В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность

Виды ответственности за нарушения трудового законодательства
За нарушения норм трудового законодательства работодателей привлекают к ответственности. Всего пять видов ответственности — дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная.
С точки зрения закона неважно, случайное это нарушение или намеренное. Отвечать придется в любом случае. Наказание грозит как управленцам (независимо от уровня занимаемой должности), так и всей организации (в зависимости от вида ответственности).
Для удобства собрали виды ответственности в таблице:
Вид ответственности
Основание для привлечения
Чем грозит
По какому НПА привлекают
Дисциплинарная
ТК, локальные нормативные акты (ЛНА)
Административная
Материальная
ТК, ЛНА
Гражданско-правовая
Уголовная
Дисциплинарная
Дисциплинарное наказание обычно применяется к сотруднику. Например, если он не выполняет свои трудовые обязанности, нарушает трудовую дисциплину, отступает от договора, то ему могут назначить дисциплинарное наказание — от замечания до увольнения.
Дисциплинарной ответственности подвергаются не только рядовые сотрудники, но и руководители подразделений, заместители руководителей. Работодатель сам решает, как именно наказать нарушителя — сделать выговор или лишить премии.
Дисциплинарное взыскание применяется не на словах, а оформляется официально. Руководитель издает соответствующий приказ, а в личное дело сотрудника вносится запись.
Административная
Административная ответственность — следующий по строгости вид наказания за нарушения трудового законодательства. Больше всего административных наказаний происходит по ст. 5.27 КоАП. Рядовым сотрудникам такое редко грозит, чаще всего эту меру применяют к должностным лицам, руководителям отделов, ИП.
Например, к административной ответственности могут привлечь руководителя отдела IT, главного бухгалтера, начальника службы безопасности и т. д.
Чем выше должность нарушителя и серьезнее проступок, тем больше штраф. Самые высокие штрафы налагают на юрлиц — это объясняется их правовым статусом и уровнем ответственности.
Материальная
К материальной ответственности могут привлечь как работодателя, так и работника. Стороны заключают трудовой договор, в котором прописывают свои обязанности. Та из сторон, которая нанесет другой стороне материальный ущерб, будет привлечена к материальной ответственности.
Например, работодатель должен возместить ущерб, если ограничил сотрудника в исполнении его обязанностей (незаконно отстранил от деятельности, перевел на другую работу, не восстановил в должности и т.д.) (ст. 234 ТК).
Гражданско-правовая
Гражданско правовая ответственность — это меры наказания за нарушения обязательств по договорам ГПХ. Наказание грозит стороне, которая нарушила условия договора — работодателю или работнику.
Нарушитель должен возместить не только причиненный ущерб, но и «компенсировать» упущенную выгоду. Причем по закону ущерб возвращается полностью.
Уголовная
Уголовная ответственность — это самый суровый вид наказания, который применяется как к работникам, так и к работодателям. Например, эта мера используется, когда нанесен тяжкий вред здоровью или нарушение требований охраны труда привело к смерти сотрудника.
В УК описаны случаи, когда работодателя могут привлечь к ответственности. Некоторые из них:
незаконное увольнение или отказ в приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста;
необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу беременной женщины или матери, имеющей детей в возрасте до трех лет;
полная или частичная невыплата зарплаты.
Например, если работодатель в корыстных целях не выплачивал зарплату на протяжении двух месяцев и более, то за это ему грозит ответственность — штраф до 500 тыс. руб., запрет на осуществление деятельности или отстранение от должности до трех лет (ст. 145.1 УК).
Кто может привлечь к ответственности
В зависимости от серьезности нарушения привлечь к ответственности может сам работодатель. Например, если сотрудник нарушает трудовую дисциплину, то работодатель вправе лишить его премии, уволить и т.д.
Руководителей организаций или отделов, совершивших серьезный проступок к ответственности привлекают контрольные органы — прокуратура, миграционная служба, ГИТ, СФР. Также они вправе обратиться в суд, если наказание предусматривает более жесткие меры, а не только штраф.
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В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность
Работодатель несет ответственность в случаях, описанных в Уголовном кодексе (см. таблицу ниже).
Нарушение
Краткое описание
Наказание
Ссылка на норму УК
Дискриминация в сфере труда
Ущемление прав работника по какому-либо признаку — возрасту, полу, вероисповеданию и т.д.
