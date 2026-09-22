Атаки БПЛА и ущерб селлеров: как не остаться без товара, денег и послаблений

Кто получит отсрочку

Совокупный ущерб маркетплейса и продавцов оценивают в 600–800 млрд рублей, однако объявленные выплаты далеко не всегда совпадают с себестоимостью утраченных партий.

Специальные меры предусмотрены для компаний и ИП, у которых был договор с Wildberries или РВБ и ущерб от атак превысил 5% доходов за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 года, процентный порог не применяется.

На 12 месяцев переносятся сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов, приходящиеся на период с августа 2026 года по июль 2027. После отсрочки сумму нужно будет перечислять равными частями — по 1/12 ежемесячно. Специальная мера привязана к договорам с Wildberries и РВБ, поэтому продавцы, потерявшие товар на других площадках, автоматически под нее не подпадают.

Главная ошибка — воспринимать «безъзаявительный порядок» как обещание, что государство и маркетплейс сами восстановят картину ущерба. Сведения для перечня могут передаваться без отдельного заявления, но подтверждающие документы все равно понадобятся для расчета потерь, налогового учета и возможного спора.

Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB.