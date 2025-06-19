Чеки при расчетах с покупателями в 2025 году: что важно знать

Зачем нужен кассовый чек
Практически каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда после покупки продавец не выдал чек или спросил, нужен ли этот документ. Причины разные: экономия на расходных материалах для касс, забота об экологии, желание ускорить обслуживание или попытка скрыть реальные обороты, а также снизить налоги.
Порой предприниматели считают, что чек — формальность, без которой вполне можно обойтись. Но его невыдача влечет за собой сложности для покупателя и для самого бизнеса.
Чек — это официальный документ, который подтверждает факт покупки товара или услуги. Он содержит определенный набор данных, которые называются реквизитами чека. Все обязательные реквизиты — наименование, цена каждой позиции, информация о продавце, сумма оплаты и прочее — определены ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.
✅ Наиболее распространенный вид — кассовый чек. Продавец оформляет его при расчете на кассе. Чек может быть выдан в бумажной или при соблюдении некоторых условий — в электронной форме (например, отправлен на e-mail или в виде СМС). На современном чеке обязательно присутствует QR-код, позволяющий проверить его подлинность с помощью приложения ФНС.
Кассовые чеки делятся на несколько видов в зависимости от того, какая операция проводится между продавцом и покупателем:
Приходные чеки. Его выдают при продаже товара, оказании услуги или выполнении работы. Документ подтверждает, что продавец получил деньги от покупателя. Приходные чеки оформляют в магазинах, кафе, аптечных пунктах, автосервисах и других точках обслуживания населения.
Расходные (расчетные) чеки. Чек такого вида выдают тогда, когда организация или предприниматель выплачивает деньги физическому лицу. Например, в ломбарде при возврате выкупа за заложенное имущество или в комиссионном магазине — при выдаче средств за сданные вещи.
Чеки возврата прихода и возврата расхода. Эти чеки оформляют в случаях, когда продавец возвращает покупателю деньги за товар или услугу (возврат прихода), а также если происходит возврат выданных ранее денежных средств по расходной операции (возврат расхода).
Чек подтверждает сам факт покупки по закону, упрощает возврат и обмен товаров, получение гарантийного обслуживания. Дополнительно с помощью этого документа можно проверить корректность всех позиций и ценовой информации в покупке. Для этого достаточно отсканировать QR-код в нижней части чека в специальном приложении ФНС.
Чек — это не просто формальность, а ключевой документ, гарантирующий защиту прав потребителя. При обращении за возвратом или обменом товара к нему нужно приложить к заявлению кассовый, товарный чек или их копию. Наличие кассового чека существенно упрощает процедуру: продавец сразу видит, что покупатель приобрел товар у него, и быстро принимает решение.
Используя ККТ, бизнес обязан своевременно отчитываться о всех расчетах и выдаче чеков, а также следить за актуальностью регистрации кассы. Подключив сервисы «Платформы ОФД», вы получаете полноценный инструмент для управления кассовыми операциями: отслеживание чеков, контроль статуса касс, возможность рассылки электронных чеков покупателям.
Кто обязан выдавать кассовый чек
Кассовый чек формируется на онлайн-кассе и подтверждает расчеты между покупателем и продавцом. Выдачу этого документа регулируют требования ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.
Почти все продавцы обязаны передавать покупателю чеки при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Но есть исключения. По п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ кассовые чеки не требуются:
При разносной и развозной торговле.
При оказании бытовых услуг — починки обуви, изготовления ключей, ухода за детьми или больными.
Для продавцов, работающих на налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» (самозанятые). В этом случае чек выдается через приложение «Мой налог».
При расчетах между организациями или ИП по безналу.
При торговле в труднодоступных и отдаленных местностях.
С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в законе № 54‑ФЗ, которые уточняют круг предпринимателей и организаций, обязанных применять контрольно-кассовую технику и выдавать кассовые чеки.
С этого момента кассовые чеки должны выдавать:
Организации и ИП, которые принимают оплату за товары, работы или услуги с помощью СБП.
Те, кто принимает оплату через различные автоматические устройства — например, терминалы самообслуживания.
Объекты, принимающие оплату через автоматические устройства для расчетов через СБП.
Продавцы, получающие оплату через посредников, которые уполномочены работать с расчетами и выдачей чеков.
Одновременно закон освобождает от обязанности применять кассовую технику и выдавать чеки:
Организации и ИП, принимающие от населения вторсырье — за исключением лома и отходов цветных и черных металлов, а также драгоценных металлов и камней.
ИП с лицензией, для которых основная деятельность — предоставление образовательных услуг.
ИП, которые в качестве основной деятельности оказывают услуги в области физической культуры и спорта.
ИП, оказывающие образовательные услуги или услуги в сфере физической культуры и спорта, освободили от применения кассы и выдачи чеков только при безналичной оплате этих услуг — и только в случаях, когда при оплате не используется банковская карта. Если покупатель проводит платеж наличными или картой, обязанность применять кассу и выдавать чек сохраняется.
