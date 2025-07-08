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Обязательный ЭДО экспедиторских документов с 1 сентября 2026 года

Обязательный ЭДО экспедиторских документов с 1 сентября 2026 года

Вступили в силу поправки в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ: в частности — обязательный перевод экспедиторских документов «в цифру» с 1 сентября 2026 года, обмен данными с ГИС ЭПД, отражение экспедиторов в ЭТрН. Цель масштабных изменений — вывести из тени перевозчиков, снизить нарушения в сфере и создать фундамент для международных перевозок в государства БРИКС.

Как изменятся грузоперевозки с 1 сентября 2026 года

Государственная информационная система электронных перевозочных документов  (ГИС ЭПД) функционирует с 2022 года. За это время сформировалась положительная практика — снижение нарушений за счет цифровизации перевозочных документов, прозрачность в области грузоперевозок, открытость перед контролирующими органами.

Минтранс подчеркивает, что электронный документооборот в автоперевозках сократил количество правонарушений и стал основой для положительной статистики в этой сфере. 

Но проблема частично оставалась нерешенной — юрлица и ИП, которые продолжали использовать бумажный документооборот, оставались закрытыми для госорганов.

  • С 1 сентября 2026 года все участники цепи перевозок должны будут перейти на обязательный ЭДО — грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы. В частности — обязательным станет применение электронной транспортной накладной (ЭТрН). Изменения коснулись и других ключевых документов — заказ-нарядов, заявок, накладных. При этом часть документов останется в бумажной форме — случаи их применения будет определять Правительство.

Соответствующие поправки внесены в закон № 87 «О транспортно-экспедиционной деятельности». Они относятся не только к авто-, но и авиа- и железнодорожным перевозкам.

Все изменения направлены на масштабную трансформацию в области перевозок и формирование стандартов для международного сообщения. Например, в перспективе планируется интеграция ГИС ЭПД с аналогичными системами стран БРИКС. 

Таким образом, очевидны положительные тенденции: сфера грузоперевозок станет прозрачной и контролируемой, и глобально — появится прочное основание для международных перевозок и укрепления экономических отношений с дружественными странами. 

Что нужно знать экспедиторам

До внесения поправок в законе № 87-ФЗ были пробелы, которые создавали проблему «невидимости» экспедиторов в транспортной накладной:

  • В бумажной накладной прямо не указывались сведения об экспедиторах.

  • В ЭТрН экспедитора могли не указывать как участника перевозок, особенно если он выступал в роли заказчика.

Фактически экспедитор участвовал в грузоперевозке, но в документе не отражался. Законодатели обратили внимание на этот недочет и создали в нормативе более строгие рамки:

  1. На законодательном уровне устанавливается отражение экспедитора в ЭТрН и случаи, когда его можно не указывать в документе.

  2. Экспедиторские документы переводятся в цифровой формат. Их нужно будет передавать в ГИС ЭПД. Формы документов утверждает ФНС.

С 1 марта по 30 апреля 2026 года экспедиторы и другие участники цепи должны быть зарегистрированы в системе «ГосЛог» — реестре, который работает по принципу «единого окна» для всех услуг. 

Примечание: регистрация ИП и юрлиц в системе «Гослог» обязательна. Невыполнение этого требования автоматически лишает права оказывать услуги в области перевозок.

Платформа ЭПД

Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок

Как работает ГИС ЭПД

ГИС ЭПД — это основная система в области перевозок. Она обеспечивает весь механизм транспортно-экспедиционной деятельности. Стороны формируют документы и подписывают их электронной подписью — УКЭП или УНЭП Госключ.

Работу ГИС ЭПД координирует Минтранс — ведомство отвечает за работу системы и ведет реестр операторов ЭПД.

Взаимодействие с ГИС ЭПД происходит не напрямую, а через информационные системы операторов ЭПД. Например, через Платформу ЭПД — крупнейшего оператора электронного документооборота и отчетности. 

Электронные перевозочные документы

Полный переход к цифровизации перевозочных документов произойдет только в 2026 году. Но уже сейчас нужно готовиться, чтобы наработать опыт и в боевой готовности подойти к окончанию переходного периода. 

