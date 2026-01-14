Новые формы документов по НДС с 1 января 2026 

Почему документы по НДС изменились

С 1 января 2026 года Федеральная налоговая служба рекомендует компаниям и ИП использовать обновленные формы документов по учету НДС. При этом официальное постановление Правительства еще не утверждено и ожидается в апреле, но начинать работать с новыми формами нужно уже сейчас.

Причина изменений — утвержденная налоговая реформа. В 2026 году ставку НДС повысили с 20% до 22%, многие «упрощенцы» стали платить налог на добавленную стоимость из-за снижения лимита доходов. А еще Правительство хочет тщательнее контролировать бизнес в части работы с авансами и предоплатами. Именно для этого нужны новые формы документов — они более подробно отражают все нюансы расчетов с авансовыми платежами.

Изменения коснулись трех основных документов:

счета-фактуры;

Книги покупок;

Книги продаж.

Рекомендованные формы счета-фактуры, Книги покупок и Книги продаж и новые правила их заполнения ФНС изложила в своем письме — от 26 декабря 2025 г. № СД-4-3/11730@.

Налоговое законодательство меняется каждый год, и каждое изменение требует от бухгалтеров немалых усилий. Если в вашей компании небольшой бухгалтерский отдел или вы работаете самостоятельно, изменения по НДС могут стать дополнительной нагрузкой. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» постоянно отслеживает все обновления в сфере НДС, помогает компаниям и ИП вовремя внедрить изменения.

Разобрали, что конкретно изменилось в этом случае.