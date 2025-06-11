Чем занимается антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — это орган исполнительной власти, который контролирует разные сферы бизнеса на наличие правонарушений, соблюдение законодательных норм, использование серых схем, установление неправомерных цен.
Основные функции службы — обеспечивать честную и прозрачную конкуренцию в бизнесе, наказывать нарушителей и не допускать появление монополистов (доминирующих компаний в отрасли).
Структура ФАС России
Центральный аппарат. Антимонопольная служба ведет деятельность под прямым руководством Правительства РФ.
Отраслевые управления. Каждое управление контролирует конкретную отрасль — здравоохранение, госзаказ, промышленность, транспорт, информационные технологии, ЖКХ, ТЭК и т.д.
Территориальные органы. В субъектах РФ работают местные подразделения антимонопольной службы. Например, бизнес может обратиться в территориальный орган, если ущемляют его права.
При ФАС работают советы по отдельным вопросам. В них входят коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти.
Полномочия ФАС
Полномочия службы направлены на соблюдение законодательных норм и поддержание честной конкуренции в сегментах рынка.
Участвовать в создании и улучшении законов — вносить предложения об изменениях, формировать правоприменительную практику.
Рассматривать жалобы — направить обращение могут ИП, компании, частные потребители.
Проводить плановые и внеплановые проверки с целью предотвратить нарушения антимонопольного законодательства.
Выносить предписания по устранению нарушений.
В рамках своих полномочий ведомство выполняет контроль в области тарифного регулирования, гособоронзаказа, госзакупок, иностранных инвестиций, рекламы.
Функции Федеральной антимонопольной службы
Основные функции ФАС — защита конкуренции и антимонопольный контроль. Например, служба может вмешаться, если выявит факт использования чужого бренда, ограничения конкуренции в тендерах, размещения объявлений о продаже незаконной продукции.
Отслеживание ценообразования
Крупные компании могут устанавливать необоснованно высокие или низкие цены в своей отрасли, чтобы «задавить» конкурентов.
Чрезмерное снижение цены называется демпингом. Крупная торговая сеть может установить низкие цены, чтобы разорить местные магазины. Наоборот, завышенные цены — это проявление монополии. Антимонопольная служба контролирует и предотвращает появление компаний-монополистов на рынке.
Практика. ФАС вынесла предписание РЖД за необоснованное поднятие цены на энергию для своих котельных станций (решение ФАС по делу № 10/01/10-5/2019 от 19.12.2019).
Контроль законности рекламы
Требования к рекламе указаны в законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Например, запрещена реклама алкоголя и сигарет, использование ненормативной лексики, нарушение конкуренции.
Привлечь к ответственности могут даже подрядчика, который на заказ изготовил и разместил рекламный баннер с недостоверным объявлением. ФАС может направить нарушителю предписание или оштрафовать.
Практика. УФАС по Алтайскому краю рассмотрело жалобу о незаконной рекламе алкогольной продукции. Предприниматель получил предписание — прекратить размещение рекламы (решение ФАС по делу № 17-ФАС22-Р/03-17 от 24.04 2017).
Контроль госзакупок и гособоронзаказов
Антимонопольная служба контролирует законность закупок, которые проводятся по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ — государственные закупки, корпоративные закупки и ГОЗ соответственно.
Закупки заказчиков — это сложная сфера, которая имеет множество нюансов. Главные принципы закупок — открытость, прозрачность и конкуренция. Когда они не соблюдаются, потерпевшая сторона может обратиться с жалобой в ФАС. Например, антимонопольная служба вправе вынести предписание заказчику или внести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.
Практика. Мурманское УФАС рассмотрело жалобу участника закупки о неправомерных требованиях и нарушении сроков оплаты контракта. Заказчик получил предписание по устранению нарушений (решение ФАС по делу № 06-10/17-166 от 06.07.2017)
Контроль вертикальных соглашений
ФАС контролирует сделки между компаниями, которые находятся на разных ступенях технологического цикла. Например, служба обращает внимание на договоренности между производителем и дистрибьютором, если в соглашении установлены:
цена перепродажи товара;
запрет на перепродажу конкурентам.
