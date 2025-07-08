Обязательный ЭДО экспедиторских документов с 1 сентября 2026 года

Как изменятся грузоперевозки с 1 сентября 2026 года
Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) функционирует с 2022 года. За это время сформировалась положительная практика — снижение нарушений за счет цифровизации перевозочных документов, прозрачность в области грузоперевозок, открытость перед контролирующими органами.
Минтранс подчеркивает, что электронный документооборот в автоперевозках сократил количество правонарушений и стал основой для положительной статистики в этой сфере.
Но проблема частично оставалась нерешенной — юрлица и ИП, которые продолжали использовать бумажный документооборот, оставались закрытыми для госорганов.
С 1 сентября 2026 года все участники цепи перевозок должны будут перейти на обязательный ЭДО — грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы. В частности — обязательным станет применение электронной транспортной накладной (ЭТрН). Изменения коснулись и других ключевых документов — заказ-нарядов, заявок, накладных. При этом часть документов останется в бумажной форме — случаи их применения будет определять Правительство.
Соответствующие поправки внесены в закон № 87 «О транспортно-экспедиционной деятельности». Они относятся не только к авто-, но и авиа- и железнодорожным перевозкам.
Все изменения направлены на масштабную трансформацию в области перевозок и формирование стандартов для международного сообщения. Например, в перспективе планируется интеграция ГИС ЭПД с аналогичными системами стран БРИКС.
Таким образом, очевидны положительные тенденции: сфера грузоперевозок станет прозрачной и контролируемой, и глобально — появится прочное основание для международных перевозок и укрепления экономических отношений с дружественными странами.
Что нужно знать экспедиторам
До внесения поправок в законе № 87-ФЗ были пробелы, которые создавали проблему «невидимости» экспедиторов в транспортной накладной:
В бумажной накладной прямо не указывались сведения об экспедиторах.
В ЭТрН экспедитора могли не указывать как участника перевозок, особенно если он выступал в роли заказчика.
Фактически экспедитор участвовал в грузоперевозке, но в документе не отражался. Законодатели обратили внимание на этот недочет и создали в нормативе более строгие рамки:
На законодательном уровне устанавливается отражение экспедитора в ЭТрН и случаи, когда его можно не указывать в документе.
Экспедиторские документы переводятся в цифровой формат. Их нужно будет передавать в ГИС ЭПД. Формы документов утверждает ФНС.
С 1 марта по 30 апреля 2026 года экспедиторы и другие участники цепи должны быть зарегистрированы в системе «ГосЛог» — реестре, который работает по принципу «единого окна» для всех услуг.
Примечание: регистрация ИП и юрлиц в системе «Гослог» обязательна. Невыполнение этого требования автоматически лишает права оказывать услуги в области перевозок.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Как работает ГИС ЭПД
ГИС ЭПД — это основная система в области перевозок. Она обеспечивает весь механизм транспортно-экспедиционной деятельности. Стороны формируют документы и подписывают их электронной подписью — УКЭП или УНЭП Госключ.
Работу ГИС ЭПД координирует Минтранс — ведомство отвечает за работу системы и ведет реестр операторов ЭПД.
Взаимодействие с ГИС ЭПД происходит не напрямую, а через информационные системы операторов ЭПД. Например, через Платформу ЭПД — крупнейшего оператора электронного документооборота и отчетности.
Электронные перевозочные документы
Полный переход к цифровизации перевозочных документов произойдет только в 2026 году. Но уже сейчас нужно готовиться, чтобы наработать опыт и в боевой готовности подойти к окончанию переходного периода.
