Патент для ИП с 2026 года: новый порядок работы

С 1 января 2026 года правила применения патентной системы налогообложения (ПСН) могут измениться радикально. Минфин включил поправки в пакет налоговой реформы. Основные изменения затронут лимиты, виды деятельности и порядок расчета налога. В статье разберем ключевые изменения и возможные последствия для бизнеса.

1. Новый лимит доходов — 10 млн рублей

Сейчас: 60 млн руб.

С 2026 года: только 10 млн руб.

Превысили лимит? Патент утрачивается с 1 января, и все налоги нужно пересчитать по ОСНО или УСН. Но так как лимиты для УСН тоже снижаются до 10 млн, многие ИП автоматически станут плательщиками НДС. Об этом изменении и о других планах Минфина на 2026 год писали в статье «Увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам: что может измениться для бизнеса в 2026 году».

Пример: ИП оформил патент на 2026 год. В марте его доход превысил 10 млн руб. Патент считается утраченным с 1 января 2026 года, а налоги за январь–март придется пересчитать по ОСНО или УСН.

Важно знать: если на дату утраты права срок действия патента уже истек — пересчета «задним числом» не будет: пересчет и доначисления возникают только по тем патентам, срок действия которых еще идет на момент превышения лимита .

при совмещении режимов учитываются все доходы: ПСН + УСН суммируются, а при совмещении с ОСНО или ЕСХН лимит считают только по ПСН;

об утрате права на ПСН нужно уведомить налоговую инспекцию в течение 10 дней (форма утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/352).

Для предпринимателей эти новшества влекут за собой новые риски: слет с патента, пересчет налогов задним числом, новые обязанности перед ФНС. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы бесплатно проведем аудит вашего налогового режима и подскажем, как безопасно пройти через изменения: от проверки лимитов до выбора оптимальной системы налогообложения.

Не уверены, сохраните ли право на патент после реформы? В ПЭБ мы проверим ваши доходы и коды деятельности, рассчитаем налоговую нагрузку на 2026 год и поможем выбрать оптимальный режим, чтобы не потерять деньги Отправить

2. Отмена патента для ряда видов деятельности

С 2026 года ПСН больше нельзя будет применять для:

грузоперевозок автомобильным транспортом;

розничной торговли через стационарные объекты (с торговыми залами и без);

услуг охраны, сторожей, вахтеров, уличных патрулей.

Патент сохранится для пассажирских перевозок, торговли через киоски, павильоны, автоматы и других видов бизнеса, не исключенных из перечня.

3. Перерасчет стоимости патента

Новое право — пересчитать налог, если сократились физические показатели.

Пример: ИП получил патент на перевозки с двумя машинами. Одну машину продал — в течение 10 дней подает заявление в ФНС. Выдают новый патент на одну машину, и стоимость налога уменьшается.

4. Налоговые каникулы до конца 2026 года

Продлены каникулы для новых ИП, работающих в производстве, социальных, научных и бытовых услугах. Нулевая ставка действует до конца 2026 года, но только в регионах, где ее утвердили местные законы.

Важно: все изменения, описанные в статье, находятся только на стадии обсуждения в Минфине и правительстве. Законопроект пока не принят, и его параметры (стоимость, лимиты, перечень видов деятельности) могут измениться к моменту вступления в силу.

Что это значит для бизнеса

Нужно заранее планировать доходы и учитывать порог в 10 млн руб.

Проверить ОКВЭД: если основной вид исключен из ПСН, придется готовиться к ОСНО или УСН.

Новый порядок пересчета позволит снизить налоговую нагрузку, если бизнес сократится.

Боитесь, что при переходе с патента придется платить лишние налоги? Эксперты ПЭБ подготовят для вас план перехода: пересчитаем налоги, смоделируем расходы на ОСНО и УСН, покажем, где можно снизить нагрузку Оставить заявку

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJejPiY