Пилотный проект по обязательному ЭДО в автоперевозках зерна

Эксперимент по цифровизации зерновых перевозок

В чем суть эксперимента. Зерновые перевозки постепенно перейдут на электронный документооборот и взаимодействие между системами ГИС ЭПД и ФГИС «Зерно». Объект перевозок — зерно и продукты его переработки (постановление Правительства от 30.04.2025 № 581).

Сроки проведения эксперимента — с 1 мая по 31 октября 2025 года. В течение семи месяцев добровольные участники эксперимента должны перейти на электронный обмен документами в ГИС ЭПД. За это время сформируется практика грузоперевозок зерна и продуктов его переработки, которая позволит контролирующим органам сделать выводы об эффективности государственной информационной системы.

О результатах пилотного проекта Минтранс должен отчитаться в Правительстве не позднее 15 декабря 2025 года.

Планируется, что пилотный проект «приучит» перевозчиков к электронному документообороту, наведет порядок в документации и упростит надзорным органам задачу по контролю таких перевозок.