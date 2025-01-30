Маркировка товаров с 2025 года: что нужно знать бизнесу

Товары, которые нужно маркировать сейчас
В список обязательной маркировки входят следующие группы товаров:
пиво и слабоалкогольная продукция;
безалкогольные напитки;
молочная продукция;
упакованная вода;
лекарства;
табак;
товары легкой промышленности;
обувь;
шубы;
медицинские изделия;
духи и туалетная вода;
шины и покрышки;
фототехника;
биологически активные добавки;
корм для животных;
растительные масла;
антисептики;
кресла-коляски;
икра осетровых и лососевых рыб;
велосипеды и велосипедные рамы;
консервированные продукты;
лекарственные ветпрепараты;
безалкогольное пиво;
технические средства реабилитации.
При этом бизнес ждет расширение категорий обязательной маркировки. Расслабляться некогда — начинаем готовиться к нововведениям! Вопросы маркировки поможет решить сервис «Учет марок». Сервис позволяет выявлять ошибки в чеках с товарами, которые требуют маркировки, и анализировать продажи товаров с маркировкой. «Учет марок» интегрируется с ЭДО, ОФД и «Честным ЗНАКом».
Товары, которые уже маркируются, но бизнес ждет изменения в 2025 году
Предпринимателям, которые занимаются бизнесом, связанным со следующими категориями товаров, рано расслабляться — их ждут нововведения. Собрали информацию о сроках маркировки в 2025 году в таблице:
Товарная группа
Сроки обязательного нанесения DataMatrix-кодов (DM-кодов)
Велосипеды и рамы
До 1 января 2025 года можно наносить DM-коды на импортные товары, которые приобретены до начала обязательной маркировки, но выпущены таможней после 1 сентября 2024 года.
С 28 февраля 2025 года — окончание реализации немаркированных остатков и срока нанесения DM-кодов на остатки.
С 1 марта 2025 года — начало передачи сведений в ГИС МТ о выводе и поэкземплярном обороте товаров. Нельзя продавать товары без DM-кодов.
Корм для животных
С 1 марта 2025 года — старт обязательного нанесения DM-кодов на влажный корм.
С 1 сентября 2025 года — регистрация вывода товара из оборота через онлайн-кассу.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, которые не связаны с продажей, в формате объемно-сортового учета (ОСУ), а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате ОСУ, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.
Остатки можно продавать до окончания срока годности.
Питьевая вода
С 1 марта 2025 года — начинается ведение поэкземплярного учета. Все участники оборота должны внедрить и применять ЭДО для отгрузки и получения продукции с DM-кодами. С этой даты участники оборота будут отправлять в ГИС МТ сведения о каждой единице товара с цифровым кодом.
Молочная продукция
С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет. Нужно передавать информацию в «Честный ЗНАК» о молочной продукции со сроком хранения более 40 дней.
Для подтверждения универсального передаточного документа (УПД) есть три рабочих дня после получения товара. В это время продукцию можно продавать без подтверждения.
С 1 июня 2025 года продажа товаров будет разрешена только после подписания УПД.
Икра
Обязательная маркировка для икры уже введена, но товарную группу ожидают изменения в 2025 году:
С 1 апреля 2025 года — рознице и общепиту нужно начать отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через ККТ, так и другими способами.
С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года — передача сведений о товаре в ОСУ через систему ЭДО.
С 1 июня 2026 года — начало передачи данных о каждой единице товара с DM-кодом и информирования о прекращении его оборота.
Икру можно продавать без DM-кодов до окончания срока годности, если товар привезли в Россию до 1 мая 2024 года.
Растительные масла
С 1 октября 2024 года изготовители и импортеры должны наносить DM-коды на растительные масла в стеклянной и полимерной таре.
С 1 февраля 2025 года маркировка вводится для других видов упаковок, но немаркированные остатки, которые ввезли в РФ или изготовили до этой даты, можно реализовывать до окончания сроков годности.
С 1 ноября 2025 года — прием продукции через ЭДО в формате ОСУ. Также с этой даты нужно сообщать в ГИС МТ о выводе товара из оборота по причинам, которые не касаются продажи в розницу. Розничные магазины должны сканировать DM-коды на ККТ.
Переход на поэкземплярный учет стартует только в 2026 году.
Безалкогольные напитки
С 5 февраля 2025 года для розничных торговых точек и предприятий общепита начнет работать разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.
С 1 марта 2025 года потребуется сканировать и выводить из оборота на кассе напитки в стекле и полимерной упаковке.
С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет подакцизных товаров при первой отгрузке от изготовителя, также стартует разрешительный режим на кассах при реализации напитков из подпункта «б» п. 3 постановления от 31.05.2023 № 887.
Консервы
С 1 марта 2025 года начнется маркировка мясных, овощных и фруктовых консервов, а также продукции из грибов и ягод.
С этой даты КФХ и СПК должны будут получать и наносить коды Data Matrix на продукцию.
Медизделия
С 1 марта 2025 года медицинские перчатки нужно маркировать кодами Data Matrix.
С 1 сентября 2025 года вводится поэкземплярный учет для всех участников оборота медизделий, включая производителей, импортеров и продавцов.
Ветеринарные препараты
С 1 марта 2025 года розничные продавцы ветеринарных препаратов должны выводить товары из оборота при реализации.
С 1 сентября 2025 года нужно отправлять сведения о других способах выведения DM-кодов из оборота — например, если лекарство применялось при лечении животного.
Безалкогольное пиво
С 1 апреля 2025 года продавцы безалкогольного пива, в том числе в кегах, должны выводить продукцию из оборота при продаже.
С 1 октября 2025 года запрещается оборот пива без DM-кодов, произведенного или ввезенного до 1 октября 2024 года, кроме напитков с сроком годности более 365 дней — их разрешено реализовывать до окончания срока годности.
Антисептики
С 1 марта 2025 года в список маркируемых антисептиков добавляются средства для дезинфекции помещений, оборудования, одежды и белья. Немаркированные остатки могут продаваться до 31 августа 2025 года.
С 1 сентября 2025 года начнется передача данных в «Честный знак» в ОСУ и вывод DM-кодов на кассе.
БАДы
С 1 марта 2025 года начнется нанесение DM-кодов на БАДы из расширенного списка, в том числе дрожжи, рыбий жир, активированный уголь и экстракты. Информация о них будет передаваться в ОСУ, а DM-коды нужно выводить из оборота на кассах.
С 1 сентября 2025 года все участники обязаны перейти на поэкземплярный учет, кроме БАДов в цилиндрической упаковке до 7 см в длину и 2 см в диаметре.
Товары легпрома — новые категории (примеры указаны ниже)
С 1 марта 2025 года — старт обязательного нанесения DM-кодов на товары.
С 1 июля 2025 года — таможня не будет выпускать товары без DM-кодов, которые купили раньше 28 февраля 2025 года (включительно).
По 30 сентября 2025 года — завершение ввода в оборот ввезенных товаров.
С 1 августа 2025 года — нельзя продавать в розницу товары без DM-кодов.
По 31 октября 2025 года — нанесение DM-кодов на остатки товаров.
По 30 ноября 2025 года — ввод остатков, которые находятся в собственности на 1 марта 2025 года, в оборот.
Марировка товаров
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Новые категории товаров легпрома, на которые нужно наносить DM-коды
Сейчас маркировка обязательна для верхней, спортивной и рабочей одежды, трикотажных изделий, шалей, шарфов, галстуков, некоторых видов мужской и женской одежды. С 1 марта 2025 года к перечню добавляется 12 новых категорий:
пальто, плащи, куртки и подобная верхняя одежда;
мужская одежда, в том числе для детей и подростков;
одежда для женщин и девочек;
нижнее белье, одежда для сна и дома (трусы, майки, халаты, пижамы);
купальники и одежда для плавания;
одежда для младенцев (распашонки, ползунки, пеленки и другое);
чулочно-носочная группа товаров.
Полный перечень товаров опубликован в постановлении Правительства от 29.06.2024 № 883.
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, постоянно пополняется, чтобы охватить больше сегментов рынка и повысить прозрачность оборота продукции.
Эксперименты по маркировке в 2025 году
В 2025 году завершатся эксперименты по маркировке в 14 товарных группах. Обычно после окончания тестирования правительство издает официальное постановление с указанием сроков и правил нанесения кодов. Маркировка часто начинает действовать через несколько месяцев после тестирования.
Сроки окончания экспериментов:
1. Радиоэлектроника (светильники, пульты, коммутационное оборудование, ноутбуки, смартфоны и печатные схемы) — по 31 августа 2025 года. Планируется, что регистрация радиоэлектроники в ГИС МТ планируется с 1 марта 2025 года, а обязательное нанесение DM-кодов — с 1 июня 2025 года.
2. Оптоволокно (оптические волокна и кабели) — по 31 августа 2025 года.
3. Общеобразовательные бумажные учебники — по 31 августа 2025 года.
4. Развлекательная пиротехника, огнетушители, системы пожарного оповещения и комплектующие — по 31 августа 2025 года.
5. Полимерные трубы — по 31 августа 2025 года.
6. Жидкости для автомобилей — по 28 февраля 2025 года. Обязательное нанесение DM-кодов начнется с 1 сентября 2025 года. Немаркированные остатки разрешается продавать до 31 октября 2025 года, после чего продажа будет запрещена.
7. Бакалея — по 28 февраля 2025 года. Регистрация участников оборота в «Честном знаке» начнется с 1 марта 2025 года. Маркировка снеков стартует с 1 мая 2025 года, специй, соусов и суповых заготовок — с 1 июля 2025 года.
8. Приборы отопления — по 31 августа 2025 года.
9. Кабели и проводники — по 31 августа 2025 года.
10. Слабый алкоголь крепостью до 9%, в том числе медовухи и настоек — по 31 августа 2025 года.
11. Кондитерские изделия (шоколад, мармелад, пирожные, жвачки и другие товары в потребительской упаковке) — по 31 августа 2025 года.
12. Косметика и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года. Маркировка будет вводиться поэтапно:
с 1 мая 2025 года — для мыла и ПАВ;
с 1 июля 2025 года — для средств для волос и дезодорантов;
с 1 октября 2025 года — для косметики и средств для зубов.
13. Стройматериалы — по 28 февраля 2025 года. По проекту постановления маркировка может начаться с 1 апреля 2025 года для цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года — для герметиков, монтажной пены, шпатлевки и мастики.
14. Игрушки для детей — завершился 1 декабря 2024 года. В него была включена маркировка самокатов, игральных карт, наборов электрических гоночных авто, кукол, настольных игр. Планируется, что регистрация участников оборота в ГИС МТ начнется с 1 марта 2025 года, обязательная маркировка для производителей и импортеров — с 1 сентября 2025 года, а импортные игрушки, привезенные до начала маркировки и прошедшие таможню после ее старта, должны быть промаркированы до 30 сентября 2025 года.
Также уже точно известен один эксперимент, который начнется 28 февраля 2025 года и будет продолжаться в течение года. В рамках него наносить DM-коды будут на запчасти для автомобилей — фильтры, лобовые и другие стекла, а также свечи зажигания.
Что делать, если в 2025 году маркировка вводится для вашего товара
1. Получите электронную подпись — для работы с электронными документами, в которых содержится информация о маркируемых товарах, понадобится усиленная квалифицированная подпись (УКЭП). ИП и руководитель юрлица могут получить сертификат ЭП в ФНС — в этом случае им нужно заранее приобрести токен для записи сертификата. Также КЭП можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.
