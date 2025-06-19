Чеки при расчетах с покупателями в 2025 году: что важно знать

Зачем нужен кассовый чек

Практически каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда после покупки продавец не выдал чек или спросил, нужен ли этот документ. Причины разные: экономия на расходных материалах для касс, забота об экологии, желание ускорить обслуживание или попытка скрыть реальные обороты, а также снизить налоги.

Порой предприниматели считают, что чек — формальность, без которой вполне можно обойтись. Но его невыдача влечет за собой сложности для покупателя и для самого бизнеса.

Чек — это официальный документ, который подтверждает факт покупки товара или услуги. Он содержит определенный набор данных, которые называются реквизитами чека. Все обязательные реквизиты — наименование, цена каждой позиции, информация о продавце, сумма оплаты и прочее — определены ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.

✅ Наиболее распространенный вид — кассовый чек. Продавец оформляет его при расчете на кассе. Чек может быть выдан в бумажной или при соблюдении некоторых условий — в электронной форме (например, отправлен на e-mail или в виде СМС). На современном чеке обязательно присутствует QR-код, позволяющий проверить его подлинность с помощью приложения ФНС.

Кассовые чеки делятся на несколько видов в зависимости от того, какая операция проводится между продавцом и покупателем:

Приходные чеки. Его выдают при продаже товара, оказании услуги или выполнении работы. Документ подтверждает, что продавец получил деньги от покупателя. Приходные чеки оформляют в магазинах, кафе, аптечных пунктах, автосервисах и других точках обслуживания населения.

Расходные (расчетные) чеки. Чек такого вида выдают тогда, когда организация или предприниматель выплачивает деньги физическому лицу. Например, в ломбарде при возврате выкупа за заложенное имущество или в комиссионном магазине — при выдаче средств за сданные вещи.

Чеки возврата прихода и возврата расхода. Эти чеки оформляют в случаях, когда продавец возвращает покупателю деньги за товар или услугу (возврат прихода), а также если происходит возврат выданных ранее денежных средств по расходной операции (возврат расхода).

Чек подтверждает сам факт покупки по закону, упрощает возврат и обмен товаров, получение гарантийного обслуживания. Дополнительно с помощью этого документа можно проверить корректность всех позиций и ценовой информации в покупке. Для этого достаточно отсканировать QR-код в нижней части чека в специальном приложении ФНС.

Чек — это не просто формальность, а ключевой документ, гарантирующий защиту прав потребителя. При обращении за возвратом или обменом товара к нему нужно приложить к заявлению кассовый, товарный чек или их копию. Наличие кассового чека существенно упрощает процедуру: продавец сразу видит, что покупатель приобрел товар у него, и быстро принимает решение.