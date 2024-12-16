Уголовная ответственность по 44-ФЗ

Рассказываем, за какие нарушения предусмотрена уголовная ответственность в сфере госзакупок, и есть ли возможность ее избежать легальными путями.
Уголовная ответственность в сфере госзакупок 44-ФЗ: что входит в это понятие
Целью закона 44-ФЗ заявлено обеспечение справедливости, прозрачности и конкуренции при закупках для государственных и муниципальных нужд. Но на практике значение этого нормативного акта гораздо шире. Нарушение его принципов причиняет серьезный ущерб эффективности распределения бюджета и экономике страны в целом.
В связи с этим с 2018 года в законодательство было введено новое понятие «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг» (закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ) и законом установлены новые основания уголовной ответственности (ст. 200.4, 200.5 УК).
Наиболее распространенными проступками в сфере закупок товаров, работ являются:
Нецелевое использование бюджетных средств — когда устанавливается необоснованно высокая начальная максимальная цена контракта (НМЦК), которая затем снижается в процессе проведения закупочной процедуры, но остается выше предложений других потенциальных участников.
Применение необоснованных льгот и преференций, цель которых — нецелевое и противоправное использование бюджетных средств.
Действия, направленные на получение заранее определенного результата закупки, мотивированные личной заинтересованностью лиц, влияющих на итоги закупочной процедуры.
Как было раньше
Поплатиться не только штрафными санкциями, но и лишением свободы было возможно и до внедрения статей 200.4 и 200.5 УК. Раньше санкции в сфере государственных закупок товаров, услуг (в том числе по 44-ФЗ) возлагалась в рамках других статей УК, которые регулировали общие коррупционные деяния, мошенничество и превышение служебного положения.
Например,
Ст. 159 УК (мошенничество) — применялась в случаях, когда участники закупок завышали цены, подавали фиктивные документы или иным образом обманывали государственные органы для получения контракта или средств. Например, мошенничество могло заключаться в том, что компания-исполнитель использовала некачественные материалы, указав их в отчетах как более дорогие или соответствующие требованиям.
Ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) — по данной статье квалифицировали незаконное влияние на результаты тендера в пользу определенного участника в обмен на взятку или другие выгоды.
Ст. 290 УК (получение взятки) — эта статья применялась к чиновникам или сотрудникам, которые брали взятки за предоставление победы в тендере или за незаконное предоставление льгот или преференций одному из участников закупки.
Ст. 291 УК (дача взятки) — ответственность налагалась на лиц, которые давали взятку, чтобы получить контракт или преимущество в закупочной процедуре.
Ст. 204 УК (коммерческий подкуп) — применялась, когда закон преступался в коммерческом секторе, то есть вне связи с государственными должностями, но с участием корпораций или организаций. Статья касалась подкупа лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях.
Таким образом, уголовная практика по 44-ФЗ существовала и до появления статей 200.4 и 200.5. Новые составы по ст. 200.4 и 200.5 УК дополнили круг лиц, которые могут выступать субъектами преступлений. К ним относятся работники контрактной службы, за подкуп которых формально не существовало уголовной ответственности, так как они не являлись субъектами дачи / получения взятки или коммерческого подкупа.
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Что понимается под злоупотреблением в сфере закупок товаров, работ
Представим ситуацию, когда сотрудник госоргана, отвечающий за приемку результатов тендера, сознательно закрывает глаза на некачественно выполненные работы или товары плохого качества, чтобы сохранить свое положение, получить премию, или избежать выговора от начальства. Если такой проступок приносит крупную потерю бюджету (свыше 2,25 млн рублей), он квалифицируется как злоупотребляющая практика в закупочной процедуре.
Итак, согласно ст. 200.4 УК, под злоупотреблением в сфере госзакупок следует понимать «нарушение работником заказчика законодательства о контрактной системе, совершенное с корыстной целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный ущерб».
Разберем диспозицию статьи более подробно.
Корыстная цель или иная личная заинтересованность — это стремление получить материальную выгоду нелегально или другие выгоды (повышение по службе, улучшение личного статуса, лоббирование интересов третьих лиц).
К ответственности привлекается лицо, которое является работником государственного или муниципального заказчика, обладающее соответствующими полномочиями на принятие решений по закупочной процедуре. Это могут быть руководители отделов, контрактные управляющие, члены комиссий по тендерам и т.д.
Еще примеры проступков, попадающих под статью 200.4 УК:
Заключение контракта с конкретной фирмой без проведения обязательного тендера, если фирма предложила завышенные цены, и это привело к ущербу для государственного бюджета.
Умышленное занижение требований к поставщикам в документации о закупке, чтобы конкретная компания выиграла тендер, в результате чего закупленные товары или услуги оказались некачественными или неполными.
