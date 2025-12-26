Как оформить выход сотрудника на работу в новогодние праздники

Просто сказать сотруднику «выходи 3 января» нельзя. Это нарушение ТК, которое грозит штрафами до 50 000 рублей за каждого человека. «Первая Экспертная Бухгалтерия» рассказала, как можно поступить в рамках законодательства.
Шаг 1. Проверьте, кого вы хотите вызвать
На общих основаниях действует статья 113 ТК, которая указывает, что работа в праздники запрещена. Но в статье есть множество исключений, например, случаи, когда работу нельзя остановить или возник форс-мажор.
Чаще всего работодатели используют второй абзац статьи — сотрудников можно привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, если они дали письменное согласие, а их выход необходим для дальнейшей нормальной работы организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Прежде чем взять согласие и издавать приказ, сверьтесь со списком тех, кого категорически нельзя привлекать к работе в выходные и праздники, даже если они сами не против:
Беременные женщины.
Сотрудники до 18 лет, кроме творческих профессий и спортсменов.
Дополнительно есть категории работников, которых можно вызвать только при условии, что:
У них нет медицинских противопоказаний.
Вы письменно уведомили их о праве отказаться.
Кто входит в эти категории: инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, одинокие родители с детьми до 14 лет, многодетные родители, работники с детьми-инвалидами.
Шаг 2. Получите письменное согласие
Если у вас не ЧП (авария, катастрофа, угроза жизни), то письменное согласие сотрудника обязательно.
Как оформить:
Сотрудник может написать заявление в свободной форме: «Я, Иванов И.И., согласен на привлечение к работе в нерабочий праздничный день 4 января 2026 года. С правом на отказ от работы ознакомлен».
Также можно предусмотреть графу для подписи «Согласен» прямо в приказе или уведомлении.
Шаг 3. Издайте приказ
Приказ издается в произвольной форме до начала работ. В нем нужно указать:
Причину выхода, например, «для завершения срочного заказа.
ФИО и должности сотрудников.
Дату и часы работы.
Порядок компенсации за работу в выходной — двойная оплата или отгул.
Эксперт обращает внимание: все последние рекомендации говорят о том, что писать обтекаемые формулировки, например, «в связи с производственной необходимостью», — не стоит. Любая необходимость должна быть расшифрована, чтобы меньше вызывать вопросов при проверке.
Шаг 4. Правильно оплатите работу
Здесь бухгалтеры ошибаются чаще всего. Статья 153 ТК дает сотруднику выбор: деньги или отдых.
Сотрудник выбрал деньги
Если сотрудник не берет отгул, работа в праздник оплачивается минимум в двойном размере.
Пример расчетов для разных систем оплаты:
1. Сдельщик токарь Петров выточил 5 января 20 деталей. Его обычная ставка — 500 руб./деталь.
Расчет: 20 деталей × 500 руб. × 2 = 20 000 руб. за смену.
2. Сотрудник на окладе менеджер Анна (оклад 80 000 руб.) вышла 3 января. В январе 2026 года по календарю всего 15 рабочих дней (120 часов).
Расчет:
Дневная ставка Анны: 80 000 / 15 = 5 333,33 руб.
Так как работа в праздник идет сверх месячной нормы, мы платим ей двойную дневную ставку сверх оклада.
Итог: Анна получит оклад 80 000 + (5 333,33 × 2) = 90 666,66 руб.
Эксперт обращает внимание: если сотрудник будет трудиться в новогоднюю ночь, то ему надо оформить две доплаты.
за работу в праздники по положениям ст. 153 ТК);
Ночное время — с 22:00 до 6:00.
Сотрудник выбрал отгул
Сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, но оклад за месяц, в котором взят отгул, не уменьшается. День отгула не уменьшает норму отработанных дней у сотрудника.
Пример:
Та же Анна вышла 3 января, но попросила отгул на 20 января.
Расчет:
За январь она получит полный оклад 80 000 руб., несмотря на то, что 20-го не работала.
Плюс одинарную доплату за 3 января: 5 333,33 руб.
Итог: 85 333,33 руб.
Эксперт обращает внимание: нельзя принудительно заменять двойную оплату отгулом. Выбор всегда за работником.
Частые вопросы про оформление выхода на работу в праздники
Сотрудник согласился, приказ подписали, а он не вышел. Можно ли наказать за прогул?
Если процедура оформления выхода в праздники (уведомление, согласие, приказ) была соблюдена правильно, и у сотрудника нет уважительной причины, например, больничный, то невыход считается прогулом. Можно применить взыскание.
Как оплачивать, если смена переходит с праздничного дня на обычный (ночная смена)?
В двойном размере оплачиваются только те часы, которые фактически пришлись на праздничные сутки (с 00:00 до 24:00).
Пример: смена с 20:00 11 января до 08:00 12 января. Часы с 20:00 до 24:00 (4 часа) оплачиваются в двойном размере, остальные 8 часов — в обычном, плюс ночные надбавки.
Включаются ли премии в расчет двойной оплаты?
Постановлением Конституционного Суд № 32-П установлено, что при расчете доплаты за праздники нужно учитывать не только «голый» оклад, но и компенсационные/стимулирующие выплаты, если они являются постоянной частью зарплаты.
Можно ли выплатить «черную» премию вместо оформления приказа?
Это огромный риск. Если сотрудник получит травму на работе в выходной, который не оформлен официально, это будет квалифицировано как сокрытие несчастного случая на производстве. Штрафы и уголовная ответственность для директора в этом случае несоизмеримы с экономией на налогах. Даже при отсутствии травмы, сотрудник может пойти в трудовую инспекцию — пожаловаться на работу без должного оформления, так что получить штраф за нарушение трудового законодательства очень велик.
