Минфин: порог доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить
Министерство финансов готовит изменения в налоговой системе для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о снижении порога доходов, после которого компании на спецрежиме будут обязаны платить НДС.
Сейчас НДС обязаны платить менее 4% предпринимателей на УСН. Однако, как отметил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, при снижении порога их число резко возрастет. Поэтому решение будет приниматься с учетом анализа последствий и с обязательным временем на адаптацию.
Что именно планируют изменить
Сегодня компании на УСН платят НДС только после превышения дохода в 60 млн рублей в год.
Минфин предлагает снизить этот порог, чтобы налог платило больше предпринимателей.
Обсуждается также поэтапный отказ от применения УСН для торговых компаний, где обороты выше и бизнес сопоставим с классическими налогоплательщиками.
Что это значит для бизнеса
Малому бизнесу придется заранее готовиться к новым правилам: выстраивать учет, планировать обороты и проверять, как снижение порога скажется на себестоимости и ценах.
Предприниматели получат время на адаптацию, но нужно учитывать, что сама идея снижения порога уже поддержана на уровне Минфина.
Для торговых компаний риски выше: возможен полный отказ от УСН, что приведет к росту налоговой нагрузки и более сложной отчетности.
Как бизнесу подготовиться к изменениям уже сейчас
Смоделируйте сценарии — посчитайте налоги и маржу при лимитах 25 / 30 / 40 млн руб.
Проверьте договоры с контрагентами — можно ли получать входной НДС для вычетов.
Оцените риски дробления — налоговики будут строже проверять формальное разделение бизнеса. Подробнее о том, какие схемы дробления ФНС рассматривает в первую очередь в статье «Дробление бизнеса: разбор реальных случаев и судебная практика».
Изучите региональные льготы — во многих регионах действуют пониженные ставки по УСН (1–3%).
Подготовьтесь к переходу — продумайте, насколько реально работать на ОСНО, если выручка стабильно выше лимита.
Используйте поддержку — смотрите льготные кредиты и субсидии для МСП, чтобы компенсировать рост нагрузки.
