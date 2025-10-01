Календарь отчетности и налогов за октябрь 2025

- СкачатьФорма уведомления об использовании (о продлении использования, об отказе от использования) с 2025 го (1).xlsx1 загрузка
Основные даты в октябре
Дата
Что сдаем/платим
Кто сдает/платит
Куда
1 октября
Заявление об отказе от освобождения по НДС (с IV кв. 2025)
Организации и ИП на освобождении от НДС
ФНС
3 октября
Уведомление по НДФЛ (удержанному с 23–30 сентября)
Налоговые агенты
ФНС
6 октября
Уплата НДФЛ (удержанного с 23–30 сентября)
Налоговые агенты
ФНС
Сведения по АУСН за сентябрь
ИП и организации на АУСН
ФНС
14 октября
Отчет в ЕФГИС об отходах и договорах на утилизацию (III кв.)
Юрлица, ИП — утилизаторы
Росприроднадзор
15 октября
Страховые взносы на травматизм за сентябрь
Работодатели
ФСС (СФР)
1/12 фиксированных взносов по травматизму (АУСН)
Плательщики АУСН
ФНС
Сообщение об утрате права на УСН
Организации и ИП на УСН
ФНС
20 октября
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур (III кв.)
Плательщики НДС
ФНС
Уведомления по освобождению от НДС (ст. 145 НК)
Организации и ИП
ФНС
Декларация по косвенным налогам + уплата «импортного» НДС (сентябрь)
Импортеры
ФНС
Авансовые платежи НВОС (III кв.)
Организации — плательщики НВОС
Росприроднадзор
Декларация по акцизам (III кв.)
Плательщики акцизов
Росалкогольтабакконтроль / ФНС
27 октября
Уведомление по исчисленным налогам и авансам (в т.ч. НДФЛ 01–22 октября)
Организации и ИП
ФНС
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев
Налоговые агенты
ФНС
Расчет по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев
Работодатели
ФНС
Персонифицированные сведения за сентябрь
Работодатели
СФР
Форма ЕФС-1 (разделы 1.1, 2, 3) за сентябрь и 9 месяцев
Работодатели
СФР
Декларация по налогу на прибыль (за 9 мес. / сентябрь)
Организации на ОСНО
ФНС
Расчет налоговых агентов по прибыли (за 9 мес. / сентябрь)
Налоговые агенты
ФНС
Декларация по НДС (III кв.)
Плательщики НДС
ФНС
Отчет по прослеживаемым товарам (III кв.)
Организации и ИП — участники сделок
ФНС
Декларация по НДПИ (сентябрь)
Недропользователи
ФНС
Декларация по водному налогу (III кв.)
Плательщики водного налога
ФНС
Декларация по туристическому налогу (III кв.)
Организации и ИП — туроператоры
ФНС
Декларации по акцизам (сентябрь, июль, апрель) и по акцизам на нефтяное сырье (сентябрь)
Плательщики акцизов
ФНС
28 октября
Уплата налога на прибыль: авансы (квартальные, ежемесячные, новые организации), налог с дивидендов и выплат иностранцам
Организации на ОСНО
ФНС
Уплата страховых взносов за сентябрь (включая накопительную часть)
Работодатели
ФНС
Уплата НДФЛ: аванс ИП/нотариусов/адвокатов (за 9 мес.) + удержанный НДФЛ за 1–22 октября
Налоговые агенты, ИП
ФНС
Уплата НДС (1/3 за III кв.)
Плательщики НДС
ФНС
Уплата авансов по УСН (9 мес.), ЕСХН (прекращение деятельности), НДПИ (сентябрь), НДД (9 мес.), водный налог (III кв.), налог на имущество (9 мес.), транспортный налог (III кв.), земельный налог (III кв.), туристический налог (III кв.), торговый сбор (III кв.), налог НПД (сентябрь)
Компании и ИП
ФНС
Уплата акцизов: авансы (октябрь), налоги за сентябрь, июль, апрель, январь, акцизы по нефтяному сырью (сентябрь)
Плательщики акцизов
ФНС
30 октября
Отчет о движении денежных средств за рубежом и переводах без счета (III кв.)
Юрлица и ИП — резиденты РФ
ФНС
31 октября
Расчет платежей за пользование недрами (III кв.)
Недропользователи
ФНС
Уплата ¼ годового платежа за пользование недрами (III кв.)
Недропользователи
ФНС
До 1 октября
Заявление об отказе от освобождения по НДС (с IV квартала 2025 года).
Если применение льготы по отдельным операциям невыгодно, можно добровольно отказаться от освобождения. Для этого подайте в ФНС заявление в произвольной форме. Заявление направляют не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется уплата НДС по соответствующим операциям.
Эксперт обращает внимание: срок действия отказа — не менее года. После отказа налогоплательщик получает право заявлять «входной» НДС к вычету на общих основаниях.
