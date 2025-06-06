Налоговые преступления в 2025 году: виды и ответственность

«Налоговые» статьи: что изменилось
Вступили в силу законы от 06.04.2024 № 79-ФЗ, от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которые совершили «революцию» в УК. Так, до пяти лет (с шести) снижено максимальное наказание по:
ч. 2 ст. 199 УК — уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с организации в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору;
ч. 2 ст. 199.1 УК — неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере;
ч. 2 ст. 199.2 УК — сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, в особо крупном размере.
Казалось бы, разница в год не так существенна, но это влечет за собой важные последствия:
Эти составы из категории тяжких переходят в категорию средних.
По ним сокращается срок давности привлечения к уголовной ответственности — с 2025 года он будет не более шести лет.
Уголовное дело по таким составам должно быть прекращено, если лицо полностью уплатило недоимку, штрафы и пени по всем обязательных платежам.
Представим, что у нас есть генеральный директор ООО «Альфа» и его главный бухгалтер Мария. Они вместе, по сговору, вносят ложные показатели в налоговые декларации, «оптимизируя» налогообложение за счет сокрытия реальных доходов. Общая сумма недоимки превысила 70 млн руб. В 2025 году эти деяния квалифицируются по ч. 2 ст. 199 УК, теперь это преступление средней тяжести. Если генеральный директор и Мария полностью возместят ущерб, уплатят все пени и штрафы, то уголовное дело вообще может быть прекращено.
Самый надежный способ избежать преследования по налоговой статье — это все оплатить.
Когда сумма ущерба приводит на скамью подсудимых
В 2025 году по налоговым преступлениям действуют следующие пороговые значения.
Чтобы встал вопрос о привлечении за уклонение от уплаты налогов с организаций или неисполнение обязанностей налоговых агентов, нужно, чтобы ущерб превысил 18 750 000 руб. за три финансовых года подряд. Особо крупным размером считается сумма свыше 56 250 000 руб. за тот же период.
Генеральный директор ООО «Успех» в течение трех финансовых лет — в 2022, 2023 и 2024 годах — представлял в налоговую инспекцию подчищенные «прибыльные» декларации. В итоге налоговая служба установила, что общая сумма недоимки — более 58 млн руб. Это подпадает под понятие уклонения от уплаты обязательных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Для решения вопроса об ответственности ИП крупным размером считается свыше 2 700 000 руб., особо крупным — более 13 500 000 руб. за тот же период.
Эти параметры следуют из примечаний к ст. 198, 199, 199.1 УК, и, как разъяснял ВС, в эти суммы должны включаться все виды неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов, администрируемых ФНС (п. 12 постановления Пленума ВС от 26.11.19 № 48).
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К кому в 2025 году применяется уголовная ответственность за неуплату налогов
Как до 2025 года, так и сейчас уголовная ответственность применима только к вменяемым физическим лицам, достигшим возраста 16 лет (ст. 20 УК), совершившим соответствующие преступления, например:
руководители организаций-нарушителей;
бухгалтеры, главные бухгалтеры, иные сотрудники;
индивидуальные предприниматели;
нотариусы, адвокаты, налоговые агенты.
Налоговые преступления совершаются только умышленно. При этом, если обязательный платеж верно рассчитан, но вовремя не уплачен, то уголовной ответственности не будет.
Виды налоговых преступлений в 2025 году
Для удобства объединили сведения в наглядную таблицу.
