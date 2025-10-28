Заявление в СФР до 1 ноября: как получить скидку по взносам на травматизм в 2026 году

Что такое скидка по взносам на травматизм
Скидка к страховому тарифу стимулирует работодателей улучшать условия труда. Система скидок и надбавок существует не случайно — связана с эффективностью охраны труда и профилактикой несчастных случаев на производстве.
Одно из условий для получения этого преимущества — своевременная подача заявления в СФР. Срок подачи заявления на скидку 2026 года заканчивается 1 ноября 2025 года.
Работодатель платит страховые взносы на травматизм, которые идут в Социальный фонд России (СФР). Размер взносов зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности компании. Тарифы варьируются от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда.
Например, торговля на рынках имеет 1 класс риска и тариф 0,2%, а добыча свинцово-цинковой руды отнесена к 32 классу риска с тарифом 8,5%. Но это не окончательные ставки. Любая компания — независимо от класса риска — может претендовать на скидку к своему тарифу, если демонстрирует хорошие показатели по безопасности. Есть и другие условия для получения скидки
Условия получения скидки по взносам на травматизм в 2026 году
СФР предъявляет четкие требования к компаниям, которые претендуют на снижение тарифа.
Компания должна вести деятельность не менее трех полных лет с момента государственной регистрации. Для скидки на 2026 год регистрация должна быть не позднее января 2022 года. Молодые компании, созданные в 2022 году во втором полугодии или позже, не смогут получить скидку на 2026 год, так как не пройдут минимальный период деятельности.
На момент подачи заявления в СФР компания не должна иметь задолженности по страховым взносам на травматизм, пеням или штрафам, начисленным по результатам проверок. Это проверяют по данным, которые есть в системе СФР.
Нет смертельных исходов на производстве. СФР не предоставляет скидку, если в предшествующем году — 2024 году для скидки на 2026 год — произошел несчастный случай со смертельным исходом, в котором была вина работодателя или работников.
Однако здесь есть важный нюанс. Если смертельный случай произошел по вине третьих лиц (например, чужая машина врезалась в служебный автомобиль сотрудника), компания может получить скидку. Для этого нужно приложить к заявлению акт о несчастном случае на производстве и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые подтвердят, что несчастный случай произошел по вине других лиц.
Эксперт обращает внимание: несчастные случаи, которые произошли в результате обстрелов и террористических актов, вообще не учитываются при расчете скидки. Это новое правило, которое утвердили в постановлении Правительства от 28.01.2025 №56.
Выполнили соответствие показателей травматизма отраслевым нормативам. Это самое сложное условие. СФР каждый год утверждает предельные значения трех ключевых показателей для каждого вида экономической деятельности. Если показатели компании ниже установленных норм — она получит скидку. Если превышают нормы — получит надбавку.
Три основных показателя для расчета:
Соотношение суммы страховых выплат к начисленным взносам. Этот показатель демонстрирует, какую часть уплаченных взносов СФР потратил на выплаты пострадавшим из этой компании. Чем ниже этот коэффициент, тем лучше. В расчет входят пособия по временной нетрудоспособности, страховые выплаты и расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Частота страховых случаев на 1000 работников. Это количество несчастных случаев, приходящихся на тысячу сотрудников. Логично, что чем меньше этот показатель, тем выше безопасность на производстве.
Средняя продолжительность нетрудоспособности на один страховой случай. Здесь считается количество дней, которые в среднем работник не может работать из-за полученной травмы. Исключаются случаи со смертельным исходом.
Значения этих показателей на 2026 год утверждены приказом СФР от 15.05.2025 № 565 и зависят от основного вида деятельности компании по коду ОКВЭД. СФР рассчитывает показатели для каждого вида деятельности отдельно.
Эксперт обращает внимание: перед подачей заявления получите у СФР информацию о том, какие показатели установлены для вашего вида деятельности, и сравните их со своими показателями за 2022–2024 годы. Если хотя бы один из ваших показателей превышает норму, то надбавка вместо скидки — дело решенное. Не подавайте заявление в такой ситуации — это просто трата времени бухгалтерии.
Скидка рассчитывается сравнением трех показателей вашей компании с предельными показателями по вашему виду деятельности. Если все три показателя компании ниже установленных СФР показателей, то компания получает скидку. Если хотя бы один показатель больше нормы — скидка не положена.
Важно помнить, что, даже если по расчетам получается скидка 60%, СФР установит максимум 40%. Это законодательно закреплено в постановлении Правительства от 30.05.2012 №524.
Сделали примерный расчет — сколько вообще платить налогов в 2026 году.
Чтобы адаптировать бизнес к нововведениям налоговой реформы-2026, надо знать во всех подробностях — что ждет ваш бизнес. А еще иметь команду опытных специалистов, которые помогут оптимизировать налогообложение и вести учет безошибочно. «Первая Экспертная Бухгалтерия» запустила горячую линию поддержки предпринимателей — у нас есть и подробности, и специалисты.
СФР уже интересуется вашей компанией? Мы поможем избежать проверки
Проанализируем претензии СФР и ответим на них, проверим данные в отчетах, расчетах взносов и сдадим корректировки
Оставьте контакты, мы свяжемся с вами
Новая форма заявления на скидку по приказу СФР № 2250
С 6 января 2025 года действует новая форма заявления на скидку к страховому тарифу. Ее утвердил приказ СФР от 27.11.2024 № 2250. Старая форма по приказу ФСС от 25.04.2019 № 231 больше не принимается.
