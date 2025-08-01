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Сверка книг покупок и продаж НДС

Сверка книг покупок и продаж НДС

Сверка книги покупок и книги продаж с контрагентами по НДС — это способ убедиться, что обе стороны сделки одинаково отразили счета-фактуры и суммы НДС в своих отчетах. Сверка помогает избежать ошибок и претензий от налоговой при камеральной проверке деклараций. Рассмотрим порядок проведения сверок по НДС.

Книги покупок и продаж

Книга покупок и книга продаж — это регистры налогового учета по НДС. Их ведут все плательщики НДС, чтобы правильно рассчитать налог и заполнить декларацию. Ведение этих книг обязательно для всех плательщиков налога, порядок их заполнения регламентирует постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Книга покупок — это регистр, в который вносят информацию о «входящих» счетах-фактурах. На основании этой книги налогоплательщик определяет сумму НДС к вычету.

В книге покупок отражают:

  • счета-фактуры от поставщиков по приобретенным товарам, работам, услугам;

  • счета-фактуры от поставщиком по уплаченным авансам;

  • авансовые счета-фактуры при зачете ранее полученных от покупателей авансов;

  • корректировочные счета-фактуры на уменьшение суммы НДС;

  • таможенные декларации — по НДС, уплаченному на таможне.

Если счет-фактура не внесен в книгу покупок — вычет НДС по нему невозможен. Данные из книги покупок отражаются в разделе 8 декларации по НДС.

Книга продаж — это регистр, в который вносят все выставленные счета-фактуры. На основе этой книги налогоплательщик определяет сумму начисленного НДС.

В книгу продаж включают:

  • счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

  • счета-фактуры на полученные авансы;

  • корректировочные счета-фактуры на увеличение суммы НДС;

  • другие документы начисления НДС — например, сводные справки по НДС при розничных продажах или счета-фактуры, сформированные при безвозмездной передаче имущества.

Данные из книги продаж отражаются в разделе 9 декларации по НДС.

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Когда и зачем делать сверку

Сверку с контрагентами по книге продаж и книге покупок рекомендуем проводить ежеквартально перед сдачей декларации по НДС. Это позволит выявить возможные расхождения заранее и избежать претензий со стороны налоговой.

В рамках камеральной проверки налоговая автоматически сопоставляет данные из разделов 8 и 9 деклараций по НДС разных налогоплательщиков. И в случае выявления расхождений присылает требования пояснений.

Даже если вы уверены в правильности своих данных, ошибка у контрагента может повлечь претензии налоговой в ваш адрес. Поэтому сверку лучше проводить заранее, не дожидаясь требований из ИФНС.

Провести сверку с контрагентами по НДС можно с помощью Платформы Госотчет. Вам нужно загрузить файл реестра счетов-фактур в систему и направить контрагентам запросы на сверку. Система подсветит статус сверки, поможет внести исправления и сформировать налоговую декларацию.

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Порядок сверки по НДС

Рассмотрим пошаговый алгоритм сверки с контрагентами:

Шаг 1. Сформируйте реестр счетов-фактур

Для проведения сверки понадобятся реестры счетов-фактур в разрезе контрагентов. Их можно сформировать в учетной программе. Для сверки книги покупок — формируем реестр по поставщикам. Для сверки книги продаж — реестр по покупателям.

В реестре должны быть указаны:

  • номер и дата счета-фактуры;

  • ИНН и КПП контрагента;

  • общая сумма счета-фактуры и сумма НДС.

Шаг 2. Отправьте запросы контрагентам

Можно отправить письма контрагентам, с которыми хотите свериться, указав в них реквизиты счетов-фактур или приложив реестр.

Образец письма контрагенту для сверки:

Уважаемые коллеги, добрый день!

В рамках подготовки декларации по НДС за II квартал 2025 г. просим подтвердить отражение в вашей книге продаж следующего счета-фактуры:

Покупатель: ООО «Альфа» ИНН 7725123456 КПП 772501001

Счет-фактура № 456 от 17.05.2025

Сумма с НДС: 283 200 руб.