Нарушение требований охраны труда
Действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью
Нарушение требований охраны труда
Действия, повлекшие смерть человека или нескольких людей
Необоснованный отказ в приеме на работу
Несоблюдение законных прав сотрудника при приеме на работу (человека предпенсионного возраста)
Необоснованный отказ в приеме на работу
Несоблюдение законных прав сотрудника при приеме на работу (беременной женщины, матери с детьми не старше 3 лет)
Невыплата зарплаты и иных выплат
Невыплата частично (более 3 месяцев) или полностью (более 2 месяцев) зарплаты, пособий, пенсий и т.д.
Невыплата зарплаты и иных выплат
Невыплата частично или полностью зарплаты, пособий, пенсий и т.д., приведшие к тяжким последствиям
Нарушение тайны переговоров и сообщений
Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, сообщений, в том числе при злоупотреблении служебным положением
Незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные
Использование компьютерной информации с персональными данными граждан, в том числе несовершеннолетних лиц, трансграничная передача данных, незаконное создание информресурсов.
Незаконные действия с персональными данными
Статья 271.1 УК вступила в силу в декабре 2024 года. Она предусматривает ответственность за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные граждан. Под «действиями» подразумевается незаконный сбор, хранение, передача ПД, создание информресурсов.
Ответственность по ст. 271.1 УК разделена на шесть частей:
1. Незаконные действия с ПД граждан:
штраф до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период до 1 года;
принудительные работы или лишение свободы до 4 лет.
2. Незаконные действия с ПД несовершеннолетних лиц, специальными категориями и биометрическими ПД:
штраф до 700 тыс. руб. или в размере дохода за период до 2 лет с отстранением от должности или лишение права заниматься определенной деятельностью до 2 лет или без такового;
принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.
3. Незаконные действия с ПД по предварительному сговору группы лиц, с использованием служебного положения, в корыстных целях, с причинением крупного ущерба:
штраф до 1 млн руб. или в размере дохода за период до 3 лет с отстранением от должности или лишение права заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового;
принудительные работы до 5 лет и штраф до 1 млн руб. или в размере дохода за период до 3 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового;
лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 1 млн руб. или в размере дохода за период до 3 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.
4. Трансграничная передача ПД или носителей, содержащих эту информацию:
лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 2 млн руб. или в размере дохода за период до 3 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 4 лет или без такового.
5. Незаконные действия, предусмотренные ч. 1–4 ст. 271.1 УК, совершенные организованной группой:
лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 3 млн руб. или в размере дохода за период до 4 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 5 лет или без такового.
6. Создание, обеспечение функционирования информресурсов для совершения незаконных действия с ПД (сбор, хранение, передача):
штраф до 700 ты.с руб. или в размере дохода за период до 2 лет с отстранением от должности или лишение права заниматься определенной деятельностью до 2 лет или без такового;
принудительные работы до 5 лет и штраф до 700 тыс. руб. или в размере дохода за период до 2 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 2 лет или без такового;
лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 700 тыс. руб. или в размере дохода за период до 2 лет с отстранением от должности и лишением права заниматься определенной деятельностью до 2 лет или без такового.
Дискриминация в сфере труда
Работодатели не имеют право ущемлять сотрудников или соискателей по различным признакам — возрасту, религии, полу, национальности (ст. 3 ТК).
Например, руководитель не может отказать в приеме на работу девушке, мотивируя это тем, что «ей еще рожать, она уйдет в декрет» (дискриминация по полу). Также нельзя уволить сотрудника, которому до пенсии остается не более пяти лет (дискриминация по возрасту).
В УК дискриминации посвящены статьи 136, 144.1 и 145. Работодатели не могут ущемлять права работников при приеме на работу, равно как и при увольнении. Работодатель не может незаконно отказать в приеме на работу или уволить предпенсионера, беременную женщину, женщину с детьми младше трех лет.
Нарушение требований охраны труда
Соблюдение требований охраны труда — это безопасность жизни и здоровья граждан в компаниях. На производстве и предприятиях несоблюдение этих требований может привести к увечьям и травмам. Но еще хуже, когда халатное отношение к нормам охраны труда приводит к смерти человека или нескольких людей.
Ответственность за нарушения в области охраны труда описана в статье 143 УК.
Необоснованный отказ в приеме на работу
Работодатель не может без веских причин отказать в приеме на работу лицам предпенсионного возраста, беременным женщинам, матерям с детьми младше трех лет (ст. 144.1, 145 УК).
Предпенсионерами считаются граждане, которым до пенсии остается не более пяти лет. Например, ЦЗН направляет такого человека к работодателю, оставившему вакансию. Работодатель не может отказать в трудоустройстве, мотивируя тем, что соискателю скоро на пенсию.
