Изучите сам акт, ведь на его основе будет вынесено итоговое решение. Возможно, удастся найти нарушения, которые затрагивают ваши права — тогда будет шанс добиться отмены решения (п. 14 ст. 101 НК). Не оставляйте без внимания отсутствие в акте:

четкого указания на выявленные факты конкретных нарушений;

описание установленных обстоятельств, при которых они совершены;

ссылок на документы, в том числе протоколы допросов, осмотров помещений, заключения экспертов.

Смысл в том, что без этих указаний налогоплательщик не может возражать против доводов ИФНС. Он будет лишен представить возражения, объяснения, а это уже нарушение прав налогоплательщика. На это обращали внимание и Минфин (письмо Минфина от 22.05.2013 № 03-02-07/1/18189) и суды (п. 10 информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 № 71).

На практике даже простая опечатка — например, проверяющие указали один пункт статьи НК, а должен быть другой — может стать причиной неправильно вынесенного решения (постановление Президиума ВАС от 05.02.2013 № 11890/12).

Или расчет пеней — обязательно делайте свой, ведь не исключена банальная числовая ошибка, которая позволит снизить затраты на улаживание этого вопроса. Технические ошибки налоговики вправе изменить сами, не прибегая к помощи суда (решения ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.10.2008 № А33-476/08-Ф02-5025/08, Уральского округа от 19.04.2012 № Ф09-2335/12).

Проверьте приложения, подтверждающие нарушения. Если есть сомнения в их достоверности, нужно ходатайствовать о представлении материалов для ознакомления, это ваше право. Налоговые органы вправе не прилагать к акту документы, полученные от проверяемого лица, или, например, сведения с сайта ФНС. Но в большинстве случаев к акту должны прилагаться документы и источники, на которые в нем есть ссылка, и нарушение этого требования — самостоятельное основание для отмены доначислений.

Если приложены выписки, требуйте документы, из которых они сделаны: в других частях документа может быть полезная информация.

Период доначислений должен соответствовать проверенному, если нет, то и это основание для отмены решения.

Если акт подписан не тем лицом, которое проводило проверку — другим чиновником или вообще неустановленной персоной, это тоже нельзя упускать из виду, можно и нужно использовать для защиты.

Итак, вы проанализировали акт, выяснили, что не со всем согласны. Теперь нужно сформулировать свои претензии.