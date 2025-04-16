«Платформа Госотчет» становится популярной для всех систем налогообложения

«Платформа ОФД» фиксирует в 1 квартале 2025 года прирост пользователей сервиса «Платформа Госотчет» в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объема подключений связан с новой версией продукта, в которой добавили новые функции для удобной сдачи отчетности предпринимателями и организациями на всех системах налогообложения.

«Платформа Госотчет» интегрирована в единый личный кабинет «Платформы ОФД», что позволяет легко и бесшовно переходить между продуктами экосистемы компании.

Ключевые улучшения сервиса:

Редактор форм с актуальными формами ФНС, СФР и Росстата . Создавайте и редактируйте формы непосредственно в сервисе без использования дополнительных программ. Сохраняйте черновики для заполнения в удобное время и используйте авторасчеты, для быстрого заполнения документов

Проверка отчетов перед отправкой . Сервис автоматически проверяет формы на соответствие требованиям госорганов и сверяет контрольные соотношения. Пояснения к некорректно заполненным полям помогают быстро выявить и исправить ошибки, чтобы успешно сдать отчетность с первого раза.

Мониторинг статусов документооборота . Новый прогресс-бар позволяет удобно отслеживать статусы документооборота. Отображение текущего этапа и необходимых действий для успешного завершения процесса.

Уведомления по электронной почте . Настройка уведомлений о новых документах или изменениях статусов документооборота на несколько адресов электронной почты, для своевременного оповещения ответственных лиц о поступлении важных документов, таких как требования или уведомления о больничных.

Переключение между организациями в один клик . Переключение между компаниями без повторного ввода логина и пароля, что удобно для бухгалтеров, обслуживающих несколько организаций.

Автоматизация работы с требованиями ФНС и СФР . Сервис уведомляет о поступлении новых требований, предоставляет точные сроки для ответов и предлагает пошаговые рекомендации для формирования корректного и своевременного ответа.

Совместимость с 1С и массовые операции . Массовый импорт и отправка документов в 1С, для упрощения и экономии времени на обработку больших объемов данных.

Сверка книг покупок и продаж по НДС. Позволяет синхронизировать данные с контрагентами, исключать ошибки и расхождения перед отправкой декларации по НДС в ФНС, предотвращать получение требований из налоговой.

«Сервис «Платформа Госотчет» в личном кабинете «Платформы ОФД» теперь предоставляет организациям и предпринимателям удобные инструменты для сдачи отчетности, независимо от применяемой системы налогообложения. Новые возможности позволяют отчитываться перед госорганами с первого раза, легко и без ошибок, что оценят как бухгалтеры, так и предприниматели, сдающие отчеты самостоятельно», — отмечает директор по массовым продуктам «Платформы ОФД» Наталья Семенова.

Платформа Госотчет Удобный и надежный сервис для сдачи отчётности в госорганы Подключить

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