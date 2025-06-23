Пилотный проект по обязательному ЭДО в автоперевозках зерна

Эксперимент по цифровизации зерновых перевозок
В чем суть эксперимента. Зерновые перевозки постепенно перейдут на электронный документооборот и взаимодействие между системами ГИС ЭПД и ФГИС «Зерно». Объект перевозок — зерно и продукты его переработки (постановление Правительства от 30.04.2025 № 581).
Сроки проведения эксперимента — с 1 мая по 31 октября 2025 года. В течение семи месяцев добровольные участники эксперимента должны перейти на электронный обмен документами в ГИС ЭПД. За это время сформируется практика грузоперевозок зерна и продуктов его переработки, которая позволит контролирующим органам сделать выводы об эффективности государственной информационной системы.
О результатах пилотного проекта Минтранс должен отчитаться в Правительстве не позднее 15 декабря 2025 года.
Планируется, что пилотный проект «приучит» перевозчиков к электронному документообороту, наведет порядок в документации и упростит надзорным органам задачу по контролю таких перевозок.
С какой целью запущен пилотный проект
Документооборот «на бумаге» в зерновых перевозках создает сложности всем сторонам этого процесса:
Перевозчикам. Водителям приходится возить с собой бумажные накладные, путевые листы и предоставлять их сотрудникам госавтоинспекции. Нередки случаи, когда водители теряют документы или случайно их портят.
Надзорным органам. Без единой информационной системы возникают проблемы при проверке законности зерновых перевозок и корректности подготовки документов.
Основная цель пилотного проекта — навести порядок в документах, упростить жизнь перевозчикам, создать единое цифровое пространство. В итоге законодатели планируют избавиться от разрозненности в документации и разработать стандарты в области транспортировки зерна и продуктов зерновой переработки.
На время действия пилотного проекта пользоваться можно бумажными и электронными документами. В результате должен произойти бесшовный переход на электронный документооборот в ГИС ЭПД.
Итак, цели эксперимента по цифровизации зерновых перевозок:
Собрать материалы для анализа и оценки эффективности ГИС ЭПД.
Сформировать практику в области зерновых перевозок и электронного документооборота.
Разработать единые стандарты, которые сделают процесс перевозок прозрачным и контролируемым.
Обеспечить взаимодействие между тремя системами — ГИС ЭПД, ФГИС «Зерно» и АИС ФНС.
В пояснительной записке к проекту Минтранса также указана цель — снизить издержки бизнеса на подготовку бумажных документов (на портале проектов НПА — ID 152872). После перехода на цифровой формат обмена документами предпринимателям не нужно будет нести эти лишние расходы.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Кто контролирует пилотный проект
Уполномоченными на координацию проекта назначены три ведомства — Минтранс, Минсельхоз и ФНС (п. 3 Проекта). На них возложены следующие функции:
Обеспечить контроль взаимодействия ГИС ЭПД, ГИС «Зерно», АИС ФНС.
Разработать методические рекомендации и план-график по реализации пилотного проекта.
Собрать материалы для оценки применения информационных госсистем и о результатах доложить в Правительстве до 15 декабря 2025 года.
Методические рекомендации по проведению эксперимента включают в себя важные аспекты:
содержание заявок на участие в эксперименте;
состав сведений, поступающих в ГИС ЭПД (в ходе эксперимента участники обмениваются транспортными накладными, путевыми листами);
порядок предоставления доступа компаниям-перевозчикам к ИС;
функции участников;
виды электронных подписей, которые должны использовать компании при передаче сведений в информационную систему.
После окончания пилотного этапа контролирующие органы оценят результаты и условия для внедрения цифровизации зерновых перевозок на постоянной основе.