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В какой форме продавец выдает кассовый чек
Продавцы могут предоставлять чеки в разных форматах (п. 2 и 3 ст. 1.2 закона от 08.08.2024 № 274-ФЗ). Основные способы передачи чека:
на бумажном носителе — лично в руки покупателю;
в виде электронного документа, направленного по номеру телефона (например, в СМС);
в виде цифрового документа, отправленного на электронную почту;
через сервис «Мои чеки онлайн» ФНС.
Когда нужно выдавать чек
Если вы обязаны применять онлайн-кассу, то чек нужно выдавать при любом расчете с покупателем. Даже если клиент говорит, что документ ему не нужен, продавец обязан напечатать и вручить чек. Вопрос «Вам нужен чек?» — некорректен и вводит в заблуждение.
Основание — письмо ФНС от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.
Когда выдавать бумажный чек
В большинстве случаев выдают бумажный чек. Также документ на бумаге должны предоставить, если касса работает в офлайн-режиме, то есть не отправляет данные в налоговые органы через интернет.
Когда выдавать электронный чек
Электронный кассовый чек можно направить, если покупатель заранее предоставил контакты — например, e-mail или номер телефона — и проинформировал продавца, что готов получить чек в электронном виде.
В этом случае продавцу необязательно печатать чек на бумаге — но только если позволяют технические возможности кассы.
Нужно ли отправлять чек на email или в SMS, если клиент уже получил документ через мобильное приложение
Если у продавца есть возможность выдавать чеки через интернет-сервисы (например, через личный кабинет клиента в мобильном приложении или мессенджер), он должен также отправить документ покупателю на телефон или e-mail. Такие разъяснения приводит ФНС в письме АБ-4-20/4130@ от 23.04.2025.
Форма согласия на электронный чек закреплена за продавцом: закон не требует оформлять специальное заявление — подтверждения в устной или письменной форме достаточно.
Электронный чек приравнивается к бумажному по юридической силе, но внешне может несколько отличаться: на нем обязательно должна быть указана система налогообложения, а сведения об ИНН организации, ФИО кассира, наименование документа и QR-код можно не включать (для бумажных чеков они обязательны).
С точки зрения закона бумажная и электронная версия кассового чека имеют одинаковую силу. На практике стационарным магазинам с высоким потоком покупателей проще выдавать чеки в традиционном бумажном виде. Для интернет-магазинов, курьерских служб и малого бизнеса, использующего облачные кассы, электронные чеки уже стали привычным форматом.
«Платформа ОФД» — цифровой сервис для пользователей онлайн-касс, который помогает соблюдать кассовую дисциплину и выполнять требования закона № 54-ФЗ. Пользователи вовремя получают напоминания о необходимости перерегистрации кассы, могут автоматически проверять корректность чеков перед их отправкой в ФНС и получают рекомендации по устранению возможных ошибок. Система заранее предупреждает о рисках, чтобы бизнес мог избежать штрафов и других неприятных последствий.
Что будет за нарушения при работе с кассовыми чеками
Организации и ИП, ведущие расчеты с применением касс, обязаны соблюдать требования закона о ККТ. Нарушения — например, если кассовый чек выдан без обязательных реквизитов или не выдан вовсе — влекут административную ответственность.
За подобные нарушения предусмотрены такие санкции:
для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей;
для юридических лиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Если нарушение повторится в течение года, штрафы увеличиваются и составляют уже от 10 000 до 30 000 рублей, а при следующих нарушениях — от 30 000 до 50 000 рублей.
Налоговые органы уделяют большое внимание профилактике нарушений — не только наказывают за ошибки, но и активно информируют бизнес о требованиях 54‑ФЗ. В 2024 году территориальные налоговые инспекции провели более 71 тысячи профилактических визитов к предпринимателям и организациям — это на 11% больше, чем в 2023 году. Такие цифры приводит Доклад с результатами обобщения правоприменительной практики ФНС России по федеральному государственному контролю за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ за 2024 год.
Налоговые органы рассылают информационные письма с напоминаниями о правилах применения ККТ и ответственности за их нарушения. За 2024 год в автоматическом режиме было отправлено около 411 тысяч таких писем. Около половины получателей после этого скорректировали свою работу с кассами, чтобы избежать штрафов в будущем.
Также в 2024 году по решению заместителя руководителя ФНС было инициировано 293 документарных проверки. Налоговые инспекторы провели более 77 тысяч контрольных закупок, чтобы проверить соблюдение правил применения ККТ.
В итоге за год ФНС вынесла более 42 тысяч предупреждений и наложила свыше 35 тысяч штрафов на общую сумму более 458 млн рублей.
Для контроля соблюдения требований ФНС использует свои информационные системы и анализирует поступающие обращения и жалобы. По итогам наблюдения и рассмотрения сообщений о возможных нарушениях было вынесено более 144 тысяч предостережений, что на 25% больше, чем в 2023 году.
ФНС отмечает, что вопросы, связанные с выдачей и оформлением кассовых чеков, по-прежнему остаются одним из наиболее частых оснований для споров между предпринимателями и налоговой службой.
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О боги, кто бы мог подумать, что вековая борьба за кассовый чек наконец-то получит официальный статус — ведь всему цивилизованному миру давно известно, что без бумажки ты букашка!