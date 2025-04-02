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Индивидуальный предприниматель

Отчетность ИП в 2025 году: формы и сроки сдачи

Объем отчетности индивидуальных предпринимателей зависит от применяемого налогового режима и наличия у них работников. Рассказываем, какие отчеты и в какие сроки ИП сдают в 2025 году.

Налоговая отчетность ИП в 2025 году

Индивидуальные предприниматели при любом налоговом режиме не сдают бухгалтерскую отчетность, так как освобождены от ведения бухучета. При этом ИП обязаны вести учет доходов, расходов и других объектов налогообложения (пп. 1 п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Основные налоги ИП уплачивают исходя из применяемого режима:

  • ИП на ОСНО платят со своих предпринимательских доходов налог на доходы физлиц (НДФЛ). Ежегодно, не позднее 30 апреля следующего года за отчетным, они отчитываются о своих доходах и налоге в декларации по форме 3-НДФЛ. В 2025 году подается декларация 3-НДФЛ за 2024 год. Ее заполняют по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757

  • ИП-упрощенцы отчитываются по единому налогу при УСН раз в год — до 25 апреля года, следующего за отчетным. Начиная с отчетности за 2024 год, применяется новая форма декларации по УСН (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813). 

  • ИП-плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) подают декларацию раз в год — до 25 марта следующего года за отчетным. В 2025 году форма декларации по ЕСХН не изменилась (приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384).

Предприниматели на спецрежимах ПСН, АУСН, НПД отчетность по этим налогам не сдают.

Отчетность ИП по НДС

ИП, применяющие ОСНО, ЕСХН или УСН (если в 2025 году у них нет освобождения от налога), являются плательщиками НДС

Декларация по НДС подается ежеквартально — до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца. 

Сдать декларацию придется и в случае, когда освобожденный от НДС предприниматель выступал в качестве налогового агента по НДС или выставил покупателю счет-фактуру с выделенным в ней налогом.

Начиная с отчетности за I квартал 2025 года, декларация по НДС заполняется по новой форме (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989). Ее следует сдавать только электронно. Право отчитываться по своему выбору на бумажном бланке или электронно дано лишь налоговым агентам-неплательщикам НДС (ст. 174 НК).

ИП, освобожденные от НДС, но выставлявшие счета-фактуры при выполнении обязанностей агента, посредника, комиссионера, застройщика, подают в налоговую не декларацию, а журнал учета счетов-фактур. Срок — до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Прочие налоги ИП

Отчетность по прочим налогам ИП сдают только при наличии соответствующих налогооблагаемых объектов.

Например:

  • Декларацию по косвенным налогам сдают при импорте товаров из стран ЕАЭС. Срок — не позже 20 числа следующего месяца после принятия ввезенных товаров на учет. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765 (ред. от 12.04.2023).

  • Если ИП является плательщиком нового туристического налога (глава 33.1 НК), он должен отчитываться ежеквартально по форме декларации из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992. Срок сдачи — не позднее 25 числа первого месяца после истечения отчетного квартала.

  • Декларацию по водному налогу ИП подают, если являются лицензированными пользователями водных объектов. Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом. Форма декларации в 2025 году не менялась (приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497).

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Отчетность ИП с работниками для ИФНС 

Если у ИП есть работники по трудовым договорам или договорам ГПХ, он должен сдавать по ним в налоговую следующую отчетность:

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Таблица: сроки сдачи отчетности ИП в ИФНС в 2025 году

Если последний день срока, отведенного для сдачи отчетности в ИФНС, совпал с выходным или нерабочим праздником, он автоматически переносится на ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

В таблице собрали сроки сдачи отчетности ИП в ИФНС в 2025 году (с учетом переносов):

Отчетная форма и период

Срок сдачи

Кто должен сдавать

Декларация 3-НДФЛ

за 2024 год — 30.04.2025;

за 2025 год — 30.04.2026

ИП на ОСНО

 

Декларация по НДС 

за IV квартал 2024 — 27.01.2025;

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за II квартал 2025 — 25.07.2025;

за III квартал 2025 — 27.10.2025;

за IV квартал 2025 — 26.01.2026

ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН-плательщики НДС;

ИП-неплательщики или освобожденные от НДС, выступавшие в качестве налогового агента по НДС, или выставлявшие покупателям счета-фактуры с выделенным в ней налогом.

