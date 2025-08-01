Сверка книг покупок и продаж НДС

Книги покупок и продаж

Книга покупок и книга продаж — это регистры налогового учета по НДС. Их ведут все плательщики НДС, чтобы правильно рассчитать налог и заполнить декларацию. Ведение этих книг обязательно для всех плательщиков налога, порядок их заполнения регламентирует постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Книга покупок — это регистр, в который вносят информацию о «входящих» счетах-фактурах. На основании этой книги налогоплательщик определяет сумму НДС к вычету.

В книге покупок отражают:

счета-фактуры от поставщиков по приобретенным товарам, работам, услугам;

счета-фактуры от поставщиком по уплаченным авансам;

авансовые счета-фактуры при зачете ранее полученных от покупателей авансов;

корректировочные счета-фактуры на уменьшение суммы НДС;

таможенные декларации — по НДС, уплаченному на таможне.

Если счет-фактура не внесен в книгу покупок — вычет НДС по нему невозможен. Данные из книги покупок отражаются в разделе 8 декларации по НДС.

Книга продаж — это регистр, в который вносят все выставленные счета-фактуры. На основе этой книги налогоплательщик определяет сумму начисленного НДС.

В книгу продаж включают:

счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

счета-фактуры на полученные авансы;

корректировочные счета-фактуры на увеличение суммы НДС;

другие документы начисления НДС — например, сводные справки по НДС при розничных продажах или счета-фактуры, сформированные при безвозмездной передаче имущества.

Данные из книги продаж отражаются в разделе 9 декларации по НДС.