Таким образом, ст. 200.4 УК предусматривает уголовную ответственность для лиц, которые не являются субъектами преступлений по ст. 201, 285, 286 УК, но выполняют ту же объективную сторону злоупотребления при осуществлении своих полномочий, и это повлекло причинение ущерба в соответствующем размере.
Напомним, что в 2018 году Уголовный кодекс пополнился сразу на две статьи. Есть еще ст. 200.5 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконную передачу работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, другого имущества, а также оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий / бездействия в интересах дающего в связи с закупкой.
Статья 200.5 УК дополняет круг лиц, которые подлежат уголовной ответственности за коррупционную деятельность в сфере закупок. Размеры предмета подкупа аналогичны размерам из ст. 290 УК.
На кого распространяется уголовная ответственность за злоупотребление по 44-ФЗ
Ответственность по УК предусмотрена как для сотрудников заказчика, действующих в рамках закона № 44-ФЗ при проведении закупок товаров, работ так и для лиц, которые дают взятки служащим в своих интересах.
В первую группу входят:
сотрудники контрактной службы;
контрактные управляющие;
члены закупочных комиссий;
лица, занимающиеся приемкой товаров, работ или услуг;
иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ.
А к категории тех, кто может подкупить работников заказчика, относятся:
лица, предлагающие незаконные вознаграждения работникам заказчика с целью получения выгодных условий при проведении закупок, заключении контрактов или выполнении обязательств.
Ответственность за злоупотребления
Преследование по УК не всегда означает лишение свободы. Суд может назначить принудительные работы, штрафы или запрет на занятие определенных должностей на ограниченный срок. Расследование таких преступлений проводит Следственный комитет.
Нарушителю назначается по результатам расследования: штраф, принудительные работы или тюремное заключение до трех лет, а при нанесении крупного урона (свыше 9 млн рублей) — до семи лет лишения свободы.
Какие штрафы предусмотрены
Назовем санкции более подробно:
Номер статьи
Диспозиция (формулировка преступления)
Санкции
Нарушение законодательства о контрактной системе, совершенное с корыстной целью или личной заинтересованностью
Коррупционная деятельность в сфере закупок
Размер крупного и особо крупного ущерба
Обратите внимание, что уголовное наказание за махинации в сфере закупок товаров (ст. 200.4 УК) наступает только в случаях причинения государственному или муниципальному бюджету крупного ущерба (свыше 2,25 млн руб.), либо особо крупного ущерба (9 млн руб.).
Немного иная ситуация обстоит с применением ст. 200.5 УК.
Часть первая указанной статьи устанавливает санкцию за сам факт совершения преступления, без ссылки на объем причинение вреда и количества понесенных потерь для бюджета. Далее, согласно ч. 2 и 3 ст. 200.5 УК, санкции могут быть усилены, если речь идет о подкупе в крупном и особо крупном размере.
При этом в контексте ст. 200.5 УК:
крупный размер подкупа начинается с суммы 150 тыс. руб.,
особо крупный размер — сумма, превышающая 1 млн руб.
Можно ли избежать ответственности
Шансы минимизировать последствия или избежать наказания есть, но для этого должны сложиться определенные правовые обстоятельства. Перечислим моменты, за которые можно «зацепиться».
1. Добровольное возмещение убытков
Если лицо, совершившее преступление в сфере закупок товаров, работ, услуг, до момента возбуждения уголовного дела или на ранней стадии расследования добровольно возместит причиненный ущерб, это может быть смягчающим обстоятельством. Полностью уйти от ответственности по ст. 200.4 УК (даже при возмещении ущерба) не получится: в ст. 76.1 УК не содержится данного основания.
2. Отсутствие умысла
Для привлечения к ответственности по статьям 200.4 и 200.5 УК необходим прямой умысел (корыстная цель или личная заинтересованность). Если удастся доказать, что нарушения были совершены по неосторожности (например, из-за технической ошибки или недостаточной квалификации персонала), но без намерения извлечь выгоду, это может исключить уголовную ответственность.
3. Отсутствие серьезного урона
Если сумма причиненного бюджету ущерба не достигла 2,25 млн руб, действия должны квалифицироваться не по ст. 200.4 УК, а по другим нормам, которые предусматривают административную или гражданскую ответственность, но не уголовную.
Подведем итог
Статьи 200.4 и 200.5 УК были введены для усиления контроля над госзакупками, обеспечив уголовную ответственность за коррупцию и обман в стратегически важной области.
Под злоупотреблением следует понимать умышленные действия работников заказчика или иных лиц, направленные на извлечение личной выгоды, завышение стоимости контрактов или несоблюдение порядка закупок товаров, работ, услуг.
Санкции наступают, если действия сотрудников заказчика (должностных лиц) причинили крупный урон (свыше 2,25 млн рублей). Внедрение этих норм позволяет снизить коррупционные риски и обеспечить законность в сфере госзакупок.
Введена ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой и соответственно за получение предмета такого подкупа.
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