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур

за IV квартал 2024 — 20.01.2025;

за I квартал 2025 — 21.04.2025;

за II квартал 2025 — 21.07.2025;

за III квартал 2025 — 20.10.2025;

за IV квартал 2025 — 20.01.2026

ИП, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента, застройщика 

Декларация по косвенным налогам

за декабрь 2024 — 20.01.2025;

за январь 2025 — 20.02.2025;

за февраль — 20.03.2025;

за март 2025 — 21.04.2025;

за апрель 2025 — 20.05.2025;

за май 2025 — 20.06.2025;

за июнь 2025 — 21.07.2025;

за июль 2025 — 20.08.2025;

за август 2025 — 22.09.2025;

за сентябрь 2025 — 20.10.2025;

за октябрь 2025 — 20.11.2025;

за ноябрь 2025 — 22.12.2025;

за декабрь 2025 — 20.01.2026

ИП, импортирующие товары из стран ЕАЭС

Декларация по УСН

за 2024 год — 25.04.2025;

за 2025 год — 25.04.2026

ИП на УСН 

Декларация по ЕСХН

за 2024 год — 25.03.2025;

за 2025 год — 25.03.2026

ИП на ЕСХН

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

за декабрь 2024 — 27.01.2025;

за январь 2025 — 25.02.2025;

за февраль 2025 — 25.03.2025;

за март 2025 — 25.04.2025;

за апрель 2025 — 26.05.2025;

за май 2025 — 25.06.2025;

за июнь 2025 — 25.07.2025;

за июль 2025 — 25.08.2025;

за август 2025 — 25.09.2025;

за сентябрь 2025 — 27.10.2025;

за октябрь 2025 — 25.11.2025;

за ноябрь 2025 — 25.12.2025;

за декабрь 2025 — 26.01.2026

ИП-пользователи недр

Декларация по водному налогу 

за 2024 год — 27.01.2025;

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за полугодие 2025 — 25.07.2025;

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;

за 2025 год — 26.01.2026

ИП-лицензированные пользователи водных объектов

Туристический налог

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за II квартал 2025 — 25.07.2025;

за III квартал 2025 — 27.10.2025;

за IV квартал 2025 — 26.01.2026

ИП-плательщики туристического налога

Декларация по акцизам

за декабрь 2024 — 27.01.2025;

за январь 2025 — 25.02.2025;

за февраль 2025 — 25.03.2025;

за март 2025 — 25.04.2025;

за апрель 2025 — 26.05.2025;

за май 2025 — 25.06.2025;

за июнь 2025 — 25.07.2025;

за июль 2025 — 25.08.2025;

за август 2025 — 25.09.2025;

за сентябрь 2025 — 27.10.2025;

за октябрь 2025 — 25.11.2025;

за ноябрь 2025 — 25.12.2025;

за декабрь 2025 — 26.01.2026

 

ИП-плательщики акцизов 

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

за IV квартал 2024 — 27.01.2025;

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за II квартал 2025 — 25.07.2025;

за III квартал 2025 — 27.10.2025;

за IV квартал 2025 — 26.01.2026

ИП, проводившие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости

Расчет по страховым взносам (РСВ

за 2024 год — 27.01.2025;

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за полугодие 2025 — 25.07.2025;

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;

за 2025 год — 26.01.2026

ИП-страхователи

Расчет 6-НДФЛ 

за 2024 год — 25.02.2025;

за I квартал 2025 — 25.04.2025;

за полугодие 2025 — 25.07.2025;

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;

за 2025 год — 25.02.2026

ИП-налоговые агенты, производившие выплаты физлицам

Персонифицированные сведения о физлицах

за декабрь 2024 — 27.01.2025*;

за январь 2025 — 25.02.2025;

за февраль 2025 — 25.03.2025;

за март 2025 — 25.04.2025*;

за апрель 2025 — 26.05.2025;

за май 2025 — 25.06.2025;

за июнь 2025 — 25.07.2025*;

за июль 2025 — 25.08.2025;

за август 2025 — 25.09.2025;

за сентябрь 2025 — 27.10.2025*;

за октябрь 2025 — 25.11.2025;

