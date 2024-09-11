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Фискальный накопитель: как использовать, хранить, менять. Разница между ФН на 15 и 36 месяцев

Касса не будет работать без такого важного дополнения, как фискальный накопитель (ФН). Да, мало приобрести ККТ и подключить ОФД, нужен еще фискальный накопитель. Какие бывают разновидности, как его выбрать и сколько прослужит — расскажем подробнее.
Фискальный накопитель: как использовать, хранить, менять. Разница между ФН на 15 и 36 месяцев
Иллюстрация: Obsahovka/pixabay

Как выбрать фискальный накопитель

Фискальный накопитель — это устройство, которое записывает и хранит всю информацию о проведенных через кассу операциях. Исправить информацию на ФН нельзя. Из фискального накопителя информация передается ОФД в зашифрованном виде, а ОФД передает ее, в свою очередь, в налоговый орган. Использование ФН регламентировано ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.

ФНы различаются по сроку действия, сейчас их выпускают на 15 и 36 месяцев. После истечения этого времени или если память фискального накопителя заполнилась раньше, его нужно заменить — повторно использовать устройство не получится.

Также важно знать, что выбор фискального накопителя зависит от системы налогообложения вашего бизнеса и рода деятельности.

Фискальный накопитель на 15 месяцев могут выбрать предприниматели:

  • Работающие в продажах на ОСНО.

  • Совмещающие специальные и основную системы налогообложения, например, упрощенную и ОСНО.

  • торгующие подакцизным товаром на упрощенной или патентной системе — при этом срок действия ФН сокращается до 13 месяцев. Они могут выбрать и ФН на 36 мес., но срок его работы все равно будет ограничен 13 месяцами.

  • Ведущие сезонные работы на упрощенном или патентном режиме. 

  • Работающие автономно и реализующие подакцизную продукцию. При этом срок службы ФН сокращается до 13 месяцев.

Фискальный накопитель на 36 месяцев могут выбрать предприниматели:

  • Работающие в торговле на УСН, патенте или ЕСХН.

  • Оказывающие услуги на упрощенной или патентной системе налогообложения.

  • Торгующие подакцизным товаром на УСН или ПСН. При этом срок действия ФН сокращается до 13 месяцев.

  • Работающие автономно. В этом случае срок службы ФН сокращается до 18 месяцев.

  • Ведущие сезонный бизнес, при этом срок службы ФН не сокращается.

Какой бы вы ни выбрали ФН, важно убедиться, что модель аккредитована ФНС — проверить можно в реестре по ссылке.

Фискальные накопители, аккредитованные ФНС, в том числе в комплекте с тарифом ОФД от «Платформы ОФД» — будьте уверены в законности бизнеса и четкой передаче данных в налоговую. Специалисты помогут подобрать подходящий ФН для вашего бизнеса. 

Выбрать фискальный накопитель

Как заменить фискальный накопитель

За сроком действия фискального накопителя нужно тщательно следить, впрочем, в личном кабинете онлайн-кассы и оператора ОФД вам поступит уведомление о необходимости замены.

Для замены ФН следуйте следующему алгоритму действий:

1. Убедитесь, что все документы переданы в ОФД, т.е. в отчете о закрытии смены в поле «Количество непереданных ФД» должно быть пусто. 

2. Сформируйте на ККТ отчеты о закрытии смены и о закрытии ФН. В дальнейшем вам понадобятся следующие данные из отчета о закрытии ФН:

  • дата и время формирования отчета;

  • номер фискального документа;

  • фискальный признак.

3. Извлеките старый ФН (обычно это можно делать самостоятельно, но лучше ознакомиться с документами и гарантией на онлайн-кассу — иногда самостоятельное вскрытие корпуса аппарата может привести к окончанию гарантийного срока).

4. Установите новый ФН.

5. Сформируйте на кассе отчет об изменении параметров регистрации или фискализации.

6. Перерегистрируйте кассу с указанием причины «Замена фискального накопителя» — это можно сделать в личном кабинете ОФД или на сайте налоговой. Если фискальный накопитель сломан или утрачен, то перерегистрацию необходимо проводить через сайт ФНС.

После окончания срока действия ФН нужно хранить в недоступном для посторонних лиц месте в течение 5 лет.

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Фискальный накопитель заблокирован. Почему это произошло

Иногда фискальный накопитель может быть заблокирован до окончания срока действия. Это происходит в следующих случаях:

  • В течение 30 дней от оператора фискальных данных (ОФД) не приходят подтверждения о поступлении чеков. 30 дней отсчитываются с момента последнего сформированного чека на кассе чека, информация о котором была передана. 

В течение 30 дней касса еще продолжает печатать чеки — информация о них сохраняется на ФН. Но если не передать данные в ОФД до истечения назначенного срока, накопитель заблокируется.

Исключение составляет применение кассы в автономном режиме, то есть без обязательного  подключения к ОФД. Также чеки могут не уходить в ОФД по техническим причинам. Например, отсутствие интернета — это частая причина, сбой в работе кассы или ФН. Важно отслеживать в личном кабинете ОФД стабильную отправку чеков.

  • Память ФН заполнена или закончился срок действия. Когда ресурс памяти ФН станет менее 30 дней, в отчете о закрытии смены появляется строка «Ресурс ФН менее 30 дней».

Личный кабинет «Платформа ОФД» позволяет следить за состоянием касс и вовремя принимать меры по замене фискальных накопителей, регистрировать и перерегистрировать ККТ с возможностью отслеживания статуса.  

Как не допустить блокировку фискального накопителя

  1. Следить в личном кабинете ОФД за сроком действия накопителя и производить своевременную замену.

  2. Отслеживать, что подтверждения о поступлении чеков от оператора фискальных данных приходят. При формировании отчета о закрытии смены или отчета о текущем состоянии расчетов поле «Количество непереданных ФД» должно быть пустым.

При блокировке ФН можно попробовать устранить причины блокировки: проверьте подключение к интернету, как один из вариантов. Когда все данные попадут к ОФД, блокировку отменят, можно будет продолжить работать в обычном режиме.

Четко следить за сроком действия фискального накопителя поможет инструментарий личного кабинета «Платформа ОФД». Фискальные накопители в наличии и на заказ от компании «Платформа ТД».

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Платформа ОФД

Фискальные накопители в наличии и на заказ

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