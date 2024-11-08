Обязательные реквизиты кассового чека: что изменится в 2025 году

Какие обязательные реквизиты должны быть в чеке
Кассовый чек, будучи фискальным документом (ФД), должен содержать обязательные реквизиты (ст. 4.7 закона от 22.05.2003 54-ФЗ):
название документа;
порядковый номер чека;
дата, время и адрес расчета;
наименование организации или ФИО предпринимателя;
ИНН компании или ИП;
налоговый режим предприятия;
признак расчета (приход, расход, возврат прихода или возврат расхода);
названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество;
ставка НДС для каждой позиции в чеке;
способ оплаты товара и его сумма (наличный или безналичный расчет);
ФИО кассира;
регистрационный номер кассы;
заводской номер фискального накопителя;
фискальный признак документа;
сайт ФНС — nalog.gov.ru;
номер телефона или адрес электронной почты покупателя (это необязательный реквизит, если покупатель не просил отправить ему электронный чек);
номер фискального документа;
номер смены;
QR-код, в котором зашифрована информация о расчете — благодаря ему покупатель всегда может проверить легальность покупки.
Перечисленные выше реквизиты обязательны для большинства пробиваемых кассовых чеков. Исключение касается лишь ККТ, которые работают в автономном режиме.
Автономные кассы не предусматривают обязательной онлайн-передачи ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД. Поэтому в таких документах можно не указывать сайт налоговой, почту и телефон покупателя, адрес электронной почты продавца.
Помимо обязательных реквизитов, в чеке могут присутствовать и дополнительные, которые необходимо указывать при определенных ситуациях или в зависимости от потребностей пользователя ККТ. Например, код товара (тег 1162) потребуется указать — для продукции, которую нужно маркировать. Список дополнительных реквизитов чека утвержден приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
С сервисом «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД» вы будете уверены в соблюдении законодательства по кассовой дисциплине: при обнаружении ошибок сервис оповестит вас — вовремя внесенные корректировки обезопасят бизнес от штрафов ФНС.
Сейчас обсуждаются изменения, которые планируется внести в устоявшиеся реквизиты фискальных документов, а также новые требования к качеству печати документов.
Контроль нарушений
Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям
Какие изменения ждут фискальные документы в 2025 году
Согласно приказу ФНС «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@», размещенному на портале проектов нормативных правовых актов в фискальные документы планируют внести следующие изменения:
1. Гостиницы должны будут отражать в чеках сведения о новом туристическом налоге.
2. В ФД будут указывать налоговые ставки для компаний из новых регионов. Они должны будут платить НДС по упрощенной схеме.
3. В список реквизитов планируют добавить:
часовая зона (тег 1011);
сумма НДС чека (тег 1119);
сумма НДС (тег 1120);
признак расчета в «Интернет» (тег 1125).
4. В таблицу 8 «Значения реквизита» «ставка НДС» (тег 1199) хотят включить:
ставки НДС 5%;
ставки НДС 7%;
ставки НДС расч. 5/105;
ставки НДС расч. 7/107.
Такие изменения будут применяться с момента их опубликования.
Какие требования будут предъявляться к печати фискальных документов
Изменения прописаны в п. 4 проекта. Фискальные документы должны будут соответствовать следующим требованиям:
Высота символов (строчных букв) на бумаге должна быть не менее 2 мм, интервал между строками — не менее 0,5 мм, контрастность печати — не менее 40%.
Размер QR-кода должен быть не менее 20х20 мм, контрастность печати элементов — не менее 40%.
Согласно п. 2 проекта приказа изменения заработают с момента опубликования. Предполагаемый срок вступления изменений в силу — с 1 марта 2025 года. Срок действия — до 1 марта 2031 года.
Чтобы вовремя отследить возможные нарушения в фискальных документах, подключайте сервис «Контроль нарушений» от «Платформа ОФД»: так вы в режиме онлайн сможете отслеживать ошибки в работе кассы и неточности в кассовых чеках и вовремя их устранять, не дожидаясь предписаний налоговой инспекции. Сервис «Контроль нарушений» — это гарантия отсутствия штрафов из-за нарушений кассовой дисциплины.
Читайте также:
Фискальный накопитель: как использовать, хранить, менять. Разница между ФН на 15 и 36 месяцев.
Как работает госконтроль по данным касс и ОФД без плановых проверок.
Контроль нарушений
Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KWxie
Начать дискуссию