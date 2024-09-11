Фискальный накопитель: как использовать, хранить, менять. Разница между ФН на 15 и 36 месяцев

Касса не будет работать без такого важного дополнения, как фискальный накопитель (ФН). Да, мало приобрести ККТ и подключить ОФД, нужен еще фискальный накопитель. Какие бывают разновидности, как его выбрать и сколько прослужит — расскажем подробнее.

Как выбрать фискальный накопитель

Фискальный накопитель — это устройство, которое записывает и хранит всю информацию о проведенных через кассу операциях. Исправить информацию на ФН нельзя. Из фискального накопителя информация передается ОФД в зашифрованном виде, а ОФД передает ее, в свою очередь, в налоговый орган. Использование ФН регламентировано ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.

ФНы различаются по сроку действия, сейчас их выпускают на 15 и 36 месяцев. После истечения этого времени или если память фискального накопителя заполнилась раньше, его нужно заменить — повторно использовать устройство не получится.

Также важно знать, что выбор фискального накопителя зависит от системы налогообложения вашего бизнеса и рода деятельности.

Фискальный накопитель на 15 месяцев могут выбрать предприниматели:

Работающие в продажах на ОСНО.

Совмещающие специальные и основную системы налогообложения, например, упрощенную и ОСНО.

торгующие подакцизным товаром на упрощенной или патентной системе — при этом срок действия ФН сокращается до 13 месяцев. Они могут выбрать и ФН на 36 мес., но срок его работы все равно будет ограничен 13 месяцами.

Ведущие сезонные работы на упрощенном или патентном режиме.

Работающие автономно и реализующие подакцизную продукцию. При этом срок службы ФН сокращается до 13 месяцев.

Фискальный накопитель на 36 месяцев могут выбрать предприниматели:

Работающие в торговле на УСН, патенте или ЕСХН.

Оказывающие услуги на упрощенной или патентной системе налогообложения.

Торгующие подакцизным товаром на УСН или ПСН. При этом срок действия ФН сокращается до 13 месяцев.

Работающие автономно. В этом случае срок службы ФН сокращается до 18 месяцев.

Ведущие сезонный бизнес, при этом срок службы ФН не сокращается.

Какой бы вы ни выбрали ФН, важно убедиться, что модель аккредитована ФНС — проверить можно в реестре по ссылке.

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Как заменить фискальный накопитель

За сроком действия фискального накопителя нужно тщательно следить, впрочем, в личном кабинете онлайн-кассы и оператора ОФД вам поступит уведомление о необходимости замены.

Для замены ФН следуйте следующему алгоритму действий:

1. Убедитесь, что все документы переданы в ОФД, т.е. в отчете о закрытии смены в поле «Количество непереданных ФД» должно быть пусто.

2. Сформируйте на ККТ отчеты о закрытии смены и о закрытии ФН. В дальнейшем вам понадобятся следующие данные из отчета о закрытии ФН:

дата и время формирования отчета;

номер фискального документа;

фискальный признак.

3. Извлеките старый ФН (обычно это можно делать самостоятельно, но лучше ознакомиться с документами и гарантией на онлайн-кассу — иногда самостоятельное вскрытие корпуса аппарата может привести к окончанию гарантийного срока).

4. Установите новый ФН.

5. Сформируйте на кассе отчет об изменении параметров регистрации или фискализации.

6. Перерегистрируйте кассу с указанием причины «Замена фискального накопителя» — это можно сделать в личном кабинете ОФД или на сайте налоговой. Если фискальный накопитель сломан или утрачен, то перерегистрацию необходимо проводить через сайт ФНС.

После окончания срока действия ФН нужно хранить в недоступном для посторонних лиц месте в течение 5 лет.

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Фискальный накопитель заблокирован. Почему это произошло

Иногда фискальный накопитель может быть заблокирован до окончания срока действия. Это происходит в следующих случаях:

В течение 30 дней от оператора фискальных данных (ОФД) не приходят подтверждения о поступлении чеков. 30 дней отсчитываются с момента последнего сформированного чека на кассе чека, информация о котором была передана.

В течение 30 дней касса еще продолжает печатать чеки — информация о них сохраняется на ФН. Но если не передать данные в ОФД до истечения назначенного срока, накопитель заблокируется.

Исключение составляет применение кассы в автономном режиме, то есть без обязательного подключения к ОФД. Также чеки могут не уходить в ОФД по техническим причинам. Например, отсутствие интернета — это частая причина, сбой в работе кассы или ФН. Важно отслеживать в личном кабинете ОФД стабильную отправку чеков.

Память ФН заполнена или закончился срок действия. Когда ресурс памяти ФН станет менее 30 дней, в отчете о закрытии смены появляется строка «Ресурс ФН менее 30 дней».

Личный кабинет «Платформа ОФД» позволяет следить за состоянием касс и вовремя принимать меры по замене фискальных накопителей, регистрировать и перерегистрировать ККТ с возможностью отслеживания статуса.

Как не допустить блокировку фискального накопителя

Следить в личном кабинете ОФД за сроком действия накопителя и производить своевременную замену. Отслеживать, что подтверждения о поступлении чеков от оператора фискальных данных приходят. При формировании отчета о закрытии смены или отчета о текущем состоянии расчетов поле «Количество непереданных ФД» должно быть пустым.

При блокировке ФН можно попробовать устранить причины блокировки: проверьте подключение к интернету, как один из вариантов. Когда все данные попадут к ОФД, блокировку отменят, можно будет продолжить работать в обычном режиме.

Четко следить за сроком действия фискального накопителя поможет инструментарий личного кабинета «Платформа ОФД». Фискальные накопители в наличии и на заказ от компании «Платформа ТД».

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