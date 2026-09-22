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Атаки БПЛА и ущерб селлеров: как не остаться без товара, денег и послаблений

Атаки БПЛА и ущерб селлеров: как не остаться без товара, денег и послаблений

После атак на логистические объекты Wildberries бизнес столкнулся сразу с двумя проблемами: физической потерей товара и сложностями с получением денег. Предпринимателю необходимо доказать — какой товар находился на конкретном складе, сколько он стоил и действительно ли был уничтожен, а не перемещен, продан или временно потерян в системе учета. Рассказали, что важно сделать прямо сейчас.

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Кто получит отсрочку

Совокупный ущерб маркетплейса и продавцов оценивают в 600–800 млрд рублей, однако объявленные выплаты далеко не всегда совпадают с себестоимостью утраченных партий. 

Специальные меры предусмотрены для компаний и ИП, у которых был договор с Wildberries или РВБ и ущерб от атак превысил 5% доходов за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 года, процентный порог не применяется.

На 12 месяцев переносятся сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов, приходящиеся на период с августа 2026 года по июль 2027. После отсрочки сумму нужно будет перечислять равными частями — по 1/12 ежемесячно. Специальная мера привязана к договорам с Wildberries и РВБ, поэтому продавцы, потерявшие товар на других площадках, автоматически под нее не подпадают.

Главная ошибка — воспринимать «безъзаявительный порядок» как обещание, что государство и маркетплейс сами восстановят картину ущерба. Сведения для перечня могут передаваться без отдельного заявления, но подтверждающие документы все равно понадобятся для расчета потерь, налогового учета и возможного спора.

Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB.

Что важно сделать 

Сразу. После сообщения об инциденте не стоит начинать со списания товара. Сначала нужно зафиксировать его состояние и собрать доказательства по цепочке: 

товар принадлежал продавцу → был передан площадке → находился на пострадавшем объекте → после происшествия не был продан, возвращен или перемещен → имеет документально подтвержденную стоимость

В первые сутки:

  • Выгрузите остатки, поставки, продажи, возвраты, перемещения и отчеты о приемке по пострадавшему складу.

  • Сделайте запись экрана личного кабинета с видимыми датой, временем, названием склада, артикулами и количеством товара.

  • Сохраните уведомления площадки, обращения в поддержку и ответы на них.

  • Зафиксируйте редакцию оферты, которая действовала на дату поставки и на дату происшествия.

  • Направьте маркетплейсу письменный запрос о статусе партии, результатах инвентаризации и основании возможного списания.

Эксперт обращает внимание: не ограничивайтесь скриншотами. Выгружайте исходные таблицы и сохраняйте их вместе с PDF-версиями отчетов. Скриншот показывает, что информация была в кабинете, а таблица позволяет построить поартикульный расчет для претензии или суда.

В следующие дни. По каждой партии соберите отдельное «досье»: 

  • договор с поставщиком;

  • УПД или накладную; 

  • платежное поручение; 

  • транспортные документы; 

  • акт приемки маркетплейсом и отчет о движении товара. 

Для продукции собственного изготовления потребуется калькуляция себестоимости и документы, подтверждающие затраты на сырье, упаковку, маркировку и производство.

Суды обращают внимание не только на передачу товара площадке, но и на его дальнейшее движение. В одном из споров с Wildberries количество утраченного товара определяли через поставки, реализации, возвраты, утилизацию и фактические остатки; отсутствие части актов, УПД и отчетов ослабило позицию продавца. Поэтому расчет лучше вести по принципу «одна строка — один артикул — одна партия».

Как составить расчет

Не нужно сразу указывать одной строкой общую сумму убытка. Сделайте реестр, в котором для каждой позиции будут отражены:

  • артикул и баркод;

  • номер и дата поставки;

  • количество, принятое складом;

  • продажи, возвраты, перемещения и утилизация до инцидента;

  • расчетный остаток на дату атаки;

  • закупочная или производственная себестоимость единицы;

  • расходы на доставку, упаковку и маркировку;

  • сумма уже начисленного возмещения;

  • невозмещенная часть ущерба;

  • ссылки на подтверждающие документы.

Такой реестр решает сразу три задачи: помогает проверить предложение маркетплейса, служит приложением к претензии и показывает налоговой, откуда появилась сумма списания. В спорах площадки обычно требуют договоры, накладные, УПД, счета-фактуры и документы об оплате; одной выгрузки из личного кабинета может оказаться недостаточно.

Для селлеров в «Первой Экспертной Бухгалтерии» предусмотрено сопровождение работы с маркетплейсами, бухгалтерский и налоговый учет, подготовка отчетности, юридическая поддержка и помощь с претензиями. Команда также может восстановить учет, если документы или данные из личного кабинета уже потеряны. 

Оставьте заявку — эксперты оценят ситуацию, подберут формат сопровождения и помогут выстроить систему, при которой остатки, поставки и себестоимость можно подтвердить документами.

Почему важно разделить товары

После инцидента остатки лучше разделить не на две категории «есть/нет», а минимум на четыре:

  1. Уничтоженные — гибель подтверждена актом площадки, МЧС или иным официальным документом.

  2. Поврежденные — товар существует, но нуждается в оценке, переупаковке, уценке либо утилизации.

