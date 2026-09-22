Атаки БПЛА и ущерб селлеров: как не остаться без товара, денег и послаблений

Кто получит отсрочку
Совокупный ущерб маркетплейса и продавцов оценивают в 600–800 млрд рублей, однако объявленные выплаты далеко не всегда совпадают с себестоимостью утраченных партий.
Специальные меры предусмотрены для компаний и ИП, у которых был договор с Wildberries или РВБ и ущерб от атак превысил 5% доходов за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 года, процентный порог не применяется.
На 12 месяцев переносятся сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов, приходящиеся на период с августа 2026 года по июль 2027. После отсрочки сумму нужно будет перечислять равными частями — по 1/12 ежемесячно. Специальная мера привязана к договорам с Wildberries и РВБ, поэтому продавцы, потерявшие товар на других площадках, автоматически под нее не подпадают.
Главная ошибка — воспринимать «безъзаявительный порядок» как обещание, что государство и маркетплейс сами восстановят картину ущерба. Сведения для перечня могут передаваться без отдельного заявления, но подтверждающие документы все равно понадобятся для расчета потерь, налогового учета и возможного спора.
Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB.
Что важно сделать
Сразу. После сообщения об инциденте не стоит начинать со списания товара. Сначала нужно зафиксировать его состояние и собрать доказательства по цепочке:
товар принадлежал продавцу → был передан площадке → находился на пострадавшем объекте → после происшествия не был продан, возвращен или перемещен → имеет документально подтвержденную стоимость
В первые сутки:
Выгрузите остатки, поставки, продажи, возвраты, перемещения и отчеты о приемке по пострадавшему складу.
Сделайте запись экрана личного кабинета с видимыми датой, временем, названием склада, артикулами и количеством товара.
Сохраните уведомления площадки, обращения в поддержку и ответы на них.
Зафиксируйте редакцию оферты, которая действовала на дату поставки и на дату происшествия.
Направьте маркетплейсу письменный запрос о статусе партии, результатах инвентаризации и основании возможного списания.
Эксперт обращает внимание: не ограничивайтесь скриншотами. Выгружайте исходные таблицы и сохраняйте их вместе с PDF-версиями отчетов. Скриншот показывает, что информация была в кабинете, а таблица позволяет построить поартикульный расчет для претензии или суда.
В следующие дни. По каждой партии соберите отдельное «досье»:
договор с поставщиком;
УПД или накладную;
платежное поручение;
транспортные документы;
акт приемки маркетплейсом и отчет о движении товара.
Для продукции собственного изготовления потребуется калькуляция себестоимости и документы, подтверждающие затраты на сырье, упаковку, маркировку и производство.
Суды обращают внимание не только на передачу товара площадке, но и на его дальнейшее движение. В одном из споров с Wildberries количество утраченного товара определяли через поставки, реализации, возвраты, утилизацию и фактические остатки; отсутствие части актов, УПД и отчетов ослабило позицию продавца. Поэтому расчет лучше вести по принципу «одна строка — один артикул — одна партия».
Как составить расчет
Не нужно сразу указывать одной строкой общую сумму убытка. Сделайте реестр, в котором для каждой позиции будут отражены:
артикул и баркод;
номер и дата поставки;
количество, принятое складом;
продажи, возвраты, перемещения и утилизация до инцидента;
расчетный остаток на дату атаки;
закупочная или производственная себестоимость единицы;
расходы на доставку, упаковку и маркировку;
сумма уже начисленного возмещения;
невозмещенная часть ущерба;
ссылки на подтверждающие документы.
Такой реестр решает сразу три задачи: помогает проверить предложение маркетплейса, служит приложением к претензии и показывает налоговой, откуда появилась сумма списания. В спорах площадки обычно требуют договоры, накладные, УПД, счета-фактуры и документы об оплате; одной выгрузки из личного кабинета может оказаться недостаточно.
Для селлеров в «Первой Экспертной Бухгалтерии» предусмотрено сопровождение работы с маркетплейсами, бухгалтерский и налоговый учет, подготовка отчетности, юридическая поддержка и помощь с претензиями. Команда также может восстановить учет, если документы или данные из личного кабинета уже потеряны.
Оставьте заявку — эксперты оценят ситуацию, подберут формат сопровождения и помогут выстроить систему, при которой остатки, поставки и себестоимость можно подтвердить документами.
Почему важно разделить товары
После инцидента остатки лучше разделить не на две категории «есть/нет», а минимум на четыре:
Уничтоженные — гибель подтверждена актом площадки, МЧС или иным официальным документом.
Поврежденные — товар существует, но нуждается в оценке, переупаковке, уценке либо утилизации.
Перемещенные — партия отправлена на другой склад или находится в пути.
Товары с неопределенным статусом — их нет в доступном остатке, но уничтожение пока не доказано.
