Как доказать проявление должной осмотрительности при выборе контрагента

Кто считается добросовестным налогоплательщиком
В НК РФ отсутствует понятие «добросовестный налогоплательщик». Но в практике таким считается налогоплательщик, который:
не допускает налоговых нарушений;
реально исполняет принятые на себя обязательства;
не использует свои права во вред другим налогоплательщикам и (или) бюджету;
не заключает сделки единственно для того, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду.
В налоговом праве действует презумпция добросовестности, то есть все налогоплательщики считаются добросовестными до тех пор, пока налоговая служба не докажет обратное (п. 7 ст. 3, п. 5 ст. 82 НК РФ, постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).
Но не следует успокаиваться на этом, нужно отстаивать свое честное имя, подтверждая, что сделано все возможное, чтобы исключить опасность сотрудничества с недобросовестными контрагентами.
Каких «партнеров» нужно избегать
Исчерпывающего, закрытого списка признаков недобросовестного контрагента нет и быть не может, но некоторые назвать можно:
Один и тот же человек является учредителем, руководителем сразу в нескольких компаниях — «массовый» учредитель, директор.
Отсутствуют записи о нем в ЕГРИП / ЕГРЮЛ.
Контрагент не несет расходов, которые обычно нужны при реальной хозяйственной деятельности.
Отсутствует штат сотрудников.
Отсутствуют на балансе основные средства.
Нет производственных мощностей, складов, транспорта и других необходимых активов.
При проверке потенциального делового партнера важно не просто убедиться в том, что эти признаки отсутствуют, но и зафиксировать факт проведения такой проверки. То есть нужно сохранять документы, подтверждающие, что необходимая проверка осуществлена.
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Зачем проверять контрагентов
Это нужно для исключения налоговых рисков. Современные системы контроля моментально выявляют связи с сомнительными фирмами–«однодневками». Проверки помогают исключить отказы в вычетах, обвинений в участии в налоговых схемах.
Проверки контрагентов нужны еще и для того, чтобы избежать рисков включения в «красную» зону высокого налогового риска, что чревато усиленными проверками, в том числе, выездными, и тщательными проверками документов, например, деклараций по НДС.
Следует учитывать, что даже если и не было умысла получить необоснованную налоговую выгоду, отношения с «однодневкой» не избавят вас от ответственности. В лучшем случае это может смягчить штрафы, но не спасет от других рисков.
Проверки нужны и для безопасности бизнеса. Ненадежные контрагенты могут лишить и добросовестного налогоплательщика выгодных сделок, контрактов, долгосрочных отношений.
Какие меры нужно предпринять для проверки
Чтобы проверить контрагента, нужно действовать комплексно, разделив процесс на несколько ключевых этапов:
1. Проверка юридической «чистоты»:
Проверьте, что компания или ИП официально зарегистрированы в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Убедитесь в наличии лицензий, допусков и членства в необходимых СРО.
Контрагент не находится в процессе ликвидации или банкротства.
2. Проверка финансового «здоровья»:
Изучите финансовую отчетность из открытых источников и представленную потенциальным контрагентом.
Убедитесь в отсутствии серьезных долгов перед бюджетом, кредиторами через сервисы ФНС, картотеки судов, базу судебных приставов.
3. Оценка репутации:
Изучите отзывы о контрагенте на независимых платформах.
Уточните, участвует ли он в судебных спорах.
Выясните, нет ли в отношении потенциального контрагента открытых исполнительных производств.
4. Проверка на признаки технических фирм или компаний–«однодневок»:
Узнайте, как давно компания или ИП зарегистрированы — сотрудничество с новой фирмой может быть более рискованным.
Убедитесь, что юридический адрес совпадает с реальным местонахождением офиса.
Проверьте, в самом ли деле контрагент ведет реальную хозяйственную деятельность, у него есть сотрудники, транспорт, склады.
Сверьте виды осуществляемой деятельности с кодами ОКВЭД, указанными контрагентами при регистрации.
Такой системный подход поможет минимизировать риски при выборе делового партнера.