Рассмотрим основные формы ЭПД и их особенности:

Документ

Описание

Плюсы

Транспортная накладная (ЭТрН)

Используется для подтверждения заключения договора перевозки, маршрута и объема груза

Исключает подделки, сокращает бумажный документооборот, позволяет онлайн отслеживать перевозки и ускоряет сверку при приемке груза

Путевой лист (ЭПЛ)

Отражает факт выхода транспортного средства на маршрут, состояние авто и данные водителя

Упрощает контроль за транспортом, исключает фальсификацию пробега и повышает прозрачность эксплуатации автопарка

Договор фрахтования

Электронная форма договора между фрахтователем и фрахтовщиком на услуги по перевозке груза

Ускоряет процесс заключения соглашения, обеспечивает юридическую значимость, снижает административные издержки

Заказ-наряд

Подтверждает распоряжение экспедитору или перевозчику на выполнение конкретной перевозки или услуги

Быстро формируется и направляется через ЭДО, упрощает документооборот между заказчиком и исполнителем

Заказ и заявки

Электронные формы подачи заявок на перевозку, услуги экспедитора, аренду транспорта и другие логистические задачи

Позволяют централизовать учет и обработку заявок, ускоряют процесс согласования и исключают потери данных

Сопроводительная ведомость

Перечень грузов, сопутствующих документов и ключевых параметров перевозки в электронном виде

Удобна для комплексной логистики, исключает ошибки при загрузке, повышает точность учета грузов и прозрачность на всех этапах транспортировки

Платформа ЭПД обеспечивает комфортные условия для обмена данными между участниками цепи. Например, если грузоотправитель пользуется одной системой, а грузополучатель — другой, то каждый из них может без препятствий открыть, прочитать и подписать документ.

Другие преимущества обмена электронными документами на Платформе ЭПД:

  • Сервис поддерживает все необходимые формы для грузоперевозок.

  • Российская разработка крупного оператора ЭДО и отчетности  — аккредитована Минтрансом. 

  • Тест-драйв ЭПЛ и ЭТрН: пробный доступ к сервису на срок — 90 дней.

  • Контроль грузоперевозок на любом этапе.

  • Наличие мобильного приложения для водителя — не нужно возить с собой бумажные документы, достаточно показать QR-код инспектору ГИБДД.

Переходите в систему и оцените все ее преимущества. Если у вас остались вопросы — менеджеры на них ответят и дадут первые рекомендации.

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Какие преимущества у обязательного ЭДО в сфере грузоперевозок

Обязательный перевод перевозочных документов «в цифру» выгоден всем сторонам — государству, бизнесу, перевозчикам и экспедиторам. 

Для государства

Обязательный ЭДО усиливает контроль за транспортными потоками, оборотом товаров и уплатой налогов.

Преимущества:

  • Прозрачность логистических операций, отслеживание в режиме реального времени. Механизм контроля обеспечивается за счет обмена данными через ГИС ЭПД и регистрации участников в системе «ГосЛог».  

  • Снижение объема теневого оборота и «серых» схем перевозок.

  • Оптимизация налогового и таможенного контроля.

  • Возможность аналитики на уровне страны: мониторинг логистических маршрутов, перегрузки дорог, сезонные пики и др.

Для бизнеса

Компании-отправители и получатели грузов получают выгоду в виде упрощения документооборота, снижения затрат и ускорения логистики. 

Преимущества:

  • Сокращение затрат на бумагу, печать, курьерские услуги.

  • Ускоренное подписание, согласование и хранение документов. 

  • Минимизация ошибок и рисков утери документов.

  • Быстрый доступ к архиву документов для отчетности и проверок.

  • Простое взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами.

Для перевозчиков и экспедиторов

Для транспортных компаний и экспедиторов — это инструмент повышения конкурентоспособности и управления логистикой.

Преимущества:

  • Оперативный обмен документами с клиентами и партнерами.

  • Удобное оформление маршрутов, заданий, актов выполненных работ.

  • Уменьшение простоев при передаче бумаг на складах и терминалах.

  • Упрощение бухгалтерии и подготовки налоговой отчетности.

Не затягивайте с переходом к цифровому формату документов — выберите надежного оператора ИС ЭПД и «набивайте руку» по созданию ЭТрН, путевых листов и других форм уже сейчас. Платформа ЭПД обеспечит необходимыми инструментами и упростит процесс взаимодействия с ГИС ЭПД и контрагентами. 

Как подготовиться к переходу на обязательный ЭДО в перевозках

Чтобы подойти к 1 сентября 2026 года в полной готовности, стоит подготовиться технически и организационно. Ниже — пошаговая инструкция.

Шаг 1. Оцените текущие бизнес-процессы

Проведите аудит документооборота  — какие документы используются в перевозке, кто их заполняет, передает, обрабатывает. Определите, какие участки нуждаются в цифровизации в первую очередь.

