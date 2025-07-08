Обязательный ЭДО экспедиторских документов с 1 сентября 2026 года

Как изменятся грузоперевозки с 1 сентября 2026 года

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) функционирует с 2022 года. За это время сформировалась положительная практика — снижение нарушений за счет цифровизации перевозочных документов, прозрачность в области грузоперевозок, открытость перед контролирующими органами.

Минтранс подчеркивает, что электронный документооборот в автоперевозках сократил количество правонарушений и стал основой для положительной статистики в этой сфере.

Но проблема частично оставалась нерешенной — юрлица и ИП, которые продолжали использовать бумажный документооборот, оставались закрытыми для госорганов.

С 1 сентября 2026 года все участники цепи перевозок должны будут перейти на обязательный ЭДО — грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы. В частности — обязательным станет применение электронной транспортной накладной (ЭТрН). Изменения коснулись и других ключевых документов — заказ-нарядов, заявок, накладных. При этом часть документов останется в бумажной форме — случаи их применения будет определять Правительство.

Соответствующие поправки внесены в закон № 87 «О транспортно-экспедиционной деятельности». Они относятся не только к авто-, но и авиа- и железнодорожным перевозкам.

Все изменения направлены на масштабную трансформацию в области перевозок и формирование стандартов для международного сообщения. Например, в перспективе планируется интеграция ГИС ЭПД с аналогичными системами стран БРИКС.

Таким образом, очевидны положительные тенденции: сфера грузоперевозок станет прозрачной и контролируемой, и глобально — появится прочное основание для международных перевозок и укрепления экономических отношений с дружественными странами.