Что такое ОБЭП
Термин «экономическая безопасность» возник еще в третьем тысячелетии до н.э.: с появлением первых государств на территории Месопотамии. Агенты фараона, ответственные за сбор и учет налогов в Древнем Египте, наказывали розгами крестьян за использование государственного зерна не по назначению.
В современной России за целевым использованием бюджетных средств, уплатной налогов и сборов и д.р. надзирает ОБЭП. Разбираемся, что это за структура и каковы сегодня принципы экономической безопасности.
«ОБЭП» (БЭП) — термин из повседневной жизни. Полное наименование — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), структурное подразделение Министерства внутренних дел.
Это подразделение, целью и задачами которого является выявление, пресечение и направление в суд уголовных дел экономической и коррупционной направленности.
Поскольку бизнес сегодня — центральный элемент экономической системы, ОБЭП, как структура, ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов и сборов, коррупцией и определяет угрозу экономической безопасности государства в целом. Одной из центровых задач является, в том числе, обеспечение возмещения ущерба Государству.
Рассмотрим основания, по которым сотрудники полиции могут прийти в компанию с проверкой или вызвать на опрос.
Какие основания для проверки существуют
Согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 1 ч. 2 ст. 7 № 144-ФЗ) основанием для проверки может служить наличие признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также информация о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
К примеру, перечень экономических преступлений, которые рассматривает ОБЭП, представлен в главе 22 УК. Выделим основные:
мошенничество;
незаконное предпринимательство;
контрабанда;
незаконное получение кредитных средств;
уклонение от уплаты налогов;
ограничение конкуренции;
незаконная банковская деятельность;
банкротство — преднамеренное и фиктивное;
организация азартных игр вне закона;
нецелевое расходование бюджетных средств;
фальсификат налоговых документов;
незаконная продажа алкоголя;
присвоение и растрата бюджетных средств и др.
Сотрудник ОБЭП должен документально оформить основание — полученную оперативную информацию.
При поступлении информации о преступлении, он пишет рапорт на имя руководителя с указанием конкретной причины проведения проверки, также с указанием обстоятельств, в которых могут усматриваться признаки преступления. Далее руководитель структурного подразделения рассматривает и подписывает рапорт: дает согласие на проведение проверки.
Можно ли перенести проверку ОБЭП
Цель проведения проверки — сбор сведений — доказательств вины должностных лиц Общества, в каком-либо противоправном деянии.
Так, ключевыми функциями являются — выявление и сбор сведений, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела, установления и привлечения виновных лиц к ответственности.
Возбуждать уголовное дело или нет, решает Следственный комитет, а также следственные органы МВД, куда сотрудники ОБЭПа направляют собранные материалы для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144–145 УПК.
Так как проверка является внеплановой процедурой, инициируемой в сугубо личном — инициативном для сотрудника порядке, либо в связи с поступлением сведений со стороны контрольно-надзорных (ФНС) и иных органов, физических лиц, перенести ее нельзя.
Практика показывает, что грамотная юридическая помощь нужна компании с первой встречи с сотрудниками ОБЭП: в 99% случаев именно профессиональный адвокат помогает компании избежать неблагоприятных последствий проверочных мероприятий.
Полномочия и обязанности ОБЭП
Права и полномочия ОБЭП регламентируют разные нормативно-правовые акты. Центральное место занимает закон «О полиции» (от 07.02.2011 № 3-ФЗ), который отражает основные принципы деятельности службы. Также деятельность ОБЭП регулирует ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (от 12.08.1995 № 144-ФЗ).
Кроме того, сотрудники руководствуются нормами права, предусмотренными Уголовным и Уголовно-процессуальными кодексами (от 18.12.2001 № 174-ФЗ), КоАП (от 30.12.2001 № 195-ФЗ), Налоговым кодексом (от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ), ФЗ «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008 № 273-ФЗ)
Итак, некоторые полномочия ОБЭП в ходе оперативно-розыскной деятельности:
Направление запроса в компанию (наведение справок).
Не всегда оперативники сразу выезжают с «гласной проверкой» в офис: в основном, изначально фирма получает запрос с требованием представить информацию по тем или иным сомнительным контрагентам.
Подготовка к опросу
Поскольку цель ОБЭП — борьба с экономическими преступлениями, владельцев бизнеса и работников компаний вызывают на опрос, для установления тех или иных обстоятельств, имеющих значение для предмета проводимой проверки.
Опрос проводится когда уголовного дела еще нет. Это доследственная проверка, задача которой собрать все необходимые достаточные, достоверные и допустимые данные о возможном преступлении.
Перед прибытием на опрос (или же допрос по поручению следователя), не стесняйтесь уточнить, по какому поводу вас пригласили, в отношении кого проводится проверка или возбуждено уголовное дело. Узнайте номер КУСП (материала проверки) или номер уголовного дела, статью, по которой вменяется деяние, наименование фирмы по которой проводится проверка данные сотрудника полиции, иные необходимые сведения.
Но что следует говорить, а о чем молчать? Здесь все зависит от ситуации. Ключевую роль играет профессиональный адвокат, который сможет обеспечить должную защиту по уголовным делам. Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» обладает достаточным опытом защиты компаний от уголовного преследования по экономическим спорам. Не пускайте ситуацию на самотек: запишитесь на консультацию и получите профессиональную правовую помощь.
Психологическая подготовка
Задача сотрудников «экономической» полиции — собрать необходимые для проверки сведения. Поэтому очень важно не паниковать: при встрече с оперуполномоченным спокойно попросите представиться и объяснить обстоятельства требующие вашего вызова для дачи объяснения.
При опросе важно понимать: вы такой же субъект права, как и сотрудник полиции. У него своя работа, у вас своя. При вызове на опрос задавайте вопросы спокойным, непринужденным тоном. Узнайте данные оперуполномоченного, просмотрите его документы, поинтересуйтесь насчет причины вызова.
Не комментируйте вопросы и не давайте развернутые пояснения. Верный шаг — вести беседу только в присутствии адвоката, чтобы избежать возможных ошибок и недоразумений.
Нужен ли адвокат?
Экономить на услугах квалифицированного адвоката можно, но не нужно. Практика показывает, такая экономия может стоить владельцу больших убытков. Опытный адвокат поможет пройти проверку ОБЭП с минимальными психологическими и материальными потерями в рамках действующего законодательства.
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Профессиональные адвокаты возьмут на себя неприятное общение с проверяющими. Проведут детальный инструктаж относительно поведения работников фирмы во время проверки ОБЭП, разработают план взаимодействия с сотрудниками полиции, а главное встанут на защиту интересов вашей компании, соблюдая все действующие нормы законодательства.
Заключение
В случае проверки вашей компании ОБЭП, сразу же свяжитесь с адвокатом.
Помните, за экономическое преступление УК предусматривает уголовную ответственность. Наказание зависит от вида и размера правонарушения. Все зависит от тяжести преступления и от избранной стратегии защиты.
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