Как доказать проявление должной осмотрительности при выборе контрагента

Зачем проверять контрагентов

Это нужно для исключения налоговых рисков. Современные системы контроля моментально выявляют связи с сомнительными фирмами–«однодневками». Проверки помогают исключить отказы в вычетах, обвинений в участии в налоговых схемах.

Проверки контрагентов нужны еще и для того, чтобы избежать рисков включения в «красную» зону высокого налогового риска, что чревато усиленными проверками, в том числе, выездными, и тщательными проверками документов, например, деклараций по НДС.

Следует учитывать, что даже если и не было умысла получить необоснованную налоговую выгоду, отношения с «однодневкой» не избавят вас от ответственности. В лучшем случае это может смягчить штрафы, но не спасет от других рисков.

Проверки нужны и для безопасности бизнеса. Ненадежные контрагенты могут лишить и добросовестного налогоплательщика выгодных сделок, контрактов, долгосрочных отношений.