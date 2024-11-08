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Обязательные реквизиты кассового чека: что изменится в 2025 году

Чек на онлайн-кассе нужно не просто пробить. Важно, чтобы он соответствовал требованиям законодательства — содержал необходимые реквизиты. В 2025 году правила планируют изменить. Разберемся, какие обязательные реквизиты должны быть в чеке сейчас и какие изменения ждут в 2025 году.

Какие обязательные реквизиты должны быть в чеке

Кассовый чек, будучи фискальным документом (ФД), должен содержать обязательные реквизиты (ст. 4.7 закона от 22.05.2003 54-ФЗ):

  • название документа;

  • порядковый номер чека;

  • дата, время и адрес расчета;

  • наименование организации или ФИО предпринимателя;

  • ИНН компании или ИП;

  • налоговый режим предприятия;

  • признак расчета (приход, расход, возврат прихода или возврат расхода);

  • названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество;

  • ставка НДС для каждой позиции в чеке;

  • способ оплаты товара и его сумма (наличный или безналичный расчет);

  • ФИО кассира;

  • регистрационный номер кассы;

  • заводской номер фискального накопителя;

  • фискальный признак документа;

  • сайт ФНС — nalog.gov.ru;

  • номер телефона или адрес электронной почты покупателя (это необязательный реквизит, если покупатель не просил отправить ему электронный чек);

  • номер фискального документа;

  • номер смены;

  • QR-код, в котором зашифрована информация о расчете — благодаря ему покупатель всегда может проверить легальность покупки. 

Перечисленные выше реквизиты обязательны для большинства пробиваемых кассовых чеков. Исключение касается лишь ККТ, которые работают в автономном режиме.

Автономные кассы не предусматривают обязательной онлайн-передачи ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД. Поэтому в таких документах можно не указывать сайт налоговой, почту и телефон покупателя, адрес электронной почты продавца.

Помимо обязательных реквизитов, в чеке могут присутствовать и дополнительные, которые необходимо указывать при определенных ситуациях или в зависимости от потребностей пользователя ККТ. Например, код товара (тег 1162) потребуется указать — для продукции, которую нужно маркировать. Список дополнительных реквизитов чека утвержден приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

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Сейчас обсуждаются изменения, которые планируется внести в устоявшиеся реквизиты фискальных документов, а также новые требования к качеству печати документов.

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Какие изменения ждут фискальные документы в 2025 году

Согласно приказу ФНС «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@», размещенному на портале проектов нормативных правовых актов в фискальные документы планируют внести следующие изменения:

1. Гостиницы должны будут отражать в чеках сведения о новом туристическом налоге.

2. В ФД будут указывать налоговые ставки для компаний из новых регионов. Они должны будут платить НДС по упрощенной схеме. 

3. В список реквизитов планируют добавить:

  • часовая зона (тег 1011);

  • сумма НДС чека (тег 1119);

  • сумма НДС (тег 1120);

  • признак расчета в «Интернет» (тег 1125).

4. В таблицу 8 «Значения реквизита» «ставка НДС» (тег 1199) хотят включить: 

  • ставки НДС 5%;

  • ставки НДС 7%;

  • ставки НДС расч. 5/105;

  • ставки НДС расч. 7/107.

Такие изменения будут применяться с момента их опубликования.

Какие требования будут предъявляться к печати фискальных документов

Изменения прописаны в п. 4 проекта. Фискальные документы должны будут соответствовать следующим требованиям:

  • Высота символов (строчных букв) на бумаге должна быть не менее 2 мм, интервал между строками — не менее 0,5 мм, контрастность печати — не менее 40%.

  • Размер QR-кода должен быть не менее 20х20 мм, контрастность печати элементов — не менее 40%.

Согласно п. 2 проекта приказа изменения заработают с момента опубликования. Предполагаемый срок вступления изменений в силу — с 1 марта 2025 года. Срок действия — до 1 марта 2031 года.

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