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Кассовые операции

Что такое ФФД и для чего он нужен

ФФД — это формат фискальных документов. Рассказываем, для чего нужен ФФД, какие версии бывают и как выбрать подходящую именно вашему бизнесу.

Что такое ФФД

Каждый следующий чек похож на предыдущий, даже из разных магазинов: сверху номер документа, когда произведен расчет и информация о компании, потом — перечень купленных товаров или услуг, а внизу — сведения о кассе. Думаете, это случайно? Нет, это требование ФНС.

Ежедневно в налоговую поступает большое количество чеков. Чтобы этот объем можно было обработать и отследить, соблюдаются ли требования закона во всех документах, чеки должны соответствовать определенному стандарту. За это и отвечает формат фискальных документов (ФФД).

ФФД — это единые формат для всех участников контрольно-кассовой дисциплины: пользователей, операторов фискальных данных (ФФД) и других участников рынка. Требования закреплены в приказе ФНС от 14.09.2020 от № ЕД-7-20/662@.

Если попадающие в налоговую чеки не соответствуют ни одному из ФФД, то ФНС их не принимает.

Какие форматы фискальных документов существуют

На данный момент в обороте три формата фискальных документов:

  • 1.05;

  • 1.1;

  • 1.2.

ФФД 1.05.

Этот формат могут использовать только предприятия, не работающие с маркированным товаром. ФФД 1.05. предусматривался как переходный к 1.1., поэтому содержит ограниченное количество данных:

  • Система налогообложения.

  • Сумма сделки и НДС.

  • Наименование товара.

  • Способ оплаты (наличными, безнал, в кредит, с помощью подарочной карты и т. д.).

  • Зачет аванса.

  • Адрес и место расчета.

  • Номер смены и т.д.

ФФД 1.1. 

Этот формат также можно применять только компаниям, не работающим с маркировкой, но в нем гораздо больше данных. По сравнению с ФФД 1.05. в ФФД 1.1. основные изменения это добавление новых фискальных документов:

  • счетчики по различным операциям, например, по количеству операций прихода и расход, возврата прихода, а также по отдельным видам операций.

Также скорректирована работа чека коррекции, теперь исправлять ошибки можно уже в выбитом ранее чеке.

Контроль нарушений

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ФФД 1.2.

Этот формат введен 6 августа 2021 года. Только этот формат можно использовать в работе с маркированными товарами. ФФД 1.2. позволяет формировать специфические фискальные документы: запрос о коде маркировки в «Честный ЗНАК» и ответ на него, уведомление о продаже маркированного товара с ответной квитанцией. Эти документы уходят не в ФНС, а напрямую в «Честный ЗНАК» — систему контроля за маркированными товарами.

Чтобы касса могла работать с конкретным форматом фискальных данных, она должна быть включена в реестр налоговой по этому ФФД. Проверить свою кассу можно по ссылке.

Какой ФФД выбрать для бизнеса

Если вы ведете бизнес в сфере, связанной с товарами, которые нужно маркировать, то нужно использовать именно ФФД 1.2. Этот формат может сформировать не только специальные чеки, но и передать данные в национальную систему маркировки и прослеживаемости продукции «Честный ЗНАК».

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Что будет, если применять неверную версию ФФД

Если вы обязаны применять ФФД 1.2, а применяете другой формат, вам грозит штраф. Официально это нарушение называется «Применение ККТ, не соответствующей требованиям». Согласно пункту 4 статьи 14.5 КоАП штрафы следующие:

  • 1500–3000 ₽ — для физлиц и ИП.

  • 5000–10 000 ₽ — для юрлиц.

Срок давности для привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), составляет один год. Отсчет этого срока начинается с момента совершения правонарушения. В случае длящегося правонарушения срок начинается с даты его выявления проверяющими органами (ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП, постановление КС от 17.05.2022 № 19-П). Длящееся правонарушение подразумевает многократное и продолжительное нарушение правил использования ККТ.

Как определить формат, по которому работает ваша касса

От этого зависит, как исправлять ошибки в чеках.

Чтобы поправить ошибку в уже сформированном чеке, нужно:

  • формировать чек коррекции для ФФД версии 1.1 или 1.2;

  • формировать идентичный чек с обратным признаком расчета и правильный чек с признаком приход для ФФД 1.05.

Узнать версию ФФД можно в личном кабинете ОФД:

1. Войдите в личный кабинет ОФД.

2. В перечне касс выберите нужную кассу.

3. В ее карточке есть версия ФФД.

Формат фискальных данных — важный элемент контрольно-кассовой дисциплины. Держите под контролем кассовое оборудование с сервисом «Платформа ОФД». «Платформа ОФД» — полный комплекс услуг по работе с контрольно-кассовой техникой. С таким сервисом вам не придется волноваться за свой бизнес: мы несем ответственность за работу вашего кассового оборудования и четкую передачу сведений в контролирующие органы. В личном кабинете «Платформы ОФД» есть раздел «Мониторинг», где можно наблюдать за работой с кассовыми чеками в режиме онлайн. Также за статусами чеков и состоянием регистрации кассы можно следить в сервисе «Контроль нарушений».

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