Налоговый вычет на покупку кассы в новых регионах 2025

Компании и ИП, работающие в новых регионах, должны зарегистрировать кассу до 31 декабря 2025 года. Но это не единственное условие для получения налогового вычета.

Кроме этого, владельцы касс должны быть плательщиками УСН «Доходы» или ПСН и на момент регистрации ККТ проживать на новых территориях — ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области. Модель кассы должна быть в реестр ККТ.

Применение одновременно нескольких систем налогообложения не подразумевает получение налогового вычета по каждой из них. Воспользоваться правом получения вычета можно только по одной из применяемых систем.

Налоговый вычет не предусмотрен для бизнеса, применяющего ОСНО, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы». Но такой бизнес может получить компенсацию — «вернуть» деньги, потраченные на покупку кассы. Нужно понимать, что деньги не перечисляют на расчетный счет предпринимателя — на эту сумму уменьшается налоговая база.

Условия для получения налогового вычета при покупке ККТ утверждены законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ. В Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты о налогах и сборах внесены соответствующие поправки.