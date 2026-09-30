Изменения для бизнеса: осень-2026 

Пострадавший от атак бизнес освободили от части проверок
С 28 сентября 2026 года действует мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, поврежденных в результате атак беспилотников и других средств огневого воздействия с 1 января 2026 года. Послабление продлится до 1 октября 2027 года и распространяется также на часть внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.
Однако мораторий не означает полной отмены контроля. Внеплановую проверку по-прежнему могут провести по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, при угрозе жизни и здоровью людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайной ситуации. Сохраняют контроль в отдельных сферах, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность.
Эксперт обращает внимание: речь идет о проверках по закону № 248-ФЗ — например, трудовых, пожарных и санитарных. На налоговые проверки общий мораторий не распространяется. Чтобы отменить назначенную проверку, пострадавшему бизнесу нужен документ, который подтвердит повреждение объекта в результате атаки.
Что делать бизнесу: собрать документы об ущербе, проверить план контрольных мероприятий и при необходимости направить подтверждение в надзорный орган.
Для продавцов маркетплейсов подготовили отдельный разбор: как подтвердить ущерб, оформить списание товара и получить положенные меры поддержки.
Пассивные доходы могут обложить НДФЛ до 22%
Минфин внес в правительство бюджетный пакет на 2027–2029 годы и предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные доходы.
В перечень вошли:
дивиденды;
проценты по вкладам;
доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами;
продажи имущества и долей;
выплаты по договорам страхования и дарения.
Сейчас для таких доходов действует отдельная шкала со ставками 13% и 15%. Если поправки примут, налог будут рассчитывать по тем же ступеням, что и для основной налоговой базы:
13% — с части дохода до 2,4 млн рублей;
15% — с части от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — с части от 5 до 20 млн рублей;
20% — с части от 20 до 50 млн рублей;
22% — с части свыше 50 млн рублей.
Ставки применяются не ко всему доходу сразу, а к сумме в пределах соответствующей ступени. Необлагаемый минимум процентов по вкладам планируют сохранить. Изменения также не должны затронуть доходы участников СВО.
Что делать бизнесу: пока не пересчитывать налог, поскольку поправки еще не приняты, но учесть возможное изменение при планировании дивидендов, продаже долей и других крупных выплат в 2027 году.
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МРОТ в 2027 году планируют повысить до 28 935 рублей
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральный МРОТ в 2027 году должен составить 28 935 рублей. Это на 1 842 рубля или 6,8% больше действующей величины — 27 093 рубля. Цель — довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году.
Для работодателей это рост минимально допустимых зарплат и связанных с МРОТ выплат. Однако сумма 28 935 рублей пока заложена в проект бюджетных параметров — окончательно величину должен закрепить федеральный закон.
Что делать работодателю: предварительно рассчитать, сколько сотрудников получают зарплату около минимального уровня, и заложить в бюджет на 2027 год увеличение фонда оплаты труда, районных коэффициентов и надбавок.
Утильсбор снова вырастет с 1 января 2027 года
Минпромторг подтвердил очередную индексацию утилизационного сбора. С 1 января 2027 года ставки планируют увеличить на 10-20% в зависимости от вида техники. Это очередной этап долгосрочной шкалы индексации, которую утвердили еще в 2024 году.
Величина платежа зависит не только от базовой ставки, но и от коэффициента, на который влияют категория техники, мощность и объем двигателя, возраст автомобиля и другие характеристики. Поэтому фактическое увеличение стоимости для разных автомобилей и видов техники будет отличаться.
Что сделать импортерам и продавцам: пересчитать экономику поставок на 2027 год с учетом нового утильсбора, таможенных платежей, НДС, валютного курса и логистики. Для длительных контрактов стоит заранее проверить — что несет риск изменения обязательных платежей.
