%, а в соседней Липецкой области — 105,9 %. Инспекторы опираются на письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12722@, которое в настоящее время отменено. Но в некоторых регионах его продолжают использовать.
Чтобы точно определиться со значением безопасной долей вычета, надо уточнить показатель в своей ФНС.
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Как рассчитать безопасную долю вычета
Чтобы рассчитать долю вычета в своей компании или у ИП, а потом сопоставить ее с общероссийским или региональным значением, надо использовать формулы.
Рассчитать долю и сравнить с показателем 89%
Доля вычетов по организации = Все вычеты за год (строка 190 раздела 3 деклараций) : Весь начисленный НДС за год (строка 118 раздела 3 декларации) × 100
Эксперт обращает внимание: в расчет надо включить все суммы, которые есть в декларации: НДС с реализации, восстановленный налог, начисленный и принятый к вычету авансовый НДС, уплаченный на таможне НДС и т.д. Если вы применяете нулевую ставку, то надо учитывать и данные из разделов 4-6 декларации. Но лучше уточнить этот момент в своей ФНС.
Рассчитать долю и сравнить с региональным показателем
1. Сначала надо рассчитать долю вычетов за квартал:
Доля вычетов = Все вычеты за квартал (строка 190 раздела 3 декларации) : Весь начисленный НДС (строка 118 раздела 3 декларации) × 100
Здесь применяем ту же рекомендацию эксперта — включаем в расчет все суммы, которые есть в декларации, но стоит уточнить этот перечень в своей ФНС.
2. Потом надо посчитать среднюю долю вычетов по данным формы 1-НДС по своему региону:
Доля вычетов по региону = Все вычеты (графа 2 строки 2100 отчета 1-НДС) : Весь начисленный НДС (графа 2 строки 1100 отчета 1-НДС) × 100
Данные из формы НДС-1 можно взять на официальном сайте ФНС — налоговики публикуют их в разделе «Данные по формам статистической налоговой отчетности».
Эксперт обращает внимание: ФНС может опубликовать данные НДС-1 для расчета безопасной доли по регионам с задержкой — позже последнего дня подачи декларации за соответствующий квартал. Тогда можно рассчитывать долю и сравнивать ее с общероссийским значением в 89%.
Что делать, если безопасную долю превысили
Можно подать уточненную декларацию — вычеты перенести на более поздние кварталы или заявить только часть. Перед переносом надо проверить — можно ли отложить вычет и не выйти за срок более трех лет.
Перед подачей не забудьте проверить декларацию и на другие ошибки. Бухгалтеры «ПЭБ» знают про них все — написали про это статью, которая поможет в отчетной кампании.
Если скорректировать декларацию не получается, то надо пояснить инспекторам причину превышения безопасной доли. К адекватным причинам относится рост цен у поставщиков или закупка крупной партии товара для производственной необходимости. Чтобы подкрепить такую позицию, надо приложить к пояснению копии счетов-фактур с максимальными суммами входящего НДС. Также приложите копии документов, которые подтвердят причины увеличения доли, например, договоры на крупные партии товаров с поставщиком.
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