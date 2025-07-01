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Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Регистрация и ликвидация бизнеса
Незаконное предпринимательство в 2025 году: риски и последствия

Незаконное предпринимательство в 2025 году: риски и последствия

Предпринимательская деятельность строго контролируется государством. Если не соблюдать требования закона, предпринимателю может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность. Рассказываем про риски и последствия незаконной деятельности.

Какая предпринимательская деятельность будет считаться незаконной

Предпринимательская деятельность — это деятельность лица, которое зарегистрировано в установленном порядке. Такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Вот ситуации, когда бизнес становится незаконным:

  • Отсутствие регистрации — самозанятости, ИП, юридического лица. Пример: регулярная сдача жилых и нежилых помещений без регистрации в качестве ИП.

  • Занятие лицензируемым видом деятельности без лицензии. Пример: оказание косметологических услуг с нарушением кожного покрова, «капельницы красоты» и т. п.

  • Нарушение правообладателем условий лицензии. Пример: медицинские услуги оказывают в антисанитарных условиях.

Ключевой признак законности предпринимательской деятельности — это регистрация, то есть формальный признак. Если другие признаки бизнес-деятельности — рисковый характер, направленность на систематическое получение прибыли — не всегда очевидны, установить наличие или отсутствие регистрации никакого труда не составляет. 

Поэтому факт наличия или отсутствия госрегистрации играет ключевую роль для решения вопроса о законности или незаконности деятельности.

Регистрация в качестве самозанятого или ИП — обязанность гражданина, который планирует заниматься бизнесом. Это прямое требование закона (п. 1 ст. 23 ГК РФ). За ведение незаконной предпринимательской деятельности установлена административная и уголовная ответственность.

Почему в 2025 году рискованно работать без регистрации

В условиях усиливающегося государственного контроля и цифровизации экономики ведение малого бизнеса без должного оформления становится все более рискованным. В 2025 году контролирующие органы активно используют современные технологии — анализируют движение платежей, используют искусственный интеллект для мониторинга доходов, взаимодействуют между собой, с банками, цифровыми платформами.

В 2025 году фактически невозможно скрыть реальную бизнес-деятельность, даже переходя на наличные расчеты. Банки с подозрением относятся, например, к тому, что клиент:

  • получает значительные (по мнению банка) суммы на свой счет;

  • вносит на счет наличные деньги, источник происхождения которых неясен.

Также банк может вообще ограничить снятие наличных, ссылаясь на защиту интересов клиента.

Усиление конкуренции и политика «информационной открытости» приводят к тому, что конкуренты подают анонимные доносы. В особенности это развито в сфере услуг и онлайн-бизнеса. Поэтому в 2025 году легализация деятельности — единственный путь для тех, кто планирует заниматься бизнесом. Иначе — не избежать ответственности.

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Незаконное предпринимательство в 2025 году: административная ответственность

Статья 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за:

  • осуществление бизнес-деятельности без государственной регистрации (самозанятого, ИП, юридического лица);

  • деятельность без специального разрешения — лицензии;

  • ведение бизнеса с нарушением условий, предусмотренных лицензией (иным спецразрешением).

Конкретный размер и вид санкций различается в зависимости от состава, тяжести проступка и того, кто стал нарушителем.

Правонарушение

Кто может быть привлечен к ответственности

Санкции

Осуществление бизнеса без госрегистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юридического лица

 

Только граждане

500 – 2 000 руб.

Бизнес без специального разрешения (лицензии), если это обязательно

Граждане

2 000 – 2 500 с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без

Должностные лица, ИП

4 000 – 5 000 руб. с конфискацией продукции, орудий, сырья или без

Юридические лица

40 000 – 50 000 руб. с конфискацией продукции, орудий производства, сырья или без

Занятие лицензируемой деятельностью с нарушением установленных требований и условий

Граждане

Предупреждение или штраф 1 500 – 2 000 руб.

Должностные лица, ИП

Штраф 3 000 – 4 000 руб.

Юридические лица

Штраф 30 000 – 40 000 руб.

Занятие лицензируемой деятельностью с грубым нарушением установленных требований и условий

ИП

4 000 – 8 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Должностные лица, ИП

5 000 – 10 000 руб.