Шаг 2. Заключите договор с оператором ЭДО

Платформа ЭПД — аккредитованный оператор ИС. В системе есть все необходимые формы документов. Вы можете протестировать создание ЭТрН и путевых листов в течение бесплатного периода — 90 дней

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы

Разработайте внутренние регламенты и ЛНА. Назначьте приказом ответственных за переход в обязательному ЭДО. Составьте инструкции для сотрудников.

Шаг 4. Обеспечьте сотрудников электронными подписями

Участники перевозок подписывают документы УКЭП или УНЭП Госключ. Водители могут подписывать документы прямо в мобильном приложении с помощью простой электронной подписи (ПЭП).

Шаг 5. Обучите сотрудников

Проведите инструктаж для бухгалтеров, водителей, экспедиторов. Они должны понимать, как создавать, подписывать и обмениваться электронными документами, а также что делать в случае ошибок.

Шаг 6. Протестируйте процессы

Запустите пилотный проект — переведите часть маршрутов на электронные документы. Результаты пробного запуска помогут выявить слабые места и устранить технические и организационные недочеты.

Шаг 7. Позаботьтесь о юридической защите

Обновите договоры с контрагентами и включите в них положения об ЭДО. Убедитесь, что все стороны согласны с переходом на электронные документы.

Часто задаваемые вопросы

Относится ли обязательный ЭДО к зерновым перевозкам?

Ответ: С 1 мая 2025 года идет эксперимент по цифровизации зерновых перевозок. Он продлится до 31 октября 2025. Перевозчики и другие участники подключаются к эксперименту добровольно — это те, кто хочет получить опыт и оптимизировать транспортировки зерна и продуктов его переработки. 

Станет ли ЭДО в зерновых перевозках обязательным после окончания эксперимента — пока неизвестно. Это зависит от результатов проекта — решение будет приниматься на правительственном уровне. Отчет об эксперименте должен представить Минтранс — до 15 декабря 2025 года в Правительстве. 

Наша компания уже перешла на ЭДО в перевозках, а наш контрагент — нет. Нарушаем ли мы закон?

Ответ: Пока действует переходный период, но с 1 сентября 2026 года ЭДО в перевозках станет обязательным. До этого времени вы можете сотрудничать с контрагентом, который не использует цифровые документы. Но уже сейчас вы можете обсудить с ним  будущие условия сотрудничества и убедить его перейти в ИС ЭПД заранее.

После 1 сентября 2026 года невыполнение требования о передаче данных в ГИС ЭПД и регистрации в системе «ГосЛог» будет считаться нарушением. Если ваш партнер не перейдет на обязательный ЭДО, то он несет за это ответственность. Сотрудничать с ним нельзя. В этом случае, скорее всего, придется задуматься о поиске новых контрагентов. 

Что будет, если не зарегистрироваться в реестре экспедиторов?

Ответ: Сведения об экспедиторе обязательно должны быть включены в систему «Гослог». Чтобы зарегистрироваться в реестре экспедиторов, нужно подать уведомление — у пользователя должен быть подтвержденный профиль на «Госуслугах».

После 1 марта 2026 года экспедиторы-новички должны будут регистрироваться в системе в течение одного-семи дней (зависит от корректности подачи уведомления). Действующим экспедиторам на регистрацию отводится 60 дней, крайний срок — 30 апреля 2026 года

За деятельность без регистрации грозят штрафы. Если примут поправки к ст. 11.14.3 КоАП, то штрафы для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Пока законопроект о внесении изменений в КоАП принят в первом чтении. 

Главное

  1. С 1 сентября 2026 года документооборот в грузоперевозках переходит в цифровой формат. Участники цепи должны будут формировать ЭТрН, путевые листы и другие документы и передавать их в ГИС ЭПД.

  2. На базе системы «ГосЛог» начнет работать реестр экспедиторов. Регистрация в нем обязательна. Действующие экспедиторы должны пройти регистрацию с 1 марта по 30 апреля 2026 года, а вновь созданные после 1 марта 2026 года — в течение одного-семи дней.

  3. Пока действует переходный период, но уже сейчас можно выбрать оператора ИС ЭПД и перевести часть маршрутов «в цифру». Обучите сотрудников и актуализируйте соглашения с контрагентами.

Откройте для себя Платформу ЭПД — обменивайтесь документами с другими участниками перевозок и предоставляйте данные в ГИС ЭПД. В системе легко формировать ЭТрН, путевые листы и другие формы, отслеживать грузоперевозки в реальном времени, просматривать историю маршрутов. Водителям не нужно возить с собой целый пакет бумаг — достаточно показать QR-код инспектору ГИБДД. Система сокращает издержки бизнеса и исключает потерю документов.   

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Платформа ЭПД

Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок

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