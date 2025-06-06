Налоговые преступления в 2025 году: виды и ответственность

Срок давности в 2025 году

Сроки давности зависят от тяжести преступления. По налогам (взносам, сборам) тяжесть преступления может быть или небольшой, или средней (см. ч. 1, 2, 3 ст. 15, п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 78, ч. 1, 2 ст. 198, ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 199.1 УК).

Так, два года составляет срок давности по налоговым преступлениям небольшой тяжести, совершенных:

организацией в крупном размере (кроме совершенных группой лиц);

ИП (в любом размере);

налоговым агентом в крупном размере.

Шесть лет составляет срок давности за налоговые преступления средней тяжести, совершенные:

организацией в особо крупном размере, в крупном размере группой лиц;

организацией в крупном размере группой лиц;

налоговым агентом в особо крупном размере.

Течение срока давности прекращается в последний день последнего года, не важно, рабочий, или выходной это день (п. 18 постановления Пленума ВС от 27.06.13 № 19).

Даже если приговор вступил в силу — если срок давности истек, от уголовной ответственности должны освободить (ст. 78 УК). Срок истек до возбуждения дела или во время следствия — дело не должно быть возбуждено, а возбужденное — прекращено (ч. 1 ст. 24 УПК). Это в том случае, если лицо не уклоняется от следствия или суда, для «уклонистов» течение срока давности просто приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК).

ООО «Габионы-М» представило за 2024 году «прибыльную» декларацию с заниженными показателями. Налоговая инспекция установила, что сумма недоимки — 20 млн руб., то есть причинен крупный ущерб. Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК.

Последний день уплаты налога на прибыль за 2024 год — 28 марта 2025 года, срок давности начал течь 29 марта 2025 года. Последний день, когда можно привлечь к уголовной ответственности — 28 марта 2027 года, то есть с 00:00 29 марта 2027 года привлечение к уголовной ответственности исключено — при условии, что подозреваемое лицо не уклонялось от следствия или суда А если, например, в январе 2026 года будет погашен долг, уплачены пени и штрафы, то уголовное дело вообще может быть прекращено.

Итак, налоговые преступления в 2025 году остаются предметом строгого правового регулирования. Правда, поправки в УК изменили ситуацию к лучшему и повысили ценность добровольного возмещения ущерба. Но по-прежнему не исключен риск уголовного преследования за невыполнение — реальное или мнимое — налоговых обязательств.

Возник риск возбуждения уголовного дела по «налоговой» статье — немедленно свяжитесь с адвокатами в области налогового права. Это единственный шанс избежать огромных штрафов, а то и реального срока.

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