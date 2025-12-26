8085 КПК БСН Моб
Как оформить выход сотрудника на работу в новогодние праздники

Январские каникулы в 2026 году продлятся до 12 января — это многолетний рекорд по длительности новогоднего отдыха. Но бизнес не всегда может позволить себе такую паузу. Магазины, склады, IT-поддержка и непрерывные производства продолжат работать.

Просто сказать сотруднику «выходи 3 января» нельзя. Это нарушение ТК, которое грозит штрафами до 50 000 рублей за каждого человека. «Первая Экспертная Бухгалтерия» рассказала, как можно поступить в рамках законодательства.

Шаг 1. Проверьте, кого вы хотите вызвать 

На общих основаниях действует статья 113 ТК, которая указывает, что работа в праздники запрещена. Но в статье есть множество исключений, например, случаи, когда работу нельзя остановить или возник форс-мажор.

Чаще всего работодатели используют второй абзац статьи — сотрудников можно привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, если они дали письменное согласие, а их выход необходим для дальнейшей нормальной работы организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Прежде чем взять согласие и издавать приказ, сверьтесь со списком тех, кого категорически нельзя привлекать к работе в выходные и праздники, даже если они сами не против:

  • Беременные женщины.

  • Сотрудники до 18 лет, кроме творческих профессий и спортсменов.

Дополнительно есть категории работников, которых можно вызвать только при условии, что:

  1. У них нет медицинских противопоказаний.

  2. Вы письменно уведомили их о праве отказаться.

Кто входит в эти категории: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители с детьми до 14 лет, многодетные родители, работники с детьми-инвалидами.

Шаг 2. Получите письменное согласие

Если у вас не ЧП (авария, катастрофа, угроза жизни), то письменное согласие сотрудника обязательно. 

Как оформить:

Сотрудник может написать заявление в свободной форме: «Я, Иванов И.И., согласен на привлечение к работе в нерабочий праздничный день 4 января 2026 года. С правом на отказ от работы ознакомлен».

Также можно предусмотреть графу для подписи «Согласен» прямо в приказе или уведомлении.

Шаг 3. Издайте приказ

Приказ издается в произвольной форме до начала работ. В нем нужно указать:

  1. Причину выхода, например, «для завершения срочного заказа.

  2. ФИО и должности сотрудников.

  3. Дату и часы работы.

  4. Порядок компенсации за работу в выходной — двойная оплата или отгул.

Эксперт обращает внимание: все последние рекомендации говорят о том, что писать обтекаемые формулировки, например, «в связи с производственной необходимостью», — не стоит. Любая необходимость должна быть расшифрована, чтобы меньше вызывать вопросов при проверке.

Шаг 4. Правильно оплатите работу

Здесь бухгалтеры ошибаются чаще всего. Статья 153 ТК дает сотруднику выбор: деньги или отдых.

Сотрудник выбрал деньги

Если сотрудник не берет отгул, работа в праздник оплачивается минимум в двойном размере.

Пример расчетов для разных систем оплаты:

1. Сдельщик токарь Петров выточил 5 января 20 деталей. Его обычная ставка — 500 руб./деталь.

Расчет: 20 деталей × 500 руб. × 2 = 20 000 руб. за смену.

2. Сотрудник на окладе менеджер Анна (оклад 80 000 руб.) вышла 3 января. В январе 2026 года по календарю всего 15 рабочих дней (120 часов).

Расчет:

  • Дневная ставка Анны: 80 000 / 15 = 5 333,33 руб.

  • Так как работа в праздник идет сверх месячной нормы, мы платим ей двойную дневную ставку сверх оклада.

  • Итог: Анна получит оклад 80 000 + (5 333,33 × 2) = 90 666,66 руб.

Эксперт обращает внимание: если сотрудник будет трудиться в новогоднюю ночь, то ему надо оформить две доплаты.

  • за работу в праздники по положениям ст. 153 ТК);

  • за работу в ночное время по положениям ст. 149, 154 ТК).

Ночное время — с 22:00 до 6:00. 

Сотрудник выбрал отгул

Сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, но оклад за месяц, в котором взят отгул, не уменьшается. День отгула не уменьшает норму отработанных дней у сотрудника.

Пример:

Та же Анна вышла 3 января, но попросила отгул на 20 января.

Расчет:

  • За январь она получит полный оклад 80 000 руб., несмотря на то, что 20-го не работала.

  • Плюс одинарную доплату за 3 января: 5 333,33 руб.

  • Итог: 85 333,33 руб.

Эксперт обращает внимание: нельзя принудительно заменять двойную оплату отгулом. Выбор всегда за работником.

Частые вопросы про оформление выхода на работу в праздники

Сотрудник согласился, приказ подписали, а он не вышел. Можно ли наказать за прогул?

Если процедура оформления выхода в праздники (уведомление, согласие, приказ) была соблюдена правильно, и у сотрудника нет уважительной причины, например, больничный, то невыход считается прогулом. Можно применить взыскание.

Как оплачивать, если смена переходит с праздничного дня на обычный (ночная смена)?

В двойном размере оплачиваются только те часы, которые фактически пришлись на праздничные сутки (с 00:00 до 24:00).

Пример: смена с 20:00 11 января до 08:00 12 января. Часы с 20:00 до 24:00 (4 часа) оплачиваются в двойном размере, остальные 8 часов — в обычном, плюс ночные надбавки.

Включаются ли премии в расчет двойной оплаты?

Постановлением Конституционного Суд № 32-П установлено, что при расчете доплаты за праздники нужно учитывать не только «голый» оклад, но и компенсационные/стимулирующие выплаты, если они являются постоянной частью зарплаты.

Можно ли выплатить «черную» премию вместо оформления приказа?

Это огромный риск. Если сотрудник получит травму на работе в выходной, который не оформлен официально, это будет квалифицировано как сокрытие несчастного случая на производстве. Штрафы и уголовная ответственность для директора в этом случае несоизмеримы с экономией на налогах. Даже при отсутствии травмы, сотрудник может пойти в трудовую инспекцию — пожаловаться на работу без должного оформления, так что получить штраф за нарушение трудового законодательства очень велик.

