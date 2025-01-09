Что такое ФФД и для чего он нужен

Каждый следующий чек похож на предыдущий, даже из разных магазинов: сверху номер документа, когда произведен расчет и информация о компании, потом — перечень купленных товаров или услуг, а внизу — сведения о кассе. Думаете, это случайно? Нет, это требование ФНС.

Ежедневно в налоговую поступает большое количество чеков. Чтобы этот объем можно было обработать и отследить, соблюдаются ли требования закона во всех документах, чеки должны соответствовать определенному стандарту. За это и отвечает формат фискальных документов (ФФД).

ФФД — это единые формат для всех участников контрольно-кассовой дисциплины: пользователей, операторов фискальных данных (ФФД) и других участников рынка. Требования закреплены в приказе ФНС от 14.09.2020 от № ЕД-7-20/662@.

Если попадающие в налоговую чеки не соответствуют ни одному из ФФД, то ФНС их не принимает.