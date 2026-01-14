Новые формы документов по НДС с 1 января 2026 

Почему документы по НДС изменились
С 1 января 2026 года Федеральная налоговая служба рекомендует компаниям и ИП использовать обновленные формы документов по учету НДС. При этом официальное постановление Правительства еще не утверждено и ожидается в апреле, но начинать работать с новыми формами нужно уже сейчас.
Причина изменений — утвержденная налоговая реформа. В 2026 году ставку НДС повысили с 20% до 22%, многие «упрощенцы» стали платить налог на добавленную стоимость из-за снижения лимита доходов. А еще Правительство хочет тщательнее контролировать бизнес в части работы с авансами и предоплатами. Именно для этого нужны новые формы документов — они более подробно отражают все нюансы расчетов с авансовыми платежами.
Изменения коснулись трех основных документов:
счета-фактуры;
Книги покупок;
Книги продаж.
Рекомендованные формы счета-фактуры, Книги покупок и Книги продаж и новые правила их заполнения ФНС изложила в своем письме — от 26 декабря 2025 г. № СД-4-3/11730@.
Налоговое законодательство меняется каждый год, и каждое изменение требует от бухгалтеров немалых усилий. Если в вашей компании небольшой бухгалтерский отдел или вы работаете самостоятельно, изменения по НДС могут стать дополнительной нагрузкой. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» постоянно отслеживает все обновления в сфере НДС, помогает компаниям и ИП вовремя внедрить изменения.
Разобрали, что конкретно изменилось в этом случае.
Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026
Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса?
Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступят в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги предусмотреть
Новая строка 5б в счет-фактуре
В счет-фактуре появилась новая строка 5б. Заполнять ее надо в том случае, если компания или ИП продает товары или услуги в счет уже полученного авансового платежа, частичной оплаты или другого платежа, который подлежит зачету.
Таким образом, если вы получили от клиента 100 000 рублей авансом, а потом отгружаете товар под этот аванс, то в строке 5б счета-фактуры нужно указать порядковый номер и дату того документа, на основании которого был зачислен авансовый платеж.
ООО «Премиум» 20 декабря 2025 года получила авансовый платеж от клиента на 150 000 рублей. 15 января 2026 года компания отгружает товар стоимостью 150 000 рублей. Теперь в счет-фактуре на эту отгрузку нужно указать в строке 5б информацию о документе, на основании которого был зафиксирован авансовый платеж.
Читайте еще: Что делать бизнесу в переходный период налоговой реформы–2026.
Новая графа 7а в Книге покупок
В Книге покупок добавили графу 7а. Ее надо заполнять, если компания или ИП применяют вычет НДС, который был исчислен с полученного авансового платежа.
В графе 7а укажите порядковый номер и дата счета-фактуры, выставленного при реальной отгрузке товаров (услуг). То есть здесь вы связываете между собой два документа — авансовый и по отгрузке.
ООО «Лето» получила авансовый платеж 10 000 рублей и уже исчислила НДС с этого авансового платежа (2200 рублей при ставке 22%). Когда через неделю компания отгружает товар под этот аванс, в новой графе 7а отражают информацию о счета-фактуре на отгрузку.
Новая графа 11а в Книге продаж
В Книге продаж на дополнительном листе появилась графа 11а. Здесь продавцы указывают данные о товарах, работах или услугах, отгруженных в счет ранее полученной оплаты (авансового платежа). Информация, которую заносите в графу 11а, должна совпадать с той, что указали в строке 5б счета-фактуры.
Эксперт обращает внимание: следовать новым рекомендациям ФНС и использовать новые формы нужно уже с 1 января 2026 года, хотя в официальное постановление еще могут внести правки.
Кстати, в договорах с контрагентами и поставщиками тоже нужно внести изменения — так получится пройти переходный период без ошибок в учете НДС. Написали про это статью.
Хотите понять, как повышение ставки повлияет на ваш бизнес?
В ПЭБ рассчитаем налоговую нагрузку в 2026 году, покажем, во что выльется переход на НДС и как этого можно избежать
Что нужно сделать ИП и компаниям на НДС
Составили чек-лист мероприятий:
Обновить шаблоны документов — если в компании используете электронные формы счетов-фактур, Книг покупок и продаж, их нужно срочно обновить с учетом новых строк и граф.
Обучить бухгалтеров. Сотрудники, которые заполняют эти документы, должны понимать, как работают новые графы и строки. Ошибки в заполнении могут привести к проблемам при налоговой проверке.
Настроить 1С или другую программу учета. Обновите ее до версии, которая поддерживает новые формы документов.
Создайте внутренний регламент, где пропишите — как конкретно ваша компания будет заполнять новые графы, кто будет контролировать процесс и отвечать за ошибки.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова:
обновить ваши бухгалтерские шаблоны и процессы;
провести консультацию по новым правилам заполнения документов;
помочь настроить учет в программе 1С, если вы ее используете;
взять на себя весь процесс учета НДС, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии бизнеса.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGMGCit
Начать дискуссию