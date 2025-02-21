Налоговый вычет на покупку кассы в новых регионах 2025

Для каких касс предусмотрен налоговый вычет
Компании и ИП, работающие в новых регионах, должны зарегистрировать кассу до 31 декабря 2025 года. Но это не единственное условие для получения налогового вычета.
Кроме этого, владельцы касс должны быть плательщиками УСН «Доходы» или ПСН и на момент регистрации ККТ проживать на новых территориях — ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области. Модель кассы должна быть в реестр ККТ.
Применение одновременно нескольких систем налогообложения не подразумевает получение налогового вычета по каждой из них. Воспользоваться правом получения вычета можно только по одной из применяемых систем.
Налоговый вычет не предусмотрен для бизнеса, применяющего ОСНО, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы». Но такой бизнес может получить компенсацию — «вернуть» деньги, потраченные на покупку кассы. Нужно понимать, что деньги не перечисляют на расчетный счет предпринимателя — на эту сумму уменьшается налоговая база.
Условия для получения налогового вычета при покупке ККТ утверждены законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ. В Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты о налогах и сборах внесены соответствующие поправки.
Когда использовать вычет
Владельцы ККТ могут получить от государства до 28 тыс. рублей. Налоговый вычет «компенсирует» затраты на покупку одного экземпляра кассы, фискального накопителя, ПО, услуг ОФД и сопутствующих услуг.
Подробнее:
ККТ. Налоговый вычет распространяется на покупку только одной единицы техники. Аренда кассы не является основанием для получения вычета.
Фискальный накопитель (ФН) — это криптографическое средство, которое шифрует, записывает и хранит данные об операциях на ККТ. Заказать фискальный накопитель для бизнеса можно в сервисе «Торговый дом» от «Платформы ОФД». Выберите ФН с нужным сроком действия — 15 или 36 месяцев. Доставка по всей России. Вместе с фискальным накопителем вы получаете УПД — документ для отражения в учетной системе и составе расходов.
ПО для контрольно-кассовой техники. Для формирования фискальных документов устанавливаются специальные программы, в которых работают продавцы.
Услуги оператора фискальных данных (ОФД). Все владельцы ККТ обязаны заключать договоры с ОФД, чтобы корректно взаимодействовать с ФНС и передавать данные о совершенных операциях, регистрации касс — кроме случаев, перечисленных в п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
Услуги по настройке ККТ. Например, направление уведомления в налоговый орган для продления регистрации кассы.
Уменьшить налог можно как за 2024, так и за 2025 год. Бизнес сам решает, когда ему выгоднее получить вычет по налогу.
Важно: расходы нужно подтверждать документально. Например, сохранить накладную или УПД при покупке кассы. Документ пригодится в бухгалтерском учете и в случае налоговых проверок.
«Платформа ОФД» — надежный оператор фискальных данных, включенный в реестр операторов ФНС. При работе с ККТ бизнес должен отчитываться в ФНС о совершенных операциях и выданных чеках, вовремя перерегистрировать кассу. При подключении вы получаете доступ к комплексному сервису — контроль операций и состояния касс, поиск ранее выданных чеков, подключение к кабинету нескольких сотрудников, отправка электронных чеков.
Особенности вычета для бизнеса на УСН
Налоговый кодекс разрешает компаниям и ИП на УСН «Доходы», зарегистрировавшим ККТ на новых территориях, получать налоговый вычет на покупку кассы, фискального накопителя, ПО, а также на услуги по настройке касс и сопутствующих услуг (п. 3.2 ст. 346.21 НК). Нововведение действует с 1 января 2025 года.
Со 2 января 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ с описанием новой формы и порядка заполнения декларации УСН, которая учитывает получение вычета.
В налоговом периоде можно получить вычет не более установленной суммы. Если сумма вычета превышает сумму налога, нужно использовать лимит в текущем периоде, а в дальнейшем на «остаток» уменьшить налог в следующем периоде.
Допустим, в 2024 году компания заплатила налог в размере 25 тыс. рублей. Использовать всю сумму положенного вычета, 28 тыс. рублей, в текущем налоговом периоде не получилось, так как она выше исчисленного налога. В 2025 году компания вправе уменьшить налог на оставшиеся 3 тыс. рублей.
Платформа цифровизации бизнеса
Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами в едином личном кабинете
Порядок получения вычета для бизнеса на ПСН
ИП на патенте также могут получить налоговый вычет, для этого нужно направить уведомление в ФНС по месту регистрации бизнеса. Уведомить инспекцию можно одним из способов:
На сайте ФНС. Уведомление в электронной форме направляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
На бумаге. Бумажный вариант уведомления можно принести лично в местное отделение ФНС или отправить письмом по почте.
На Платформе Госотчет. Уведомление в электронной форме направляется через сервис для сдачи отчетности онлайн.
Вычет можно использовать целиком, если он не превышает сумму налога. Или использовать «остаток» по другому патенту (если у ИП несколько патентов).
С 6 января 2025 года уведомление заполняется по форме, которую ФНС утвердила в своем приказе от 16.10.2024 № ЕД-7-3/859@. Порядок заполнения следующий:
Лист А. Укажите информацию о зарегистрированной ККТ. На листе А нужно заполнить сведения о наименовании ККТ, заводском номере, регистрационном номере и дате регистрации в ФНС — это поля 010, 020, 030, 040. Для заполнения этих полей возьмите данные из карточки регистрации ККТ. Сумму расходов можно указать не более 28 тыс. рублей (поле 050), даже если ККТ была приобретена по цене выше лимита вычета.
Лист Б. Укажите информацию о расходах на кассу, патенте, размере налога (поля 110–140 и 210). Некоторые строки заполнять не нужно, это зависит от срока действия патента. Например, если предприниматель приобрел патент не более чем на шесть месяцев, то заполняются строки 150 и 160. Если срок действия патента от полугода до одного года, то заполняются строки 170–200.
ФНС рассмотрит уведомление, и даст ответ в течение 20 дней. Точка отсчета — дата получения документа. Ответ придет быстрее, если направить уведомление в электронной форме.
Налоговая может отказать в вычете, если в уведомлении ИП указал недостоверную информацию. В этом случае нужно будет заплатить налог полностью. Важно, что предприниматель может исправить информацию и подать уведомление повторно.
Как быть бизнесу на других системах налогообложения
Другие системы налогообложения не подразумевают получение налогового вычета. Но компании и ИП на ОСНО или ЕСХН могут снизить налоговую базу на стоимость приобретенной ККТ.
В этом случае бизнес на ОСНО руководствуется ст. 254 и 256 НК. Компании на ЕСХН вправе уменьшить налоговую базу, если учтут сумму кассы в составе расходов.
Памятка для владельцев ККТ
Цель налогового вычета — поддержка бизнеса в новых регионах и уменьшение налоговой нагрузки.
Налоговый вычет — это льгота для компаний и ИП, применяющих УСН «Доходы» и ПСН. Сумма вычета — не более 28 тыс. рублей.
Право получения вычета есть у компаний и ИП, зарегистрировавших ККТ на новых территориях — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях (п. 3.2 ст. 346.21 НК).
Налоговый вычет распространяется на покупку кассы, фискального накопителя, ПО, настройку ККТ и другие сопутствующие услуги.
Получить вычет можно как за 2024, так и за 2025 год.
Если сумма вычета превышает размер налога, то «потратить остаток» можно в следующем налоговом периоде.
Если бизнес применяет УСН, то о вычете заявляет в декларации. А ИП на патенте направляют в ФНС уведомление.
Вычетом не может воспользоваться бизнес на ЕСХН, ОСНО и УСН «Доходы минус расходы», но может уменьшить налог на стоимость приобретенной кассы.
«Платформа ОФД» — это удобное цифровое решение для бизнеса, применяющего ККТ. Помогаем компаниям и ИП привести в порядок кассовую дисциплину и взаимодействовать с ФНС согласно закону № 54-ФЗ. Подключите свою онлайн-кассу к платформе и пользуйтесь сервисом «Контроль нарушений», который станет доступен автоматически. Сервис подскажет, когда продлить регистрацию кассы, проверит чеки на ошибки перед отправкой в ФНС и даст рекомендации по исправлению. Кроме этого, сервис укажет на потенциальные угрозы, чтобы владелец кассы мог заранее отреагировать и не довести дело до штрафов.
Читайте также:
Торговля на рынке 2025: когда нужна касса, штрафы за неприменение ККТ.
Контроль нарушений
Сервис для оценки вероятности угрозы налоговых проверок и штрафов
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFGqLTcL
Начать дискуссию