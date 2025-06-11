Основные функции службы — обеспечивать честную и прозрачную конкуренцию в бизнесе, наказывать нарушителей и не допускать появление монополистов (доминирующих компаний в отрасли).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — это орган исполнительной власти, который контролирует разные сферы бизнеса на наличие правонарушений, соблюдение законодательных норм, использование серых схем, установление неправомерных цен.

При ФАС работают советы по отдельным вопросам. В них входят коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти.

Территориальные органы. В субъектах РФ работают местные подразделения антимонопольной службы. Например, бизнес может обратиться в территориальный орган, если ущемляют его права.

Отраслевые управления. Каждое управление контролирует конкретную отрасль — здравоохранение, госзаказ, промышленность, транспорт, информационные технологии, ЖКХ, ТЭК и т.д.

В рамках своих полномочий ведомство выполняет контроль в области тарифного регулирования, гособоронзаказа, госзакупок, иностранных инвестиций, рекламы.

Проводить плановые и внеплановые проверки с целью предотвратить нарушения антимонопольного законодательства.

Участвовать в создании и улучшении законов — вносить предложения об изменениях, формировать правоприменительную практику.

Полномочия службы направлены на соблюдение законодательных норм и поддержание честной конкуренции в сегментах рынка.

Функции Федеральной антимонопольной службы

Основные функции ФАС — защита конкуренции и антимонопольный контроль. Например, служба может вмешаться, если выявит факт использования чужого бренда, ограничения конкуренции в тендерах, размещения объявлений о продаже незаконной продукции.

Отслеживание ценообразования

Крупные компании могут устанавливать необоснованно высокие или низкие цены в своей отрасли, чтобы «задавить» конкурентов. Чрезмерное снижение цены называется демпингом. Крупная торговая сеть может установить низкие цены, чтобы разорить местные магазины. Наоборот, завышенные цены — это проявление монополии. Антимонопольная служба контролирует и предотвращает появление компаний-монополистов на рынке. Практика. ФАС вынесла предписание РЖД за необоснованное поднятие цены на энергию для своих котельных станций (решение ФАС по делу № 10/01/10-5/2019 от 19.12.2019).

Контроль законности рекламы

Требования к рекламе указаны в законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ. Например, запрещена реклама алкоголя и сигарет, использование ненормативной лексики, нарушение конкуренции. Привлечь к ответственности могут даже подрядчика, который на заказ изготовил и разместил рекламный баннер с недостоверным объявлением. ФАС может направить нарушителю предписание или оштрафовать. Практика. УФАС по Алтайскому краю рассмотрело жалобу о незаконной рекламе алкогольной продукции. Предприниматель получил предписание — прекратить размещение рекламы (решение ФАС по делу № 17-ФАС22-Р/03-17 от 24.04 2017).

Контроль госзакупок и гособоронзаказов

Антимонопольная служба контролирует законность закупок, которые проводятся по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ — государственные закупки, корпоративные закупки и ГОЗ соответственно. Закупки заказчиков — это сложная сфера, которая имеет множество нюансов. Главные принципы закупок — открытость, прозрачность и конкуренция. Когда они не соблюдаются, потерпевшая сторона может обратиться с жалобой в ФАС. Например, антимонопольная служба вправе вынести предписание заказчику или внести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Практика. Мурманское УФАС рассмотрело жалобу участника закупки о неправомерных требованиях и нарушении сроков оплаты контракта. Заказчик получил предписание по устранению нарушений (решение ФАС по делу № 06-10/17-166 от 06.07.2017)

Контроль вертикальных соглашений

ФАС контролирует сделки между компаниями, которые находятся на разных ступенях технологического цикла. Например, служба обращает внимание на договоренности между производителем и дистрибьютором, если в соглашении установлены: цена перепродажи товара;

запрет на перепродажу конкурентам. Нарушителю грозят крупные штрафы, вплоть до дисквалификации должностных лиц. Но есть исключения — если доля малого бизнеса на товарном рынке не превышает 20%, можно заключать вертикальные соглашения и не беспокоиться о предписаниях со стороны антимонопольной службы.

Выявление картельных сговоров

Картельный сговор — это объединение нескольких участников рынка с целью «захватить» отрасль и устанавливать цены. Такие сговоры еще называют горизонтальными соглашениями — они противоречат принципу честной конкуренции. Картельные сговоры нередко встречаются в госзакупках. Участники договариваются между собой, кто выиграет и по какой цене. Один получает контракт с минимальным снижением цены, второй — денежное вознаграждение. Заказчику приходится заключать контракт не по самой лучшей цене. Практика. Воронежское УФАС раскрыло картельный сговор между поставщиками продуктов питания, что не дало возможность малому бизнесу участвовать в аукционах (решение ФАС по делу №036/01/11-1060/2023 от 27.11.2023).

Контроль иностранных инвестиций