Отчетность ИП в 2025 году: формы и сроки сдачи

Налоговая отчетность ИП в 2025 году
Индивидуальные предприниматели при любом налоговом режиме не сдают бухгалтерскую отчетность, так как освобождены от ведения бухучета. При этом ИП обязаны вести учет доходов, расходов и других объектов налогообложения (пп. 1 п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Основные налоги ИП уплачивают исходя из применяемого режима:
ИП на ОСНО платят со своих предпринимательских доходов налог на доходы физлиц (НДФЛ). Ежегодно, не позднее 30 апреля следующего года за отчетным, они отчитываются о своих доходах и налоге в декларации по форме 3-НДФЛ. В 2025 году подается декларация 3-НДФЛ за 2024 год. Ее заполняют по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757.
ИП-упрощенцы отчитываются по единому налогу при УСН раз в год — до 25 апреля года, следующего за отчетным. Начиная с отчетности за 2024 год, применяется новая форма декларации по УСН (утв. приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813).
ИП-плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) подают декларацию раз в год — до 25 марта следующего года за отчетным. В 2025 году форма декларации по ЕСХН не изменилась (приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384).
Предприниматели на спецрежимах ПСН, АУСН, НПД отчетность по этим налогам не сдают.
Отчетность ИП по НДС
ИП, применяющие ОСНО, ЕСХН или УСН (если в 2025 году у них нет освобождения от налога), являются плательщиками НДС.
Декларация по НДС подается ежеквартально — до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца.
Сдать декларацию придется и в случае, когда освобожденный от НДС предприниматель выступал в качестве налогового агента по НДС или выставил покупателю счет-фактуру с выделенным в ней налогом.
Начиная с отчетности за I квартал 2025 года, декларация по НДС заполняется по новой форме (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989). Ее следует сдавать только электронно. Право отчитываться по своему выбору на бумажном бланке или электронно дано лишь налоговым агентам-неплательщикам НДС (ст. 174 НК).
ИП, освобожденные от НДС, но выставлявшие счета-фактуры при выполнении обязанностей агента, посредника, комиссионера, застройщика, подают в налоговую не декларацию, а журнал учета счетов-фактур. Срок — до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Прочие налоги ИП
Отчетность по прочим налогам ИП сдают только при наличии соответствующих налогооблагаемых объектов.
Например:
Декларацию по косвенным налогам сдают при импорте товаров из стран ЕАЭС. Срок — не позже 20 числа следующего месяца после принятия ввезенных товаров на учет. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765 (ред. от 12.04.2023).
Если ИП является плательщиком нового туристического налога (глава 33.1 НК), он должен отчитываться ежеквартально по форме декларации из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992. Срок сдачи — не позднее 25 числа первого месяца после истечения отчетного квартала.
Декларацию по водному налогу ИП подают, если являются лицензированными пользователями водных объектов. Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом. Форма декларации в 2025 году не менялась (приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497).
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Отчетность ИП с работниками для ИФНС
Если у ИП есть работники по трудовым договорам или договорам ГПХ, он должен сдавать по ним в налоговую следующую отчетность:
Расчет по страховым взносам (РСВ) — подается по всем застрахованным физлицам, которым ИП выплачивал доходы, облагаемые взносами на ОПС, ОМС, ВНиМ. С отчетности за I квартал 2025 года действует новая форма расчета (приложение № 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в ред. от 13.09.2024). По страховым взносам ИП за себя отчетность не предусмотрена.
Расчет 6-НДФЛ — обязателен, если в течение года хоть раз выплачивали физлицам облагаемые НДФЛ доходы. Форма расчета не изменилась (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 в ред. от 09.01.2024).
Персонифицированные сведения о физлицах — применяется прежняя форма из приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878. Сдаются ежемесячно, но за последний месяц каждого квартала можно не подавать, поскольку такие же данные отражаются в разделе 3 Расчета по страховым взносам за соответствующий период (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
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Таблица: сроки сдачи отчетности ИП в ИФНС в 2025 году
Если последний день срока, отведенного для сдачи отчетности в ИФНС, совпал с выходным или нерабочим праздником, он автоматически переносится на ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
В таблице собрали сроки сдачи отчетности ИП в ИФНС в 2025 году (с учетом переносов):
Отчетная форма и период
Срок сдачи
Кто должен сдавать
Декларация 3-НДФЛ
за 2024 год — 30.04.2025;
за 2025 год — 30.04.2026
ИП на ОСНО
Декларация по НДС
за IV квартал 2024 — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН-плательщики НДС;
ИП-неплательщики или освобожденные от НДС, выступавшие в качестве налогового агента по НДС, или выставлявшие покупателям счета-фактуры с выделенным в ней налогом.