  3. Перемещенные — партия отправлена на другой склад или находится в пути.

  4. Товары с неопределенным статусом — их нет в доступном остатке, но уничтожение пока не доказано.

Последнюю группу опасно сразу списывать как убыток от чрезвычайной ситуации. Отсутствие товара в личном кабинете подтверждает проблему с учетом или доступностью, но само по себе не доказывает гибель. Сначала нужно получить историю сканирования и перемещений, результаты инвентаризации, акты расхождений и официальный ответ площадки. 

Если необходимые сведения находятся только у маркетплейса, в судебном споре можно просить истребовать их. Например, записи приемки, данные сканирования баркодов и внутренние складские акты.

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Как принимать выплату от площадки

Если вам поступило возмещение от маркетплейса, то до согласия с предложенной компенсацией запросите:

  • формулу расчета;

  • перечень учтенных и исключенных товаров;

  • сведения о фактических остатках на момент происшествия;

  • результаты внутренней инвентаризации;

  • основания, по которым часть партии признана проданной, возвращенной, перемещенной или отсутствующей;

  • последствия принятия выплаты: считается ли она окончательным урегулированием требований.

Если расчет не сходится, направьте мотивированную претензию. В ней полезнее показывать расхождения по конкретным артикулам и поставкам, чем просто утверждать, что выплата «слишком маленькая». Именно недостаточная детализация требований часто превращает спор о размере ущерба в спор о качестве расчета.

Три практических случая хорошо показывают разницу: 

  1. Видеозапись передачи партии на склад помогла продавцу получить полное возмещение после того, как товар не смогли найти. 

  2. Продавец потерял около 2 000 упаковок чая стоимостью примерно 2 млн рублей, но из-за недостатка документов получил лишь 5–7% ущерба. 

  3. Селлер с полным комплектом подтверждений взыскал 661 845 рублей за 186 единиц товара, тогда как требование на 3,09 млн рублей по другому делу пришлось пересматривать из-за недостаточно подробного расчета.

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Как оформить списание

Для налогового и бухгалтерского учета одной справки из личного кабинета недостаточно. Обычно формируют комплект из документов уполномоченных органов, приказа о комиссии, результатов внеплановой инвентаризации, поартикульного акта о повреждении или уничтожении и приказа о списании.

ФСБУ 28/2023 требует проводить инвентаризацию при утрате или повреждении активов, а также после пожара, аварии и иной чрезвычайной ситуации. Фактические остатки и расхождения с учетом должны быть оформлены описями, актами и сличительными ведомостями.

Минфин подтвердил, что гибель товара из-за чрезвычайной ситуации не создает объекта обложения НДС и ранее принятый к вычету налог восстанавливать не нужно. Однако факт и размер потерь должны быть подтверждены документами. Что важно иметь в папке собственнику бизнеса:

  • справку или акт МЧС, полиции либо другого уполномоченного органа;

  • документы маркетплейса о происшествии и состоянии товара;

  • приказ о проведении инвентаризации и создании комиссии;

  • инвентаризационные и сличительные ведомости;

  • акт о повреждении, уничтожении или списании;

  • подтверждение закупки либо производственной себестоимости;

  • документы об утилизации, если она проводилась;

  • решение маркетплейса или страховой о выплате;

  • банковские документы о фактически полученной компенсации.

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Как защитить себя от будущих рисков

События 2026 года показывают, что риск селлера теперь связан не только с конкретной площадкой, но и с концентрацией запасов в одном крупном хабе. Рынок движется к распределенной модели: часть товара хранится по FBO на складах маркетплейсов, часть — по FBS или DBS у продавца либо фулфилмент-оператора, а наиболее маржинальные и труднозаменимые позиции не концентрируются в одной точке.

Чтобы следующая чрезвычайная ситуация не остановила весь бизнес, стоит заранее внедрить несколько правил:

  • Не держать весь запас одной категории на одном складе или у одного оператора.

  • Определить максимальную долю партии, которую бизнес готов потерять без кассового разрыва.

  • Еженедельно сохранять отчеты об остатках и движении вне личного кабинета площадки.

  • Снимать на видео упаковку и передачу дорогих или крупных партий, включая пломбы, количество коробов и этикетки.

  • Хранить договоры, УПД, платежи и отчеты в едином электронном архиве с резервной копией.

  • Раз в квартал сверять, можно ли по документам восстановить путь выбранного артикула: от закупки до конкретного склада.

  • Проверять страховой полис не по названию, а по исключениям, территории покрытия, лимиту на одно событие и основаниям для отказа.

  • Не брать кредит на восстановление запасов до того, как понятны размер, срок и юридическая природа ожидаемой компенсации.

Самый полезный тест — выбрать случайную партию и попробовать за 15 минут собрать доказательства ее закупки, оплаты, передачи площадке, текущего остатка и себестоимости. Если это невозможно в спокойной обстановке, после чрезвычайного события восстановить цепочку будет еще сложнее.

Эксперт обращает внимание. Главная защита селлера в 2026 — не претензия после происшествия, а заранее настроенная система доказательств: регулярные выгрузки, поартикульный учет, видео приемки дорогих партий, отдельный архив документов и распределение запасов между несколькими складами и моделями работы.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFG3bNw3

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