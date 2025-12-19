Как перейти на АУСН

Кому подойдет АУСН
Напомним, что спецрежим подойдет не каждому предпринимателю. Вот ограничения, которые придется соблюдать одновременно:
годовая выручка — до 60 млн рублей;
штат — до 5 человек;
стоимость основных средств — до 150 млн рублей;
нельзя совмещать с другими спецрежимами;
расчетный счет — только в уполномоченном банке;
зарплата сотрудникам — только в безналичной форме.
Раньше дополнительно стоило свериться с перечнем субъектов РФ — действует ли спецрежим именно в вашем регионе. Но в 2026 году практически все региональные власти допустили у себя применение АУСН. На всякий случай можно перепроверить информацию на сайте ФНС — https://ausn.nalog.gov.ru/.
Мы подробно написали про АУСН — способ легально обойти снижение лимита дохода «упрощенцев» до обязанности платить НДС
ИП или ООО решили со старта выбрать АУСН
Если вы только регистрируете компанию или ИП в 2026 году, у вас есть 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет, чтобы выбрать АУСН.
При регистрации бизнеса подайте уведомление о переходе на АУСН. Подать документ можно только через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через уполномоченный банк. Бумажные уведомления налоговая не принимает. Режим начнет действовать с даты вашей регистрации.
Эксперт обращает внимание: если вы опоздаете с уведомлением хотя бы на день, например, подадите документы на 31-й день, вас автоматически переведут на ОСНО (с НДС и налогом на прибыль), а перейти на АУСН можно будет только со следующего календарного года.
Как перейти с УСН на АУСН
Действующим «упрощенцам» и плательщикам НПД не нужно ждать конца года — ИП и ООО на УСН и самозанятые могут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года.
Алгоритм перехода:
Примите решение о переходе.
Подайте уведомление в ФНС до конца текущего месяца о переходе на АУСН.
Подайте уведомление об отказе от УСН с даты начала применения АУСН. В тот же день (или раньше) снимитесь с учета, как плательщик НПД в приложении «Мой налог». Если этого не сделать, налоговая аннулирует переход на АУСН, так как совмещение режимов запрещено.
Например, ИП Иванов (УСН) решил перейти на АУСН. Он подает уведомление 20 января 2026 года. Режим АУСН начнет действовать с 1 февраля 2026 года.
При переходе на АУСН стоит быть аккуратным и заранее все просчитать. Если вы нарушите лимиты, например, по численности сотрудников или по годовому доходу, то откатитесь не на УСН, а на общую систему налогообложения.
Выход — подать в налоговую уведомление об утрате права на применение АУСН не позднее 15 дней с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение и одновременно уведомление на применение УСН, то будет применяться УСН. А еще, если у налоговой будет информация, что превышены лимиты, то она уведомляет налогоплательщика об этом в течение 10 дней с даты выявления. В этом случае у налогоплательщика есть 30 дней подать уведомление о переходе на УСН — п. 9 ст. 4 закона 17-ФЗ.
Комментарий эксперта «ПЭБ». В момент перехода с УСН на АУСН ваш бухгалтер должен знать о таких моментах:
1. Если вы совмещали УСН и патент (ПСН), нужно дождаться окончания срока действия патента или прекратить его досрочно. Совмещать АУСН с патентом нельзя.
2. Бизнес на АУСН может открывать счета только в уполномоченных банках — вот их список:
ООО «Банк Точка»;
АО КБ «Модульбанк»;
ПАО Сбербанк;
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО «АЛЬФА-БАНК»;
АО « ТБанк»;
ПАО Банк ВТБ;
ПАО АКБ «АК БАРС»;
ООО «БЛАНК БАНК»;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «СДМ-Банк»;
АО «Сургутнефтегазбанк»;
ПАО АКБ АВАНГАРД;
ПАО КБ «Центр-инвест»;
ПАО «Контур.Банк»;
ООО «ОЗОН Банк».
Расчетный счет, который вы использовали для бизнеса на УСН, стоит вообще закрыть, чтобы деньги не пришли на него «по старой памяти» от прошлых контрагентов. А в договорах с партнерами надо прописать реквизиты нового счета — то есть предстоит провести достаточно большую работу по обновлению документов учета.
3. Предприниматель на АУСН не может покупать ничего за наличку (исключение — если есть кассовый чек для подтверждения расхода) или по корпоративной карте. ФНС может посчитать, что ИП или руководитель ООО не соблюдает условия спецрежима и откатить бизнес на ОСНО, пересчитав налоги задним числом. Это может ощутимо ударить по финансовому здоровью компании. Кроме того, сразу понадобится вникать в сложный учет общей системы.
4. Внимательно отнеситесь к ограничению лимита сотрудников — 5 человек. Нельзя будет заключить договоры ГПХ.
Кейс клиента по АУСН
Почему для АУСН стоит подключить услуги профессиональной бухгалтерской компании? Потому что пока по АУСН очень мало практики и только эксперты могут учесть все нюансы. Так, нашему клиенту в уполномоченном банке открыли расчетный счет для бизнеса, но не спецсчет для АУСН. Клиент в полной уверенности использовал его для нужд АУСН, пока к нему не пришли с вопросом налоговики.
Да, банк берет на себя часть функций по «автоупрощенке»: выплата заработной платы сотрудникам, расчет НДФЛ, уплата налогов в составе Единого налогового платежа. Но анализировать выгоду применения режима по базе операций, посмотреть, что делать с расходами прошлых периодов, когда предприниматель был на УСН «Доходы минус расходы» — кредитная организация не сможет. Кроме того, банки автоматически размечают операции по счету на «налогооблагаемые» и «неналогооблагаемые» — считаем, что это нужно контролировать и корректировать.
Поэтому важные моменты переходного периода и старта нового режима, полноту всех операций учета и анализ налогового бремени стоит делегировать профессионалам.
Переход с ОСНО на АУСН
Редкий вариант, но если вы сейчас на общей системе — платите НДС и налог на прибыль — перейти на АУСН течение 2026 года нельзя, так как переход возможен только с 1 января следующего года.
Таким образом, срок подачи уведомления — не позднее 31 декабря текущего года. Если вы не успели подать уведомление до 31.12.2025, в 2026 году вы сможете перейти на АУСН только с 1 января 2027 года.
Частые вопросы про АУСН
Почему малому бизнесу стоит перейти на АУСН в 2026 году?
Потому что условия «автоупрощенки» не стали трогать в ходе налоговой реформы. Если вы соблюдаете условия лимитов, то можно остаться на спецрежиме с упрощенной отчетностью и не платить НДС при доходах до 60 млн рублей в год.
Кто может работать на АУСН?
На АУСН могут работать ИП и компании с годовым доходом до 60 млн рублей, штатом до пяти сотрудников и остаточной стоимостью ОС до 150 млн рублей. Важно перевести все операции в безналичную форму через спецсчет в уполномоченном банке.
По какой ставке считают налог на АУСН?
Ставка зависит от объекта налогообложения, который вы выбрали при переходе на спецрежим — все по аналогии с «классическим» УСН. «Доходы» — 8%, а «Доходы минус расходы» — 20%.