за ноябрь 2025 — 25.12.2025;

за декабрь 2025 — 26.01.2026*

*если представлен РСВ за соответствующий период с разделом 3, Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь можно не сдавать

ИП-страхователи

Если сроки сдачи отчетности в ИФНС будут нарушены, предпринимателю грозят штрафы:

  • за опоздание со сдачей налоговой декларации или Расчета по страховым взносам — от 5% до 30% от суммы неуплаченного налога или страхового взноса за каждый полный и неполный просроченный месяц, но минимум — 1 000 руб. (ст. 119 НК);

  • за несдачу вовремя расчета 6-НДФЛ — 1000 руб. за каждый полный и неполный просроченный месяц (ст. 126 НК).

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Отчетность ИП с работниками в Соцфонд в 2025 году

В Соцфонд предприниматели отчитываются, если у них есть работники. Сведения подаются в виде соответствующих разделов и подразделов формы ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

Если крайний срок сдачи отчета в СФР выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, он переносится на ближайший следующий рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

Таблица сроков сдачи отчетов ИП в Соцфонд в 2025 году (с учетом переносов):

Раздел / подраздел отчета ЕФС-1

Отчетный период или кадровое событие

Крайний срок представления в СФР

Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности 

(сдается, если имели место соответствующие кадровые события)

Кадровые события в январе–декабре 2025

(кроме приема и увольнения работников, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ — в этих случаях отчитывайтесь не позднее следующего рабочего дня)

за декабрь 2024 — 27.01.2025;

за январь 2025 — 25.02.2025;

за февраль — 25.03.2025;

за март 2025 — 25.04.2025;

за апрель 2025 — 26.05.2025;

за май 2025 — 25.06.2025;

за июнь 2025 — 25.07.2025;

за июль 2025 — 25.08.2025;

за август 2025 — 25.09.2025;

за сентябрь 2025 — 27.10.2025;

за октябрь 2025 — 25.11.2025;

за ноябрь 2025 — 25.12.2025;

за декабрь 2025 — 26.01.2026

Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников  

Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (подается при наличии таких условий)

2024 год

2025 год

27.01.2025

26.01.2026

Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам

2024 год

I квартал 2025

полугодие 2025

9 месяцев 2025

2025 год 

27.01.2025

25.04.2025

25.07.2025

27.10.2025

26.01.2026

Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»

2024 год

I квартал 2025

полугодие 2025

9 месяцев 2025

2025 год 

27.01.2025

25.04.2025

25.07.2025

27.10.2025

26.01.2026

За нарушение сроков сдачи отчетности в Соцфонд штраф составит 500 руб. по каждому застрахованному лицу (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Если не сдать вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 со сведениями по взносам на «травматизм», штраф составит от 5% до 30% от суммы взносов за последние три месяца, но не менее 1 000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Отчеты ИП в Росстат

Узнать, какие формы ИП должен сдавать в 2025 году, можно при помощи сервиса Росстата. Укажите свой ИНН или ОГРНИП, и система выдаст перечень отчетов. Если список пуст, отчитываться в текущем году не нужно.

Какую отчетность ИП сдают в электронном виде

Ряд отчетов предприниматель должен сдавать только электронно — при сдаче бумажного варианта, она считается непредставленной

Какие отчеты ИП должен сдавать в электронном формате:

  • декларация по НДС (на бумаге вправе отчитаться налоговые агенты — неплательщики НДС, или освобожденные от обязанностей налогоплательщика по п. 5 ст. 174 НК);

  • декларации по остальным налогам, если в прошлом году среднесписочная численность персонала превысила 100 человек (п. 3 ст. 80 НК);

  • расчеты РСВ и 6-НДФЛ, если ИП выплачивал доход 10 и более физлицам;

  • «Персонифицированные сведения о физлицах», если в нем указано более 10 застрахованных;

  • любые отчеты в составе формы ЕФС-1, если число застрахованных лиц в отчетном периоде составило более 10 человек;

  • отчет по товарам, подлежащим прослеживаемости (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108);

  • вся отчетность в Росстат.

За нарушение обязательной электронной формы штрафы составляют:

Подключите «Платформу Госотчет» и сдавайте электронную отчетность в госорганы легко и быстро с первого раза.

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