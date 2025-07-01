Незаконное предпринимательство в 2025 году: риски и последствия

Какая предпринимательская деятельность будет считаться незаконной
Предпринимательская деятельность — это деятельность лица, которое зарегистрировано в установленном порядке. Такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Вот ситуации, когда бизнес становится незаконным:
Отсутствие регистрации — самозанятости, ИП, юридического лица. Пример: регулярная сдача жилых и нежилых помещений без регистрации в качестве ИП.
Занятие лицензируемым видом деятельности без лицензии. Пример: оказание косметологических услуг с нарушением кожного покрова, «капельницы красоты» и т. п.
Нарушение правообладателем условий лицензии. Пример: медицинские услуги оказывают в антисанитарных условиях.
Ключевой признак законности предпринимательской деятельности — это регистрация, то есть формальный признак. Если другие признаки бизнес-деятельности — рисковый характер, направленность на систематическое получение прибыли — не всегда очевидны, установить наличие или отсутствие регистрации никакого труда не составляет.
Поэтому факт наличия или отсутствия госрегистрации играет ключевую роль для решения вопроса о законности или незаконности деятельности.
Регистрация в качестве самозанятого или ИП — обязанность гражданина, который планирует заниматься бизнесом. Это прямое требование закона (п. 1 ст. 23 ГК РФ). За ведение незаконной предпринимательской деятельности установлена административная и уголовная ответственность.
Почему в 2025 году рискованно работать без регистрации
В условиях усиливающегося государственного контроля и цифровизации экономики ведение малого бизнеса без должного оформления становится все более рискованным. В 2025 году контролирующие органы активно используют современные технологии — анализируют движение платежей, используют искусственный интеллект для мониторинга доходов, взаимодействуют между собой, с банками, цифровыми платформами.
В 2025 году фактически невозможно скрыть реальную бизнес-деятельность, даже переходя на наличные расчеты. Банки с подозрением относятся, например, к тому, что клиент:
получает значительные (по мнению банка) суммы на свой счет;
вносит на счет наличные деньги, источник происхождения которых неясен.
Также банк может вообще ограничить снятие наличных, ссылаясь на защиту интересов клиента.
Усиление конкуренции и политика «информационной открытости» приводят к тому, что конкуренты подают анонимные доносы. В особенности это развито в сфере услуг и онлайн-бизнеса. Поэтому в 2025 году легализация деятельности — единственный путь для тех, кто планирует заниматься бизнесом. Иначе — не избежать ответственности.
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Незаконное предпринимательство в 2025 году: административная ответственность
Статья 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за:
осуществление бизнес-деятельности без государственной регистрации (самозанятого, ИП, юридического лица);
деятельность без специального разрешения — лицензии;
ведение бизнеса с нарушением условий, предусмотренных лицензией (иным спецразрешением).
Конкретный размер и вид санкций различается в зависимости от состава, тяжести проступка и того, кто стал нарушителем.
Правонарушение
Кто может быть привлечен к ответственности
Санкции
Осуществление бизнеса без госрегистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юридического лица
Только граждане
500 – 2 000 руб.
Бизнес без специального разрешения (лицензии), если это обязательно
Граждане
2 000 – 2 500 с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без
Должностные лица, ИП
4 000 – 5 000 руб. с конфискацией продукции, орудий, сырья или без
Юридические лица
40 000 – 50 000 руб. с конфискацией продукции, орудий производства, сырья или без
Занятие лицензируемой деятельностью с нарушением установленных требований и условий
Граждане
Предупреждение или штраф 1 500 – 2 000 руб.
Должностные лица, ИП
Штраф 3 000 – 4 000 руб.
Юридические лица
Штраф 30 000 – 40 000 руб.
Занятие лицензируемой деятельностью с грубым нарушением установленных требований и условий
ИП
4 000 – 8 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностные лица, ИП
5 000 – 10 000 руб.
Юридические лица
100 000 – 200 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
По КоАП РФ к административной ответственности могут привлечь не только ИП и юридических лиц, но и обычных граждан, которые регулярно реализуют товары. Но тут есть условия для наказания за незаконную предпринимательскую деятельность:
товары — не бывшие в употреблении (б/у) и не собственного производства;
физлица — не владельцы личного подсобного хозяйства;
услуги и работы осуществляются без регистрации и уплаты налогов с полученной прибыли.
Подчеркнем, что разовое совершение сделки — например, продажа б/у велосипеда на Авито за 50 000 руб. — еще не повод для привлечения к ответственности. Отсутствует признак регулярности.
Если человек на постоянной основе закупает оптом такие велосипеды и перепродает на той же площадке, здесь тоже не все однозначно. Проверяющие должны доказать, что деятельность была систематической и направлена на получение прибыли.
Для этого нужны основания:
свидетельские показания;
расписки клиентов, акты выполненных работ, оказанных услуг;
выписки с банковских счетов, подтверждающие получение регулярного дохода;
рекламные объявления.
Если в КоАП РФ есть специальная статья за определенный вид незаконного бизнеса, то применяется именно она. Например, есть ст. 14.1.3 — управление домом без лицензии. Если проверяющие докажут этот факт, то санкции должны последовать по ст. 14.1.3 КоАП РФ, а не по 14.1 КоАП РФ.
Или если доказан факт занятия частной медицинской практикой без лицензии, то ответственность наступает по ч. 1 ст. 6.2 КоАП РФ (занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом), а не по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно).
Незаконное предпринимательство в 2025 году: уголовная ответственность
Многие ошибочно полагают, что бизнес без регистрации может повлечь за собой только административную ответственность. Но в некоторых случаях не исключена и уголовная ответственность.
Так, ст. 171 УК РФ предусматривает наказание за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществленную без:
государственной регистрации или с нарушением правил госрегистрации;
специального разрешения — лицензии, аккредитации;
соблюдения условий лицензирования или аккредитации.
Ответственность наступает не за сам факт нелегального ведения бизнеса, а тогда, когда это связано с извлечением крупного дохода или причинением значительного ущерба гражданам, организациям или государству.
В 2025 году, согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ:
крупный ущерб (доход) — сумма свыше 3,5 млн руб.;
особо крупный ущерб — свыше 13,5 млн руб.
Имеется в виду выручка в полном объеме за все время незаконной деятельности, причем без учета расходов (такое разъяснение дал ВС в п. 12 постановления от 18.11.2004 № 23).
Санкции по ч. 1 ст. 171 УК РФ следующие:
штраф до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет;
обязательные работы на срок до 480 часов;
арест на срок до шести месяцев.
Нести ответственность по ст. 171 УК РФ может лишь вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (ст. 20 УК РФ), которое:
имеет статус ИП;
осуществляет предпринимательскую деятельность без госрегистрации в качестве ИП;
выполняет обязанности по руководству организацией, или фактически выполняет обязанности или функции руководителя организации (при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности юридическим лицом).
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство — не просто формальный запрет, а серьезное оружие в борьбе с недобросовестным бизнесом.
Итак, ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году мягче не стала. И не станет, так как теневой бизнес наносит серьезный урон бюджету. Налоговая служба с помощью банков и межведомственного обмена неустанно определяет признаки нелегальной предпринимательской деятельности. Государственный контроль становится все строже, а технологии — точнее.
Если вы хотите работать спокойно — не откладывайте регистрацию, получайте лицензии, соблюдайте лицензионные требования. Если уже столкнулись с претензиями со стороны контролирующих органов или получили протокол — не пытайтесь разобраться самостоятельно. Ошибка может стоить дорого, поэтому лучше обратиться к профессионалам.
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