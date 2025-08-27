ЭПД и перевозка алкоголя: новые правила с 1 сентября 2025 года

Новые правила с 1 сентября 2025 года
С осени 2025 года вступает в силу требование: перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции должны сопровождаться электронными перевозочными документами. Изменения вносит закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ.
Для компаний, которые не успеют перестроить процессы сразу, предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года. В это время еще допустимо использовать бумажные товарно-транспортные накладные. Но на практике крупные производители и торговые сети уже постепенно переходят в «цифру» и ожидают того же от своих партнеров.
Иными словами, бумага формально останется в обороте почти два года, но фактически рынок начнет массово работать по-новому уже в ближайшее время. Поэтому компаниям, участвующим в перевозках алкоголя, нужно готовиться заранее.
Почему не стоит откладывать внедрение ЭПД
Формально закон дает почти полтора года переходного периода, но откладывать внедрение ЭПД опасно.
Во-первых, за отсутствие электронных документов при перевозке предусмотрены штрафы и конфискация продукции. Даже если компания будет работать по «старым» бумагам, риск задержек на маршруте возрастает — без ЭПД груз могут просто не принять или не передать дальше по цепочке.
Во-вторых, крупные производители и ретейлеры могут отказаться сотрудничать с перевозчиками, которые не готовы перейти на электронные форматы. То есть затягивание с подключением влечет потерю контрактов.
И наконец, внедрение новых процессов займет не один день. На настройку системы, интеграцию с государственными сервисами и обучение персонала уйдет несколько недель. Поэтому не стоит откладывать переход на последний момент.
2025 год становится переломным для участников алкогольного рынка: государство усиливает контроль и переводит все ключевые процессы в электронный формат. От производителей и дистрибьюторов до перевозчиков — всем предстоит работать по новым правилам, где любая ошибка в документах может обернуться штрафом или срывом поставки. Подготовиться нужно уже сейчас, так как переход займет время.
Чтобы разобраться в деталях и получить практические рекомендации, подключайтесь к вебинару 27 августа 2025 года в 11:00 (мск) — «Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года». Эксперты расскажут о ключевых изменениях, покажут, как оформлять электронные перевозочные документы, а также дадут пошаговую инструкцию по заполнению ЭТрН. Вы узнаете, какие документы нужно оформлять только в электронном виде, как подписывать их с помощью электронной подписи и что обязательно должно быть у водителя при перевозке.
В чем преимущества перехода на ЭПД
Для перевозчиков переход на электронные перевозочные документы — это не только вопрос соблюдения закона, но и реальная возможность улучшить бизнес-процессы.
ЭПД значительно ускоряют оформление грузов. Информация передается в цифровом виде и попадают в систему моментально, без дублирования на бумаге. Это снижает вероятность ошибок при ручном вводе данных и облегчает работу с большими объемами перевозок.
Цифровой документооборот сокращает затраты на печать, хранение и обработку документов. Вся история перевозки доступна онлайн, ее легко проверить и подтвердить при любой проверке.
Для партнеров и клиентов использование ЭПД — знак надежности. Компании, которые уже перешли на ЭПД, воспринимаются как более открытые и современные — это упрощает получение заказов от крупных игроков рынка.
Какие документы понадобятся
Чтобы перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции считалась законной, компания должна иметь полный комплект сопровождающих документов. С 1 сентября 2025 года они переходят в электронный формат.
Основные документы:
электронная транспортная накладная (ЭТрН) — обязательна для всех перевозок алкоголя;
электронное уведомление об уплате акциза или подтверждение освобождения от него;
договор на экспорт (для вывоза пива и пивных напитков в таре свыше 1,5 л);
электронный заказ и заявка (ЭЗЗ) фиксирует сведения о товаре, его количестве, характеристиках и условиях доставки и оплаты;
электронный договор фрахтования (ЭДФ) — соглашение между перевозчиком и заказчиком перевозки, где указывают условия предоставления услуг;
электронный путевой лист (ЭПЛ) — документ о рейсе, в котором зафиксированы медосмотр водителя, техническое состояние автомобиля, маршрут и показатели одометра до и после рейса.
Помимо самих документов, важно выполнить технические требования: подключить компанию к оператору ИС ЭПД, входящему в реестр ГИС ЭПД, обеспечить сотрудников электронными подписями и машиночитаемыми доверенностями.
Регистрацию, обмен, хранение и отслеживание информации о грузах, транспортных средствах, маршрутах и участниках перевозок проводит ГИС ЭПД. ГИС ЭПД — это государственная информационная система, которая обеспечивает электронный документооборот в сфере перевозок.
Процесс выглядит так: грузоотправитель формирует электронную транспортную накладную (ЭТрН) в своей системе, подписывает ее КЭП и через оператора ЭПД передает данные в государственную систему.
Документ поступает перевозчику и получателю: водитель подтверждает прием товара в мобильном приложении, представитель перевозчика подписывает ЭТрН, затем свои подписи ставят получатель и менеджер транспортной компании.
Итак, для перехода на ЭПД понадобятся:
Что требуется
Для чего нужно
Кто использует
Электронная подпись (ЭП)
Подписание всех ЭПД и доверенностей
Уполномоченные сотрудники, которые подписывают документы в системе
Машиночитаемая доверенность (МЧД)
Подтверждает полномочия сотрудника подписывать ЭПД
Сотрудники, которые подписывают документы от имени организации (руководителю МЧД не требуется)
Подключение к оператору ИС ЭПД
Передает документы в ГИС ЭПД
Участники оборота алкогольной продукции передают электронные документы через оператора ЭПД
Пошаговая инструкция: как подготовиться к переходу на ЭПД
Переход на электронные перевозочные документы — это не просто формальное требование закона, а серьезная перестройка бизнес-процессов. Чтобы упростить процесс, лучше действовать поэтапно.
Шаг 1. Выберите оператора ИС ЭПД. Подключение к уполномоченному оператору — базовое условие работы с ЭПД. Он обеспечит передачу документов в государственную систему.
Шаг 2. Получите электронные подписи (ЭП). Каждый сотрудник, который будет подписывать документы, должен иметь действующую электронную подпись. Это позволит заверять ЭПД в соответствии с требованиями законодательства.
Шаг 3. Оформите машиночитаемые доверенности (МЧД). МЧД фиксируют полномочия сотрудников и используются для работы с ЭПД. Доверенности подписывает руководитель компании.
Шаг 4. Настройте программное обеспечение. Компаниям важно обновить или внедрить ПО, которое позволяет формировать и отправлять ЭПД. Это может быть интеграция по API, веб-кабинет, мобильное приложение для водителя.
Шаг 5. Обучите сотрудников. Ответственные за документооборот сотрудники должны знать правила оформления ЭПД, порядок исправления ошибок и сроки подачи документов. Обучение стоит провести заранее.
Шаг 6. Проведите тестирование. До наступления обязательного срока настройте тестовый обмен документами. Это поможет выявить и устранить технические и организационные проблемы без риска штрафов или сбоев при реальных перевозках.
Начинать подготовку стоит уже сейчас — внедрение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
Штрафы за нарушение требований
Несоблюдение правил перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции может обойтись бизнесу дорого. Законодательство уже предусматривает ответственность за отсутствие документов (ч. 2 ст. 14.16 КоАП):
для должностных лиц — штраф от 10 000 до 15 000 руб. с конфискацией продукции;
для юридических лиц — штраф от 200 000 до 300 000 руб. с конфискацией продукции.
Если хотя бы один из участников перевозки не перейдет на электронные документы в срок, цепочка начнет «ломаться». Это приведет к задержкам при оформлении и приемке алкоголя, а в худшем случае — к временной остановке поставок. Для крупных клиентов это критично: они ожидают полной готовности всех партнеров к работе по новым правилам.
«Платформа ЭПД» — это готовое решение для перехода на электронные перевозочные документы, которое позволяет бизнесу работать по новым правилам без лишних сложностей. Сервис входит в реестр ЭПД и автоматизирует оформление и передачу ЭПД в государственные системы, помогает отслеживать статусы в режиме онлайн, обеспечивает полную прозрачность перевозок.
Благодаря интеграции по API сервис легко встраивается в привычные процессы компании и снижает риск ошибок при оформлении документов. Подключиться к «Платформа ЭПД» можно уже сейчас и протестировать все возможности бесплатно в течение 90 дней. А на ближайшем вебинаре эксперты подробно расскажут, как подготовиться к новым правилам и избежать штрафов.