Что изменилось в форме заявления
Главное изменение: была упрощена структура заявления. Из формы удалена таблица, в которой ранее указывались расходы на страховое обеспечение, непринятые к зачету расходы и излишне уплаченные взносы. Теперь форма содержит только необходимые сведения для расчета скидки.
Также в новой форме изменены требования к информации о компании. Теперь обязательно нужно указывать:
ИНН компании.
КПП для организаций.
Регистрационный номер в СФР.
Код по ОКВЭД основного вида деятельности.
Дату государственной регистрации.
Дату начала осуществления деятельности.
Эти реквизиты помогают СФР быстро идентифицировать компанию и проверить правильность ее классификации по риску.
Обязательные реквизиты для заполнения
Форма заявления состоит из нескольких частей.
Часть 1 — Сведения о страхователе:
Полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.
ИНН и КПП.
Регистрационный номер в СФР.
Адрес регистрации.
Код ОКВЭД основного вида деятельности.
Дата государственной регистрации.
Дата начала ведения деятельности.
Часть 2 — Сведения о взносах:
В этой части указываются суммы страховых взносов на травматизм:
Взносы за последние отчетные периоды — начислено и уплачено.
Взносы, начисленные и уплаченные, за последние 3 месяца текущего периода — помесячно. Если вы подаете заявление в октябре, указываете взносы за июль, август и сентябрь 2025 года.
Часть 3 — Способ получения решения:
В этой части нужно отметить, как вы хотите получить ответ от СФР:
Личное получение в отделении СФР.
Через личный кабинет СФР, если он связан с порталом Госуслуг.
Получение в МФЦ.
По почте.
Часть 4 — Подписи и дата:
Заявление подписывает руководитель организации или сам индивидуальный предприниматель — лично или через уполномоченного представителя с доверенностью.
Какие документы нужно приложить
К заявлению нужно приложить справку о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов на травматизм за последние три года и последние три месяца. Эту справку можно получить у бухгалтера на основании внутренней бухгалтерской документации или заказать отчет из СФР.
Заявление не требует никаких дополнительных документов о несчастных случаях или больничных. Эти данные уже есть в системе СФР. Фонд автоматически получит информацию о страховых случаях и больничных листах вашей компании из своей базы данных.
Единственное исключение: если у вас был несчастный случай со смертельным исходом, в котором была вина третьих лиц, приложите акт о несчастном случае и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Эксперт обращает внимание: перед заполнением заявления проверьте корректность данных на сайте СФР. Убедитесь, что ваша компания зарегистрирована с правильным кодом ОКВЭД и регистрационным номером. Ошибки в этих сведениях могут привести к отказу в установлении скидки. Если данные неправильные, сначала подайте уточнение в СФР, а потом заявление на скидку.
Срок подачи заявления — до 1 ноября 2025 года
Это наиболее важный момент. Заявление должно быть подано не позднее 1 ноября 2025 года. Однако в 2025 году 1 ноября выпадает на субботу, а в праздничные и выходные дни СФР работает по особому режиму. Чтобы избежать претензий о несоблюдении срока, рекомендуется подать заявление не позднее 31 октября 2025 года.
Отчет СФР должен принять решение о предоставлении или отказе в скидке не позднее 1 декабря 2025 года. Это означает, что весь процесс рассмотрения занимает примерно 2 месяца.
Получить скидку будет совсем нелишним — это хоть как-то поможет компенсировать отмену льготных страховых взносов для МСП с 2026 года. Написали про это подробнее здесь.
Как можно подать заявление
Отнести лично в отделение СФР. Можно подать заявление лично или оформить доверенность на ответственного сотрудника, который принесет заявление в территориальное отделение СФР. При личной подаче вам выдадут расписку о приеме заявления с указанием даты и времени получения.
Важное новшество: начиная с 2025 года, подать заявление можно в любое отделение СФР по своему выбору, независимо от того, где зарегистрирована ваша компания. Раньше это было возможно только в отделении по месту регистрации.
Подать по почте. Заявление можно отправить почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом важно, чтобы письмо поступило в отделение СФР не позднее 1 ноября 2025 года. Обычно почта обрабатывает письмо несколько дней, поэтому отправлять нужно в конце октября.
Подать через МФЦ. Многофункциональные центры принимают заявления на установление скидки по взносам на травматизм. Процедура аналогична личной подаче в СФР, но может быть удобнее, если МФЦ расположен ближе к офису вашей компании.
Подать через Госуслуги. Для этого нужна действующая усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП).
СФР обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней с момента его получения. Это означает, что если вы подали заявление 1 ноября, решение должно прийти не позднее конца ноября. На практике СФР часто рассматривает заявления быстрее, за 5–10 рабочих дней, если все документы заполнены правильно.
Если проверка уже назначена - поможем пройти ее без рисков
Подготовим компанию и вас к визиту инспекторов и будем на связи во время проверки
Что делать после подачи заявления
Если подавали лично или через МФЦ, получите расписку о приеме и сохраните ее. Если отправляли по почте, сохраните квитанцию почты и уведомление о вручении. Если подавали через портал, скопируйте номер заявки.
Эксперт рекомендует: ведите папку с документами, которые связаны со скидкой. Туда включите заявление, квитанции об отправке, справку о взносах, копию приказа СФР № 565 с показателями для вашей отрасли и решение СФР о скидке, когда оно придет. Эти документы понадобятся для учета скидки в бухгалтерии и могут потребоваться при проверке.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFFwKGNt
Начать дискуссию