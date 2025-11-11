Что делать в переходный период налоговой реформы–2026

1. Выбрать систему налогообложения на 2026 год

Ключевой вопрос: станете ли вы плательщиком НДС?

Если вы на УСН — проверьте, превысила ли выручка за 2025 год лимит в 20 млн рублей​.

Если да — с 1 января 2026 года вы обязаны платить НДС по ставкам 5%, 7% в зависимости от дохода или 22% на ОСНО.

Если нет — вы освобождены от НДС еще на год, но риск есть: если превышение произойдет в течение 2026 года, обязанность появится с начала следующего месяца.

Если вы на общей системе (ОСНО):

НДС ставка повысится с 20% на 22% с 1 января 2026 года​.

Льготная ставка 10% останется​.

Подготовьтесь к росту налоговой нагрузки минимум на 2 п.п.

Если вы на ПСН (патенте):

Лимит доходов снизится с 60 млн до 10 млн рублей​.

Если превысить 10 млн за 2025 год — теряете право применять патент, переходите на УСН или ОСНО с НДС.

После того как определитесь с налоговым режимом, можно смоделировать три сценария финансовых потоков:​

Лучший сценарий — доходы выросли, но остались в безопасном лимите. Базовый сценарий — ожидаемый рост выручки с учетом рынка. Худший сценарий — спад продаж из-за макроэкономического давления.

Для каждого сценария рассчитайте:

Сумму НДС, которую нужно будет платить ежемесячно.

Влияние повышения ставки с 20% до 22% на себестоимость.

Как это отразится на маржинальности товаров и услуг.

Эксперт обращает внимание: если переходите на НДС, в худшем сценарии заложите +2-3% в затраты, потому что контрагенты быстро поднимут цены.

После проработки сценария — создайте платежный календарь на 2026 год. С 1 января 2026 года может действовать новое правило: если крайний срок платежа выпадает на выходной, платить нужно до выходного, а не после.​

Сделайте в Excel, бухгалтерской программе или любом другом формате календарь с:

Датами платежей по НДС.

Датами авансовых платежей по налогам.

Датами сдачи отчетности со сдвигом на рабочие дни.

Эксперт обращает внимание: возможно, сдвигать сроки «до выходного» не будут — глава ФНС Даниил Егоров попросил депутатов отменить такую поправку в налоговой реформе.

Про все новости налоговой реформы у нас есть несколько материалов — внимательно следим за ходом событий.