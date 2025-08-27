ЭПД и перевозка алкоголя: новые правила с 1 сентября 2025 года

Новые правила с 1 сентября 2025 года

Иными словами, бумага формально останется в обороте почти два года, но фактически рынок начнет массово работать по-новому уже в ближайшее время. Поэтому компаниям, участвующим в перевозках алкоголя, нужно готовиться заранее.

Для компаний, которые не успеют перестроить процессы сразу, предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года. В это время еще допустимо использовать бумажные товарно-транспортные накладные. Но на практике крупные производители и торговые сети уже постепенно переходят в «цифру» и ожидают того же от своих партнеров.

С осени 2025 года вступает в силу требование: перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции должны сопровождаться электронными перевозочными документами. Изменения вносит закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ .

Почему не стоит откладывать внедрение ЭПД

Формально закон дает почти полтора года переходного периода, но откладывать внедрение ЭПД опасно.

Во-первых, за отсутствие электронных документов при перевозке предусмотрены штрафы и конфискация продукции. Даже если компания будет работать по «старым» бумагам, риск задержек на маршруте возрастает — без ЭПД груз могут просто не принять или не передать дальше по цепочке.

Во-вторых, крупные производители и ретейлеры могут отказаться сотрудничать с перевозчиками, которые не готовы перейти на электронные форматы. То есть затягивание с подключением влечет потерю контрактов.

И наконец, внедрение новых процессов займет не один день. На настройку системы, интеграцию с государственными сервисами и обучение персонала уйдет несколько недель. Поэтому не стоит откладывать переход на последний момент.