НДС: 47 200 руб.

Просим вас в срок до 23.07.2025 направить подтверждение или информацию о расхождениях.

С уважением,

Бухгалтерия

Или можно запросить у контрагента реестр выставленных / полученных счетов-фактур за соответствующий период.

Шаг 3. Сравните данные

При получении информации от контрагента проверьте:

  • совпадают ли номера и даты счетов-фактур;

  • совпадают ли суммы счетов-фактур, суммы и ставки НДС;

  • корректно ли указан ИНН, наименования сторон;

  • совпадает ли период отражения документа в декларации у вас и контрагента.

Шаг 4. Выявите расхождения

Типичные ошибки, выявляемые при сверке:

  • у одной стороны счет-фактура есть, у другой — нет;

  • различия в суммах или номерах и датах счета-фактуры;

  • ошибка в ИНН, КПП, наименовании продавца / покупателя;

  • разные даты отражения — счет-фактура учтен в декларациях за разные периоды.

Шаг 5. Исправьте несоответствия

При выявлении расхождений вы можете:

  • запросить исправленный счет-фактуру от контрагента — если ошибка на его стороне;

  • оформить корректировочный счет-фактуру — при выявлении ошибок в ваших документах;

  • внести исправления в учет и налоговые регистры по НДС.

Провести сверку с контрагентами по НДС можно с помощью Платформы Госотчет. Вам нужно загрузить файл реестра счетов-фактур в систему и направить контрагентам запросы на сверку. Система подсветит статус сверки, поможет внести исправления и сформировать налоговую декларацию.

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Последствия расхождений по НДС

Если данные книги покупок покупателя не совпадают с книгой продаж продавца, это считается расхождением по НДС, которое может привести к налоговым рискам для обеих сторон — но чаще всего последствия наступают именно для покупателя, который заявил вычет по НДС, но не подтвердил его «зеркально» в системе.

1. ИФНС потребует пояснения

Если при камеральной проверке обнаружится, что продавец не указал счет-фактуру в книге продаж, а покупатель отразил ее в книге покупок и заявил вычет, налоговая направит требование пояснить расхождение или сдать уточненную декларацию.

2. Вычет НДС могут не признать

Если покупатель не докажет обоснованность отражения счета-фактуры в книге покупок, ему откажут в вычете, придется доплатить НДС, а также пени. Кроме того, за неполную уплату налога могут назначить штраф по статье 122 НК в размере от 20% до 40% от суммы неправомерного вычета.

3. Претензии к продавцу

Если продавец не отразил счет-фактуру в книге продаж, налоговая может назначить выездную проверку, а также доначислить НДС с продажи. В этом случае нарушителя также ждут пени и штраф.

В случае получения требования от ИФНС:

  • Запросите у контрагента подтверждение — проведите сверку. Проще и быстрее это сделать с помощью Платформы Госотчет.

  • Отправьте пояснение в ИФНС с приложением документов.

  • Подайте уточненную декларацию, если ошибка действительно на вашей стороне.

В заключение несколько советов, как минимизировать риски доначисления НДС:

  1. Регулярно проводите сверку счетов-фактур с контрагентами — особенно перед сдачей декларации.

  2. Проверяйте статус контрагента: не исключен ли из ЕГРЮЛ, не является ли «фирмой-однодневкой» и т. д.

  3. Храните документы по сделкам: договоры, акты, счета-фактуры, накладные.

  4. Отвечайте на требования ИФНС вовремя, прикладывая необходимые документы в подтверждение вычета.

Формируйте и сдавайте отчетность во все контролирующие органы с помощью Платформы Госотчет. В сервисе есть автоматическая проверка отчетности на ошибки: если что-то заполнено некорректно, на полях после проверки появятся подсказки с пояснениями. С помощью Платформы Госотчет также можно провести сверку с налоговой по ЕНС и сверку с контрагентами по НДС.

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