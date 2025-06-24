Как обжаловать решение налоговой инспекции: пошаговая инструкция для бизнеса

Шаг 1. Убедитесь в обоснованности своей позиции

Если решение налоговой инспекции законное, ему нужно следовать, потому что налогоплательщики могут не исполнять лишь неправомерные акты и требования, то есть те, что не соответствуют НК РФ и иным законам (п. 11 ст. 21 НК РФ).

Например, налоговая инспекция требует от ООО «Альфа» представить данные об ООО «Бета», с которым у «Альфы» нет никаких финансово-хозяйственных отношений. Эти документы не могут быть признаны обязательными к представлению в налоговую. Поэтому незаконно, в том числе, привлекать главного бухгалтера ООО «Альфа» к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ (пример — постановление ВС РФ от 26.04.19 № 9-АД19-10).

Если решение, принятое налоговой инспекцией, законно, его бесполезно обжаловать.

Например, если налоговая затребует у ООО «Альфа» документы и информацию, которая касается контрагента «Альфы», а в ответ последует отказ в предоставлении документов, то есть все основания для назначения штрафа по п. 2 ст. 126 НК РФ (определение ВС РФ от 19.05.2022 № 304-ЭС22-8104).

Если убедились в том, что решение ИФНС незаконно — переходите к дальнейшим действиям.