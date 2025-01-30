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Маркировка товаров

Маркировка товаров с 2025 года: что нужно знать бизнесу

В 2025 году многие сферы бизнеса ждут изменения — вступают в силу поправки к правилам маркировки. Многие изменения вступают в силу уже 1 марта, поэтому на подготовку времени осталось немного. Ужесточается контроль, вводятся новые штрафы и добавляются категории товаров, которые теперь будут подлежать обязательной маркировке.

Товары, которые нужно маркировать сейчас

В список обязательной маркировки входят следующие группы товаров:

  • пиво и слабоалкогольная продукция;

  • безалкогольные напитки;

  • молочная продукция;

  • упакованная вода;

  • лекарства;

  • табак;

  • товары легкой промышленности;

  • обувь;

  • шубы;

  • медицинские изделия;

  • духи и туалетная вода;

  • шины и покрышки;

  • фототехника;

  • биологически активные добавки;

  • корм для животных;

  • растительные масла;

  • антисептики;

  • кресла-коляски;

  • икра осетровых и лососевых рыб;

  • велосипеды и велосипедные рамы;

  • консервированные продукты;

  • лекарственные ветпрепараты;

  • безалкогольное пиво;

  • технические средства реабилитации.

При этом бизнес ждет расширение категорий обязательной маркировки. Расслабляться некогда — начинаем готовиться к нововведениям! Вопросы маркировки поможет решить сервис «Учет марок». Сервис позволяет выявлять ошибки в чеках с товарами, которые требуют маркировки, и анализировать продажи товаров с маркировкой. «Учет марок» интегрируется с ЭДО, ОФД и «Честным ЗНАКом».

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Товары, которые уже маркируются, но бизнес ждет изменения в 2025 году

Предпринимателям, которые занимаются бизнесом, связанным со следующими категориями товаров, рано расслабляться — их ждут нововведения. Собрали информацию о сроках маркировки в 2025 году в таблице:

Товарная группа

Сроки обязательного нанесения DataMatrix-кодов (DM-кодов)

Велосипеды и рамы

До 1 января 2025 года можно наносить DM-коды на импортные товары, которые приобретены до начала обязательной маркировки, но выпущены таможней после 1 сентября 2024 года.

С 28 февраля 2025 года — окончание реализации немаркированных остатков и срока нанесения DM-кодов на остатки.

С 1 марта 2025 года — начало передачи сведений в ГИС МТ о выводе и поэкземплярном обороте товаров. Нельзя продавать товары без DM-кодов.

Корм для животных

С 1 марта 2025 года — старт обязательного нанесения DM-кодов на влажный корм.

С 1 сентября 2025 года — регистрация вывода товара из оборота через онлайн-кассу. 

С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, которые не связаны с продажей, в формате объемно-сортового учета (ОСУ), а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.

С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате ОСУ, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно.

Остатки можно продавать до окончания срока годности.

Питьевая вода

С 1 марта 2025 года — начинается ведение поэкземплярного учета. Все участники оборота должны внедрить и применять ЭДО для отгрузки и получения продукции с DM-кодами. С этой даты участники оборота будут отправлять в ГИС МТ сведения о каждой единице товара с цифровым кодом.

Молочная продукция

С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет. Нужно передавать информацию в «Честный ЗНАК» о молочной продукции со сроком хранения более 40 дней. 

Для подтверждения универсального передаточного документа (УПД) есть три рабочих дня после получения товара. В это время продукцию можно продавать без подтверждения. 

С 1 июня 2025 года продажа товаров будет разрешена только после подписания УПД.

Икра

Обязательная маркировка для икры уже введена, но товарную группу ожидают изменения в 2025 году:

С 1 апреля 2025 года — рознице и общепиту нужно начать отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через ККТ, так и другими способами.

С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года — передача сведений о товаре в ОСУ через систему ЭДО.

С 1 июня 2026 года — начало передачи данных о каждой единице товара с DM-кодом и информирования о прекращении его оборота.

