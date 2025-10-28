Заявление в СФР до 1 ноября: как получить скидку по взносам на травматизм в 2026 году

Условия получения скидки по взносам на травматизм в 2026 году

СФР предъявляет четкие требования к компаниям, которые претендуют на снижение тарифа.

Компания должна вести деятельность не менее трех полных лет с момента государственной регистрации. Для скидки на 2026 год регистрация должна быть не позднее января 2022 года. Молодые компании, созданные в 2022 году во втором полугодии или позже, не смогут получить скидку на 2026 год, так как не пройдут минимальный период деятельности.

На момент подачи заявления в СФР компания не должна иметь задолженности по страховым взносам на травматизм, пеням или штрафам, начисленным по результатам проверок. Это проверяют по данным, которые есть в системе СФР.

Нет смертельных исходов на производстве. СФР не предоставляет скидку, если в предшествующем году — 2024 году для скидки на 2026 год — произошел несчастный случай со смертельным исходом, в котором была вина работодателя или работников.

Однако здесь есть важный нюанс. Если смертельный случай произошел по вине третьих лиц (например, чужая машина врезалась в служебный автомобиль сотрудника), компания может получить скидку. Для этого нужно приложить к заявлению акт о несчастном случае на производстве и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые подтвердят, что несчастный случай произошел по вине других лиц.

Эксперт обращает внимание: несчастные случаи, которые произошли в результате обстрелов и террористических актов, вообще не учитываются при расчете скидки. Это новое правило, которое утвердили в постановлении Правительства от 28.01.2025 №56.

Выполнили соответствие показателей травматизма отраслевым нормативам. Это самое сложное условие. СФР каждый год утверждает предельные значения трех ключевых показателей для каждого вида экономической деятельности. Если показатели компании ниже установленных норм — она получит скидку. Если превышают нормы — получит надбавку.

Три основных показателя для расчета:

Соотношение суммы страховых выплат к начисленным взносам. Этот показатель демонстрирует, какую часть уплаченных взносов СФР потратил на выплаты пострадавшим из этой компании. Чем ниже этот коэффициент, тем лучше. В расчет входят пособия по временной нетрудоспособности, страховые выплаты и расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Частота страховых случаев на 1000 работников. Это количество несчастных случаев, приходящихся на тысячу сотрудников. Логично, что чем меньше этот показатель, тем выше безопасность на производстве.

Средняя продолжительность нетрудоспособности на один страховой случай. Здесь считается количество дней, которые в среднем работник не может работать из-за полученной травмы. Исключаются случаи со смертельным исходом.

Значения этих показателей на 2026 год утверждены приказом СФР от 15.05.2025 № 565 и зависят от основного вида деятельности компании по коду ОКВЭД. СФР рассчитывает показатели для каждого вида деятельности отдельно.

Эксперт обращает внимание: перед подачей заявления получите у СФР информацию о том, какие показатели установлены для вашего вида деятельности, и сравните их со своими показателями за 2022–2024 годы. Если хотя бы один из ваших показателей превышает норму, то надбавка вместо скидки — дело решенное. Не подавайте заявление в такой ситуации — это просто трата времени бухгалтерии.

Скидка рассчитывается сравнением трех показателей вашей компании с предельными показателями по вашему виду деятельности. Если все три показателя компании ниже установленных СФР показателей, то компания получает скидку. Если хотя бы один показатель больше нормы — скидка не положена.

Важно помнить, что, даже если по расчетам получается скидка 60%, СФР установит максимум 40%. Это законодательно закреплено в постановлении Правительства от 30.05.2012 №524.

Сделали примерный расчет — сколько вообще платить налогов в 2026 году.

Чтобы адаптировать бизнес к нововведениям налоговой реформы-2026, надо знать во всех подробностях — что ждет ваш бизнес. А еще иметь команду опытных специалистов, которые помогут оптимизировать налогообложение и вести учет безошибочно. «Первая Экспертная Бухгалтерия» запустила горячую линию поддержки предпринимателей — у нас есть и подробности, и специалисты.