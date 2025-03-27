Как читать акт по итогам налоговой проверки
Изучите сам акт, ведь на его основе будет вынесено итоговое решение. Возможно, удастся найти нарушения, которые затрагивают ваши права — тогда будет шанс добиться отмены решения (п. 14 ст. 101 НК). Не оставляйте без внимания отсутствие в акте:
четкого указания на выявленные факты конкретных нарушений;
описание установленных обстоятельств, при которых они совершены;
ссылок на документы, в том числе протоколы допросов, осмотров помещений, заключения экспертов.
Смысл в том, что без этих указаний налогоплательщик не может возражать против доводов ИФНС. Он будет лишен представить возражения, объяснения, а это уже нарушение прав налогоплательщика. На это обращали внимание и Минфин (письмо Минфина от 22.05.2013 № 03-02-07/1/18189) и суды (п. 10 информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 № 71).
На практике даже простая опечатка — например, проверяющие указали один пункт статьи НК, а должен быть другой — может стать причиной неправильно вынесенного решения (постановление Президиума ВАС от 05.02.2013 № 11890/12).
Или расчет пеней — обязательно делайте свой, ведь не исключена банальная числовая ошибка, которая позволит снизить затраты на улаживание этого вопроса. Технические ошибки налоговики вправе изменить сами, не прибегая к помощи суда (решения ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.10.2008 № А33-476/08-Ф02-5025/08, Уральского округа от 19.04.2012 № Ф09-2335/12).
Проверьте приложения, подтверждающие нарушения. Если есть сомнения в их достоверности, нужно ходатайствовать о представлении материалов для ознакомления, это ваше право. Налоговые органы вправе не прилагать к акту документы, полученные от проверяемого лица, или, например, сведения с сайта ФНС. Но в большинстве случаев к акту должны прилагаться документы и источники, на которые в нем есть ссылка, и нарушение этого требования — самостоятельное основание для отмены доначислений.
Если приложены выписки, требуйте документы, из которых они сделаны: в других частях документа может быть полезная информация.
Период доначислений должен соответствовать проверенному, если нет, то и это основание для отмены решения.
Если акт подписан не тем лицом, которое проводило проверку — другим чиновником или вообще неустановленной персоной, это тоже нельзя упускать из виду, можно и нужно использовать для защиты.
Итак, вы проанализировали акт, выяснили, что не со всем согласны. Теперь нужно сформулировать свои претензии.
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Возражения на акт проверки: основные правила
Возражения подаются в течение месяца с даты получения акта проверки (п. 6 ст. 100 НК). Возражения на дополнение к акту нужно подать в течение 15 дней с даты получения этого дополнения.
Нормативно установленной формы возражений нет, также как и требований к составлению. Вы можете составлять их в свободной форме или обратиться к рекомендованной. Структура стандартная: вводная, описательная части и просительная — то есть формулировка того, о чем вы просите.
Вводная часть в особых исследованиях не нуждается, поскольку содержит сведения о лице, подавшем возражения, ИФНС, которой адресован документ, реквизиты самого акта.
Формулируя описательную часть, укажите факты, выводы, против которых вы возражаете. Выскажите свои доводы, подкрепив их ссылками на нормативно-правовые акты, документы. Их заверенные копии следует приложить к возражениям.
Предположим, что по итогам проверки ООО «Примерное» ИФНС № 15 требует доплатить недоимку по НДФЛ и пени в связи с тем, что ООО в 2024 году не включило в доход сотрудника Наумова Н.Н. сумму оплаты арендованного для него жилья в размере 360 000 руб. Для упрощения представим, что оплата проведена единовременно, и ИФНС считает, что доплате подлежит 46 800 руб.
Вариант формулировки возражений:
«ООО «Примерное» не может согласиться с доводами ИФНС № 15 по следующим причинам:
договор жилого помещения от 21.12.2023 г. заключен между ООО «Примерное» и собственником помещения А.А. Алимовой. Срок договора — до 31.12.2025;
жилье предоставлено иногороднему сотруднику, Наумову Николаю Николаевичу, должность — начальник производственного отдела;
трудовой договор с Наумовым Н.Н. заключен 03.06.2024 № 87-тд, условие о предоставлении жилья в нем прописано (п. 7.2);
необходимость оплаты жилья связана с тем, что Наумов Н.Н. ранее проживал в г. Абакане и переехал в Москву для исполнения трудовой функции, предусмотренной условиями трудового договора;
оплата жилья произведена в интересах работодателя;
дата заключения договора аренды не совпадает с датой заключения трудового договора с Наумовым Н.Н.;
оплата аренды не связана с оплатой труда;
оплата аренды произведена собственнику помещения непосредственно.