Икру можно продавать без DM-кодов до окончания срока годности, если товар привезли в Россию до 1 мая 2024 года.

Растительные масла

С 1 октября 2024 года изготовители и импортеры должны наносить DM-коды на растительные масла в стеклянной и полимерной таре. 

С 1 февраля 2025 года маркировка вводится для других видов упаковок, но немаркированные остатки, которые ввезли в РФ или изготовили до этой даты, можно реализовывать до окончания сроков годности.

С 1 ноября 2025 года — прием продукции через ЭДО в формате ОСУ. Также с этой даты нужно сообщать в ГИС МТ о выводе товара из оборота по причинам, которые не касаются продажи в розницу. Розничные магазины должны сканировать DM-коды на ККТ. 

Переход на поэкземплярный учет стартует только в 2026 году.

Безалкогольные напитки

С 5 февраля 2025 года для розничных торговых точек и предприятий общепита начнет работать разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. 

С 1 марта 2025 года потребуется сканировать и выводить из оборота на кассе напитки в стекле и полимерной упаковке. 

С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет подакцизных товаров при первой отгрузке от изготовителя, также стартует разрешительный режим на кассах при реализации напитков из подпункта «б» п. 3 постановления от 31.05.2023 № 887.

Консервы

С 1 марта 2025 года начнется маркировка мясных, овощных и фруктовых консервов, а также продукции из грибов и ягод. 

С этой даты КФХ и СПК должны будут получать и наносить коды Data Matrix на продукцию.

Медизделия

С 1 марта 2025 года медицинские перчатки нужно маркировать кодами Data Matrix. 

С 1 сентября 2025 года вводится поэкземплярный учет для всех участников оборота медизделий, включая производителей, импортеров и продавцов.

Ветеринарные препараты

С 1 марта 2025 года розничные продавцы ветеринарных препаратов должны выводить товары из оборота при реализации.

С 1 сентября 2025 года нужно отправлять сведения о других способах выведения DM-кодов из оборота — например, если лекарство применялось при лечении животного.

Безалкогольное пиво

С 1 апреля 2025 года продавцы безалкогольного пива, в том числе в кегах, должны выводить продукцию из оборота при продаже. 

С 1 октября 2025 года запрещается оборот пива без DM-кодов, произведенного или ввезенного до 1 октября 2024 года, кроме напитков с сроком годности более 365 дней — их разрешено реализовывать до окончания срока годности.

Антисептики

С 1 марта 2025 года в список маркируемых антисептиков добавляются средства для дезинфекции помещений, оборудования, одежды и белья. Немаркированные остатки могут продаваться до 31 августа 2025 года. 

С 1 сентября 2025 года начнется передача данных в «Честный знак» в ОСУ и вывод DM-кодов на кассе.

БАДы

С 1 марта 2025 года начнется нанесение DM-кодов на БАДы из расширенного списка, в том числе дрожжи, рыбий жир, активированный уголь и экстракты. Информация о них будет передаваться в ОСУ, а DM-коды нужно выводить из оборота на кассах. 

С 1 сентября 2025 года все участники обязаны перейти на поэкземплярный учет, кроме БАДов в цилиндрической упаковке до 7 см в длину и 2 см в диаметре. 

Товары легпрома — новые категории (примеры указаны ниже)

С 1 марта 2025 года — старт обязательного нанесения DM-кодов на товары.

С 1 июля 2025 года — таможня не будет выпускать товары без DM-кодов, которые купили раньше 28 февраля 2025 года (включительно).

По 30 сентября 2025 года — завершение ввода в оборот ввезенных товаров.

С 1 августа 2025 года — нельзя продавать в розницу товары без DM-кодов.

По 31 октября 2025 года — нанесение DM-кодов на остатки товаров.

По 30 ноября 2025 года — ввод остатков, которые находятся в собственности на 1 марта 2025 года, в оборот.

