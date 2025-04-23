В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность

За нарушения норм трудового законодательства работодателей привлекают к ответственности. Всего пять видов ответственности — дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная. С точки зрения закона неважно, случайное это нарушение или намеренное. Отвечать придется в любом случае. Наказание грозит как управленцам (независимо от уровня занимаемой должности), так и всей организации (в зависимости от вида ответственности). Для удобства собрали виды ответственности в таблице: Вид ответственности Основание для привлечения Чем грозит По какому НПА привлекают Дисциплинарная несоблюдение трудовых обязательств;

нарушение трудовой дисциплины;

отступление от договора замечание;

выговор;

увольнение ТК, локальные нормативные акты (ЛНА) Административная несоблюдение норм ТК и охраны труда предупреждение;

штраф;

приостановка деятельности КоАП Материальная причинение материального ущерба одной из сторон договора полное / частичное возмещение ущерба ТК, ЛНА Гражданско-правовая причинение имущественного вреда одной из сторон договора ГПХ полное возмещение имущественного вреда ГК Уголовная грубые нарушения ТК, повлекшие тяжкие последствия штраф;

принудительные работы;

лишение свободы УК

Дисциплинарное наказание обычно применяется к сотруднику. Например, если он не выполняет свои трудовые обязанности, нарушает трудовую дисциплину, отступает от договора, то ему могут назначить дисциплинарное наказание — от замечания до увольнения. Дисциплинарной ответственности подвергаются не только рядовые сотрудники, но и руководители подразделений, заместители руководителей. Работодатель сам решает, как именно наказать нарушителя — сделать выговор или лишить премии. Дисциплинарное взыскание применяется не на словах, а оформляется официально. Руководитель издает соответствующий приказ, а в личное дело сотрудника вносится запись.

Административная ответственность — следующий по строгости вид наказания за нарушения трудового законодательства. Больше всего административных наказаний происходит по ст. 5.27 КоАП. Рядовым сотрудникам такое редко грозит, чаще всего эту меру применяют к должностным лицам, руководителям отделов, ИП. Например, к административной ответственности могут привлечь руководителя отдела IT, главного бухгалтера, начальника службы безопасности и т. д. Чем выше должность нарушителя и серьезнее проступок, тем больше штраф. Самые высокие штрафы налагают на юрлиц — это объясняется их правовым статусом и уровнем ответственности.

К материальной ответственности могут привлечь как работодателя, так и работника. Стороны заключают трудовой договор, в котором прописывают свои обязанности. Та из сторон, которая нанесет другой стороне материальный ущерб, будет привлечена к материальной ответственности. Например, работодатель должен возместить ущерб, если ограничил сотрудника в исполнении его обязанностей (незаконно отстранил от деятельности, перевел на другую работу, не восстановил в должности и т.д.) (ст. 234 ТК).

Гражданско правовая ответственность — это меры наказания за нарушения обязательств по договорам ГПХ. Наказание грозит стороне, которая нарушила условия договора — работодателю или работнику. Нарушитель должен возместить не только причиненный ущерб, но и «компенсировать» упущенную выгоду. Причем по закону ущерб возвращается полностью.