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
за IV квартал 2024 — 20.01.2025;
за I квартал 2025 — 21.04.2025;
за II квартал 2025 — 21.07.2025;
за III квартал 2025 — 20.10.2025;
за IV квартал 2025 — 20.01.2026
ИП, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента, застройщика
Декларация по косвенным налогам
за декабрь 2024 — 20.01.2025;
за январь 2025 — 20.02.2025;
за февраль — 20.03.2025;
за март 2025 — 21.04.2025;
за апрель 2025 — 20.05.2025;
за май 2025 — 20.06.2025;
за июнь 2025 — 21.07.2025;
за июль 2025 — 20.08.2025;
за август 2025 — 22.09.2025;
за сентябрь 2025 — 20.10.2025;
за октябрь 2025 — 20.11.2025;
за ноябрь 2025 — 22.12.2025;
за декабрь 2025 — 20.01.2026
ИП, импортирующие товары из стран ЕАЭС
Декларация по УСН
за 2024 год — 25.04.2025;
за 2025 год — 25.04.2026
ИП на УСН
Декларация по ЕСХН
за 2024 год — 25.03.2025;
за 2025 год — 25.03.2026
ИП на ЕСХН
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
ИП-пользователи недр
Декларация по водному налогу
за 2024 год — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 26.01.2026
ИП-лицензированные пользователи водных объектов
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
ИП-плательщики туристического налога
Декларация по акцизам
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
ИП-плательщики акцизов
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
за IV квартал 2024 — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за II квартал 2025 — 25.07.2025;
за III квартал 2025 — 27.10.2025;
за IV квартал 2025 — 26.01.2026
ИП, проводившие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости
за 2024 год — 27.01.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 26.01.2026
ИП-страхователи
Расчет 6-НДФЛ
за 2024 год — 25.02.2025;
за I квартал 2025 — 25.04.2025;
за полугодие 2025 — 25.07.2025;
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025;
за 2025 год — 25.02.2026
ИП-налоговые агенты, производившие выплаты физлицам
за декабрь 2024 — 27.01.2025*;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль 2025 — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025*;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025*;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025*;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026*
*если представлен РСВ за соответствующий период с разделом 3, Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь можно не сдавать
ИП-страхователи
Если сроки сдачи отчетности в ИФНС будут нарушены, предпринимателю грозят штрафы:
за опоздание со сдачей налоговой декларации или Расчета по страховым взносам — от 5% до 30% от суммы неуплаченного налога или страхового взноса за каждый полный и неполный просроченный месяц, но минимум — 1 000 руб. (ст. 119 НК);
за несдачу вовремя расчета 6-НДФЛ — 1000 руб. за каждый полный и неполный просроченный месяц (ст. 126 НК).
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Отчетность ИП с работниками в Соцфонд в 2025 году
В Соцфонд предприниматели отчитываются, если у них есть работники. Сведения подаются в виде соответствующих разделов и подразделов формы ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Если крайний срок сдачи отчета в СФР выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, он переносится на ближайший следующий рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Таблица сроков сдачи отчетов ИП в Соцфонд в 2025 году (с учетом переносов):
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Отчетный период или кадровое событие
Крайний срок представления в СФР
Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности
(сдается, если имели место соответствующие кадровые события)
Кадровые события в январе–декабре 2025
(кроме приема и увольнения работников, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ — в этих случаях отчитывайтесь не позднее следующего рабочего дня)
за декабрь 2024 — 27.01.2025;
за январь 2025 — 25.02.2025;
за февраль — 25.03.2025;
за март 2025 — 25.04.2025;
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025;
за июль 2025 — 25.08.2025;
за август 2025 — 25.09.2025;
за сентябрь 2025 — 27.10.2025;
за октябрь 2025 — 25.11.2025;
за ноябрь 2025 — 25.12.2025;
за декабрь 2025 — 26.01.2026
Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (подается при наличии таких условий)
2024 год
2025 год
27.01.2025
26.01.2026
Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
2024 год
I квартал 2025
полугодие 2025
9 месяцев 2025
2025 год
27.01.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
26.01.2026
Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
2024 год
I квартал 2025
полугодие 2025
9 месяцев 2025
2025 год
27.01.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
26.01.2026
За нарушение сроков сдачи отчетности в Соцфонд штраф составит 500 руб. по каждому застрахованному лицу (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Если не сдать вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 со сведениями по взносам на «травматизм», штраф составит от 5% до 30% от суммы взносов за последние три месяца, но не менее 1 000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Отчеты ИП в Росстат
Узнать, какие формы ИП должен сдавать в 2025 году, можно при помощи сервиса Росстата. Укажите свой ИНН или ОГРНИП, и система выдаст перечень отчетов. Если список пуст, отчитываться в текущем году не нужно.
Какую отчетность ИП сдают в электронном виде
Ряд отчетов предприниматель должен сдавать только электронно — при сдаче бумажного варианта, она считается непредставленной.
Какие отчеты ИП должен сдавать в электронном формате:
декларация по НДС (на бумаге вправе отчитаться налоговые агенты — неплательщики НДС, или освобожденные от обязанностей налогоплательщика по п. 5 ст. 174 НК);
декларации по остальным налогам, если в прошлом году среднесписочная численность персонала превысила 100 человек (п. 3 ст. 80 НК);
расчеты РСВ и 6-НДФЛ, если ИП выплачивал доход 10 и более физлицам;
«Персонифицированные сведения о физлицах», если в нем указано более 10 застрахованных;
любые отчеты в составе формы ЕФС-1, если число застрахованных лиц в отчетном периоде составило более 10 человек;
отчет по товарам, подлежащим прослеживаемости (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108);
вся отчетность в Росстат.
За нарушение обязательной электронной формы штрафы составляют:
по отчетности в ИФНС — 200 рублей за каждый документ (ст. 119.1 НК);
по отчетности в СФР — 1 000 рублей за каждый отчет (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
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