Марировка товаров

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Новые категории товаров легпрома, на которые нужно наносить DM-коды

Сейчас маркировка обязательна для верхней, спортивной и рабочей одежды, трикотажных изделий, шалей, шарфов, галстуков, некоторых видов мужской и женской одежды. С 1 марта 2025 года к перечню добавляется 12 новых категорий:

  • пальто, плащи, куртки и подобная верхняя одежда;

  • мужская одежда, в том числе для детей и подростков;

  • одежда для женщин и девочек;

  • нижнее белье, одежда для сна и дома (трусы, майки, халаты, пижамы);

  • купальники и одежда для плавания;

  • одежда для младенцев (распашонки, ползунки, пеленки и другое);

  • чулочно-носочная группа товаров.

Полный перечень товаров опубликован в постановлении Правительства от 29.06.2024 № 883.

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, постоянно пополняется, чтобы охватить больше сегментов рынка и повысить прозрачность оборота продукции.

Эксперименты по маркировке в 2025 году

В 2025 году завершатся эксперименты по маркировке в 14 товарных группах. Обычно после окончания тестирования правительство издает официальное постановление с указанием сроков и правил нанесения кодов. Маркировка часто начинает действовать через несколько месяцев после тестирования.

Сроки окончания экспериментов:

1. Радиоэлектроника (светильники, пульты, коммутационное оборудование, ноутбуки, смартфоны и печатные схемы) — по 31 августа 2025 года. Планируется, что регистрация радиоэлектроники в ГИС МТ планируется с 1 марта 2025 года, а обязательное нанесение DM-кодов — с 1 июня 2025 года.

2. Оптоволокно (оптические волокна и кабели) — по 31 августа 2025 года. 

3. Общеобразовательные бумажные учебникипо 31 августа 2025 года.

4. Развлекательная пиротехника, огнетушители, системы пожарного оповещения и комплектующие — по 31 августа 2025 года. 

5. Полимерные трубы — по 31 августа 2025 года.

6. Жидкости для автомобилей — по 28 февраля 2025 года. Обязательное нанесение DM-кодов начнется с 1 сентября 2025 года. Немаркированные остатки разрешается продавать до 31 октября 2025 года, после чего продажа будет запрещена.

7. Бакалея по 28 февраля 2025 года. Регистрация участников оборота в «Честном знаке» начнется с 1 марта 2025 года. Маркировка снеков стартует с 1 мая 2025 года, специй, соусов и суповых заготовок — с 1 июля 2025 года.

8. Приборы отопления — по 31 августа 2025 года.

9. Кабели и проводники — по 31 августа 2025 года.

10. Слабый алкоголь крепостью до 9%, в том числе медовухи и настоек — по 31 августа 2025 года.

11. Кондитерские изделия (шоколад, мармелад, пирожные, жвачки и другие товары в потребительской упаковке) — по 31 августа 2025 года.

12. Косметика и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года. Маркировка будет вводиться поэтапно: 

  • с 1 мая 2025 года — для мыла и ПАВ; 

  • с 1 июля 2025 года — для средств для волос и дезодорантов;

  • с 1 октября 2025 года — для косметики и средств для зубов.

13. Стройматериалы — по 28 февраля 2025 года. По проекту постановления маркировка может начаться с 1 апреля 2025 года для цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года — для герметиков, монтажной пены, шпатлевки и мастики.

14. Игрушки для детей — завершился 1 декабря 2024 года. В него была включена маркировка самокатов, игральных карт, наборов электрических гоночных авто, кукол, настольных игр. Планируется, что регистрация участников оборота в ГИС МТ начнется с 1 марта 2025 года, обязательная маркировка для производителей и импортеров — с 1 сентября 2025 года, а импортные игрушки, привезенные до начала маркировки и прошедшие таможню после ее старта, должны быть промаркированы до 30 сентября 2025 года.

Также уже точно известен один эксперимент, который начнется 28 февраля 2025 года и будет продолжаться в течение года. В рамках него наносить DM-коды будут на запчасти для автомобилей — фильтры, лобовые и другие стекла, а также свечи зажигания. 

