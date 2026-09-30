Изменения для бизнеса: осень-2026 

Пострадавший от атак бизнес освободили от части проверок

С 28 сентября 2026 года действует мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, поврежденных в результате атак беспилотников и других средств огневого воздействия с 1 января 2026 года. Послабление продлится до 1 октября 2027 года и распространяется также на часть внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Однако мораторий не означает полной отмены контроля. Внеплановую проверку по-прежнему могут провести по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, при угрозе жизни и здоровью людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайной ситуации. Сохраняют контроль в отдельных сферах, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность.

Эксперт обращает внимание: речь идет о проверках по закону № 248-ФЗ — например, трудовых, пожарных и санитарных. На налоговые проверки общий мораторий не распространяется. Чтобы отменить назначенную проверку, пострадавшему бизнесу нужен документ, который подтвердит повреждение объекта в результате атаки.

Что делать бизнесу: собрать документы об ущербе, проверить план контрольных мероприятий и при необходимости направить подтверждение в надзорный орган.

Для продавцов маркетплейсов подготовили отдельный разбор: как подтвердить ущерб, оформить списание товара и получить положенные меры поддержки.