Юридические лица

100 000 – 200 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

По КоАП РФ к административной ответственности могут привлечь не только ИП и юридических лиц, но и обычных граждан, которые регулярно реализуют товары. Но тут есть условия для наказания за незаконную предпринимательскую деятельность:

  • товары — не бывшие в употреблении (б/у) и не собственного производства; 

  • физлица — не владельцы личного подсобного хозяйства; 

  • услуги и работы осуществляются без регистрации и уплаты налогов с полученной прибыли. 

Подчеркнем, что разовое совершение сделки — например, продажа б/у велосипеда на Авито за 50 000 руб. — еще не повод для привлечения к ответственности. Отсутствует признак регулярности.

Если человек на постоянной основе закупает оптом такие велосипеды и перепродает на той же площадке, здесь тоже не все однозначно. Проверяющие должны доказать, что деятельность была систематической и направлена на получение прибыли. 

Для этого нужны основания:

  • свидетельские показания;

  • расписки клиентов, акты выполненных работ, оказанных услуг;

  • выписки с банковских счетов, подтверждающие получение регулярного дохода;

  • рекламные объявления.

Если в КоАП РФ есть специальная статья за определенный вид незаконного бизнеса, то применяется именно она. Например, есть ст. 14.1.3 — управление домом без лицензии. Если проверяющие докажут этот факт, то санкции должны последовать по ст. 14.1.3 КоАП РФ, а не по 14.1 КоАП РФ

Или если доказан факт занятия частной медицинской практикой без лицензии, то ответственность наступает по ч. 1 ст. 6.2 КоАП РФ (занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом), а не по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно).

Незаконное предпринимательство в 2025 году: уголовная ответственность

Многие ошибочно полагают, что бизнес без регистрации может повлечь за собой только административную ответственность. Но в некоторых случаях не исключена и уголовная ответственность.

Так, ст. 171 УК РФ предусматривает наказание за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществленную без:

  • государственной регистрации или с нарушением правил госрегистрации;

  • специального разрешения — лицензии, аккредитации;

  • соблюдения условий лицензирования или аккредитации.

Ответственность наступает не за сам факт нелегального ведения бизнеса, а тогда, когда это связано с извлечением крупного дохода или причинением значительного ущерба гражданам, организациям или государству.

В 2025 году, согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ

  • крупный ущерб (доход) — сумма свыше 3,5 млн руб.; 

  • особо крупный ущерб — свыше 13,5 млн руб. 

Имеется в виду выручка в полном объеме за все время незаконной деятельности, причем без учета расходов (такое разъяснение дал ВС в п. 12 постановления от 18.11.2004 № 23).

Санкции по ч. 1 ст. 171 УК РФ следующие:

  • штраф до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет;

  • обязательные работы на срок до 480 часов;

  • арест на срок до шести месяцев.

Нести ответственность по ст. 171 УК РФ может лишь вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (ст. 20 УК РФ), которое:

  • имеет статус ИП;

  • осуществляет предпринимательскую деятельность без госрегистрации в качестве ИП;

  • выполняет обязанности по руководству организацией, или фактически выполняет обязанности или функции руководителя организации (при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности юридическим лицом).

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство — не просто формальный запрет, а серьезное оружие в борьбе с недобросовестным бизнесом.

Итак, ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году мягче не стала. И не станет, так как теневой бизнес наносит серьезный урон бюджету. Налоговая служба с помощью банков и межведомственного обмена неустанно определяет признаки нелегальной предпринимательской деятельности. Государственный контроль становится все строже, а технологии — точнее.

Если вы хотите работать спокойно — не откладывайте регистрацию, получайте лицензии, соблюдайте лицензионные требования. Если уже столкнулись с претензиями со стороны контролирующих органов или получили протокол — не пытайтесь разобраться самостоятельно. Ошибка может стоить дорого, поэтому лучше обратиться к профессионалам.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» оказывает квалифицированную юридическую помощь. В команде работают адвокаты с многолетним опытом работы в правоохранительных органах. Наши услуги — комплексная защита бизнеса, сопровождение на разных стадиях уголовных дел экономической, налоговой и иных направленностей. Если остались вопросы — ждем вас на консультации.

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