До 3 октября
Уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 30 сентября.Налоговые агенты подают уведомление, если были выплаты в этот период.
Эксперт рекомендует: чтобы избежать блокировки счета (ст. 76 НК), уведомление нужно подать даже при нулевых показателях, если были начисления, но налог не удерживался.
До 6 октября
Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 30 сентября.
Сведения по АУСН за сентябрь.Организации и ИП на автоматизированной УСН сдают отчетность ежемесячно.
Эксперт обращает внимание: пользователи АУСН должны строго соблюдать сроки подачи сведений, иначе теряют право на этот спецрежим.
До 14 октября
Отчет в ЕФГИС об отходах и договорах на утилизацию за III квартал. Обязанность касается компаний, у которых есть обязательства по утилизации отходов.
До 15 октября
Страховые взносы на травматизм за сентябрь.
1/12 фиксированных взносов по травматизму (АУСН).
Сообщение об утрате права на УСН.
Эксперт обращает внимание: многие забывают, что право на УСН теряется с начала квартала, когда превышен лимит дохода или остаточная стоимость активов. Подайте сообщение вовремя — штрафа не будет.
До 20 октября
Журнал учета счетов-фактур (III квартал).
Уведомления по освобождению от НДС.
Декларация по косвенным налогам и уплата «импортного» НДС (за сентябрь).
Авансы по НВОС (III квартал).
Декларация по акцизам (III квартал).
До 27 октября
Одна из самых «нагруженных» дат месяца:
Уведомления по налогам и авансам, в т. ч. НДФЛ (за 1–22 октября);
6-НДФЛ за 9 месяцев;
Расчет по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев;
Персонифицированные сведения и форма ЕФС-1;
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев (или сентябрь);
Расчеты налоговых агентов по прибыли;
Декларация по НДС за III квартал;
Отчет по прослеживаемым товарам;
Декларации по НДПИ, водному, туристическому налогам и акцизам.
Эксперт рекомендует: заранее проверьте бухучет и сверку с контрагентами по НДС — ФНС часто выявляет ошибки именно в квартальных декларациях. Отдельное внимание — прослеживаемым товарам, по ним штрафы особенно чувствительные.
До 28 октября
Вторая «пиковая» дата месяца. Нужно заплатить почти все:
Авансы по налогу на прибыль (в разных вариантах: квартальные, ежемесячные, для новых организаций);
Страховые взносы за сентябрь;
НДФЛ (аванс ИП/нотариусов/адвокатов за 9 месяцев + удержанный за 1–22 октября);
1/3 НДС за III квартал;
Авансы по УСН, ЕСХН (при прекращении), НДПИ, НДД, налогу на имущество, транспортному, земельному, туристическому, торговому налогам;
Налог НПД за сентябрь;
Авансы и налоги по акцизам (сентябрь, июль, апрель, январь, нефтяное сырье).
Эксперт обращает внимание: 28 октября — критическая дата. Если не хватает оборотных средств, заранее договаривайтесь с банком о кредитной линии или используйте резерв. Просрочки платежей приводят к начислению пени и увеличивают риски блокировки счета.
До 30 октября
Отчет о движении денежных средств за рубежом (III квартал). Отчет сдают компании и ИП, имеющие зарубежные счета.
Эксперт рекомендует: если счет был закрыт — уведомите ФНС, иначе обязанность сдавать отчет сохраняется.
До 31 октября
Расчет платежей за пользование недрами (III квартал).
Уплата ¼ годового платежа за пользование недрами (III квартал).
Эксперт рекомендует: недропользователям важно вести отдельный налоговый учет по каждому лицензируемому участку, иначе высок риск доначислений и штрафов.
Нашим клиентам не нужно держать эти даты в голове — специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» контролируют все сроки, формируют и подают отчеты вовремя, чтобы компании избежали штрафов и просрочки.
На что обратить внимание в октябре 2025
Главные даты — 27 и 28 октября. В эти два дня нужно сдать и заплатить больше десятка ключевых налогов и отчетов. Если что-то пропустить — риск блокировки счета и штрафов.
НДС и налог на прибыль. Декларации и авансовые платежи за 9 месяцев — самые проблемные отчеты. Ошибки здесь чаще всего приводят к требованиям ФНС и доначислениям.
Страховые взносы. С октября действует правило: даже если директор получает зарплату ниже МРОТ, взносы начисляются не меньше МРОТ. Это могут проверить в ближайших отчетах.
Авансы по имущественным налогам. В октябре платят авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Многие предприниматели забывают их включить в бюджет.
Кассовые разрывы. 28 октября придется платить сразу НДС, прибыль, страховые взносы и имущественные налоги. Заранее проверьте остатки и договоритесь с банком о резерве.
