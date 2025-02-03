Торговля на рынке 2025: когда нужна касса, штрафы за неприменение ККТ 

Большинство продавцов должны использовать кассу по закону № 54-ФЗ. К видам деятельности, которые освобождены от использования онлайн-кассы, относятся продажа товаров на розничных рынках, ярмарках и на выставках (ст. 2 закона 54-ФЗ). С 1 марта 2025 года все продавцы на рынках, ранее работавшие без кассового аппарата, обязаны его использовать.

Организации и ИП, которые до внесения изменений были вправе не использовать ККТ при торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для торговли, до 1 января 2026 года могут не указывать на кассовом чеке название товара и его количество.

Эти изменения вводит закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ. Основная цель изменений — борьба с «серым» импортом и уменьшение нелегального оборота наличных денег на рынках.

Перечень продавцов, которым разрешено работать без кассы, значительно сократится. Все торговцы на рынках должны будут использовать кассы, кроме следующих исключений:

Юридические лица и ИП на ЕСХН, если их торговля ограничена тремя торговыми местами, а площадь всех мест вместе со складами не превышает 15 кв.м .

Некоторые ИП на ПСН с определенными видами деятельности, перечень которых указан в НК. Они могут торговать без касс на небольших уикенд-ярмарках до 50 мест. К таким предпринимателям относятся, например, производители изделий из кожи, рыболовы и ремонтники ключей.

Перечень услуг ИП на ПСН указан в п. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК.

Сельхозпотребкооперативы, но только до 1 сентября 2025 года. Позже кассы понадобятся и им.

Правительство отменяет список непродовольственных товаров, для которых требуется выдавать чеки, даже если продавец может не применять ККТ по закону (распоряжение от 17.09.2024 № 2563-р). НПА вступит в силу с 1 марта 2025 года, когда большинство торговцев на рынках обязаны будут работать с кассами, что делает список ненужным.

Управляющим рынками компаниям (УРК) поручено контролировать применение касс продавцами. С 1 марта 2025 года они должны:

При аренде торгового места получать от продавца копию карточки ККТ.

Ежемесячно проверять, зарегистрированы ли кассы у всех продавцов, на сайте ФНС.

Информировать арендаторов о том, что нужно установить онлайн-кассу.

Отказывать в аренде тем, у кого нет кассы.