Платформа ЭПД — это аккредитованный в Минтрансе российский сервис по обмену электронными документами между грузоперевозчиками и ГИС ЭПД. Обменивайтесь перевозочными документами в пару кликов и отслеживайте грузоперевозку на любом этапе. Документы хранятся в электронном виде и доступны к просмотру на смартфоне. Водителю в рейсе достаточно показать QR-код инспектору ГИБДД. Потеря цифровых документов исключена. При необходимости можно распечатать транспортную накладную или путевой лист.
Обязаны ли перевозчики зерна участвовать в эксперименте
Проект не устанавливает жестких требований к перевозчикам. Участвовать в эксперименте или нет — каждый субъект предпринимательской деятельности решает самостоятельно. Участие добровольное.
К участникам эксперимента относятся (п. 3 Положения к Проекту Минтранса):
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение эксперимента;
грузоотправители, грузополучатели, перевозчики;
операторы ИС ЭПД.
Участие в эксперименте — это не обязанность, а право компаний. Учитывая цели пилотного проекта, рекомендуем перевозчикам не исключать возможность участия. На это есть несколько причин:
Результаты эксперимента будут учитываться Минтрансом в докладе Правительству. Участники напрямую смогут формировать практику зерновых перевозок и вносить свои предложения. В данной ситуации преимущество — на стороне первопроходцев.
Участие в эксперименте поможет навести порядок во внутреннем документообороте и исключить риски в поездках. Например, постепенно приучить водителей к электронным документам.
Переход на ЭДО в автоперевозках зерна поможет сэкономить на подготовке бумажных документов. Напомним, что эта цель прописана в пояснительной записке к Проекту.
Можно получить опыт на будущее, когда ЭДО в перевозках зерна станет обязательным. Во время эксперимента никто не запрещает пользоваться бумажными документами, но при этом появится опыт взаимодействия с информационными госсистемами.
Если пилотный проект запущен, то, скорее всего, в Правительстве его согласуют и внедрят цифровизацию в области зерновых перевозок на постоянной основе. Поэтому уже сейчас можно готовиться и не исключать своего участия в эксперименте.
Чтобы принять участие в эксперименте, участник должен подать заявку, следуя методическим рекомендациям Минтранса и Минсельхоза.
Как подготовиться к электронному документообороту в области зерновых перевозок
В пик зерновых перевозок подготовка документов отнимает много времени. Переход на электронный документооборот избавит перевозчиков от этой проблемы даже в самый «горячий сезон».
Если вы хотите влиться в число первооткрывателей нового этапа зерновых перевозок, то начинайте готовиться уже сейчас:
Изучите методические рекомендации Минтранса и Минсельхоза. В них описано, как подать заявку, взаимодействовать с информационными системами, какие приобрести электронные подписи для ЭДО и т.д.
Подготовьте сотрудников. Научите сотрудников работать в ИС, разработайте инструкции и внутренние регламенты. Назначьте ответственного за внутренний контроль по переходу на электронный документооборот.
Узнайте подробности у коллег «по цеху». Если у вас есть связи с другими перевозчиками, которые участвуют в эксперименте, то узнайте у них о подробностях, впечатлениях, важных моментах. У них уже есть опыт и не исключено, что они поделятся с вами своими ценными наработками.
Пилотный проект дает участникам хорошие возможности — навести порядок в документах, упростить отправку водителей в поездку, наладить электронный документооборот в компании заранее (до окончания эксперимента).
Коротко о важном
Пилотный эксперимент стартовал 1 мая 2025 года и продлится по 31 октября 2025 года.
Уполномоченные органы исполнительной власти и координаторы проведения эксперимента — Минтранс, Минсельхоз, ФНС.
Участие в эксперименте добровольное — компания-перевозчик подключается к пилотному проекту после подачи заявления (Методические рекомендации Минтранса).
Цель эксперимента — «протестировать», как работает ГИС ЭПД и проходят электронные документы через ФГИС «Зерно». А также собрать материалы для оценки результатов пилотной стадии.
В рамках пилотного проекта участники обмениваются электронными документами — транспортными накладными, путевыми листами, сведениями о транспортировке зерна и продуктов его переработки.
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