Рассмотрим основные формы ЭПД и их особенности:
Документ
Описание
Плюсы
Транспортная накладная (ЭТрН)
Используется для подтверждения заключения договора перевозки, маршрута и объема груза
Исключает подделки, сокращает бумажный документооборот, позволяет онлайн отслеживать перевозки и ускоряет сверку при приемке груза
Путевой лист (ЭПЛ)
Отражает факт выхода транспортного средства на маршрут, состояние авто и данные водителя
Упрощает контроль за транспортом, исключает фальсификацию пробега и повышает прозрачность эксплуатации автопарка
Договор фрахтования
Электронная форма договора между фрахтователем и фрахтовщиком на услуги по перевозке груза
Ускоряет процесс заключения соглашения, обеспечивает юридическую значимость, снижает административные издержки
Заказ-наряд
Подтверждает распоряжение экспедитору или перевозчику на выполнение конкретной перевозки или услуги
Быстро формируется и направляется через ЭДО, упрощает документооборот между заказчиком и исполнителем
Заказ и заявки
Электронные формы подачи заявок на перевозку, услуги экспедитора, аренду транспорта и другие логистические задачи
Позволяют централизовать учет и обработку заявок, ускоряют процесс согласования и исключают потери данных
Сопроводительная ведомость
Перечень грузов, сопутствующих документов и ключевых параметров перевозки в электронном виде
Удобна для комплексной логистики, исключает ошибки при загрузке, повышает точность учета грузов и прозрачность на всех этапах транспортировки
Платформа ЭПД обеспечивает комфортные условия для обмена данными между участниками цепи. Например, если грузоотправитель пользуется одной системой, а грузополучатель — другой, то каждый из них может без препятствий открыть, прочитать и подписать документ.
Другие преимущества обмена электронными документами на Платформе ЭПД:
Сервис поддерживает все необходимые формы для грузоперевозок.
Российская разработка крупного оператора ЭДО и отчетности — аккредитована Минтрансом.
Тест-драйв ЭПЛ и ЭТрН: пробный доступ к сервису на срок — 90 дней.
Контроль грузоперевозок на любом этапе.
Наличие мобильного приложения для водителя — не нужно возить с собой бумажные документы, достаточно показать QR-код инспектору ГИБДД.
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Какие преимущества у обязательного ЭДО в сфере грузоперевозок
Обязательный перевод перевозочных документов «в цифру» выгоден всем сторонам — государству, бизнесу, перевозчикам и экспедиторам.
Для государства
Обязательный ЭДО усиливает контроль за транспортными потоками, оборотом товаров и уплатой налогов.
Преимущества:
Прозрачность логистических операций, отслеживание в режиме реального времени. Механизм контроля обеспечивается за счет обмена данными через ГИС ЭПД и регистрации участников в системе «ГосЛог».
Снижение объема теневого оборота и «серых» схем перевозок.
Оптимизация налогового и таможенного контроля.
Возможность аналитики на уровне страны: мониторинг логистических маршрутов, перегрузки дорог, сезонные пики и др.
Для бизнеса
Компании-отправители и получатели грузов получают выгоду в виде упрощения документооборота, снижения затрат и ускорения логистики.
Преимущества:
Сокращение затрат на бумагу, печать, курьерские услуги.
Ускоренное подписание, согласование и хранение документов.
Минимизация ошибок и рисков утери документов.
Быстрый доступ к архиву документов для отчетности и проверок.
Простое взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами.
Для перевозчиков и экспедиторов
Для транспортных компаний и экспедиторов — это инструмент повышения конкурентоспособности и управления логистикой.
Преимущества:
Оперативный обмен документами с клиентами и партнерами.
Удобное оформление маршрутов, заданий, актов выполненных работ.
Уменьшение простоев при передаче бумаг на складах и терминалах.
Упрощение бухгалтерии и подготовки налоговой отчетности.
Не затягивайте с переходом к цифровому формату документов — выберите надежного оператора ИС ЭПД и «набивайте руку» по созданию ЭТрН, путевых листов и других форм уже сейчас. Платформа ЭПД обеспечит необходимыми инструментами и упростит процесс взаимодействия с ГИС ЭПД и контрагентами.
Как подготовиться к переходу на обязательный ЭДО в перевозках
Чтобы подойти к 1 сентября 2026 года в полной готовности, стоит подготовиться технически и организационно. Ниже — пошаговая инструкция.
Шаг 1. Оцените текущие бизнес-процессы
Проведите аудит документооборота — какие документы используются в перевозке, кто их заполняет, передает, обрабатывает. Определите, какие участки нуждаются в цифровизации в первую очередь.
Шаг 2. Заключите договор с оператором ЭДО
Платформа ЭПД — аккредитованный оператор ИС. В системе есть все необходимые формы документов. Вы можете протестировать создание ЭТрН и путевых листов в течение бесплатного периода — 90 дней.
Шаг 3. Подготовьте необходимые документы
Разработайте внутренние регламенты и ЛНА. Назначьте приказом ответственных за переход в обязательному ЭДО. Составьте инструкции для сотрудников.
