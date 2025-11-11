ЦОК ОК 11.11 ОК АУСН Мобильная
Что делать в переходный период налоговой реформы–2026

Изменения вступят в силу сразу — 1 января, а не постепенно. Кроме того, итоги текущего года могут повлиять на налоговый учет в 2026. «Первая Экспертная Бухгалтерия» подготовила план действий.

Почему надо готовиться к налоговой реформе прямо сейчас

Чтобы избежать аварийных ситуаций в первом квартале 2026 года — когда одновременно нужно будет платить налоги по новым правилам, закрывать год и сдавать отчетность.

Эксперты нашей команды выделили четыре этапа подготовки: 

  1. Срочные дела в ноябре-декабре 2025 года.

  2. Как закрыть год без проблем.

  3. Как перенастроить бухгалтерию.

  4. Как выжить в первом квартале 2026 года.

1. Выбрать систему налогообложения на 2026 год

Ключевой вопрос: станете ли вы плательщиком НДС? 

Если вы на УСН — проверьте, превысила ли выручка за 2025 год лимит в 20 млн рублей​. 

  • Если да — с 1 января 2026 года вы обязаны платить НДС по ставкам 5%, 7% в зависимости от дохода или 22% на ОСНО.

  • Если нет — вы освобождены от НДС еще на год, но риск есть: если превышение произойдет в течение 2026 года, обязанность появится с начала следующего месяца.

Если вы на общей системе (ОСНО):

  • НДС ставка повысится с 20% на 22% с 1 января 2026 года​.

  • Льготная ставка 10% останется​.

  • Подготовьтесь к росту налоговой нагрузки минимум на 2 п.п.

Если вы на ПСН (патенте):

  • Лимит доходов снизится с 60 млн до 10 млн рублей​.

  • Если превысить 10 млн за 2025 год — теряете право применять патент, переходите на УСН или ОСНО с НДС.

После того как определитесь с налоговым режимом, можно смоделировать три сценария финансовых потоков:​

  1. Лучший сценарий — доходы выросли, но остались в безопасном лимите.

  2. Базовый сценарий — ожидаемый рост выручки с учетом рынка.

  3. Худший сценарий — спад продаж из-за макроэкономического давления.

Для каждого сценария рассчитайте:

  • Сумму НДС, которую нужно будет платить ежемесячно.

  • Влияние повышения ставки с 20% до 22% на себестоимость.

  • Как это отразится на маржинальности товаров и услуг.

Эксперт обращает внимание: если переходите на НДС, в худшем сценарии заложите +2-3% в затраты, потому что контрагенты быстро поднимут цены.

После проработки сценария — создайте платежный календарь на 2026 год. С 1 января 2026 года может действовать новое правило: если крайний срок платежа выпадает на выходной, платить нужно до выходного, а не после.​

Сделайте в Excel, бухгалтерской программе или любом другом формате календарь с:

  • Датами платежей по НДС.

  • Датами авансовых платежей по налогам.

  • Датами сдачи отчетности со сдвигом на рабочие дни.

Эксперт обращает внимание: возможно, сдвигать сроки «до выходного» не будут — глава ФНС Даниил Егоров попросил депутатов отменить такую поправку в налоговой реформе. 

Про все новости налоговой реформы у нас есть несколько материалов — внимательно следим за ходом событий.

2. Сделать аудит документов и договоров

Если вы платите НДС с 2026 года или ставка повышается с 20% до 22%, каждый долгосрочный договор — потенциальный источник убытков.​

Что проверить:

  1. Договоры с фиксированной ценой — самые рискованные. Если написано: «цена 100 000 руб. включая НДС 20%», после 1 января вы либо потеряете 2% маржи, либо должны повысить цену. Но такое условие клиент может отклонить.

  2. Переходящие договоры — действуют в 2025 году, исполняются в 2026. При этом ставка НДС 22% применяется с 1 января. 

  3. Договоры с клиентами, которые вычитают НДС. Если они вычитали 20%, а вы выставляете счет с 22%, возможен спор. Поможет налоговая оговорка (ст. 406.1 ГК): продавец возместит убытки, если ФНС откажет в вычетах.

Мы написали большую статью про изменение условий договора из-за ставки НДС 22% — разобрали разные сценарии и дали практические советы формулировок.

Наш юрист для бизнеса обращает внимание: лучше подписать соглашение в декабре 2025, чем спорить в феврале 2026 году, когда оба будете в цейтноте.

Если у вас есть высокий риск работать с недобросовестными контрагентами, включите в новые договоры налоговую оговорку. Например: 

«Поставщик гарантирует, что: 

  • отразит выручку и НДС в полном объеме в налоговом и бухгалтерском учете;

  • полностью уплатит НДС в бюджет;

  • правильно оформит счета-фактуры и документы.

В случае нарушения указанных гарантий Поставщик возместит Покупателю убытки, понесенные в результате отказа налоговым органом применить вычеты по НДС». 

3. Подготовить учет и бухгалтерские программы

До 30 декабря 2025 года ваша бухгалтерская программа должна поддерживать:​

  • НДС ставку 22% с автоматическим применением с 1 января.

  • Новые формы отчетности.

  • Универсальные передаточные документы (УПД) вместо счетов-фактур и ТОРГ-12.

  • Новые счета в Едином плане счетов, если вы не малое предприятие.

Можно сделать это своими силами или передать на аутсорсинг «Первой Экспертной Бухгалтерии». У нас отличная IT-команда, которая поможет настроить 1С и другие учетные программы. Например, мы настроим распознавание и ввод первички с помощью ИИ — это поможет оптимизировать процессы и сэкономить на штате.

Стоит обновить учетную политику — это критично для компаний, которые переходят на НДС, или для тех, у кого меняется ставка.

В учетной политике на 2026 год пропишите:

  • Ставки НДС, применяемые при разных объемах доходов — 5%, 7%, 22%.

  • Дату применения каждой ставки.

  • Порядок выделения НДС при получении авансов.

  • Правила формирования, подписания и хранения электронных документов.

  • Процедуры контроля за соблюдением налоговых лимитов.

А еще в конце года обязательны ревизия и инвентаризация:​

  • Сверьте остатки на счетах — касса, банк, торговое оборудование, товары.

  • Выявите дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Если этого не сделать, то при неправильной инвентаризации в 2025 году остатки перейдут с ошибками в 2026. Это может спровоцировать камеральные проверки ФНС, которая в новом году получит больше полномочий. Про это у нас тоже есть подробная статья

4. Подготовьте бухгалтерию к новым реквизитам и формам

С 1 января 2026 года появляются новые требования к счетам-фактурам и документам — указывать ставки НДС в новом формате и помнить, что теперь УПД действует вместо комбинации счета-фактуры и ТОРГ-12.

Что можно сделать:

  • Обновите шаблоны счетов-фактур в своей системе.

  • Проверьте, что все контрагенты указаны с полными реквизитами.

  • Протестируйте выставление новых счетов в декабре на себя.

Что делать, если вы отстали с подготовкой

Если вы прочитали это, например, в январе 2026 года и понимаете, что ничего не сделали — надо спешить:

  • Позовите опытного бухгалтера, чтобы получить консультацию — что надо сделать в первую очередь.

  • Закройте договоры в старой редакции или подготовьте допсоглашения к договорам.

  • Обновите ПО и протестируйте ставки НДС на первый февраль. Регулярно сверяйтесь с бухгалтером — ищите ошибки, пока не сдана отчетность.

  • Обновите учетную политику.