Все вышеуказанное подтверждает, что денежные средства для оплаты арендованного жилья не находились во владении Наумова Н.Н., он ими не распоряжался, на личные нужды не расходовал.
Основываясь вышесказанном и на п. 3 Обзора, утв. Президиумом ВС 21.10.2015, п. 1 письма ФНС от 17.10.2017 № ГД-4-11/20938. Считаем ошибочным вывод о том, что суммы арендной платы — это доход Наумова Н.Н., полученный в натуральной форме».
Далее сформулируйте просьбу:
«Вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; не доначислять НДФЛ в сумме 46 800 руб. и пени за его несвоевременную уплату».
В числе приложений должны быть подтверждающие документы, например, договор аренды между ООО и собственником помещения А.А. Алимовой, платежное поручение на перечисление средств ей, копия трудового договора с Наумовым Н.Н.
Подписанные руководителем или уполномоченным доверенностью представителем возражения представляются в бумажном виде или по ТКС в ИФНС, составившую акт (п. 6 ст. 100 НК). Как правило, срок рассмотрения не превышает 10 рабочих дней со дня окончания срока на подачу возражений, но может быть и продлен не более чем на месяц.
Далее будет принято одно из двух решений: привлечь к ответственности или не привлекать (п. 1, 7 ст. 101 НК).
С актом согласны. Какие смягчающие обстоятельства привести
В Налоговом кодексе нет закрытого перечня смягчающих обстоятельств. ИФНС или арбитраж (если дело дойдет до суда) вправе учесть и те смягчающие обстоятельства, которые НК не названы. К тому п. 1 ст. 112 НК применим лишь к физическим лицам, в том числе ИП в следующих ситуациях:
стечение тяжелых обстоятельств личного, семейного характера;
совершение нарушения по принуждению, под угрозой, из-за зависимости любого рода (материальная, служебная);
тяжелое материальное положение.
Иные смягчающие обстоятельства, пусть и не названы в НК прямо, но учитываются и ИФНС, и судами, и применимы как к юридическим, так и физическим лицам. Конечно, нельзя утверждать, что любое обстоятельство ИФНС сочтет смягчающим (налоговые органы просто должны их выявить, п. 5 ст. 101 НК), но заявить о них налогоплательщику стоит в любом случае. Так, в большинстве случаев на снисхождение может рассчитывать налогоплательщик, который:
Совершил правонарушение впервые.
Признает свою вину — не оспаривает решение, а просит снизить штраф.
Является добросовестным. Лучшее подтверждение тому — документы об отправке деклараций по ТКС, платежки на уплату налогов.
Исполняет социально значимые функции, например, осуществляет научные исследования, обслуживает детсады, школы, больницы.
Смягчающие обстоятельства следует заявлять в совокупности, по отдельности они могут и не быть учтены. К тому же и суд, и ИФНС учитывают также размер ущерба, причиненного бюджету, период просрочки, добровольное устранение последствий нарушения и др.
Есть еще смягчающие обстоятельства, которые применимы не ко всем нарушениям. Например, налогоплательщик, который не полностью уплатил налог (сбор, страховой взнос), может указать на то, что сам обнаружил и исправил ошибку, уплатил добровольно, а не по требованию сотрудников налогового органа, не имел умысла на уклонение от уплаты налога (взноса, сбора). При просрочке представления документов (деклараций, расчетов) можно сослаться на незначительную просрочку, сбои в работе ЭДО на стороне оператора или ИФНС.
Не следует умалчивать обстоятельства, которые могут смягчить ответственность, ведь «цена» вопроса: уменьшение штрафов минимум в два раза (п. 3 ст. 114 НК).
В заключение напомним, что акт проверки не является приговором. Не помогли возражения — обжалуйте в УФНС, не прислушались в управлении — обратитесь в суд. Конечно, это непросто, любая процессуальная ошибка может привести к неудаче. Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» поможет вам отстоять свою правоту и защитить права.
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