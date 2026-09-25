ФНС закончила проверку и нашла нарушения: как теперь подавать возражения

Что изменится 30 сентября 2026 года

Приказ ФНС от 11 августа 2026 года № ЕД-1-2/568@ вводит формат 5.01 для электронных возражений и приложений к ним. Его применяют к возражениям на акт налоговой проверки, дополнение к акту и акт об обнаружении налогового правонарушения.

Если после камеральной или выездной проверки компания получила акт с доначислениями, это не означает неизбежную уплату. Пока инспекция не вынесла решение, бизнес может оспорить факты, расчеты и выводы проверяющих в самой ИФНС.

В структурированном файле ответа важно указать:

вид проверки и реквизиты оспариваемого документа;

конкретный вывод из итоговой части акта;

налог, страховой взнос или санкцию;

КБК, ОКТМО, налоговый период или срок уплаты;

вид спорного платежа — недоимка либо штраф;

сумму, с которой бизнес не согласен;

содержание возражения по соответствующему эпизоду;

сведения о подписанте и, при подаче представителем, реквизиты доверенности.

Эксперт обращает внимание: теперь одного текста «с выводами инспекции не согласны» недостаточно. Каждый спорный эпизод лучше описывать отдельно и сразу привязывать к сумме из акта.

Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года.

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