«Удаленщикам» в помощь. Настраиваем роуминг ЭДО между «Платформой ЭДО» и СБИС

Инструкция для всех, кто собирается переходить на электронный документооборот или меняет ЭДО-оператора, и привык работать с 1С.

«Платформа ОФД», развивающая сервис «Платформа ЭДО», и «Тензор» («СБИС») запустили автоматический роуминг для обмена юридически значимыми документами, чтобы облегчить предпринимателям работу с маркировкой товаров и деловой оборот в условиях ковид-ограничений.

Роуминг — технология обмена юридически значимыми электронными документами между операторами электронного документооборота. Помогает обмениваться документами с контрагентами, которые подключены к разным ЭДО.

Теперь передача договоров, актов, счетов, приказов и других документов в системах СБИС и «Платформа ЭДО» доступна без процедуры ручной настройки и ожидания ответа оператора.

Предпринимателю или организации (клиенту оператора ЭДО) будет достаточно отправить приглашение своему контрагенту и, получить от него положительное решение (акцепт). Отправка документов тарифицируется в рамках приобретенной лицензии у соответствующего оператора, а входящие документы — бесплатны.

Как настроить документооборот через роуминг в «Платформе ЭДО»

Если ваш клиент (ЮЛ или ИП) является клиентом операторов «Тензор» (СБИС), «Такском» или «Калуга-Астрал», отправить приглашение ему можно через личный кабинет ЭДО. Для этого нужно нажать в верхнем меню «Еще»-«Приглашения».

В появившемся окне введите Идентификатор ЭДО контрагента (он выдается клиенту оператором ЭДО), которому вы хотите передать документ, после чего нажмите кнопку «Отправить».

При необходимости сообщите контрагенту о том, что вы отправили ему приглашение, после чего ожидайте приглашения с его стороны.

Кроме отправки, здесь также доступна функция проверки статуса настройки роуминга в случае, если контрагент сам выслал вам приглашение — для этого вбейте его идентификатор ЭДО в разделе «Приглашения» и нажмите кнопку «Проверить».

Возможны три варианта статуса:

Приглашение уже отправлено — вы отправили со своей стороны приглашение, и необходимо попросить контрагента его принять.

Приглашение ранее не отправлялось — ни вы, ни контрагент еще не отправляли приглашение на роуминг.

Настройка роуминга произведена — обмен приглашениями прошел успешно, и вы можете обмениваться документам.

Важно: Отправлять приглашение повторно нет необходимости!

Настраиваем обмен документами в 1С

Если вы привыкали работать в интерфейсе 1С, продолжайте делать то же самое и в ЭДО. Это бесплатно!

На сегодняшний день «Платформа ЭДО» успешно интегрирована в самые распространенные бухгалтерские продукты: 1C:Бухгалтерия предприятия 3.0, 1C:ERP Управление предприятием 2.2 и 2.4. В частности, разработано ПО «Обработка к программам 1С», позволяющая отправлять универсальные передаточные документы (УПД) контрагентам непосредственно через интерфейс 1С. Работает с версиями: ERP 2.2, 2,4., БП 3.0., УТ 11.4., Розница 2.3., Далион Тренд

С помощью такой системы от «Платформы ЭДО» можно автоматически создавать документы в формате .xml непосредственно из 1C, и там же обмениваться УПД. Дополнительно предусмотрена возможность в 1С полученных от контрагентов документов.

Для того, чтобы воспользоваться этим решением, необходимо:

Установить на ПК программу КРИПТО-ПРО; Установить файл Обработки 1С, скачав ее по этой ссылке; Получить или использовать имеющуюся КЭП; Получить API ID (токен) для авторизации в обработке.

Получить токен можно, перейдя в личный кабинет «Платформы ЭДО», после чего вставить в адресную строку браузера следующий адрес: https://edo.platformaofd.ru/token. Полученное значение необходимо скопировать в Обработку 1C — затем уже можно начинать работу.

Настройка взаимодействия необходимой конфигурации 1С и Обработки производится однократно и не нуждается в повторении.

Если у вас возникают вопросы или сложности в установке «Обработки» для своей конфигурации 1С — необходимо обратиться к партнерам «Платформы ОФД» — сервисным компаниям и центрам технического обслуживания кассовой техники в вашем регионе.