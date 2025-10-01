Календарь отчетности и налогов за октябрь 2025

Основные даты в октябре

Отчет о движении денежных средств за рубежом и переводах без счета (III кв.)

Уплата налога на прибыль: авансы (квартальные, ежемесячные, новые организации), налог с дивидендов и выплат иностранцам

Декларации по акцизам (сентябрь, июль, апрель) и по акцизам на нефтяное сырье (сентябрь)

Декларация по налогу на прибыль (за 9 мес. / сентябрь)

Уведомление по исчисленным налогам и авансам (в т.ч. НДФЛ 01–22 октября)

Отчет в ЕФГИС об отходах и договорах на утилизацию (III кв.)

Организации и ИП на освобождении от НДС

Заявление об отказе от освобождения по НДС (с IV кв. 2025)

До 1 октября

Заявление об отказе от освобождения по НДС (с IV квартала 2025 года).

Если применение льготы по отдельным операциям невыгодно, можно добровольно отказаться от освобождения. Для этого подайте в ФНС заявление в произвольной форме. Заявление направляют не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется уплата НДС по соответствующим операциям.

Эксперт обращает внимание: срок действия отказа — не менее года. После отказа налогоплательщик получает право заявлять «входной» НДС к вычету на общих основаниях.