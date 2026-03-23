Срок уплаты экосбора: 15 апреля или 14-го – когда платить правильно?
Страх допустить ошибку в отчёте или оплате действительно велик, и это понятно. Чтобы избежать нарушений, важно чётко понимать, что закон считает своевременной датой платежа.
Основные моменты, которые нужно знать:
Закон № 89-ФЗ устанавливает крайний срок уплаты экосбора — до 15 апреля года, следующего за отчетным.
Это значит, что оплату и отчет можно подать в любой момент в течение всего дня 15 апреля.
Начало срока исковой давности по нарушению оплаты наступает только с 16 апреля, если платеж не произведён.
Почему именно так?
В законе прописано исполнить обязательство «до 15 апреля». Судебные решения разъясняют: если указана конкретная дата, то именно этот день — последний возможный для исполнения обязательства. Предлог «до» не сужает срок и не означает, что платить нужно заранее.
Если трактовать иначе, создавалась бы правовая неопределённость, когда именно обязанность исполнена или нет.
А что говорит Росприроднадзор?
Официальная позиция Росприроднадзора — срок уплаты до 23:59 14 апреля. Однако это мнение ведомства, а не закон.
Что говорит практика и суды?
Верховный Суд и Арбитражные суды в своих постановлениях чётко указывают: закон указывает конкретную дату — 15 апреля. Это и есть последний срок уплаты, предлог «до» здесь не играет решающую роль.
В частности, постановление Пленума ВС РФ №22 гласит:
«Использование предлога ‘до’ не имеет определяющего значения, если законодатель указывает конкретную дату исполнения обязательства. Иное порождало бы правовую неопределённость».
Аналогичные выводы содержатся в решениях судов Иркутской, Мурманской областей и других.
Что делать на практике?
Понятно, что проверять это лично рискованно, ведь Росприроднадзор может грозить штрафами. Однако бывают ситуации, например, при аресте счетов, когда оплата заранее невозможна — и тут важна каждая минута.
Тем не менее, если есть возможность, лучше не откладывать платёж на последний день. Зачастую время играет решающую роль, а нервы дороже любых штрафов.
