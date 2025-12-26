Как оформить выход сотрудника на работу в новогодние праздники

Шаг 1. Проверьте, кого вы хотите вызвать

На общих основаниях действует статья 113 ТК, которая указывает, что работа в праздники запрещена. Но в статье есть множество исключений, например, случаи, когда работу нельзя остановить или возник форс-мажор.

Чаще всего работодатели используют второй абзац статьи — сотрудников можно привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, если они дали письменное согласие, а их выход необходим для дальнейшей нормальной работы организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Прежде чем взять согласие и издавать приказ, сверьтесь со списком тех, кого категорически нельзя привлекать к работе в выходные и праздники, даже если они сами не против:

Беременные женщины.

Сотрудники до 18 лет, кроме творческих профессий и спортсменов.

Дополнительно есть категории работников, которых можно вызвать только при условии, что:

У них нет медицинских противопоказаний. Вы письменно уведомили их о праве отказаться.

Кто входит в эти категории: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители с детьми до 14 лет, многодетные родители, работники с детьми-инвалидами.