Расходы на защиту от БПЛА могут попасть в энерготарифы
ФАС подготовила проект, который позволит сетевым организациям учитывать при расчете тарифов затраты на защиту персонала и энергообъектов, военизированную охрану, системы обнаружения и противодействия беспилотникам, информационную безопасность и восстановление поврежденных сетей. Предлагают учитывать и обоснованные расходы, которые бизнес понес в 2022–2025 годах. Предполагаемая дата вступления изменений в силу — 1 октября 2026 года.
Эксперт обращает внимание: это еще не означает автоматического и одинакового повышения цены электроэнергии для всех компаний и ИП — итоговый результат и суммы будут зависеть от региона и объема признанных затрат. ФАС заявила, что тарифы для населения продолжат ограничивать предельными индексами.
Что делать бизнесу: не закладывать неподтвержденную надбавку как свершившийся факт, но предусмотреть резерв на возможный рост в регионах, где энергетическая инфраструктура требует дополнительных мер защиты от БПЛА.
ФНС усиливает внимание к московским арендодателям
В поле зрения налоговой оказались около 154 тысяч москвичей, которые владеют недвижимостью, транспортом или другим имуществом, но не имеют подтвержденного официального дохода либо их доход не соответствует стоимости активов.
Это не означает, что все эти граждане признаны нелегальными арендодателями: сначала инспекция должна установить фактическое получение дохода.
Для проверки могут сопоставлять данные Росреестра, объявления о сдаче квартир и коммерческих помещений, сведения риелторов и арендаторов, а также показания соседей. Информацию о движении денег по счетам физлица банк может предоставить в рамках уже открытой налоговой проверки.
Эксперт обращает внимание: сам по себе регулярный перевод еще не доказывает получение арендной платы. Но если инспекция выявит и докажет незадекларированный доход от аренды, собственнику могут доначислить налог, пени и штраф. Обычно сначала владельцу направляют требование дать пояснения или предлагают добровольно уточнить обязательства.
Что делать арендодателю: проверить, задекларированы ли все доходы, сохранить договоры и подтверждения платежей, а при получении запроса ФНС не игнорировать его и подготовить документы, объясняющие происхождение поступлений.
Электронные возражения в ФНС подают по новому формату
С 30 сентября 2026 года для электронных возражений на акт налоговой проверки, дополнение к акту и акт об обнаружении налогового правонарушения применяют формат 5.01. В структурированном документе каждый спорный эпизод нужно связать с конкретным выводом инспекции, налогом или взносом, периодом, суммой недоимки либо штрафа и подтверждающими доводами.
Новый порядок касается электронной отправки — бумажные возражения не отменены. После передачи файла важно получить подтверждение приема, поскольку ошибка в XML-формате или электронной подписи может привести к автоматическому отказу. На возражения по акту проверки отводится один месяц со дня получения, по дополнению к акту — 15 дней.
Подробно разобрали новый формат, сроки и комплект документов в статье «ФНС закончила проверку и нашла нарушения: как теперь подавать возражения».
Новый формат возражений, усиление контроля и очередные налоговые поправки требуют от бизнеса быстрой реакции. Ошибка в документах или пропущенный срок могут привести к доначислениям, пеням и штрафам.
Например, в тарифе ПЭБ «Эксперт» предусмотрены взаимодействие с контролирующими органами, подготовка ответов на требования и экспресс-проверка учета. Специалисты проверят документы, помогут разобраться с запросами налоговой и подготовят бизнес к проверке.
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С 29 сентября изменилось ПБУ 18/02
Минфин уточнил правила пересчета отложенных налоговых активов и обязательств при изменении ставки налога на прибыль. С 29 сентября 2026 года разницу отражают в зависимости от того, где была учтена исходная операция:
в составе чистой прибыли или убытка
совокупного финансового результата
капитала организации
Поправки внесены приказом Минфина от 20.08.2026 № 121н и обязательны с годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год. Бухгалтерам стоит проверить расчет ОНА (отложенный налоговый актив) и ОНО (отложенное налоговое обязательство), рабочие проводки и показатели до закрытия года.
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