Что можно узнать о контрагенте по ИНН
Знание ИНН открывает доступ к большому объему информации из открытых источников. Рассмотрим основные.
1. Сервис «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой службы
В сервисе можно узнать полное и сокращенное название фирмы, Ф.И.О. ИП, ОГРН/ОГРНИП и дату регистрации. Тут же доступны сведения об основном виде деятельности, юридическом адресе, размере уставного капитала юридических лиц. Можно проверить количество сотрудников, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности, сумму уплаченных налогов.
Также сервис покажет задолженность перед бюджетом, нарушения налогового законодательства, регулярность подачи отчетности. Тут же можно выяснить, является ли руководитель или адрес «массовым», не включен ли руководитель в список дисквалифицированных лиц.
Карточку контрагента сохраните или распечатайте.
Также на портале ФНС можно получить сведения о недействительных ИНН и заказать электронные выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
2. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО)
На портале можно скачать бухгалтерскую отчетность компании в электронном виде.
3. Картотека арбитражных дел
Ресурс покажет, участвует ли контрагент в судебных спорах. Особое внимание стоит уделить делам, которые связаны с неисполнением договорных обязательств или банкротством.
4. Банк данных исполнительных производств ФССП
На этом ресурсе можно выяснить, есть ли у контрагента неуплаченные долги, по которым ведется принудительное взыскание. Для поиска понадобятся точные данные о названии компании и адресе, но их легко получить через сервисы налоговой службы.
Не пренебрегайте изучением официального сайта и страниц в соцсетях, обращайте внимание на актуальность информации, регулярность обновлений, наличие портфолио, отзывов клиентов.
Кстати, об отзывах: просто введите название компании или Ф.И.О. предпринимателя в поисковик — это может дать ценные подсказки. Интернет хранит много информации, даже если она не формализована в официальных источниках. Например, публикации о недобросовестном поведении ИП могут всплыть даже при обезличенных данных в судебных решениях. Сохраняйте все полученные данные в виде распечаток, скриншотов.
Что делать, если возникли вопросы
Если у налоговой инспекции все-таки возникли вопросы по поводу сотрудничества с недобросовестным контрагентом, нужно будет представить документальные доказательства того, что проверка контрагента реально проводилась и ее результаты подтвердили добросовестность партнера.
Для этого обычно представляют:
Внутреннюю документацию. Это регламент (порядок, положение) проверки контрагентов, то есть внутренний документ, который описывает порядок и критерии проверки партнеров.
Отчеты о проверке. Каждый этап анализа контрагента фиксируют письменно, форма — таблица, текст — на усмотрение налогоплательщика;
Документы контрагента. Это копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистрации), выписка из государственного реестра (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), при необходимости — лицензии, разрешения, допуски, подтверждение членства в СРО. Обязательно — бухгалтерская отчетность (если бухучет ведется).
Дополнительные подтверждения хорошей репутации, добросовестности, финансового благополучия. Например, выписки из сервисов с портала налоговой службы, ГАС «Правосудие», КАДР.
Подтверждение личных контактов, обсуждения условий. Подойдет переписка бумажная, электронная с обсуждением условий сотрудничества, протоколы собраний, документы, подписанные по итогам переговоров.
В заключение отметим, что некоторые обстоятельства сами по себе не могут быть основанием для налоговых претензий (п. 3 ст. 54.1 НК РФ), например:
Первичные документы подписаны неустановленным или неуполномоченным лицом.
Контрагент нарушает налоговое законодательство.
Налогоплательщик мог получить тот же результат, совершив иные сделки.
Но если инспекторы выявили формальные признаки недобросовестности фирмы или ИП, налоговая служба начинает изучать деятельность их контрагентов — и наверняка найдет нарушения. Предварительная проверка контрагентов, сохранение ее результатов, формирование досье на потенциальных деловых партнеров позволят минимизировать претензии налоговых органов.
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Комментарии1
Проверил контрагента по всем пунктам — оказался я сам. Вроде добросовестный, но бухгалтерша всё равно смотрит с подозрением.