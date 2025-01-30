Маркировка товаров с 2025 года: что нужно знать бизнесу

Товарная группа Сроки обязательного нанесения DataMatrix-кодов (DM-кодов)

Велосипеды и рамы До 1 января 2025 года можно наносить DM-коды на импортные товары, которые приобретены до начала обязательной маркировки, но выпущены таможней после 1 сентября 2024 года. С 28 февраля 2025 года — окончание реализации немаркированных остатков и срока нанесения DM-кодов на остатки. С 1 марта 2025 года — начало передачи сведений в ГИС МТ о выводе и поэкземплярном обороте товаров. Нельзя продавать товары без DM-кодов.

Корм для животных С 1 марта 2025 года — старт обязательного нанесения DM-кодов на влажный корм. С 1 сентября 2025 года — регистрация вывода товара из оборота через онлайн-кассу. С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 года — вывод товаров из оборота по причинам, которые не связаны с продажей, в формате объемно-сортового учета (ОСУ), а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно. С 1 сентября 2025 года по 30 ноября 2026 — передача данных по ЭДО в формате ОСУ, а с 1 декабря 2026 года — поэкземплярно. Остатки можно продавать до окончания срока годности.

Питьевая вода С 1 марта 2025 года — начинается ведение поэкземплярного учета. Все участники оборота должны внедрить и применять ЭДО для отгрузки и получения продукции с DM-кодами. С этой даты участники оборота будут отправлять в ГИС МТ сведения о каждой единице товара с цифровым кодом.

Молочная продукция С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет. Нужно передавать информацию в «Честный ЗНАК» о молочной продукции со сроком хранения более 40 дней. Для подтверждения универсального передаточного документа (УПД) есть три рабочих дня после получения товара. В это время продукцию можно продавать без подтверждения. С 1 июня 2025 года продажа товаров будет разрешена только после подписания УПД.

Икра Обязательная маркировка для икры уже введена, но товарную группу ожидают изменения в 2025 году: С 1 апреля 2025 года — рознице и общепиту нужно начать отчитываться в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота икры как через ККТ, так и другими способами. С 1 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года — передача сведений о товаре в ОСУ через систему ЭДО. С 1 июня 2026 года — начало передачи данных о каждой единице товара с DM-кодом и информирования о прекращении его оборота. Икру можно продавать без DM-кодов до окончания срока годности, если товар привезли в Россию до 1 мая 2024 года.

Растительные масла С 1 октября 2024 года изготовители и импортеры должны наносить DM-коды на растительные масла в стеклянной и полимерной таре. С 1 февраля 2025 года маркировка вводится для других видов упаковок, но немаркированные остатки, которые ввезли в РФ или изготовили до этой даты, можно реализовывать до окончания сроков годности. С 1 ноября 2025 года — прием продукции через ЭДО в формате ОСУ. Также с этой даты нужно сообщать в ГИС МТ о выводе товара из оборота по причинам, которые не касаются продажи в розницу. Розничные магазины должны сканировать DM-коды на ККТ. Переход на поэкземплярный учет стартует только в 2026 году.

Безалкогольные напитки С 5 февраля 2025 года для розничных торговых точек и предприятий общепита начнет работать разрешительный режим при продаже напитков в ПЭТ, стекле и банках, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. С 1 марта 2025 года потребуется сканировать и выводить из оборота на кассе напитки в стекле и полимерной упаковке. С 1 июня 2025 года — поэкземплярный учет подакцизных товаров при первой отгрузке от изготовителя, также стартует разрешительный режим на кассах при реализации напитков из подпункта «б» п. 3 постановления от 31.05.2023 № 887.

Консервы С 1 марта 2025 года начнется маркировка мясных, овощных и фруктовых консервов, а также продукции из грибов и ягод. С этой даты КФХ и СПК должны будут получать и наносить коды Data Matrix на продукцию.

Медизделия С 1 марта 2025 года медицинские перчатки нужно маркировать кодами Data Matrix. С 1 сентября 2025 года вводится поэкземплярный учет для всех участников оборота медизделий, включая производителей, импортеров и продавцов.

Ветеринарные препараты С 1 марта 2025 года розничные продавцы ветеринарных препаратов должны выводить товары из оборота при реализации. С 1 сентября 2025 года нужно отправлять сведения о других способах выведения DM-кодов из оборота — например, если лекарство применялось при лечении животного.

Безалкогольное пиво С 1 апреля 2025 года продавцы безалкогольного пива, в том числе в кегах, должны выводить продукцию из оборота при продаже. С 1 октября 2025 года запрещается оборот пива без DM-кодов, произведенного или ввезенного до 1 октября 2024 года, кроме напитков с сроком годности более 365 дней — их разрешено реализовывать до окончания срока годности.

Антисептики С 1 марта 2025 года в список маркируемых антисептиков добавляются средства для дезинфекции помещений, оборудования, одежды и белья. Немаркированные остатки могут продаваться до 31 августа 2025 года. С 1 сентября 2025 года начнется передача данных в «Честный знак» в ОСУ и вывод DM-кодов на кассе.

БАДы С 1 марта 2025 года начнется нанесение DM-кодов на БАДы из расширенного списка, в том числе дрожжи, рыбий жир, активированный уголь и экстракты. Информация о них будет передаваться в ОСУ, а DM-коды нужно выводить из оборота на кассах. С 1 сентября 2025 года все участники обязаны перейти на поэкземплярный учет, кроме БАДов в цилиндрической упаковке до 7 см в длину и 2 см в диаметре.