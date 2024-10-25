Термин «экономическая безопасность» возник еще в третьем тысячелетии до н.э.: с появлением первых государств на территории Месопотамии. Агенты фараона, ответственные за сбор и учет налогов в Древнем Египте, наказывали розгами крестьян за использование государственного зерна не по назначению.

В современной России за целевым использованием бюджетных средств, уплатной налогов и сборов и д.р. надзирает ОБЭП. Разбираемся, что это за структура и каковы сегодня принципы экономической безопасности.

«ОБЭП» (БЭП) — термин из повседневной жизни. Полное наименование — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), структурное подразделение Министерства внутренних дел.

Это подразделение, целью и задачами которого является выявление, пресечение и направление в суд уголовных дел экономической и коррупционной направленности.

Поскольку бизнес сегодня — центральный элемент экономической системы, ОБЭП, как структура, ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов и сборов, коррупцией и определяет угрозу экономической безопасности государства в целом. Одной из центровых задач является, в том числе, обеспечение возмещения ущерба Государству.

Рассмотрим основания, по которым сотрудники полиции могут прийти в компанию с проверкой или вызвать на опрос.