Срок уплаты экосбора: 15 апреля или 14-го – когда платить правильно?

Многие производители и импортеры задают вопрос: когда нужно платить экосбор – 14 апреля или 15-го?

Страх допустить ошибку в отчёте или оплате действительно велик, и это понятно. Чтобы избежать нарушений, важно чётко понимать, что закон считает своевременной датой платежа.

Основные моменты, которые нужно знать:

Закон № 89-ФЗ устанавливает крайний срок уплаты экосбора — до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Это значит, что оплату и отчет можно подать в любой момент в течение всего дня 15 апреля.

Начало срока исковой давности по нарушению оплаты наступает только с 16 апреля, если платеж не произведён.

Почему именно так?

В законе прописано исполнить обязательство «до 15 апреля». Судебные решения разъясняют: если указана конкретная дата, то именно этот день — последний возможный для исполнения обязательства. Предлог «до» не сужает срок и не означает, что платить нужно заранее.

Если трактовать иначе, создавалась бы правовая неопределённость, когда именно обязанность исполнена или нет.

А что говорит Росприроднадзор?

Официальная позиция Росприроднадзора — срок уплаты до 23:59 14 апреля. Однако это мнение ведомства, а не закон.

Что говорит практика и суды?

Верховный Суд и Арбитражные суды в своих постановлениях чётко указывают: закон указывает конкретную дату — 15 апреля. Это и есть последний срок уплаты, предлог «до» здесь не играет решающую роль.

В частности, постановление Пленума ВС РФ №22 гласит:

«Использование предлога ‘до’ не имеет определяющего значения, если законодатель указывает конкретную дату исполнения обязательства. Иное порождало бы правовую неопределённость».

Аналогичные выводы содержатся в решениях судов Иркутской, Мурманской областей и других.

Что делать на практике?

Понятно, что проверять это лично рискованно, ведь Росприроднадзор может грозить штрафами. Однако бывают ситуации, например, при аресте счетов, когда оплата заранее невозможна — и тут важна каждая минута.

Тем не менее, если есть возможность, лучше не откладывать платёж на последний день. Зачастую время играет решающую роль, а нервы дороже любых штрафов.