Заказать электронную подпись вы можете в личном кабинете «Платформы ОФД» без посещения налоговой. Мы бесплатно доставим токен по всей России при выпуске КЭП ФНС.
2. Заключите договор с ОФД или проверьте возможность передачи данных в систему «Честный ЗНАК».
3. Подключитесь к ЭДО — важно, чтобы оператор имел интеграцию с системой «Честный ЗНАК».
4. Обновите программное обеспечение.
5. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».
6. Купите 2D-сканер штрихкодов. Заменить сканер может камера кассы или смартфона, если устройство поддерживает такую функцию.
7. Проверьте возможности онлайн-кассы — она должна поддерживать ФФД 1.2.
Внедрять маркировку в бизнес нелегко — нужно учесть множество деталей: ПО, оборудование, регистрация в системе и так далее. Но в итоге на рынке останутся только качественные товары и предприниматели, которые ведут честный бизнес.
Со сложностями внедрения маркировки поможет сервис «Учет марок» — ваша деятельность будет полностью соответствовать законодательству. Сервис «Учет марок» обеспечивает контроль за точностью кодов маркировки, что помогает снизить риск нарушений. При приемке товара с его помощью можно сравнивать реальные марки на продукции с кодами, указанными в электронной накладной (УПД). Кроме того, он позволяет принимать, а также запрашивать актуальный статус каждого кода маркировки в системе «Честный ЗНАК».
Разрешительный режим на кассах: изменения в 2025 году
Разрешительный режим (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944) обеспечивает безопасность покупателей при покупке товаров. При реализации маркируемой продукции касса обращается в ОФД и «Честный ЗНАК» для проверки кода маркировки и таким образом получает подтверждение, что товар можно продавать.
Сейчас онлайн-проверка введена для продавцов следующих групп товаров:
табачные изделия, пиво и слабоалкогольные напитки в кегах;
молочная продукция и упакованная вода;
пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках;
антисептики;
БАДы;
обувь;
фотоаппараты;
шины;
одежда и духи.
В разрешительном режиме тоже грядут изменения:
С 5 февраля 2025 года — ввод обязательного режима онлайн-проверки для соковой продукции и безалкогольных напитков (пп. «а» п. 3 постановления № 887).
С 1 марта 2025 года — обязательная проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков, а также обязательная онлайн и офлайн-проверка для кресел-колясок и медизделий.
С 1 апреля 2025 года — старт проверки в режиме онлайн наличия сведений о вводе в оборот молочной продукции для розничной торговли.
С 1 июня 2025 года — газировка, квасы, напитки на растительном сырье, соки фруктовые, ореховые и овощные, компоты, морсы — онлайн-проверка, все безалкогольные напитки — офлайн-проверка.
С 1 сентября 2025 года — режим онлайн-проверки вводится для велосипедов и велосипедных рам, онлайн и офлайн — для ветеринарных препаратов.
С 1 октября 2025 года — начинается онлайн-проверка для безалкогольного пива и икры, офлайн и онлайн — для технических средств реабилитации.
Как подготовиться к разрешительному режиму
Когда имеете четкий план, всегда легче подготовиться к изменениям в бизнесе, поэтому следуйте таким шагам:
На каждый ИНН получите в личном кабинете системы «Честный ЗНАК» ключ доступа для проведения проверок маркированных товаров на кассе перед продажей.
Обновите кассовое программное обеспечение до актуальной версии с проверочным режимом и введите ключ доступа.
Обучите кассиров, как вести себя при запрете продажи на кассе.
Важные сервисы для соответствия новым требованиям торговли:
Учет марок — единое решение для работы с маркированными товарами.
Платформа ЭДО — быстрый обмен документами и управление маркировкой.
Контроль нарушений — контроль операций для предотвращения штрафов.
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Маркировка товаров
Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»
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