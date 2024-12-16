Уголовная ответственность по 44-ФЗ

Представим ситуацию, когда сотрудник госоргана, отвечающий за приемку результатов тендера, сознательно закрывает глаза на некачественно выполненные работы или товары плохого качества, чтобы сохранить свое положение, получить премию, или избежать выговора от начальства. Если такой проступок приносит крупную потерю бюджету (свыше 2,25 млн рублей), он квалифицируется как злоупотребляющая практика в закупочной процедуре.

Итак, согласно ст. 200.4 УК, под злоупотреблением в сфере госзакупок следует понимать «нарушение работником заказчика законодательства о контрактной системе, совершенное с корыстной целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный ущерб».

Разберем диспозицию статьи более подробно.

Корыстная цель или иная личная заинтересованность — это стремление получить материальную выгоду нелегально или другие выгоды (повышение по службе, улучшение личного статуса, лоббирование интересов третьих лиц).

К ответственности привлекается лицо, которое является работником государственного или муниципального заказчика, обладающее соответствующими полномочиями на принятие решений по закупочной процедуре. Это могут быть руководители отделов, контрактные управляющие, члены комиссий по тендерам и т.д.

Еще примеры проступков, попадающих под статью 200.4 УК:

Заключение контракта с конкретной фирмой без проведения обязательного тендера, если фирма предложила завышенные цены, и это привело к ущербу для государственного бюджета.

Умышленное занижение требований к поставщикам в документации о закупке, чтобы конкретная компания выиграла тендер, в результате чего закупленные товары или услуги оказались некачественными или неполными.

Таким образом, ст. 200.4 УК предусматривает уголовную ответственность для лиц, которые не являются субъектами преступлений по ст. 201, 285, 286 УК, но выполняют ту же объективную сторону злоупотребления при осуществлении своих полномочий, и это повлекло причинение ущерба в соответствующем размере.

Напомним, что в 2018 году Уголовный кодекс пополнился сразу на две статьи. Есть еще ст. 200.5 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконную передачу работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, другого имущества, а также оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий / бездействия в интересах дающего в связи с закупкой.

Статья 200.5 УК дополняет круг лиц, которые подлежат уголовной ответственности за коррупционную деятельность в сфере закупок. Размеры предмета подкупа аналогичны размерам из ст. 290 УК.