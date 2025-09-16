Минфин: порог доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить

Минфин подтвердил: вопрос о снижении порога доходов для уплаты НДС на УСН действительно обсуждается, а значит, налог придется платить большему числу предпринимателей. Когда изменения могут вступить в силу и как можно подготовиться бизнесу уже сейчас разобрали в статье.

Министерство финансов готовит изменения в налоговой системе для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о снижении порога доходов, после которого компании на спецрежиме будут обязаны платить НДС.

Сейчас НДС обязаны платить менее 4% предпринимателей на УСН. Однако, как отметил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, при снижении порога их число резко возрастет. Поэтому решение будет приниматься с учетом анализа последствий и с обязательным временем на адаптацию.

Что именно планируют изменить

Сегодня компании на УСН платят НДС только после превышения дохода в 60 млн рублей в год .

Минфин предлагает снизить этот порог , чтобы налог платило больше предпринимателей.

Обсуждается также поэтапный отказ от применения УСН для торговых компаний, где обороты выше и бизнес сопоставим с классическими налогоплательщиками.

Опасаетесь, что новые правила по НДС застигнут бизнес врасплох? Эксперты ПЭБ заранее просчитают налоговую нагрузку, помогут адаптироваться и снизят риски штрафов Консультация

Что это значит для бизнеса

Малому бизнесу придется заранее готовиться к новым правилам : выстраивать учет, планировать обороты и проверять, как снижение порога скажется на себестоимости и ценах.

Предприниматели получат время на адаптацию, но нужно учитывать, что сама идея снижения порога уже поддержана на уровне Минфина.

Для торговых компаний риски выше: возможен полный отказ от УСН, что приведет к росту налоговой нагрузки и более сложной отчетности.

Как компаниям на УСН работать с НДС и не остаться без денег на счете рассказали подробно в статье «Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств».



В «Первой Экспертной Бухгалтерии» моделируют налоговую нагрузку под разные сценарии, помогают предпринимателям готовиться к изменениям и сопровождают переход на новые правила без штрафов и ошибок. Это позволяет бизнесу заранее понимать, к чему готовиться, и не терять деньги из-за неожиданных нововведений.

Как бизнесу подготовиться к изменениям уже сейчас

Смоделируйте сценарии — посчитайте налоги и маржу при лимитах 25 / 30 / 40 млн руб. Проверьте договоры с контрагентами — можно ли получать входной НДС для вычетов. Оцените риски дробления — налоговики будут строже проверять формальное разделение бизнеса. Подробнее о том, какие схемы дробления ФНС рассматривает в первую очередь в статье «Дробление бизнеса: разбор реальных случаев и судебная практика». Изучите региональные льготы — во многих регионах действуют пониженные ставки по УСН (1–3%). Подготовьтесь к переходу — продумайте, насколько реально работать на ОСНО, если выручка стабильно выше лимита. Используйте поддержку — смотрите льготные кредиты и субсидии для МСП, чтобы компенсировать рост нагрузки.

Хотите быть уверены, что ваш бизнес выдержит новые налоговые изменения? Передайте учет в ПЭБ: мы подготовим отчетность, проверим документы и подскажем, как снизить нагрузку Передать учет в ПЭБ

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGqCUcp