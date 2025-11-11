Что делать в переходный период налоговой реформы–2026

Почему надо готовиться к налоговой реформе прямо сейчас
Чтобы избежать аварийных ситуаций в первом квартале 2026 года — когда одновременно нужно будет платить налоги по новым правилам, закрывать год и сдавать отчетность.
Эксперты нашей команды выделили четыре этапа подготовки:
Срочные дела в ноябре-декабре 2025 года.
Как закрыть год без проблем.
Как перенастроить бухгалтерию.
Как выжить в первом квартале 2026 года.
1. Выбрать систему налогообложения на 2026 год
Ключевой вопрос: станете ли вы плательщиком НДС?
Если вы на УСН — проверьте, превысила ли выручка за 2025 год лимит в 20 млн рублей.
Если да — с 1 января 2026 года вы обязаны платить НДС по ставкам 5%, 7% в зависимости от дохода или 22% на ОСНО.
Если нет — вы освобождены от НДС еще на год, но риск есть: если превышение произойдет в течение 2026 года, обязанность появится с начала следующего месяца.
Если вы на общей системе (ОСНО):
НДС ставка повысится с 20% на 22% с 1 января 2026 года.
Льготная ставка 10% останется.
Подготовьтесь к росту налоговой нагрузки минимум на 2 п.п.
Если вы на ПСН (патенте):
Лимит доходов снизится с 60 млн до 10 млн рублей.
Если превысить 10 млн за 2025 год — теряете право применять патент, переходите на УСН или ОСНО с НДС.
После того как определитесь с налоговым режимом, можно смоделировать три сценария финансовых потоков:
Лучший сценарий — доходы выросли, но остались в безопасном лимите.
Базовый сценарий — ожидаемый рост выручки с учетом рынка.
Худший сценарий — спад продаж из-за макроэкономического давления.
Для каждого сценария рассчитайте:
Сумму НДС, которую нужно будет платить ежемесячно.
Влияние повышения ставки с 20% до 22% на себестоимость.
Как это отразится на маржинальности товаров и услуг.
Эксперт обращает внимание: если переходите на НДС, в худшем сценарии заложите +2-3% в затраты, потому что контрагенты быстро поднимут цены.
После проработки сценария — создайте платежный календарь на 2026 год. С 1 января 2026 года может действовать новое правило: если крайний срок платежа выпадает на выходной, платить нужно до выходного, а не после.
Сделайте в Excel, бухгалтерской программе или любом другом формате календарь с:
Датами платежей по НДС.
Датами авансовых платежей по налогам.
Датами сдачи отчетности со сдвигом на рабочие дни.
Эксперт обращает внимание: возможно, сдвигать сроки «до выходного» не будут — глава ФНС Даниил Егоров попросил депутатов отменить такую поправку в налоговой реформе.
Про все новости налоговой реформы у нас есть несколько материалов — внимательно следим за ходом событий.
С 2026 года лимит УСН снижается: малый бизнес готовят к НДС.
2. Сделать аудит документов и договоров
Если вы платите НДС с 2026 года или ставка повышается с 20% до 22%, каждый долгосрочный договор — потенциальный источник убытков.
Что проверить:
Договоры с фиксированной ценой — самые рискованные. Если написано: «цена 100 000 руб. включая НДС 20%», после 1 января вы либо потеряете 2% маржи, либо должны повысить цену. Но такое условие клиент может отклонить.
Переходящие договоры — действуют в 2025 году, исполняются в 2026. При этом ставка НДС 22% применяется с 1 января.
Договоры с клиентами, которые вычитают НДС. Если они вычитали 20%, а вы выставляете счет с 22%, возможен спор. Поможет налоговая оговорка (ст. 406.1 ГК): продавец возместит убытки, если ФНС откажет в вычетах.
Мы написали большую статью про изменение условий договора из-за ставки НДС 22% — разобрали разные сценарии и дали практические советы формулировок.
Наш юрист для бизнеса обращает внимание: лучше подписать соглашение в декабре 2025, чем спорить в феврале 2026 году, когда оба будете в цейтноте.
Если у вас есть высокий риск работать с недобросовестными контрагентами, включите в новые договоры налоговую оговорку. Например:
«Поставщик гарантирует, что:
отразит выручку и НДС в полном объеме в налоговом и бухгалтерском учете;
полностью уплатит НДС в бюджет;
правильно оформит счета-фактуры и документы.
В случае нарушения указанных гарантий Поставщик возместит Покупателю убытки, понесенные в результате отказа налоговым органом применить вычеты по НДС».
3. Подготовить учет и бухгалтерские программы
До 30 декабря 2025 года ваша бухгалтерская программа должна поддерживать:
НДС ставку 22% с автоматическим применением с 1 января.
Новые формы отчетности.
Универсальные передаточные документы (УПД) вместо счетов-фактур и ТОРГ-12.
Новые счета в Едином плане счетов, если вы не малое предприятие.
Можно сделать это своими силами или передать на аутсорсинг «Первой Экспертной Бухгалтерии». У нас отличная IT-команда, которая поможет настроить 1С и другие учетные программы. Например, мы настроим распознавание и ввод первички с помощью ИИ — это поможет оптимизировать процессы и сэкономить на штате.
Стоит обновить учетную политику — это критично для компаний, которые переходят на НДС, или для тех, у кого меняется ставка.
В учетной политике на 2026 год пропишите:
Ставки НДС, применяемые при разных объемах доходов — 5%, 7%, 22%.
Дату применения каждой ставки.
Порядок выделения НДС при получении авансов.
Правила формирования, подписания и хранения электронных документов.
Процедуры контроля за соблюдением налоговых лимитов.
А еще в конце года обязательны ревизия и инвентаризация:
Сверьте остатки на счетах — касса, банк, торговое оборудование, товары.
Выявите дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Если этого не сделать, то при неправильной инвентаризации в 2025 году остатки перейдут с ошибками в 2026. Это может спровоцировать камеральные проверки ФНС, которая в новом году получит больше полномочий. Про это у нас тоже есть подробная статья.
4. Подготовьте бухгалтерию к новым реквизитам и формам
С 1 января 2026 года появляются новые требования к счетам-фактурам и документам — указывать ставки НДС в новом формате и помнить, что теперь УПД действует вместо комбинации счета-фактуры и ТОРГ-12.
Что можно сделать:
Обновите шаблоны счетов-фактур в своей системе.
Проверьте, что все контрагенты указаны с полными реквизитами.
Протестируйте выставление новых счетов в декабре на себя.
Что делать, если вы отстали с подготовкой
Если вы прочитали это, например, в январе 2026 года и понимаете, что ничего не сделали — надо спешить:
Позовите опытного бухгалтера, чтобы получить консультацию — что надо сделать в первую очередь.
Закройте договоры в старой редакции или подготовьте допсоглашения к договорам.
Обновите ПО и протестируйте ставки НДС на первый февраль. Регулярно сверяйтесь с бухгалтером — ищите ошибки, пока не сдана отчетность.
Обновите учетную политику.
