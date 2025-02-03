Торговля на рынке 2025: когда нужна касса, штрафы за неприменение ККТ 

Какие нововведения будут в марте 2025 года
Большинство продавцов должны использовать кассу по закону № 54-ФЗ. К видам деятельности, которые освобождены от использования онлайн-кассы, относятся продажа товаров на розничных рынках, ярмарках и на выставках (ст. 2 закона 54-ФЗ). С 1 марта 2025 года все продавцы на рынках, ранее работавшие без кассового аппарата, обязаны его использовать.
Организации и ИП, которые до внесения изменений были вправе не использовать ККТ при торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для торговли, до 1 января 2026 года могут не указывать на кассовом чеке название товара и его количество.
Эти изменения вводит закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ. Основная цель изменений — борьба с «серым» импортом и уменьшение нелегального оборота наличных денег на рынках.
Перечень продавцов, которым разрешено работать без кассы, значительно сократится. Все торговцы на рынках должны будут использовать кассы, кроме следующих исключений:
Юридические лица и ИП на ЕСХН, если их торговля ограничена тремя торговыми местами, а площадь всех мест вместе со складами не превышает 15 кв.м.
Некоторые ИП на ПСН с определенными видами деятельности, перечень которых указан в НК. Они могут торговать без касс на небольших уикенд-ярмарках до 50 мест. К таким предпринимателям относятся, например, производители изделий из кожи, рыболовы и ремонтники ключей.
Перечень услуг ИП на ПСН указан в п. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК.
Сельхозпотребкооперативы, но только до 1 сентября 2025 года. Позже кассы понадобятся и им.
Правительство отменяет список непродовольственных товаров, для которых требуется выдавать чеки, даже если продавец может не применять ККТ по закону (распоряжение от 17.09.2024 № 2563-р). НПА вступит в силу с 1 марта 2025 года, когда большинство торговцев на рынках обязаны будут работать с кассами, что делает список ненужным.
Управляющим рынками компаниям (УРК) поручено контролировать применение касс продавцами. С 1 марта 2025 года они должны:
При аренде торгового места получать от продавца копию карточки ККТ.
Ежемесячно проверять, зарегистрированы ли кассы у всех продавцов, на сайте ФНС.
Информировать арендаторов о том, что нужно установить онлайн-кассу.
Отказывать в аренде тем, у кого нет кассы.
ФНС разработала особый сервис «Сведения о рынках и арендаторах», призванный помогать УРК контролировать соблюдение 54-ФЗ на рынках, а также разместила полезные документы и инструкции для удобства пользователей.
«Платформа ОФД» — это инструмент для цифровизации бизнеса и обеспечения контроля кассовой дисциплины. Она помогает следить за правильным использованием ККТ и проверять корректность налоговой отчетности через единый Личный кабинет. С помощью интеграции ОФД и 1С можно настроить автоматическую передачу фискальных данных и работать с ними в интерфейсе учетной системы.
Какие будут штрафы за неприменение онлайн-кассы
1. Для продавцов. Ответственность за несоблюдение положений закона № 54-ФЗ описана в статье 14.5 КоАП.
Если кассовый аппарат отсутствует или не используется:
На ИП могут наложить штраф в размере от 25% до 50% от суммы сделки, проведенной без кассового аппарата, но не менее 10 тыс. рублей.
На юрлиц штраф составит от 75% до 100% от суммы расчета без использования кассы, но не ниже 30 тыс. рублей.
При невыдаче бумажного или электронного кассового чека покупателю:
ИП может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 2 тыс. рублей.
Юрлицам может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.
2. Для УРК. С 1 марта 2025 года также начнут действовать санкции для управляющих компаний. В статью 14.5 КоАП будут добавлены пункты 16 и 17, касающиеся контроля за арендаторами.
В случае несоблюдения этих требований должностные лица будут оштрафованы на сумму от 40 до 50 тыс. рублей или получат предупреждение, а юрлица — на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. Им также может быть вынесено предупреждение.
При повторном нарушении штрафы возрастут: для должностных лиц они составят от 50 до 80 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
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Как выбрать онлайн-кассу продавцу
При выборе кассы для работы на рынке продавцу следует учесть несколько ключевых параметров. Устройство должно соответствовать требованиям законодательства (входить в реестр ККТ ФНС) и быть удобным в использовании:
Тип кассы. Мобильная касса — хорошо подходит для использования на рынках, так как легко перемещается и не требует постоянного подключения к электросети. Стационарная касса больше подойдет для постоянных торговых точек, где есть доступ к электропитанию.
Автономность. Если вы планируете приобрести мобильную кассу, нужно уточнить, сколько времени она сможет проработать без подзарядки.
Удобство использования. Если у кассы интуитивно понятный интерфейс, пользователи быстрее научатся с ней работать.
Способы интернет-подключения. Кассу можно подключить к интернету различными способами — например, с помощью Wi-Fi или Ethernet-кабеля, но они не всегда подходят для уличной торговли. Другой вариант — использование сим-карты, которую можно вставить прямо в устройство.
Программное обеспечение кассы. Часто кассы продаются с предустановленной программой. Убедитесь, что ее возможности соответствуют вашим требованиям, например, поддерживает ли она смешанные формы оплаты.
Встроенный эквайринг. Наличие этой функции избавит от необходимости приобретать внешний терминал и сэкономит пространство на прилавке.
Как начать использовать кассу
Приобретение кассы — это только первый шаг. Чтобы работать в соответствии с законодательством, нужно дополнительно приобрести определенное оборудование и подключить услуги:
Фискальный накопитель (ФН). В нем хранится информация об операциях по кассе. Накопитель устанавливается в кассу, без него устройство не функционирует. Выбор ФН зависит от того, какие товары или услуги вы продаете, а также от налоговой системы.
Чековая лента. Потребуется, чтобы печатать бумажные чеки.
ОФД. Это сервис, который передает чеки и другие кассовые документы в ФНС и «Честный ЗНАК». ИП и компании в отдаленных местах могут работать без подключения к ОФД (п. 7 статьи 2 закона № 54-ФЗ).
Продавцам, работающим с маркируемой продукцией, также потребуется 2D-сканер.
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