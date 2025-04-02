Отчетность ИП в 2025 году: формы и сроки сдачи

Налоговая отчетность ИП в 2025 году

Предприниматели на спецрежимах ПСН, АУСН, НПД отчетность по этим налогам не сдают.

ИП-плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) подают декларацию раз в год — до 25 марта следующего года за отчетным. В 2025 году форма декларации по ЕСХН не изменилась ( приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384 ).

ИП-упрощенцы отчитываются по единому налогу при УСН раз в год — до 25 апреля года, следующего за отчетным. Начиная с отчетности за 2024 год, применяется новая форма декларации по УСН (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813 ).

ИП на ОСНО платят со своих предпринимательских доходов налог на доходы физлиц (НДФЛ). Ежегодно, не позднее 30 апреля следующего года за отчетным, они отчитываются о своих доходах и налоге в декларации по форме 3-НДФЛ . В 2025 году подается декларация 3-НДФЛ за 2024 год. Ее заполняют по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757 .

Индивидуальные предприниматели при любом налоговом режиме не сдают бухгалтерскую отчетность , так как освобождены от ведения бухучета. При этом ИП обязаны вести учет доходов, расходов и других объектов налогообложения ( пп. 1 п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ ).

Отчетность ИП по НДС

ИП, применяющие ОСНО, ЕСХН или УСН (если в 2025 году у них нет освобождения от налога), являются плательщиками НДС.

Декларация по НДС подается ежеквартально — до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

Сдать декларацию придется и в случае, когда освобожденный от НДС предприниматель выступал в качестве налогового агента по НДС или выставил покупателю счет-фактуру с выделенным в ней налогом.

Начиная с отчетности за I квартал 2025 года, декларация по НДС заполняется по новой форме (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989). Ее следует сдавать только электронно. Право отчитываться по своему выбору на бумажном бланке или электронно дано лишь налоговым агентам-неплательщикам НДС (ст. 174 НК).

ИП, освобожденные от НДС, но выставлявшие счета-фактуры при выполнении обязанностей агента, посредника, комиссионера, застройщика, подают в налоговую не декларацию, а журнал учета счетов-фактур. Срок — до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.