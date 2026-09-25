ФНС закончила проверку и нашла нарушения: как теперь подавать возражения

Рассказали, как это сделать.
Что изменится 30 сентября 2026 года
Приказ ФНС от 11 августа 2026 года № ЕД-1-2/568@ вводит формат 5.01 для электронных возражений и приложений к ним. Его применяют к возражениям на акт налоговой проверки, дополнение к акту и акт об обнаружении налогового правонарушения.
Если после камеральной или выездной проверки компания получила акт с доначислениями, это не означает неизбежную уплату. Пока инспекция не вынесла решение, бизнес может оспорить факты, расчеты и выводы проверяющих в самой ИФНС.
В структурированном файле ответа важно указать:
вид проверки и реквизиты оспариваемого документа;
конкретный вывод из итоговой части акта;
налог, страховой взнос или санкцию;
КБК, ОКТМО, налоговый период или срок уплаты;
вид спорного платежа — недоимка либо штраф;
сумму, с которой бизнес не согласен;
содержание возражения по соответствующему эпизоду;
сведения о подписанте и, при подаче представителем, реквизиты доверенности.
Эксперт обращает внимание: теперь одного текста «с выводами инспекции не согласны» недостаточно. Каждый спорный эпизод лучше описывать отдельно и сразу привязывать к сумме из акта.
Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года.
Возражения на бумаге не отменили
Новый приказ регулирует именно электронную отправку. Юридические лица и ИП могут направить возражения по ТКС, а физлица и ИП — также через личный кабинет налогоплательщика либо Госуслуги. ФНС разъяснила, что сохраняет и бумажные способы — лично через инспекцию или по почте.
Если бизнес выбирает электронный канал, возражения должны соответствовать установленному XML-формату и подписываться электронной подписью. Несоответствие формату или нарушение требований к подписи — основания для автоматического отказа в приеме.
Эксперт обращает внимание. Отправка файла еще не означает, что возражения приняты. После отправки проверьте результат приема у оператора ЭДО или в личном кабинете. Если пришло уведомление об отказе, устраните техническую ошибку и отправьте пакет повторно — новый порядок это разрешает, но отдельного дополнительного срока не предоставляет.
В какие сроки надо направить возражение
На возражения по акту налоговой проверки дают один месяц со дня его получения. Для дополнения к акту срок короче — 15 дней со дня получения. Такие же сроки предусмотрены для акта об обнаружении налогового правонарушения.
Считать срок нужно от даты получения, а не от даты, напечатанной в акте. Поэтому сохраните подтверждение доставки: квитанцию ТКС, уведомление личного кабинета, почтовое извещение либо отметку о вручении.
Пропуск срока не отменяет право присутствовать при рассмотрении материалов и давать устные объяснения, но лишает бизнес нормального времени на письменную доказательную позицию. Инспекция вправе рассмотреть материалы и без представителя компании, если он был надлежащим образом извещен.
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Как проанализировать акт ФНС
Главная задача после получения акта — не написать как можно больше. Нужно в пределах срока превратить каждый спорный вывод ФНС в связку: ошибка инспекции → доказательство → точная сумма, которую следует исключить.
Эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» рекомендуют разобрать акт по эпизодам и превратить его в рабочую таблицу. Сделали шаблон по самым частым примерам:
Эпизод из акта
Что утверждает ФНС
Возражение бизнеса
Чем подтвердить
Расходы по поставщику
Сделка нереальна
Товар получен и использован в деятельности
Договор, УПД, оплата, переписка, движение товара
НДФЛ или взносы
Выплата — доход работника
Выплата имеет иной характер
Приказ, положение, расчет, кадровые документы
Дробление бизнеса
Компании действуют как единое лицо
У участников самостоятельные ресурсы и решения
Персонал, активы, договоры, банковские операции
Для каждого эпизода проверьте:
верно ли инспекция установила факты;
правильно ли применила норму закона;
сходятся ли спорные суммы у налоговиков и в вашем учете.
Проблема часто не в юридической формулировке, а в разрыве между бухгалтерией, кадрами и первичными документами. Например, кадровик знает основание выплаты, бухгалтер видит проводку, а юрист — претензию ФНС. Убедительное возражение получится только тогда, когда эти данные собраны в одну доказательную цепочку.
У «Первой Экспертной Бухгалтерии» бухгалтерские, кадровые и юридические процессы объединены, а в услугах тарифов предусмотрены взаимодействие с налоговой и подготовка к проверкам. Важное преимущество нашей компании — вашим спором с налоговой будет заниматься слаженная команда разноплановых специалистов.
Как правильно написать возражение
Удобная конструкция одного эпизода выглядит так:
Вывод ФНС. Коротко перескажите конкретный пункт акта без эмоциональных оценок.
Анализ ошибки ФНС. Укажите, какой факт не подтвержден, какой документ не учтен или какая норма применена неверно.
Позиция бизнеса. Изложите свою версию событий в хронологическом порядке.
Доказательства. Перечислите приложения и объясните, что подтверждает каждое из них.
Просьба. Предложите исключить конкретную сумму недоимки или штрафа либо скорректировать расчет.
ФНС допускает возражения как на акт целиком, так и на отдельные положения. К ним можно приложить подтверждающие документы или передать такие документы в согласованный с инспекцией срок.
Эксперт обращает внимание. Практически лучше не прикладывать сотни файлов без навигации. Составьте опись, пронумеруйте приложения и внутри текста делайте точные ссылки: «приложение 7, страницы 2–4». Если документ одновременно подтверждает несколько эпизодов, отметьте это особо.
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Что проверить до отправки возражения
Возражения адресованы инспекции, которая составила акт.
Указали дату, номер и вид оспариваемого документа.
Каждый довод связан с конкретным пунктом акта и конкретной суммой.
Итог спорных сумм совпадает с требованиями в просительной части.
Все приложения открываются, читаются и перечислены в описи.
Электронные сканы имеют допустимое расширение: TIF, JPG, PDF или PNG. Для сканированных документов формат предусматривает черно-белое изображение с разрешением 150–300 dpi и 256 градациями серого.
У представителя есть действующие полномочия. Для электронной доверенности в формате указывается ее GUID.
После отправки получено подтверждение приема, а не только подтверждение передачи файла оператору.
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Что делать дальше
После письменных возражений инспекция назначит рассмотрение материалов и должна сообщить его время и место. Бизнес вправе участвовать лично либо через представителя, давать объяснения и заявлять ходатайства. По заявлению инспекция должна ознакомить налогоплательщика с материалами проверки не позднее чем за два дня до рассмотрения.
На рассмотрение стоит взять опорный план по тексту возражения на одну-две страницы: спорные эпизоды, суммы, главные доводы. Можно приложить копии ключевых документов. Если инспекция приводит новый аргумент или ссылается на неизвестный материал, попросите отразить возражение в протоколе и дать время для пояснений.
Сам акт не обжалуют апелляционной жалобой — сначала инспекция рассматривает материалы и выносит решение. Если решение осталось не в пользу компании, можно подать апелляционную жалобу в течение одного месяца со дня его получения. Подайте ее через инспекцию, которая вынесла решение — ее будет рассматривать вышестоящий налоговый орган.
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