Нарушителю грозят крупные штрафы, вплоть до дисквалификации должностных лиц. Но есть исключения — если доля малого бизнеса на товарном рынке не превышает 20%, можно заключать вертикальные соглашения и не беспокоиться о предписаниях со стороны антимонопольной службы.
Выявление картельных сговоров
Картельный сговор — это объединение нескольких участников рынка с целью «захватить» отрасль и устанавливать цены. Такие сговоры еще называют горизонтальными соглашениями — они противоречат принципу честной конкуренции.
Картельные сговоры нередко встречаются в госзакупках. Участники договариваются между собой, кто выиграет и по какой цене. Один получает контракт с минимальным снижением цены, второй — денежное вознаграждение. Заказчику приходится заключать контракт не по самой лучшей цене.
Практика. Воронежское УФАС раскрыло картельный сговор между поставщиками продуктов питания, что не дало возможность малому бизнесу участвовать в аукционах (решение ФАС по делу №036/01/11-1060/2023 от 27.11.2023).
Контроль иностранных инвестиций
ФАС предварительно проверяет зарубежные вложения в российские компании, которые стратегически важны для обороны и безопасности страны. Контроль иностранных инвестиций входит в круг полномочий особого подразделения антимонопольной службы.
В список видов деятельности, подлежащих контролю, входит более 40 наименований — создание вооружений, ядерных установок, шифровальных средств и т. д.
Сделки, которые дают право иностранным инвесторам распоряжаться более 25% уставного капитала российской компании (в некоторых случаях — 50%), проходят согласование в ФАС.
Какие проверки проводит ФАС
ФАС выявляет нарушения антимонопольного законодательства в ходе плановых и внеплановых проверок.
Плановые
Плановые проверки — это регулярные мероприятия, они проводятся не чаще чем раз в три года. Служба направляет свое внимание на естественные монополии, организаторов торгов, корпорации, управляющие компании. График проверок ФАС заранее размещает на своем сайте.
Плановые проверки на 2025 год были утверждены приказом ФАС от 28.12.2024 № 1107/24.
Внеплановые
Такие проверки не имеют четкого графика — они проводятся, когда у службы есть подозрения в правонарушениях. Инициатором внеплановой проверки могут стать граждане, СМИ, правоохранительные органы, компании.
Подать жалобу в ФАС можно разными способами — на официальном сайте ФАС, через «Госуслуги» или в специализированной системе. Например, последний вариант подходит участникам закупок — они могут направить жалобу в антимонопольную службу через ЕИС (официальный Портал закупок).
Как не стать монополистом
В России работают компании, которые признаны естественными монополиями — РЖД, Ростелеком, Почта России и другие. Антимонопольная служба контролирует их деятельность на соблюдение антимонопольного законодательства, применение тарифов. Создать аналогичную компанию — слишком дорого или невозможно.
Чтобы не стать монополистом, необходимо:
соблюдать антимонопольное законодательство;
не вступать в картельные сговоры;
проводить антимонопольный аудит, чтобы понять, какое место компания занимает на рынке;
проверять все договоры с контрагентами.
Перед участием в госзаказе или публикацией рекламных объявлений лучше проконсультироваться у юристов или обратиться к адвокатам.
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Кто и когда может обратиться в ФАС
Обратиться в ФАС может практически любой — как физическое лицо, так и юридическое. Закон не ограничивает круг заявителей: служба обязана рассматривать обращения всех, кто считает, что их права нарушены из-за недобросовестной конкуренции, картельных сговоров, злоупотребления доминирующим положением, нарушений в сфере закупок или рекламы.
Кто может обратиться:
Граждане, чьи потребительские права были ущемлены, например, в случае недостоверной рекламы или навязанных услуг.
Компании и предприниматели, столкнувшиеся с недобросовестными действиями конкурентов или препятствиями со стороны монополистов.
Участники государственных закупок, если они подозревают нарушения в тендерных процедурах.
Общественные организации, защищающие права потребителей или бизнес-сообщества.
Государственные органы в случае выявления нарушений в рамках своей компетенции.