Невыплата зарплаты и иных выплат
Для работодателей предусмотрена ответственность по УК, если они не выплачивают зарплату, пенсии, пособия и т.д. Работодателя накажут, если он частично не перечислял выплаты более трех месяцев, или полностью — более двух месяцев (ст. 145.1 УК).
Нарушение тайны переговоров и сообщений
Работодателя привлекут к ответственности по ст. 138 УК, если он раскрыл третьим лицам информацию из переписок, переговоров, телеграфных сообщений. Наиболее серьезное наказание грозит работодателю, если он раскрыл тайну переговоров или нарушений, используя свое служебное положение.
Можно ли избежать уголовной ответственности работодателя
Принять все меры для выплаты зарплаты
Финансовые трудности — это не повод оставлять работников без зарплаты. Чтобы не спровоцировать в отношении себя уголовное преследование по ст. 145.1 УК, частичные выплаты должны составлять не менее 50% от положенной выплаты.
Если компания испытывает финансовые трудности, то можно сократить штат работников, перейти на другой график работы, в крайнем случае — пройти процедуру банкротства.
Корректно аргументировать отказ или увольнение
Решение работодателя об отказе в трудоустройстве или увольнении должно быть корректным и не нарушать ст. 136, 144.1 и 145 УК.
Запрещена дискриминацию по возрасту, полу, национальности, религии и другим признакам, которые ущемляют права граждан, включая и права в сфере труда (ст. 3 ТК).
Контроль работы без вторжения в частную жизнь
Если для контроля рабочих процессов работодателю нужны данные переписок и переговоров, то заранее нужно составить внутренние регламенты и под подпись ознакомить с ними весь коллектив. В этом случае работодатель сможет пользоваться этими данными, не вмешиваясь в частную жизнь своих сотрудников.
Следить за соблюдением требований охраны труда
Регламентирование трудового процесса особенно важно для производственных и промышленных предприятий. Сотрудники работают на сложном оборудовании, которое при неправильном обращении может нанести тяжкий вред здоровью или привести к смерти. Отвечать придется руководителю, должностным лицам и виновникам происшествия по ст. 143 УК.
Следить за последними изменениями в ТК
Трудовое законодательство периодически обновляется и дополняется новыми нормами. Работодатель должен следить за этими изменениями, так как он несет прямую ответственность за нарушения в области охраны труда, проступки сотрудников, собственные действия в отношении персонала. Следует учитывать права инвалидов, беременных женщин, матерей с детьми, оценивать производственные риски, не задерживать оплату и т.д.
При каких условиях освободят от уголовной ответственности
Невыплата зарплаты — это серьезное нарушение по ст. 145.1 УК. В некоторых случаях для работодателей предусмотрено освобождение от уголовного наказания:
нарушение совершено впервые;
погашен долг перед сотрудником в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
выплачена компенсация сотруднику за задержку заработной платы;
в действиях работодателя нет иного состава правонарушения.
Освобождение от ответственности наступает, если все условия соблюдены одновременно.
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Выводы и рекомендации
Нарушение требований трудового законодательства чреваты различными последствиями для работодателей и управленцев — от «простого» дисциплинарного взыскания до уголовного преследования. Если в первом случае наказание «мягкое» — выговор, замечание, лишение премии, — то ответственность по УК предусматривает огромные штрафы, сотни часов работ, арест, лишение свободы, запрет на осуществление деятельности и отстранение от должности.
О чем помнить из УК:
Ст. 136, 144.1, 145 УК . Запрещена дискриминация по различным признакам — возрасту, полу, вероисповеданию, национальности. При отказе в трудоустройстве или увольнении найдите обоснованные причины. Если их нет, то не принять соискателя на должность или уволить сотрудника нельзя.
Ст. 138 УК. Запрещено раскрытие тайны переговоров и сообщений. Если эта информация нужна вам для эффективного контроля рабочего процесса, то создайте внутренние регламенты и ознакомьте сотрудников с ними под подпись.
Ст. 143 УК. Соблюдайте требования охраны труда. Например, на производстве каждое утро проводите инструктаж с отметкой в журнале, каждый сотрудник должен расписаться, что ознакомлен с правилами работы и ответственностью.
Ст. 145.1 УК. Своевременно выплачивайте зарплату и другие выплаты. Если компания испытывает финансовые трудности, то примите меры — сократите штат сотрудников, перейдите на другой график работы, пройдите процедуру банкротства.
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