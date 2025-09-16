Конференция v7748 12.09 Мобильные
Минфин: порог доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить

Минфин подтвердил: вопрос о снижении порога доходов для уплаты НДС на УСН действительно обсуждается, а значит, налог придется платить большему числу предпринимателей. Когда изменения могут вступить в силу и как можно подготовиться бизнесу уже сейчас разобрали в статье.
Минфин: порог доходов для уплаты НДС на УСН планируют снизить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Министерство финансов готовит изменения в налоговой системе для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о снижении порога доходов, после которого компании на спецрежиме будут обязаны платить НДС.

Сейчас НДС обязаны платить менее 4% предпринимателей на УСН. Однако, как отметил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, при снижении порога их число резко возрастет. Поэтому решение будет приниматься с учетом анализа последствий и с обязательным временем на адаптацию.

Что именно планируют изменить

  • Сегодня компании на УСН платят НДС только после превышения дохода в 60 млн рублей в год.

  • Минфин предлагает снизить этот порог, чтобы налог платило больше предпринимателей.

  • Обсуждается также поэтапный отказ от применения УСН для торговых компаний, где обороты выше и бизнес сопоставим с классическими налогоплательщиками.

Что это значит для бизнеса

  • Малому бизнесу придется заранее готовиться к новым правилам: выстраивать учет, планировать обороты и проверять, как снижение порога скажется на себестоимости и ценах.

  • Предприниматели получат время на адаптацию, но нужно учитывать, что сама идея снижения порога уже поддержана на уровне Минфина.

  • Для торговых компаний риски выше: возможен полный отказ от УСН, что приведет к росту налоговой нагрузки и более сложной отчетности.

Как компаниям на УСН работать с НДС и не остаться без денег на счете рассказали подробно в статье «Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств».

Как компаниям на УСН работать с НДС и не остаться без денег на счете рассказали подробно в статье «Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств». 

Как бизнесу подготовиться к изменениям уже сейчас

  1. Смоделируйте сценарии — посчитайте налоги и маржу при лимитах 25 / 30 / 40 млн руб.

  2. Проверьте договоры с контрагентами — можно ли получать входной НДС для вычетов.

  3. Оцените риски дробления — налоговики будут строже проверять формальное разделение бизнеса. Подробнее о том, какие схемы дробления ФНС рассматривает в первую очередь в статье «Дробление бизнеса: разбор реальных случаев и судебная практика».

  4. Изучите региональные льготы — во многих регионах действуют пониженные ставки по УСН (1–3%).

  5. Подготовьтесь к переходу — продумайте, насколько реально работать на ОСНО, если выручка стабильно выше лимита.

  6. Используйте поддержку — смотрите льготные кредиты и субсидии для МСП, чтобы компенсировать рост нагрузки. 