Что делать, если в 2025 году маркировка вводится для вашего товара

1. Получите электронную подпись — для работы с электронными документами, в которых содержится информация о маркируемых товарах, понадобится усиленная квалифицированная подпись (УКЭП). ИП и руководитель юрлица могут получить сертификат ЭП в ФНС — в этом случае им нужно заранее приобрести токен для записи сертификата. Также КЭП можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре. 

Заказать электронную подпись вы можете в личном кабинете «Платформы ОФД» без посещения налоговой. Мы бесплатно доставим токен по всей России при выпуске КЭП ФНС.

2. Заключите договор с ОФД или проверьте возможность передачи данных в систему «Честный ЗНАК».

3. Подключитесь к ЭДО — важно, чтобы оператор имел интеграцию с системой «Честный ЗНАК».

4. Обновите программное обеспечение.

5. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

6. Купите 2D-сканер штрихкодов. Заменить сканер может камера кассы или смартфона, если устройство поддерживает такую функцию.

7. Проверьте возможности онлайн-кассы — она должна поддерживать ФФД 1.2.

Внедрять маркировку в бизнес нелегко — нужно учесть множество деталей: ПО, оборудование, регистрация в системе и так далее. Но в итоге на рынке останутся только качественные товары и предприниматели, которые ведут честный бизнес.

Со сложностями внедрения маркировки поможет сервис «Учет марок» — ваша деятельность будет полностью соответствовать законодательству. Сервис «Учет марок» обеспечивает контроль за точностью кодов маркировки, что помогает снизить риск нарушений. При приемке товара с его помощью можно сравнивать реальные марки на продукции с кодами, указанными в электронной накладной (УПД). Кроме того, он позволяет принимать, а также запрашивать актуальный статус каждого кода маркировки в системе «Честный ЗНАК».

Разрешительный режим на кассах: изменения в 2025 году

Разрешительный режим (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944) обеспечивает безопасность покупателей при покупке товаров. При реализации маркируемой продукции касса обращается в ОФД и «Честный ЗНАК» для проверки кода маркировки и таким образом получает подтверждение, что товар можно продавать.

Сейчас онлайн-проверка введена для продавцов следующих групп товаров:

  • табачные изделия, пиво и слабоалкогольные напитки в кегах;

  • молочная продукция и упакованная вода;

  • пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках;

  • антисептики;

  • БАДы;

  • обувь;

  • фотоаппараты;

  • шины;

  • одежда и духи.

В разрешительном режиме тоже грядут изменения:

  • С 5 февраля 2025 года — ввод обязательного режима онлайн-проверки для соковой продукции и безалкогольных напитков (пп. «а» п. 3 постановления № 887).

  • С 1 марта 2025 года — обязательная проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков, а также обязательная онлайн и офлайн-проверка для кресел-колясок и медизделий.

  • С 1 апреля 2025 года — старт проверки в режиме онлайн наличия сведений о вводе в оборот молочной продукции для розничной торговли.

  • С 1 июня 2025 года — газировка, квасы, напитки на растительном сырье, соки фруктовые, ореховые и овощные, компоты, морсы — онлайн-проверка, все безалкогольные напитки — офлайн-проверка.

  • С 1 сентября 2025 года — режим онлайн-проверки вводится для велосипедов и велосипедных рам, онлайн и офлайн — для ветеринарных препаратов.

  • С 1 октября 2025 года — начинается онлайн-проверка для безалкогольного пива и икры, офлайн и онлайн — для технических средств реабилитации.

Как подготовиться к разрешительному режиму

Когда имеете четкий план, всегда легче подготовиться к изменениям в бизнесе, поэтому следуйте таким шагам:

  1. На каждый ИНН получите в личном кабинете системы «Честный ЗНАК» ключ доступа для проведения проверок маркированных товаров на кассе перед продажей.

  2. Обновите кассовое программное обеспечение до актуальной версии с проверочным режимом и введите ключ доступа. 

  3. Обучите кассиров, как вести себя при запрете продажи на кассе.

Важные сервисы для соответствия новым требованиям торговли:

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Маркировка товаров

Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»

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