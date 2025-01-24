Общепит–2025: правила применения ККТ 

Если деятельность компании или ИП предполагает расчеты с клиентами, использовать контрольно-кассовую технику нужно обязательно, если иное не предусмотрено законодательством (п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Под эту норму попадает сфера общепита — кафе, столовые, рестораны и т. д. При расчетах с посетителями они должны использовать онлайн-кассы, если не относятся к категориям организаций, которые освобождены от этой обязанности:

Столовые в образовательных учреждениях , которые обслуживают учащихся и сотрудников в учебный период.

Компания или ИП работает в отдаленном или труднодоступном регионе. Например, в отдаленном поселке нет интернета, и организация физически не может использовать онлайн-кассу.

Остальные организации, будь то большая сеть точек питания или небольшая кофейня, должны пользоваться онлайн-кассами при расчетах с посетителями.