Последнюю группу опасно сразу списывать как убыток от чрезвычайной ситуации. Отсутствие товара в личном кабинете подтверждает проблему с учетом или доступностью, но само по себе не доказывает гибель. Сначала нужно получить историю сканирования и перемещений, результаты инвентаризации, акты расхождений и официальный ответ площадки.
Если необходимые сведения находятся только у маркетплейса, в судебном споре можно просить истребовать их. Например, записи приемки, данные сканирования баркодов и внутренние складские акты.
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Как принимать выплату от площадки
Если вам поступило возмещение от маркетплейса, то до согласия с предложенной компенсацией запросите:
формулу расчета;
перечень учтенных и исключенных товаров;
сведения о фактических остатках на момент происшествия;
результаты внутренней инвентаризации;
основания, по которым часть партии признана проданной, возвращенной, перемещенной или отсутствующей;
последствия принятия выплаты: считается ли она окончательным урегулированием требований.
Если расчет не сходится, направьте мотивированную претензию. В ней полезнее показывать расхождения по конкретным артикулам и поставкам, чем просто утверждать, что выплата «слишком маленькая». Именно недостаточная детализация требований часто превращает спор о размере ущерба в спор о качестве расчета.
Три практических случая хорошо показывают разницу:
Видеозапись передачи партии на склад помогла продавцу получить полное возмещение после того, как товар не смогли найти.
Продавец потерял около 2 000 упаковок чая стоимостью примерно 2 млн рублей, но из-за недостатка документов получил лишь 5–7% ущерба.
Селлер с полным комплектом подтверждений взыскал 661 845 рублей за 186 единиц товара, тогда как требование на 3,09 млн рублей по другому делу пришлось пересматривать из-за недостаточно подробного расчета.
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Как оформить списание
Для налогового и бухгалтерского учета одной справки из личного кабинета недостаточно. Обычно формируют комплект из документов уполномоченных органов, приказа о комиссии, результатов внеплановой инвентаризации, поартикульного акта о повреждении или уничтожении и приказа о списании.
ФСБУ 28/2023 требует проводить инвентаризацию при утрате или повреждении активов, а также после пожара, аварии и иной чрезвычайной ситуации. Фактические остатки и расхождения с учетом должны быть оформлены описями, актами и сличительными ведомостями.
Минфин подтвердил, что гибель товара из-за чрезвычайной ситуации не создает объекта обложения НДС и ранее принятый к вычету налог восстанавливать не нужно. Однако факт и размер потерь должны быть подтверждены документами. Что важно иметь в папке собственнику бизнеса:
справку или акт МЧС, полиции либо другого уполномоченного органа;
документы маркетплейса о происшествии и состоянии товара;
приказ о проведении инвентаризации и создании комиссии;
инвентаризационные и сличительные ведомости;
акт о повреждении, уничтожении или списании;
подтверждение закупки либо производственной себестоимости;
документы об утилизации, если она проводилась;
решение маркетплейса или страховой о выплате;
банковские документы о фактически полученной компенсации.
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Как защитить себя от будущих рисков
События 2026 года показывают, что риск селлера теперь связан не только с конкретной площадкой, но и с концентрацией запасов в одном крупном хабе. Рынок движется к распределенной модели: часть товара хранится по FBO на складах маркетплейсов, часть — по FBS или DBS у продавца либо фулфилмент-оператора, а наиболее маржинальные и труднозаменимые позиции не концентрируются в одной точке.
Чтобы следующая чрезвычайная ситуация не остановила весь бизнес, стоит заранее внедрить несколько правил:
Не держать весь запас одной категории на одном складе или у одного оператора.
Определить максимальную долю партии, которую бизнес готов потерять без кассового разрыва.
Еженедельно сохранять отчеты об остатках и движении вне личного кабинета площадки.
Снимать на видео упаковку и передачу дорогих или крупных партий, включая пломбы, количество коробов и этикетки.
Хранить договоры, УПД, платежи и отчеты в едином электронном архиве с резервной копией.
Раз в квартал сверять, можно ли по документам восстановить путь выбранного артикула: от закупки до конкретного склада.
Проверять страховой полис не по названию, а по исключениям, территории покрытия, лимиту на одно событие и основаниям для отказа.
Не брать кредит на восстановление запасов до того, как понятны размер, срок и юридическая природа ожидаемой компенсации.
Самый полезный тест — выбрать случайную партию и попробовать за 15 минут собрать доказательства ее закупки, оплаты, передачи площадке, текущего остатка и себестоимости. Если это невозможно в спокойной обстановке, после чрезвычайного события восстановить цепочку будет еще сложнее.
Эксперт обращает внимание. Главная защита селлера в 2026 — не претензия после происшествия, а заранее настроенная система доказательств: регулярные выгрузки, поартикульный учет, видео приемки дорогих партий, отдельный архив документов и распределение запасов между несколькими складами и моделями работы.
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