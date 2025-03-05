ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам

В январе 2025 года заканчивается переходный период для бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в части применения контрольно-кассовой техники. С 1 февраля 2025 года онлайн-кассу обязаны использовать почти все представители бизнеса новых регионов, которые продают товары, работы или услуги. Для отдельных категорий предусмотрены отсрочки обязательного ввода в работу ККТ.

С учетом этих отсрочек график обязательного перехода на онлайн-кассы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выглядит так:

Дата начала применения ККТ Кто обязан применять 1 февраля 2025 Юридические лица на УСН или ЕСХН без сотрудников, на ОСНО вне зависимости от наличия персонала 1 марта 2025 Юридические лица на УСН и ЕСХН с работниками 1 мая 2025 ИП с работниками 1 июня 2025 ИП на ОСНО без работников 1 июля 2025 ИП на УСН без работников 1 августа 2025 ИП на ЕСХН и ПСН без работников

Бизнес, у которого еще нет зарегистрированной и введенной в работу ККТ, и которому по закону предоставлена отсрочка по работе с кассой, обязан по требованию покупателя выдавать документ, которым можно подтвердить расчеты. Форма документа — произвольная, заполненная от руки или на компьютере, но с обязательным присутствием реквизитов кассовых чеков и бланков строгой отчетности (п. 1 ст. 4.7 закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Об этом мы поговорим ниже.