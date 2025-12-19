Как перейти на АУСН

Как перейти с УСН на АУСН

Действующим «упрощенцам» и плательщикам НПД не нужно ждать конца года — ИП и ООО на УСН и самозанятые могут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года.

Алгоритм перехода:

Примите решение о переходе. Подайте уведомление в ФНС до конца текущего месяца о переходе на АУСН. Подайте уведомление об отказе от УСН с даты начала применения АУСН. В тот же день (или раньше) снимитесь с учета, как плательщик НПД в приложении «Мой налог». Если этого не сделать, налоговая аннулирует переход на АУСН, так как совмещение режимов запрещено.

Например, ИП Иванов (УСН) решил перейти на АУСН. Он подает уведомление 20 января 2026 года. Режим АУСН начнет действовать с 1 февраля 2026 года.

При переходе на АУСН стоит быть аккуратным и заранее все просчитать. Если вы нарушите лимиты, например, по численности сотрудников или по годовому доходу, то откатитесь не на УСН, а на общую систему налогообложения.

Выход — подать в налоговую уведомление об утрате права на применение АУСН не позднее 15 дней с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение и одновременно уведомление на применение УСН, то будет применяться УСН. А еще, если у налоговой будет информация, что превышены лимиты, то она уведомляет налогоплательщика об этом в течение 10 дней с даты выявления. В этом случае у налогоплательщика есть 30 дней подать уведомление о переходе на УСН — п. 9 ст. 4 закона 17-ФЗ.

Комментарий эксперта «ПЭБ». В момент перехода с УСН на АУСН ваш бухгалтер должен знать о таких моментах:

1. Если вы совмещали УСН и патент (ПСН), нужно дождаться окончания срока действия патента или прекратить его досрочно. Совмещать АУСН с патентом нельзя.

2. Бизнес на АУСН может открывать счета только в уполномоченных банках — вот их список:

ООО «Банк Точка»;

АО КБ «Модульбанк»;

ПАО Сбербанк;

ПАО «Промсвязьбанк»;

АО «АЛЬФА-БАНК»;

АО « ТБанк»;

ПАО Банк ВТБ;

ПАО АКБ «АК БАРС»;

ООО «БЛАНК БАНК»;

АО «Россельхозбанк»;

ПАО «СДМ-Банк»;

АО «Сургутнефтегазбанк»;

ПАО АКБ АВАНГАРД;

ПАО КБ «Центр-инвест»;

ПАО «Контур.Банк»;

ООО «ОЗОН Банк».

Расчетный счет, который вы использовали для бизнеса на УСН, стоит вообще закрыть, чтобы деньги не пришли на него «по старой памяти» от прошлых контрагентов. А в договорах с партнерами надо прописать реквизиты нового счета — то есть предстоит провести достаточно большую работу по обновлению документов учета.

3. Предприниматель на АУСН не может покупать ничего за наличку (исключение — если есть кассовый чек для подтверждения расхода) или по корпоративной карте. ФНС может посчитать, что ИП или руководитель ООО не соблюдает условия спецрежима и откатить бизнес на ОСНО, пересчитав налоги задним числом. Это может ощутимо ударить по финансовому здоровью компании. Кроме того, сразу понадобится вникать в сложный учет общей системы.

4. Внимательно отнеситесь к ограничению лимита сотрудников — 5 человек. Нельзя будет заключить договоры ГПХ.