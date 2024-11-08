Обязательные реквизиты кассового чека: что изменится в 2025 году

Кассовый чек, будучи фискальным документом (ФД), должен содержать обязательные реквизиты (ст. 4.7 закона от 22.05.2003 54-ФЗ):

название документа;

порядковый номер чека;

дата, время и адрес расчета;

наименование организации или ФИО предпринимателя;

ИНН компании или ИП;

налоговый режим предприятия;

признак расчета (приход, расход, возврат прихода или возврат расхода);

названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество;

ставка НДС для каждой позиции в чеке;

способ оплаты товара и его сумма (наличный или безналичный расчет);

ФИО кассира;

регистрационный номер кассы;

заводской номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

сайт ФНС — nalog.gov.ru;

номер телефона или адрес электронной почты покупателя (это необязательный реквизит, если покупатель не просил отправить ему электронный чек);

номер фискального документа;

номер смены;

QR-код, в котором зашифрована информация о расчете — благодаря ему покупатель всегда может проверить легальность покупки.

Перечисленные выше реквизиты обязательны для большинства пробиваемых кассовых чеков. Исключение касается лишь ККТ, которые работают в автономном режиме.

Автономные кассы не предусматривают обязательной онлайн-передачи ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД. Поэтому в таких документах можно не указывать сайт налоговой, почту и телефон покупателя, адрес электронной почты продавца.

Помимо обязательных реквизитов, в чеке могут присутствовать и дополнительные, которые необходимо указывать при определенных ситуациях или в зависимости от потребностей пользователя ККТ. Например, код товара (тег 1162) потребуется указать — для продукции, которую нужно маркировать. Список дополнительных реквизитов чека утвержден приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

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Сейчас обсуждаются изменения, которые планируется внести в устоявшиеся реквизиты фискальных документов, а также новые требования к качеству печати документов.