Состав преступления
Вид наказания (верхние и нижние границы)
Статья УК
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица–плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
в крупном размере
от штрафа 100 000 – 300 000 руб. до лишения свободы на срок до года
в особо крупном размере
от штрафа 200 000 – 500 000 руб. до лишения свободы до трех лет
Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией
в крупном размере
от штрафа 100 000–300 000 руб. до лишения свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (или без, далее для упрощения —- дисквалификация)
группой лиц по предварительному сговору
в особо крупном размере
от штрафа 200 000–500 000 руб. до лишения свободы до пяти лет с дисквалификацией на срок до трех лет (или без)
Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента
в крупном размере
от штрафа 100 000–300 000 руб. до лишения свободы на срок до двух лет с дисквалификацией на срок до трех лет (или без)
в особо крупном размере
от штрафа 200 000–500 000 руб. до лишения свободы на срок до пяти лет с дисквалификацией на срок до трех лет (или без)
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по обязательным платежам
в крупном размере
от штрафа 200 000–500 000 руб. до лишения свободы до трех лет с дисквалификацией на тот же срок (или без)
в особо крупном размере
от штрафа 500 000 до 2 млн руб. до лишения свободы до пяти лет с дисквалификацией на срок до трех лет (или без)
Уклонение страхователя - физлица от уплаты страховых взносов на соцстрах или от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в крупном размере
от штрафа 200 000 руб. до обязательных работ на срок до 360 ч.
в особо крупном размере
от штрафа 300 000 руб. до лишения свободы на год
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в крупном размере
от штрафа 100 000–300 000 руб. до лишения свободы до года
То же деяние, совершенное:
от штрафа 300 000–500 000 руб. до лишения свободы до трех лет с дисквалификацией на тот же срок (или без)
Срок давности в 2025 году
Сроки давности зависят от тяжести преступления. По налогам (взносам, сборам) тяжесть преступления может быть или небольшой, или средней (см. ч. 1, 2, 3 ст. 15, п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 78, ч. 1, 2 ст. 198, ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 199.1 УК).
Так, два года составляет срок давности по налоговым преступлениям небольшой тяжести, совершенных:
организацией в крупном размере (кроме совершенных группой лиц);
ИП (в любом размере);
налоговым агентом в крупном размере.
Шесть лет составляет срок давности за налоговые преступления средней тяжести, совершенные:
организацией в особо крупном размере, в крупном размере группой лиц;
организацией в крупном размере группой лиц;
налоговым агентом в особо крупном размере.
Течение срока давности прекращается в последний день последнего года, не важно, рабочий, или выходной это день (п. 18 постановления Пленума ВС от 27.06.13 № 19).
Даже если приговор вступил в силу — если срок давности истек, от уголовной ответственности должны освободить (ст. 78 УК). Срок истек до возбуждения дела или во время следствия — дело не должно быть возбуждено, а возбужденное — прекращено (ч. 1 ст. 24 УПК). Это в том случае, если лицо не уклоняется от следствия или суда, для «уклонистов» течение срока давности просто приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК).
ООО «Габионы-М» представило за 2024 году «прибыльную» декларацию с заниженными показателями. Налоговая инспекция установила, что сумма недоимки — 20 млн руб., то есть причинен крупный ущерб. Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК.
Последний день уплаты налога на прибыль за 2024 год — 28 марта 2025 года, срок давности начал течь 29 марта 2025 года. Последний день, когда можно привлечь к уголовной ответственности — 28 марта 2027 года, то есть с 00:00 29 марта 2027 года привлечение к уголовной ответственности исключено — при условии, что подозреваемое лицо не уклонялось от следствия или суда А если, например, в январе 2026 года будет погашен долг, уплачены пени и штрафы, то уголовное дело вообще может быть прекращено.
Итак, налоговые преступления в 2025 году остаются предметом строгого правового регулирования. Правда, поправки в УК изменили ситуацию к лучшему и повысили ценность добровольного возмещения ущерба. Но по-прежнему не исключен риск уголовного преследования за невыполнение — реальное или мнимое — налоговых обязательств.
Возник риск возбуждения уголовного дела по «налоговой» статье — немедленно свяжитесь с адвокатами в области налогового права. Это единственный шанс избежать огромных штрафов, а то и реального срока.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» поможет в решении сложных вопросов, связанных с налоговыми, экономическими и должностными преступлениями. Мы сочетаем глубокие знания законодательства, многолетний практический опыт и индивидуальный подход к каждому делу.
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