Шаг 4. Обеспечьте сотрудников электронными подписями
Участники перевозок подписывают документы УКЭП или УНЭП Госключ. Водители могут подписывать документы прямо в мобильном приложении с помощью простой электронной подписи (ПЭП).
Шаг 5. Обучите сотрудников
Проведите инструктаж для бухгалтеров, водителей, экспедиторов. Они должны понимать, как создавать, подписывать и обмениваться электронными документами, а также что делать в случае ошибок.
Шаг 6. Протестируйте процессы
Запустите пилотный проект — переведите часть маршрутов на электронные документы. Результаты пробного запуска помогут выявить слабые места и устранить технические и организационные недочеты.
Шаг 7. Позаботьтесь о юридической защите
Обновите договоры с контрагентами и включите в них положения об ЭДО. Убедитесь, что все стороны согласны с переходом на электронные документы.
Часто задаваемые вопросы
Относится ли обязательный ЭДО к зерновым перевозкам?
Ответ: С 1 мая 2025 года идет эксперимент по цифровизации зерновых перевозок. Он продлится до 31 октября 2025. Перевозчики и другие участники подключаются к эксперименту добровольно — это те, кто хочет получить опыт и оптимизировать транспортировки зерна и продуктов его переработки.
Станет ли ЭДО в зерновых перевозках обязательным после окончания эксперимента — пока неизвестно. Это зависит от результатов проекта — решение будет приниматься на правительственном уровне. Отчет об эксперименте должен представить Минтранс — до 15 декабря 2025 года в Правительстве.
Наша компания уже перешла на ЭДО в перевозках, а наш контрагент — нет. Нарушаем ли мы закон?
Ответ: Пока действует переходный период, но с 1 сентября 2026 года ЭДО в перевозках станет обязательным. До этого времени вы можете сотрудничать с контрагентом, который не использует цифровые документы. Но уже сейчас вы можете обсудить с ним будущие условия сотрудничества и убедить его перейти в ИС ЭПД заранее.
После 1 сентября 2026 года невыполнение требования о передаче данных в ГИС ЭПД и регистрации в системе «ГосЛог» будет считаться нарушением. Если ваш партнер не перейдет на обязательный ЭДО, то он несет за это ответственность. Сотрудничать с ним нельзя. В этом случае, скорее всего, придется задуматься о поиске новых контрагентов.
Что будет, если не зарегистрироваться в реестре экспедиторов?
Ответ: Сведения об экспедиторе обязательно должны быть включены в систему «Гослог». Чтобы зарегистрироваться в реестре экспедиторов, нужно подать уведомление — у пользователя должен быть подтвержденный профиль на «Госуслугах».
После 1 марта 2026 года экспедиторы-новички должны будут регистрироваться в системе в течение одного-семи дней (зависит от корректности подачи уведомления). Действующим экспедиторам на регистрацию отводится 60 дней, крайний срок — 30 апреля 2026 года.
За деятельность без регистрации грозят штрафы. Если примут поправки к ст. 11.14.3 КоАП, то штрафы для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Пока законопроект о внесении изменений в КоАП принят в первом чтении.
Главное
С 1 сентября 2026 года документооборот в грузоперевозках переходит в цифровой формат. Участники цепи должны будут формировать ЭТрН, путевые листы и другие документы и передавать их в ГИС ЭПД.
На базе системы «ГосЛог» начнет работать реестр экспедиторов. Регистрация в нем обязательна. Действующие экспедиторы должны пройти регистрацию с 1 марта по 30 апреля 2026 года, а вновь созданные после 1 марта 2026 года — в течение одного-семи дней.
Пока действует переходный период, но уже сейчас можно выбрать оператора ИС ЭПД и перевести часть маршрутов «в цифру». Обучите сотрудников и актуализируйте соглашения с контрагентами.
Откройте для себя Платформу ЭПД — обменивайтесь документами с другими участниками перевозок и предоставляйте данные в ГИС ЭПД. В системе легко формировать ЭТрН, путевые листы и другие формы, отслеживать грузоперевозки в реальном времени, просматривать историю маршрутов. Водителям не нужно возить с собой целый пакет бумаг — достаточно показать QR-код инспектору ГИБДД. Система сокращает издержки бизнеса и исключает потерю документов.
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Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
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