Заявление следует подавать сразу после обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства. При этом желательно приложить доказательства — договоры, переписку, фото, видеоматериалы или иные документы, подтверждающие факт нарушения.
Что делать, если пришел запрос из ФАС
Запрос от антимонопольной службы — это не повод для паники, а часть проверки. Разберем пошаговый алгоритм действий:
Не игнорируйте запрос, даже если уверены, что не нарушали закон. Невыполнение требований антимонопольной службы может повлечь административную ответственность.
Прочтите документ и выясните предмет проверки, перечень запрашиваемых сведений, срок ответа, контакты уполномоченного сотрудника.
При необходимости подключите адвоката для подготовки ответа.
Соберите документы, указанные в запросе. Если каких-то сведений нет — обоснованно укажите это в ответе.
Соблюдайте сроки ответа. Как правило, на ответ отводится от 5 до 15 рабочих дней. Если вы не успеваете собрать всю информацию, можно подать мотивированный запрос о продлении срока — антимонопольная служба может его удовлетворить, особенно если причины объективны.
Сохраняйте доказательства отправки ответа — почтовые квитанции, электронные подтверждения.
При необходимости подготовьтесь к проверке. Если запрос предшествует проверке или возбуждению дела, стоит заранее оценить риски, в идеале — проконсультироваться с адвокатом.
Внутриведомственная апелляция ФАС России
Внутриведомственная апелляция — это обжалование решений и предписаний антимонопольной службы во внесудебном порядке. В отдельных случаях этот механизм заменяет процедуру судебного обжалования.
В структуре ФАС работают коллегиальные органы, которые уполномочены рассматривать жалобы на решения и предписания антимонопольной службы (п. 2 ч. 4 ст. 23 закона № 135-ФЗ).
Большинство обращений рассматривает Апелляционная коллегия в конкретной отрасли. Если дело имеет важное значение для практики, то пересмотр решения выносится на Президиум ФАС России.
Частые вопросы про антимонопольную службу
Что делать, если компания попала в реестр недобросовестных поставщиков?
Вы можете оспорить действия заказчика, которые привели к включению компании в РНП.
Если вас внесли в реестр незаконно — соберите доказательства, найдите подтверждение своей невиновности в законодательных нормативах, укажите ссылки в обращении. А затем подготовьте жалобу и направьте ее через сайт ЕИС.
Если вас включили в РНП правомерно, вы лишаетесь права участвовать в закупках сроком на два года.
Каковы последствия нарушения антимонопольного законодательства?
Антимонопольная служба обязательно узнает о нарушении и проведет проверку. В результате виновных могут предупредить, оштрафовать или вынести предписание устранить нарушения (ст. 14.31–14.33, 14.9, 19.8, 19.8.1. КоАП).
Если нарушение значительное, например, привело к ущербу в крупном размере, это уже уголовная ответственность. Антимонопольная служба вправе обратиться в прокуратуру.
Какие действия ФАС предотвращают рост цен?
Антимонопольная служба контролирует рыночные цены на товары — продукты питания, топливо, авиабилеты, стройматериалы и т. д. Также служба контролирует естественные монополии на правомерность тарифов. ФАС устраивает плановые и внеплановые мероприятия, если есть подозрение, что положение компании на рынке становится доминирующим и противоречит честной конкуренции.
Главное
Антимонопольная служба обеспечивает прозрачность и конкуренцию в разных сферах — торговля, закупки, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, ТЭК.
Основные функции службы — выявлять и пресекать нарушения антимонопольного законодательства: неправомерное завышение цен или демпинг, картельные сговоры, договоренности в госзакупках, иностранные инвестиции.
Служба проводит плановые и внеплановые проверки. Первые — не чаще чем раз в три года, вторые — на основании обращений (граждан, компаний, госорганов).
Обратиться в антимонопольную службу можно одним из способов — на официальном сайте, через «Госуслуги», ЕИС. Последний способ используется участниками закупок.
В рамках внутриведомственной апелляции решение или предписание антимонопольной службы можно оспорить. Рассмотрением таких обращений занимаются коллегиальные органы, а самые важные дела направляются в Президиум ФАС России.
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