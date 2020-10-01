«Тензор» и «Платформа ОФД» запустили автороуминг ЭДО

Малому бизнесу станет проще работать на удаленке и взаимодействовать с системой маркировки товаров.

Клиентам «Тензор» («СБИС») и «Платформа ОФД» (развивает сервис «Платформа ЭДО») теперь стало еще проще обмениваться юридически значимыми документами благодаря запуску автоматического роуминга между операторами ЭДО.

Для передачи договоров, актов, счетов, приказов и других документов в системах СБИС и «Платформа ЭДО» уже не нужно проходить процедуру ручной настройки и ожидать ответной реакции от операторов. Компании или предпринимателю достаточно отправить приглашение своему контрагенту, и получить его акцепт (ответное положительное решение).

Отправка документов при этом тарифицируется в рамках приобретенной лицензии у соответствующего оператора, а получение — бесплатно.

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Роуминговое партнерство между СБИС, ведущим игроком рынка операторов ЭДО, и «Платформой ОФД», лидером рынка операторов ОФД, направлено на создание удобных условий работы в национальной системе маркировки товаров Честный ЗНАК.

Участники оборота маркированной продукции, включая производителей, дистрибьюторов, розничные торговые точки, смогут обмениваться электронными документами (УПД) и передавать коды маркировки в ЦРПТ — быстрее, легче, без ошибок и сбоев.

Александр Кошелев, коммерческий директор компании «Тензор»:

«Для нас всегда было важным обеспечить нашим клиентам обмен электронными документами с пользователями всех систем. У нас уже настроен роуминг с ведущими операторами ЭДО. Это позволяет нашим клиентам не задумываться, какой оператор у контрагента. Именно поэтому, как только „Платформа ОФД“ запустила ЭДО, мы сразу наладили роуминговый обмен».

Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами и руководитель направления маркировки ИТ-компании «Платформа ОФД»: