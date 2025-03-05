ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам

Сроки перехода на онлайн кассы в новых регионах
В январе 2025 года заканчивается переходный период для бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в части применения контрольно-кассовой техники. С 1 февраля 2025 года онлайн-кассу обязаны использовать почти все представители бизнеса новых регионов, которые продают товары, работы или услуги. Для отдельных категорий предусмотрены отсрочки обязательного ввода в работу ККТ.
С учетом этих отсрочек график обязательного перехода на онлайн-кассы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выглядит так:
Дата начала применения ККТ
Кто обязан применять
1 февраля 2025
Юридические лица на УСН или ЕСХН без сотрудников, на ОСНО вне зависимости от наличия персонала
1 марта 2025
Юридические лица на УСН и ЕСХН с работниками
1 мая 2025
ИП с работниками
1 июня 2025
ИП на ОСНО без работников
1 июля 2025
ИП на УСН без работников
1 августа 2025
ИП на ЕСХН и ПСН без работников
Бизнес, у которого еще нет зарегистрированной и введенной в работу ККТ, и которому по закону предоставлена отсрочка по работе с кассой, обязан по требованию покупателя выдавать документ, которым можно подтвердить расчеты. Форма документа — произвольная, заполненная от руки или на компьютере, но с обязательным присутствием реквизитов кассовых чеков и бланков строгой отчетности (п. 1 ст. 4.7 закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Об этом мы поговорим ниже.
Кто может работать без кассы
Касса не нужна:
самозанятым;
продавцам ценных бумаг;
газетным киоскам и киоскам с мороженым;
продавцам разливного молока, воды и безалкогольных напитков;
точкам по ремонту обуви, металлической галантереи и ключей;
присматривающим за детьми, больными и пожилыми людьми;
ИП-арендодателям;
большинству ИП на патенте;
другим продавцам товаров, работ и услуг, которые указаны в п. 2 и 2.1 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Также под освобождение подпадает бизнес в труднодоступных районах, списки которых утверждены региональными властями, при условии, что компании и предприниматели на таких территориях будут выдавать подтверждающий расчет документ. Например, такая льгота действует для продавцов в районах ЛНР из постановления Правительства ЛНР от 17.05.2024 № 110/24.
Как перейти на онлайн-кассу в новых регионах
Переход на онлайн-кассу — процесс в несколько этапов:
Шаг 1. Купите ККТ. Вариантов масса. Подберите набор техники с учетом специфики бизнеса и финансовых возможностей. Продумайте какие функции и характеристики кассы вам нужны:
распечатка чеков или их отправка по смс и электронной почте;
скорость распечатки чеков;
работа от аккумулятора и мобильность;
встроенный или подключаемый терминал для приема оплат картами;
наличие сенсорного экрана или кнопочная клавиатура;
способ подключения к интернету;
наличие встроенного сканера или возможность подключения отдельного;
встроенный или подключаемый фискальный принтер;
срок действия фискального накопителя.
Перед покупкой важно убедиться, что ККТ и ФН внесены в соответствующие реестры ФНС.
Подробнее о том, как выбрать фискальный накопитель мы рассказали здесь.
Платформа ОФД доставляет фискальные накопители по всей России и предоставляет облачный сервис по хранению, обработке и передаче фискальных данных в ФНС в соответствии с 54-ФЗ. Тарифы на подключение к ОФД — гибкие. Сезонный бизнес сам выбирает срок и тариф: месячный, квартальный или полугодовой.
Шаг 2. Заключите договор с оператором фискальных данных. ОФД — это сервис, который шифрует информацию и передает в ФНС чеки. Важно, чтобы у посредника была аккредитация ФНС. У «Платформы ОФД» она есть.
Этот шаг не нужен продавцам в удаленных от сетей местностях. Для них ФНС допускает автономный режим работы онлайн-касс без подключения к ОФД (п. 7 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ) Списки определяют местные власти, например в ДНР и ЛНР это постановления правительств от 23.05.2024 № 53-4 и от 25.06.2024 № 130/24 соответственно.
Шаг 3. Купите чековую ленту. Она понадобится для распечатки отчета о регистрации кассы и в дальнейшем для выдачи бумажных чеков покупателям.
Шаг 4. Получите сертификат квалифицированной электронной подписи, чтобы зарегистрировать кассу через интернет.
Заказать электронную подпись можно прямо в личном кабинете «Платформы ОФД».
Шаг 5. Зарегистрируйте кассу в ФНС. Штраф за работу на незарегистрированной кассе для ИП составит 1 500–3 000 рублей, а для юридический лиц — 5 000–10 000 рублей (п. 4 ст. 14.5 КоАП).
Как зарегистрировать кассу
Процедура регистрации ККТ включает:
подачу заявления в ФНС;
получение регистрационного номера;
формирование и отправку отчета о регистрации в кассы;
получение карточки регистрации ККТ, подписанной электронной подписью сотрудника налоговой.
Проводить расчеты без полученной от ФНС карточки регистрации кассы нельзя, произойдет блокировка.
Способов регистрации — три:
Прийти в налоговую инспекцию с заполненным заявлением по форме из приложения 1 к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@, паспортом гражданина России и паспортом на технику, а также доверенностью, если регистрация поручена сотруднику компании.
Через раздел «Учет ККТ» в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Через личный кабинет оператора фискальных данных.
Для последних двух способов понадобится КЭП, полученная на шаге 4 предыдущего раздела.
С 1 марта 2025 года упрощается процесс регистрации и перерегистрации кассовых аппаратов благодаря уменьшению количества документов. Теперь при постановке кассы на учет больше не требуется предоставлять в налоговый орган отчет о регистрации и заявление о перерегистрации. Процедура становится проще: в кассу вносится регномер, а ОФД отправляет информацию в налоговую службу (п. 3.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ с изменениями от 01.03.2025).
Налоговый орган может отказать в регистрации или перерегистрации кассы, если предоставленные сведения будут неполными или недостоверными. В таком случае нужно будет подавать заявление по общему порядку.
При этом есть исключения, когда нельзя обойтись без подачи заявления. Так, применить упрощенную процедуру не вправе те владельцы кассовой техники, которые используют кассу в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД или если ККТ работает в составе автоматических устройств.
Перерегистрация ККТ из-за замены ФН без подачи заявления невозможна в следующих ситуациях:
Если ФН работал какое-то время в автономном режиме, даже если на момент закрытия архива он уже не использовался в этом режиме.
Если предыдущий ФН был неисправен и формирование отчета о закрытии архива на нем невозможно.
По другим причинам, связанным с изменением параметров применения ККТ, не отраженных в фискальном документе «Отчет об изменении параметров регистрации», в случаях, когда ККТ используется для расчетов за маркированные товары, применяется в игорных заведениях, а также при развозной или разносной торговле.
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Как бизнесу получить вычет за покупку кассы
Налогоплательщики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые применяют УСН или ПСН, вправе получить налоговый вычет до 28 000 руб. на покупку ККТ, если успели с регистрацией до 31 декабря 2025. То есть на эту сумму можно уменьшить налог к уплате.
Нюансы:
В 28 000 рублей можно включить покупку одного экземпляра ККТ, фискального накопителя, программного обеспечения и услуги по настройке рабочего места.
Модель кассы присутствует в реестре ФНС.
Компания или ИП работает или живет на новых территориях на момент регистрации кассы.
Вычет можно применить за 2024 или 2025 год по выбору налогоплательщика.
Какие требования к кассовому чеку действуют в 2025 году
У кассовых чеков обязательно должны быть следующие реквизиты (ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ):
название;
порядковый номер;
дата, время и адрес расчета;
наименование и ИНН продавца;
применяемая система налогообложения;
признак расчета;
названия, количество и цена проданных товаров, работ или услуг;
ставка НДС;
способ оплаты товара и его сумма;
ФИО кассира;
регистрационный номер кассы;
заводской номер фискального накопителя;
фискальный признак документа;
ссылка на сайт ФНС — nalog.gov.ru;
номер фискального документа;
номер смены;
QR-код;
номер телефона или адрес электронной почты покупателя, если покупатель попросил отправить ему чек в электронном виде.
Вся информация об обязательных и необязательных тегах для всех фискальных документов содержится в приказе ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
В письме от 07.11.2024 № АБ-4-20/12720 ФНС дала рекомендации к оформлению чеков:
высота символов — минимум 2 мм;
междустрочный интервал — минимум 0,5 мм;
размер QR-кода — минимум 20х20 мм;
контрастность — минимум 40%.
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Последствия нарушений работы с онлайн-кассами
Компании и ИП обязаны использовать кассовые аппараты и выдавать чеки при расчетах с физ- и юрлицами согласно закону № 54-ФЗ. За нарушения в использовании ККТ предусмотрены штрафы по статье 14.5 КоАП.
За неприменение кассы:
для должностных лиц и ИП — от 1/4 до 1/2 суммы сделки без использования кассы, но не менее 10 000 рублей;
для организаций — от 3/4 до всей суммы, но не менее 30 000 рублей.
Повторное нарушение при сумме сделки свыше 1 000 000 рублей может привести к дисквалификации должностных лиц на срок 1–2 года и приостановлению деятельности организации на 90 дней.
За невыдачу чека или неотправку его покупателю:
для должностных лиц и ИП — штраф 2 000 рублей;
для организаций — 10 000 рублей.
За использование не зарегистрированной ККТ или ошибки в чеках:
для должностных лиц и ИП — штраф от 1 500 до 3 000 рублей;
для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей.
За непредоставление информации налоговым органам по запросу:
для должностных лиц и ИП — от 1 500 до 3 000 рублей;
для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей.
При ошибке в чеке штрафов можно избежать — нужно исправить ее и сформировать чек коррекции. Если нарушение кассовой дисциплины привело к неуплате налогов, возможен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. При умышленном уклонении — 40%, а также начисление пени и уголовная ответственность за крупные суммы.
Налоговая служба проверяет соблюдение кассовой дисциплины. Проверки могут быть как выездные, так и без выезда, с запросами информации у ОФД. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться без предупреждения. Непредоставление документов или доступа к информации ведет к штрафам (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП): для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей, для руководителей и ИП — от 2 000 до 4 000 рублей.
Если из-за действий или бездействия владельца ККТ завершить проверку невозможно, штрафы выше (ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП): для юрлиц — от 20 000 до 50 000 рублей, для руководителей и ИП — от 5 000 до 10 000 рублей. При первом нарушении штраф может быть заменен на предупреждение.
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