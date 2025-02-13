«Бумажный» налог на добавленную стоимость

Так называемый «бумажный» НДС — схема для получения вычета по налогу на добавленную стоимость с помощью фиктивных документов — занял заслуженное место в Уголовном кодексе. С декабря 2024 года в него введена статья, предусматривающая ответственность за представление подложных счетов-фактур и деклараций.

В чем суть поправок в УК РФ

В интернете до сих пор множество предложений «нарисовать» НДС. С 4 декабря 2024 года мошенники, у которых доход от махинаций превысил 3,5 млн рублей (прим. ст. 170.2 УК РФ), рискуют получить судимость по ст. 173.3 УК РФ.

Часть первая этой статьи устанавливает ответственность за организацию «рисования» НДС и сбыт плодов такого творчества — заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов), которые выставляют:

от имени организаций, образованных через подставных лиц;

с использованием ворованных или полученных иным незаконным путем персональных данных.

Подставными считаются учредители (участники), органы управления юридического лица, данные о которых внесены в ЕГРЮЛ вообще без их ведома или путем введения в заблуждение. Подставным также является исполнительный орган юридического лица — например, генеральный директор, — у которого вообще нет цели управлять фирмой.

Подложными признаются документы (счета-фактуры, декларации, расчеты и т. п.), содержащие ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

Серьезные последствия наступят даже при отсутствии отягчающих обстоятельств, а именно:

отсутствует предварительный сговор группы лиц;

преступление совершено не организованной группой;

незаконный доход не превысил 13,5 млн руб.,

Виновное лицо может получить:

штраф от 100 000 до 300 000 руб., или же осужденный будет бесплатно работать от года до двух — зарплата или иной его доход будет изыматься;

до четырех лет принудительных работ;

лишение свободы до четырех лет, со штрафом либо без него.

При отсутствии отягчающих обстоятельств и если преступление совершено впервые, можно избежать этих тяжких последствий. Для этого нужно перечислить в бюджет незаконно полученный доход плюс двукратную сумму преступного дохода в качестве возмещения (ч. 2 ст. 76.1 УК).

Ответственность будет намного серьезнее, если преступление совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

организованной группой;

незаконный доход от такой деятельности превысил 13,5 млн руб.

Тогда нарушителю грозит:

до пяти лет принудительных работ;

до семи лет лишения свободы.

Также не исключен штраф до 800 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период до пяти лет.

При этом освободиться от наказания по ч. 2 ст. 76.1 УК нельзя, даже если преступление совершено впервые.

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Зачем понадобилось криминализировать «бумажный» НДС

Ответ прост: чтобы сделать максимально опасными устройство и управление биржами «технических» компаний и фирм-«однодневок», создающих условия для формирования фиктивного документооборота.

Схема формирования «бумажного» НДС известна давно: юридическое лицо-выгодоприобретатель занижает базу, облагаемую НДС, формируя фиктивный документооборот с транзитными компаниями — одной, а чаще несколькими. В декларацию включаются ложные сведения, суммы НДС занижаются. Или, как вариант, «заказчику» предоставляется пакет документов, происходящий от транзитных («технических») компаний в целях получения НДС-вычета, источник для которого в бюджете не сформирован.

Как правило, «технички» управляются из одного центра, в группу входит не одна–две, а множество фирм, в том числе однодневок. Они системно, на протяжении нескольких налоговых периодов имитируют бурную и законную деятельность, представляя:

НДС-декларации с ложными показателями, отражающие якобы совершенные покупку и реализацию товаров, работ, услуг;

подложные, безосновательно сформированные счета-фактуры желающим заявить по ним вычеты и т. п.

Этот процесс и раньше было невозможно замаскировать полностью, теперь же и «технички», и выгодоприобретатели выявляются оперативно. АИС «Налог-3» показывает наглядное дерево связей, обращая внимание налоговых инспекторов на сомнительные операции и НДС-разрывы.

К тому же в разгаре процесс цифровизации НДС-документооборота: если счета-фактуры можно оформлять в классическом виде, на бланках, то декларации по НДС в большинстве случаев нужно представлять в цифровом виде, уже готовом для анализа АСК НДС.

И все-таки, поскольку разрывы продолжают выявляться, возникла необходимость поставить наиболее серьезный заслон для беззакония — запрет под угрозой уголовного преследования.

Раньше действия групп лиц, продающих «бумажный» НДС, могли быть квалифицированы лишь как пособничество в совершении преступления по уклонению от уплаты налогов — ч. 5 ст. 33, ст. 199 УК РФ и то при условии, что выгодоприобретатель уклонился более чем на 18 млн 750 тыс. руб.

Но для наступления ответственности нужно было доказать умысел и осведомленность организаторов бирж по продаже «бумажного» НДС о том, что конкретный выгодоприобретатель собирается с их помощью уклониться от обязательных платежей на сумму 18 млн 750 тыс. руб. в пределах трех финансовых лет.

Действия организаторов бирж можно было подвести под ряд других статей, например, за незаконное создание юридического лица (ст. 173.1 УК РФ), незаконное использование документов для этих целей (ст. 173.2 УК РФ), организацию преступного сообщества, участие в нем (ст. 210 УК РФ). Но ответственности конкретно за организацию бирж по продаже «бумажного» НДС не было.

Поэтому налоговым органам оставалось лишь использовать возможности НК РФ: доначислять налоги и штрафовать выгодоприобретателей (см., например, постановления 19 ААС от 25.05.2022 № А64-4239/2021, 20 ААС от 02.05.2023 № А62-7193/2022, 18 ААС от 18.07.2022 № А76-36224/2021), а организаторы «бирж» продолжали спокойно работать.

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