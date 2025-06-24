Как обжаловать решение налоговой инспекции: пошаговая инструкция для бизнеса

Шаг 1. Убедитесь в обоснованности своей позиции
Если решение налоговой инспекции законное, ему нужно следовать, потому что налогоплательщики могут не исполнять лишь неправомерные акты и требования, то есть те, что не соответствуют НК РФ и иным законам (п. 11 ст. 21 НК РФ).
Например, налоговая инспекция требует от ООО «Альфа» представить данные об ООО «Бета», с которым у «Альфы» нет никаких финансово-хозяйственных отношений. Эти документы не могут быть признаны обязательными к представлению в налоговую. Поэтому незаконно, в том числе, привлекать главного бухгалтера ООО «Альфа» к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ (пример — постановление ВС РФ от 26.04.19 № 9-АД19-10).
Если решение, принятое налоговой инспекцией, законно, его бесполезно обжаловать.
Например, если налоговая затребует у ООО «Альфа» документы и информацию, которая касается контрагента «Альфы», а в ответ последует отказ в предоставлении документов, то есть все основания для назначения штрафа по п. 2 ст. 126 НК РФ (определение ВС РФ от 19.05.2022 № 304-ЭС22-8104).
Если убедились в том, что решение ИФНС незаконно — переходите к дальнейшим действиям.
Шаг 2. Проверьте сроки
Если обжалуете решение по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжаловали в апелляционном порядке, нужно уложиться в год со дня принятия такого решения (п. 2 ст. 139 НК РФ). Дата вручения решения не важна.
На остальные решения, равно как на действия (бездействие) можно жаловаться в вышестоящий налоговый орган в течение года со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении (п. 2 ст. 139 НК РФ). Например:
вам вручили сомнительное (спорное) решение;
налоговый инспектор вручил требование, которое вы обоснованного сочли незаконным;
истек срок выполнения действия, которое налоговая не выполнила — например, дата возврата переплаты прошла, а ЕНС не пополнился.
Шаг 3. Определитесь с адресатом жалобы
Чтобы оспорить акт налоговой службы, сначала нужно пройти досудебную процедуру — сразу в суд обращаться нельзя.
В большинстве случаев жалоба подается в вышестоящий налоговый орган. Так, в управлении налоговой службы по соответствующему региону обжалуются решения:
налоговой инспекции по району;
налоговой инспекции по району в городе;
городской налоговой инспекции, если город не делится на районы.
Но управление налоговой службы или межрегиональная инспекция должны быть указаны адресатом жалобы, а подавать жалобу нужно через свою налоговую инспекцию (ст. 138 НК РФ).
Шаг 4. Составьте жалобу
Вы можете изложить требования:
на бумаге;
в электронном виде через ЛК налогоплательщика;
в «цифре» для представления по ТКС.
Проще всего использовать форму, приведенную в прил. № 1 к приказу ФНС России от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693. Так будет куда труднее пропустить все нужные сведения, которые нужно указать. Особое внимание уделите пункту о том, почему вы не согласны с решением налоговой инспекции (это п. 4).
Например, инспектор изъял документы без участия понятых — так и укажите: «Инспектор отдела камеральных проверок Орлов И.А. в нарушение требований п. 3,9 ст. 94, 98 произвел выемку документов ООО «Успех» без участия понятых».
И укажите, что конкретно требуете, например: «Признать незаконными действия инспектора Орлова И.А. и протокол выемки документов от 06.06.2025 г. № 1-120/45к, вернуть изъятые документы».
Шаг 5. Подпишите жалобу
Помните о том, что жалоба от юридического лица должна быть подписана руководителем или уполномоченным по доверенности. В последнем случае должна быть приложена доверенность. Аналогичным образом и при подаче жалобы от ИП — проставляется его личная подпись или подпись уполномоченного плюс доверенность.
Внимание: жалоба за подписью неустановленного или неуполномоченного лица будет оставлена без рассмотрения (подп. 7 п. 1 ст. 139.3 НК РФ).
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Шаг 6. Приложите документы
Это должны быть все документы, подтверждающие изложенную позицию, а также доверенность — если жалобу подает представитель. Имейте в виду, что вышестоящий орган может затребовать дополнительные документы, и в ваших интересах их представить.
Шаг 7. Отправьте жалобу и документы
Передать можно лично в вашей налоговой инспекции, через Почту России или в электронном виде через ЛК налогоплательщика или ТКС.
Практический совет: если обжалуемое решение не касается проверок и привлечения к ответственности, то можно существенно сократить сроки ее рассмотрения. Для этого нужно подавать жалобу по ТКС или ЛК налогоплательщика, проставив в п. 2.2. формы жалобы отметку «В соответствии со ст. 140.1 НК РФ».
Шаг 8. Дождитесь решения
Сроки рассмотрения различаются для жалоб:
на решения по камеральным и выездным проверкам;
на остальные решения, действия (бездействие).
Что обжалуется
Срок проверки
Возможный срок продления
Решения по итогам выездных и камеральных проверок
В течение месяца со дня получения (п. 6 ст. 140 НК РФ)
Еще на месяц (п. 1 ст. 100.1, п. 7 ст. 101, п. 6 ст. 140 НК), если будут истребованы, представлены дополнительные документы (сведения)
Другие решения и на действия (бездействие) инспекции
15 рабочих дней со дня получения (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 140 НК РФ)
Еще на 15 рабочих дней (п. 6 ст. 140 НК РФ), если запрашиваются (были представлены) дополнительные документы (сведения)
Решение по жалобам отправляют в течение трех рабочих дней со дня принятия.
Случается, что налогоплательщиков не устраивают полученные ответы даже от вышестоящего органа. В этом случае остается лишь идти в арбитражный суд. Тут главное — тщательно подготовиться и не пропустить срок на обжалование — по общему правилу, это три месяца со дня получения неудовлетворительного решения или со дня окончании срока, отведенного на ее рассмотрение (ст. 138 НК РФ, ст. 198 АПК РФ). И тут потребуется помощь эксперта по налогам, так как любая оплошность может привести к проигрышу дела и пустой трате времени.
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