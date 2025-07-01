Незаконное предпринимательство в 2025 году: риски и последствия

Какая предпринимательская деятельность будет считаться незаконной

Предпринимательская деятельность — это деятельность лица, которое зарегистрировано в установленном порядке. Такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Вот ситуации, когда бизнес становится незаконным:

Отсутствие регистрации — самозанятости, ИП, юридического лица. Пример: регулярная сдача жилых и нежилых помещений без регистрации в качестве ИП.

Занятие лицензируемым видом деятельности без лицензии. Пример: оказание косметологических услуг с нарушением кожного покрова, «капельницы красоты» и т. п.

Нарушение правообладателем условий лицензии. Пример: медицинские услуги оказывают в антисанитарных условиях.

Ключевой признак законности предпринимательской деятельности — это регистрация, то есть формальный признак. Если другие признаки бизнес-деятельности — рисковый характер, направленность на систематическое получение прибыли — не всегда очевидны, установить наличие или отсутствие регистрации никакого труда не составляет.

Поэтому факт наличия или отсутствия госрегистрации играет ключевую роль для решения вопроса о законности или незаконности деятельности.

Регистрация в качестве самозанятого или ИП — обязанность гражданина, который планирует заниматься бизнесом. Это прямое требование закона (п. 1 ст. 23 ГК РФ). За ведение незаконной предпринимательской деятельности установлена административная и уголовная ответственность.